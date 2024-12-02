Второй предварительный выпуск Xfce 4.20

Опубликован тестовый выпуск десктоп-окружения Xfce 4.20 Pre2, нацеленного на предоставление классической среды рабочего стола, требующей для своей работы минимальных системных ресурсов. Релиз ожидается 29 декабря, если будет принято решение опубликовать ещё один тестовый выпуск Xfce 4.20 Pre3, или 15 декабря, если разработчики сочтут кодовую базу достаточно стабильной.

Ветка Xfce 4.20 примечательна добавлением экспериментальной поддержки работы с использованием протокола Wayland. Для абстрагирования работы поверх Wayland и X11 задействована новая библиотека libxfce4windowing, предлагающая не зависящий от графической системы слой, в котором реализованы компоненты управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.). Вместо libmutter в сеансе на базе Wayland задействована библиотека wlroots, развиваемая проектом Sway.

Одновременно объявлены победители конкурса на создание новых обоев для рабочего стола, работы которых войдут в состав релиза Xfce 4.20. К конкурсе приняли участие 18 пользователей, предоставивших 54 работы. В результате голосования участников сообщества выбраны следующие победители: