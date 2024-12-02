Второй предварительный выпуск Xfce 4.20

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|Часть нити удалена модератором
|2.24, тоже Аноним (ok), 11:25, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Десять лет сижу на Крысе, ни разу не мерил память.
Кеды чисто визуально не нравятся, слишком похоже на винду. И дебри настроек вместо реально нужного, вменяемо скомпонованного так, чтобы найти без справочника.
Jedem Das Seine, собственно...
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|3.32, Аноним (32), 11:41, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Возмущаться потреблением памяти DE используя современный браузер это троллинг или дефект.
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|4.55, Интересующийся (??), 13:20, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно ли я понял, что Вы ратуете за доведение потребление ресурсов ПК графической оболочкой до уровня современного браузера?
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|2.35, Анонисимус (?), 11:43, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Смысл от сабжа, если по потреблению ресурсов xfce сравнялась с kde. При этом по сравнению с кде это лишь обрубок.
По потреблению оперативной памяти при запуске. Но вот если запустите Dolphin в KDE, то еще 200 МБ отожрет. С остальным софтом в KDE также, там даже терминал много жрет. А самое главное, XFCE так проц не нагружает, что хорошо заметно на слабом железе
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|3.39, Аноним (4), 12:03, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гном своими джаваскриптовыми плагинами просто спускается с горы и покрывает всю оперативную память.
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|3.107, Lyrix (ok), 19:12, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Но вот если запустите Dolphin в KDE, то еще 200 МБ отожрет. С остальным софтом в KDE также
Да "харош" уже гнать-то! 25 метров он жрёт, как и всё остальное, сама Плазма 250 метров, между собой библиотеки память шарят...
https://iimg.su/i/nh5TT
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|2.96, pavlinux (ok), 16:44, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если по потреблению ресурсов xfce сравнялась с kde.
Чо?
xfwm4 VIRT: 79500 , RES: 35972: SHR: 22772
dolphin: VIRT: 12.1G , RES: 229M: SHR: 181M
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|3.106, Tita_M (ok), 18:48, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю является ли dolphin ещё и менеджером окон(WM), но xfwm4 не является файловым менеджером. Поэтому, думаю, нужно сравнивать с Thunar-ом.
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|4.121, Аноним (121), 22:37, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ ioW COMMAND
2117 birdie 20 490.9m 43.9m 32.5m S 0.2 0:01.11 39320k Thunar
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|4.65, Аноним (65), 14:23, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох, Bluecurve, вот вы конечно вспомнили, да. Это ж лет 20 назад было?
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|5.71, Аноним (40), 14:49, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и что? Когда было, тогда было офигенно :) Хоть 20, хоть 30 лет назад :)
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|2.28, тоже Аноним (ok), 11:28, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В новости есть ссылка на весь список, но он реально убог и суицидален даже более, чем обычно в Крысе.
Победитель, между прочим, сделал действительно качественную работу - настолько, насколько это позволяла заданная тема. Приятно посмотреть. Но не настолько, чтобы ставить себе это обоями :)
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|1.30, Аноним (30), 11:36, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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люблю крыску всем сердцем
всех благ проекту, очень нужный и важный проект в мире опенсорс
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|2.34, Аноним (4), 11:42, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да много сайтов с нормальными обоями. А в этом конкурсе нормальных не было.
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|3.44, Хехмда (?), 12:12, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если вы прячете свой конкурс для digital artists на гитлабе про ктоторый они ничего не слышали - результат предсказуем.
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|2.51, Аноним (51), 13:04, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Крыса-созвездие был хорош, странно что оно не попало в топ 3!
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|1.49, Аноним (49), 12:56, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пробовал как-то. Не смог пользоваться без мыши. Вернулся на ламповый гном.
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|1.50, Аноним (50), 13:03, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Вместо libmutter в сеансе на базе Wayland задействована библиотека wlroots, развиваемая проектом Sway
Ну и зачем? Чтоб прогнать пользователей нвидии?
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|2.53, Анонист (-), 13:10, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не пользуюсь гномом и свеем, но что, в первом хорошая поддержка нвидии в сеансе с вейландом? Потому что на квин не все так радужно с нвидией.
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|3.58, Аноним (50), 13:28, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сравнению со свеем, в гноме проблем нет. Единственное, реально единственное, что я нашел -- это то, что хромиум при своем запуске как-то странно рисует содержимое первой вкладки, но помогает просто закрыть ее и переоткрыть. Это единственное неудобство ничто, по сравнению с многочисленными проблемами свея+нвидии. Свеем пользовался (ТЕРПЕЛ) в этом году.
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|2.59, Аноним (10), 13:29, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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У nvidia на десктопе нет пользователей.
Сейчас десктоп рисуется интегрированной картой, которых nvidia много лет уже не делает.
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|3.98, Аноним (99), 17:14, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внезапно жизнь есть и за пределами твоего ноутбука. Называется десктоп.
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|2.62, eugener (ok), 13:39, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько я понимаю, libmutter, например, не поддерживает протоколы wayland для блокировки экрана (там блокировкой занимается сама gnome-shell), т.е. тот же swaylock или другие блокировщики не прикрутишь. Возможно, ещё какие-то ограничения есть.
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|2.76, Аноним (76), 15:18, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это мышка, а не крыса, которая символизирует минималистичность и скорость работы данного оконного менеджера. Так поясняли сами разработчики.
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|7.89, Tita_M (ok), 16:15, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Посмотрел в английской вики и там ссылаясь на supertuxkart пишут, что её(маскот этой СРС - женского пола) имя "Xue".
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|1.69, Аноним (-), 14:46, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Для абстрагирования работы поверх Wayland и X11 задействована новая библиотека libxfce4windowing, предлагающая не зависящий от графической системы слой, в котором реализованы компоненты управления окнами
Полумеры это нехорошо. Надо резко переходить на Wayland.
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|1.77, Аноним (76), 15:23, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Я в принципе давно не питаю иллюзий на тему "десктопного" линекса, но если рассматривать из всех DE, то я однозначно выберу Xfce, потому что, по моему личному опыту, оно самое наименее глючное и не насилует I/O.
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|1.100, Аноним (99), 17:20, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошая, годная, среда рабочего стола. Мне нравится, что почти полностью под себя можно кастмизировать не прибегая к терминалу и корчеванию конфигов. Если бы я использовал линь на десктопе, то сидел бы именно на крысе.
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|1.108, Аноним (108), 19:13, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У GTK традиционно очень паршивый дефолтный цвет виджетов, от которого блевать хочется, тёмно-серый. Всегда задавался вопросом: почему люди пользуются этой чушью по дефолту.
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|1.112, Anyone (?), 19:23, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Эти унылые обоины прекрасно иллюстрируют что такое опенсорс в целом. Ну, работает и на том спасибо.
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|2.114, Хрю (?), 20:16, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эти унылые обоины
Тот самый легендарный Друг Дениски Попова, ты ли это?
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|1.120, Аноним (120), 21:46, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Первая обоина понравились. Хотя, по правде говоря, какая разница, если в любом случае мейнтейнеры добавят отсебятины?
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