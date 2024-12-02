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Второй предварительный выпуск Xfce 4.20

02.12.2024 10:27

Опубликован тестовый выпуск десктоп-окружения Xfce 4.20 Pre2, нацеленного на предоставление классической среды рабочего стола, требующей для своей работы минимальных системных ресурсов. Релиз ожидается 29 декабря, если будет принято решение опубликовать ещё один тестовый выпуск Xfce 4.20 Pre3, или 15 декабря, если разработчики сочтут кодовую базу достаточно стабильной.

Ветка Xfce 4.20 примечательна добавлением экспериментальной поддержки работы с использованием протокола Wayland. Для абстрагирования работы поверх Wayland и X11 задействована новая библиотека libxfce4windowing, предлагающая не зависящий от графической системы слой, в котором реализованы компоненты управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.). Вместо libmutter в сеансе на базе Wayland задействована библиотека wlroots, развиваемая проектом Sway.

Одновременно объявлены победители конкурса на создание новых обоев для рабочего стола, работы которых войдут в состав релиза Xfce 4.20. К конкурсе приняли участие 18 пользователей, предоставивших 54 работы. В результате голосования участников сообщества выбраны следующие победители:

  • Первое место (обои будут применяться по умолчанию в Xfce4.20):
  • Второе место присуждено двум работам:
  • Третье место:


  1. Главная ссылка к новости (https://alexxcons.github.io/bl...)
  2. OpenNews: Доступен для тестирования предварительный выпуск Xfce 4.20 с поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce
  4. OpenNews: Проект Xfce перевёл официальные каналы общения с IRC на Matrix
  5. OpenNews: Предположительно 14 млн человек пользуются средой рабочего стола Xfce
  6. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.18
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62330-xfce
Ключевые слова: xfce
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:33, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 2.2, ЭчпочмакКутак (?), 10:36, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.4, Аноним (4), 10:36, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.6, Тыгыдык (?), 10:37, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.12, Аноним (4), 10:49, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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    Часть нити удалена модератором

  • 5.19, Аноним (19), 11:08, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 6.41, Аноним (4), 12:05, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.18, 1 (??), 11:07, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.37, anonimus (?), 11:49, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.102, gumanzoy (?), 17:33, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.10, Аноним (10), 10:42, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.11, Аноним (4), 10:45, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:45, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Простите, а с чем вы KDE линковать хотите?
     
  • 2.24, тоже Аноним (ok), 11:25, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Десять лет сижу на Крысе, ни разу не мерил память.
    Кеды чисто визуально не нравятся, слишком похоже на винду. И дебри настроек вместо реально нужного, вменяемо скомпонованного так, чтобы найти без справочника.
    Jedem Das Seine, собственно...
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:41, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Возмущаться потреблением памяти DE используя современный браузер это троллинг или дефект.
     
     
  • 4.55, Интересующийся (??), 13:20, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно ли я понял, что Вы ратуете за доведение потребление ресурсов ПК графической оболочкой до уровня современного браузера?
     
  • 2.26, Аноним (32), 11:26, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мб потому что современный KDE ужасен?
     
     
  • 3.52, Аноним (48), 13:08, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну тогда всё остальное ваще кошмар.
     
  • 2.35, Анонисимус (?), 11:43, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Смысл от сабжа, если по потреблению ресурсов xfce сравнялась с kde. При этом по сравнению с кде это лишь обрубок.

    По потреблению оперативной памяти при запуске. Но вот если запустите Dolphin в KDE, то еще 200 МБ отожрет. С остальным софтом в KDE также, там даже терминал много жрет. А самое главное, XFCE так проц не нагружает, что хорошо заметно на слабом железе

     
     
  • 3.39, Аноним (4), 12:03, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гном своими джаваскриптовыми плагинами просто спускается с горы и покрывает всю оперативную память.
     
  • 3.107, Lyrix (ok), 19:12, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Но вот если запустите Dolphin в KDE, то еще 200 МБ отожрет. С остальным софтом в KDE также

    Да "харош" уже гнать-то! 25 метров он жрёт, как и всё остальное, сама Плазма 250 метров, между собой библиотеки память шарят...

    https://iimg.su/i/nh5TT

     
  • 2.88, Аноним (90), 16:15, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наглая ложь.

    https://itvision.altervista.org/linux-desktop-environments-system-usage.html

    Могу повторить сравнение в Fedora 41, но только если кто-то заплатит. Это часов 8-12 работы.

     
  • 2.96, pavlinux (ok), 16:44, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > если по потреблению ресурсов xfce сравнялась с kde.

    Чо?

    xfwm4 VIRT: 79500 , RES: 35972: SHR: 22772
    dolphin: VIRT: 12.1G , RES: 229M: SHR: 181M

     
     
  • 3.99, Аноним (99), 17:16, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.106, Tita_M (ok), 18:48, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю является ли dolphin ещё и менеджером окон(WM), но xfwm4 не является файловым менеджером. Поэтому, думаю, нужно сравнивать с Thunar-ом.
     
     
  • 4.121, Аноним (121), 22:37, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+    ioW COMMAND
    2117 birdie    20      490.9m  43.9m  32.5m S         0.2   0:01.11 39320k Thunar  
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:36, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Xfce все ещё хорош не смотря на gtk3
     
     
  • 2.38, Аноним (32), 11:51, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен, но с gtk2 был идеален.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:04, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С темой Clearlooks или Bluecurve. Да, было офигенно
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 14:23, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, Bluecurve, вот вы конечно вспомнили, да. Это ж лет 20 назад было?
     
     
  • 5.71, Аноним (40), 14:49, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что? Когда было, тогда было офигенно :) Хоть 20, хоть 30 лет назад :)
     
     
  • 6.86, Уникум (?), 16:11, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там по траве и пломбиру слышно?
     
  • 4.74, Аноним (74), 15:15, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с Greybird и вовсе идеально
     
  • 4.109, Аноним (109), 19:13, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте уж заодно https://store.kde.org/p/1005535 помянем. В ранешние-то времена и под кеды годные темы бывали, не то, что нонеча... [уходит, кряхтя и оставляя след из песка]
     
  • 3.83, Аноним (83), 16:06, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:36, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Страшо представить насколько остальные обоины были "хороши".
     
  • 1.7, Аноним (-), 10:38, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +4 +/
     

  • 1.15, Axel (??), 10:55, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чего на GTK4 не перевели, а?
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:25, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Такое впечатление что вариантов выбора обоев было всего 4
     
     
  • 2.28, тоже Аноним (ok), 11:28, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В новости есть ссылка на весь список, но он реально убог и суицидален даже более, чем обычно в Крысе.
    Победитель, между прочим, сделал действительно качественную работу - настолько, насколько это позволяла заданная тема. Приятно посмотреть. Но не настолько, чтобы ставить себе это обоями :)
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:36, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    люблю крыску всем сердцем
    всех благ проекту, очень нужный и важный проект в мире опенсорс
     
  • 1.31, Аноним (31), 11:39, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выбор обоев странный конечно. Были варианты и получше.
     
     
  • 2.33, Аноним (32), 11:41, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где можно посмотреть все варианты?
     
     
  • 3.36, Аноним (32), 11:44, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нашел ссылку
    https://gitlab.xfce.org/artwork/public/-/issues/18
     
     
  • 4.43, Хехмда (?), 12:09, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что-то невидно там чего-то лучше чем победившее.
     
  • 2.34, Аноним (4), 11:42, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да много сайтов с нормальными обоями. А в этом конкурсе нормальных не было.
     
     
  • 3.44, Хехмда (?), 12:12, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если вы прячете свой конкурс для digital artists на гитлабе про ктоторый они ничего не слышали - результат предсказуем.
     
  • 2.51, Аноним (51), 13:04, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крыса-созвездие был хорош, странно что оно не попало в топ 3!
     

  • 1.46, Del (?), 12:38, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какие-то обои скучные...
     
     
  • 2.64, Аноним (64), 13:55, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дениска, залогинься.
     
  • 2.87, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:11, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошие, особенно последние, где мышь с кругами под глазами.
     
     
  • 3.119, Аноним (119), 21:34, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мышь с кругами под глазами

    Она на всех обоях такая

     

  • 1.49, Аноним (49), 12:56, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пробовал как-то. Не смог пользоваться без мыши. Вернулся на ламповый гном.
     
     
  • 2.57, Аноним (10), 13:25, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие-то полумеры. Возьми уж тогда ratpoison.
     
  • 2.66, Аноним (30), 14:32, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, идеальнее гнома для клавы просто нет
     

  • 1.50, Аноним (50), 13:03, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Вместо libmutter в сеансе на базе Wayland задействована библиотека wlroots, развиваемая проектом Sway

    Ну и зачем? Чтоб прогнать пользователей нвидии?

     
     
  • 2.53, Анонист (-), 13:10, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не пользуюсь гномом и свеем, но что, в первом хорошая поддержка нвидии в сеансе с вейландом? Потому что на квин не все так радужно с нвидией.
     
     
  • 3.58, Аноним (50), 13:28, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению со свеем, в гноме проблем нет. Единственное, реально единственное, что я нашел -- это то, что хромиум при своем запуске как-то странно рисует содержимое первой вкладки, но помогает просто закрыть ее и переоткрыть. Это единственное неудобство ничто, по сравнению с многочисленными проблемами свея+нвидии. Свеем пользовался (ТЕРПЕЛ) в этом году.
     
  • 2.59, Аноним (10), 13:29, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У nvidia на десктопе нет пользователей.

    Сейчас десктоп рисуется интегрированной картой, которых nvidia много лет уже не делает.

     
     
  • 3.98, Аноним (99), 17:14, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно жизнь есть и за пределами твоего ноутбука. Называется десктоп.
     
  • 2.62, eugener (ok), 13:39, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понимаю, libmutter, например, не поддерживает протоколы wayland для блокировки экрана (там блокировкой занимается сама gnome-shell), т.е. тот же swaylock или другие блокировщики не прикрутишь. Возможно, ещё какие-то ограничения есть.
     

  • 1.63, Аноним (63), 13:41, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.68, Tita_M (ok), 14:38, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли имя у милого маскота крыски?
     
     
  • 2.76, Аноним (76), 15:18, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это мышка, а не крыса, которая символизирует минималистичность и скорость работы данного оконного менеджера. Так поясняли сами разработчики.
     
     
  • 3.78, Tita_M (ok), 15:29, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А имя у этой мышки есть?
     
     
  • 4.79, Аноним (16), 15:35, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Джерри
     
     
  • 5.82, Tita_M (ok), 15:45, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вруша.
     
     
  • 6.85, Аноним (16), 16:08, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего это? Как тогда зовут?
     
     
  • 7.89, Tita_M (ok), 16:15, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотрел в английской вики и там ссылаясь на supertuxkart пишут, что её(маскот этой СРС - женского пола) имя "Xue".
     

  • 1.69, Аноним (-), 14:46, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Для абстрагирования работы поверх Wayland и X11 задействована новая библиотека libxfce4windowing, предлагающая не зависящий от графической системы слой, в котором реализованы компоненты управления окнами

    Полумеры это нехорошо. Надо резко переходить на Wayland.

     
     
  • 2.91, Аноним (91), 16:27, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе надо, ты и переходи. Хоть на мак ос.
     

  • 1.77, Аноним (76), 15:23, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я в принципе давно не питаю иллюзий на тему "десктопного" линекса, но если рассматривать из всех DE, то я однозначно выберу Xfce, потому что, по моему личному опыту, оно самое наименее глючное и не насилует I/O.
     
  • 1.100, Аноним (99), 17:20, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая, годная, среда рабочего стола. Мне нравится, что почти полностью под себя можно кастмизировать не прибегая к терминалу и корчеванию конфигов. Если бы я использовал линь на десктопе, то сидел бы именно на крысе.
     
  • 1.101, Хрю (?), 17:30, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1 и 3 место норм.
     
     
  • 2.110, Аноним (110), 19:14, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне размазня понравилась.
     

  • 1.104, Аноним (104), 18:07, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это третье место поделили два участника, второе место отдали одной работе.
     
  • 1.108, Аноним (108), 19:13, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У GTK традиционно очень паршивый дефолтный цвет виджетов, от которого блевать хочется, тёмно-серый. Всегда задавался вопросом: почему люди пользуются этой чушью по дефолту.
     
  • 1.111, Аноним (108), 19:16, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.112, Anyone (?), 19:23, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эти унылые обоины прекрасно иллюстрируют что такое опенсорс в целом. Ну, работает и на том спасибо.


     
     
  • 2.114, Хрю (?), 20:16, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эти унылые обоины

    Тот самый легендарный Друг Дениски Попова, ты ли это?

     

  • 1.120, Аноним (120), 21:46, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первая обоина понравились. Хотя, по правде говоря, какая разница, если в любом случае мейнтейнеры добавят отсебятины?
     

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