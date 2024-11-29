Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch OTA-7 Focal

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, представил прошивку OTA-7 Focal (over-the-air). Это седьмой выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. Обновление Ubuntu Touch OTA-7 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, OnePlus Nord N10 5G/N100, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23 и Xiaomi Poco X3 NFC / X3.

Выпуск Ubuntu Touch OTA-7 Focal сформирован вне графика и содержит только исправления ошибок и устранение уязвимости, затрагивающей звуковой сервер PulseAudio. Уязвимость даёт возможность изолированным приложениям обойти ограничения, получить доступ к микрофону и организовать скрытую от пользователя запись звука. Вторая проблема позволяет вызвать аварийное завершение PulseAudio через изменение громкости виртуального устройства, если к системе подключены Bluetooth-наушники. Обе проблемы вызваны ошибками в патчах к PulseAudio, специфичных для Ubuntu Touch.

В новом выпуске также предложены исправления к libgbinder, в конфигураторе lomiri-system-settings обеспечен показ панель настройки печати при наличии работающего сервера CUPS и решены проблемы с переподключением внешнего монитора.