The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch OTA-7 Focal

29.11.2024 14:50

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, представил прошивку OTA-7 Focal (over-the-air). Это седьмой выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. Обновление Ubuntu Touch OTA-7 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, OnePlus Nord N10 5G/N100, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23 и Xiaomi Poco X3 NFC / X3.

Выпуск Ubuntu Touch OTA-7 Focal сформирован вне графика и содержит только исправления ошибок и устранение уязвимости, затрагивающей звуковой сервер PulseAudio. Уязвимость даёт возможность изолированным приложениям обойти ограничения, получить доступ к микрофону и организовать скрытую от пользователя запись звука. Вторая проблема позволяет вызвать аварийное завершение PulseAudio через изменение громкости виртуального устройства, если к системе подключены Bluetooth-наушники. Обе проблемы вызваны ошибками в патчах к PulseAudio, специфичных для Ubuntu Touch.

В новом выпуске также предложены исправления к libgbinder, в конфигураторе lomiri-system-settings обеспечен показ панель настройки печати при наличии работающего сервера CUPS и решены проблемы с переподключением внешнего монитора.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/en/blog/ub...)
  2. OpenNews: Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch OTA-6 Focal
  3. OpenNews: Представлена новая модель формирования релизов Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-1 Focal, переведённая на Ubuntu 20.04
  5. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  6. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62319-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 15:17, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Панели слева максимально неудобно положение - необходима тянуть пальцем к панели, которая находится на другой стороне экрана.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:19, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это дистрибутив для левшей, вы разве не левша?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:21, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты попробуй держа телефон в левой руке нажать на меню слева большим пальцем. Тоже невозможно.
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:33, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зачем эта панель вообще существует...
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:43, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, жаль мой м10 уже не поддержавается.
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:56, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А звонить оно хоть может? А то как-то поставил постмаркетос, так там работало всё, кроме вафли, телефона, камеры, блютуза, звука и жпс. Т.е. ничего не работало :-)
     
     
  • 2.17, Аноним (9), 16:43, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В телефоне звонило.
     
  • 2.21, soarin (ok), 17:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от смартфона.
    Так-то вон Volla продаёт смартфон свои с Ubuntu - те точно звонят.
    А кастомная прошивка сделанная по быстрому энтузиастом – тут всякое может быть.
     
     
  • 3.24, несогласный корпораст (?), 19:32, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупать можно только у нас  прошивать нельзя.
     

  • 1.16, Уникум (?), 16:39, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если кто использует линь на телефоне, покажите как там выглядят браузеры и тг
     
  • 1.19, Nochi (?), 16:48, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как минимум необычно, когда док панель сбоку, хотя лучше, чтобы была справа.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:15, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А наискосок было бы вообще необычно, но надо, чтобы было удобно.
     
  • 2.22, nilsys (?), 18:07, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хотя лучше, чтобы была справа.

    левши несогласны. проще тупо дать возможность выбрать с какой стороны должна быть панель

     
     
  • 3.23, несогласный корпораст (?), 19:31, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбирать пользователю? Может ему ещё денег перечислить чтобы он нашей поделкой пользовался?
     

  • 1.25, Аноним (25), 19:48, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читайте логи!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру