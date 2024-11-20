Выпуск генератора лексических анализаторов re2c 4.0

Опубликован релиз re2c 4.0 - генератора лексических анализаторов (он же компилятор регулярных выражений в код на целевом языке программирования). Re2c специализируется на генерации быстрых и легко встраиваемых лексеров и отличается от более известного аналога Flex гибким интерфейсом, генерацией оптимизированных нетабличных лексеров и поддержкой захватов (submatch extraction) на основе детерминированных конечных автоматов с тэгами (TDFA). re2c используется в проектах, где важна скорость работы лексера, например в Ninja и в PHP.

В релизе 4.0 коренным образом переработана подсистема генерации кода, что позволило добавить поддержку восьми новых языков (D, Haskell, Java, JavaScript, OCaml, Python, V, Zig) в дополнение к уже поддерживаемым (C/C++, Go, Rust), а также реализовать общий механизм добавления новых языков через конфигурационные файлы.

Кодогенератор отвечает за трансляцию уже построенного и оптимизированного конечного автомата в код, то есть его задача - выбрать подходящие для целевого языка управляющие конструкции, типы данных, общую модель программы и т.д. Ранее вся эта логика была частью исходного кода re2c, и чтобы изменить её или добавить новый язык, приходилось патчить исходный код и пересобирать re2c. Подобные патчи не принимались в основной репозиторий без реализации стандартного набора примеров и тестов, что дополнительно усложняло весь процесс.

Теперь вся эта логика перенесена в синтаксические файлы - текстовые конфигурационные файлы, которые могут быть предоставлены пользователем (по умолчанию re2c использует стандартные). Исходный код re2c полностью свободен от деталей конкретного языка и полагается только на синтаксический файл. Пользователь может частично переопределить существующий синтаксический файл или написать новый с нуля. Для всех официально поддерживаемых языков есть полная документация с примерами.

В релиз также вошло много других изменений для упрощения пользовательского интерфейса и улучшения работы с захватывающими группами (capturing groups). Добавлена онлайн-среда для редактирования и компиляции примеров.



