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Обновление Firefox 132.0.2

13.11.2024 08:40

Доступен корректирующий выпуск Firefox 132.0.2, в котором устранено несколько проблем:

  • Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению при определённых манипуляциях в панели Network Monitor в инструментах для web-разработчиков. Например, для краха достаточно было открыть панель отслеживания сетевой активности для сайта X.com.
  • Устранены ошибки при воспроизведении зашифрованного мультимедийного контента через некоторое стриминговые сервисы, использующие DRM-защиту Widevine L3.
  • Значение настройки dom.push.maxRecentMessageIDsPerSubscription увеличено с 10 до 100, что позволяет кэшировать больше идентификаторов push-сообщений для увеличения эффективности отсеивания дубликатов и снижения частоты вывода повторных push-уведомлений.
  • Устранено зависание при попытке вывода на печать некоторых сайтов (например, outlook.office.com) через системный диалог вывода на печать (если выставлен параметр print.prefer_system_dialog).
  • Устранено аварийное завершение при использовании Microsoft SSO на платформе macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Браузеру Firefox исполнилось 20 лет
  3. OpenNews: Обновление Firefox 132.0.1. Тестирование AI-модели Mozilla для описания изображений
  4. OpenNews: В Firefox существенно модернизирована адресная строка
  5. OpenNews: Релиз Firefox 132
  6. OpenNews: Европейскому регулятору подана жалоба о появлении в Firefox функции отслеживания пользователей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62227-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, YetAnotherOnanym (ok), 08:50, 13/11/2024 [ответить]  
    		• +4 +/
    > для краха достаточно было открыть панель отслеживания сетевой активности для сайта X.com

    Илон Маск: Как вам такое, пользователи Firefox?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:59, 13/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:23, 13/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Даже Илон Маск открыто троллит пользователей фаерфокса, показывая их полную несостоятельность. А Илон там у них в США  на секундочку поставил своего марионеточного номинала Трампа.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:19, 13/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.8, Аноним (7), 10:24, 13/11/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Пнуть ФФ богоугодное дело. Большей ненужности в области браузеров человечество придумать пока что не смогло.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:14, 13/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ровно неделя прошла с момента прошлого "исправления" 0.1

    Интересно а до релиза 133 который намечен на 26 ноября успеют ещё одно "исправление" выкатить ?  

    А вообще мне не понятен календарь релизов ровно в месяц, смысл гнаться за версией ? Неужели нельзя дать разработчикам больше времени с свободы ? ...

     

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