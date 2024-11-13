Обновление Firefox 132.0.2

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Доступен корректирующий выпуск Firefox 132.0.2, в котором устранено несколько проблем:
- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению при определённых манипуляциях в панели Network Monitor в инструментах для web-разработчиков. Например, для краха достаточно было открыть панель отслеживания сетевой активности для сайта X.com.
- Устранены ошибки при воспроизведении зашифрованного мультимедийного контента через некоторое стриминговые сервисы, использующие DRM-защиту Widevine L3.
- Значение настройки dom.push.maxRecentMessageIDsPerSubscription увеличено с 10 до 100, что позволяет кэшировать больше идентификаторов push-сообщений для увеличения эффективности отсеивания дубликатов и снижения частоты вывода повторных push-уведомлений.
- Устранено зависание при попытке вывода на печать некоторых сайтов (например, outlook.office.com) через системный диалог вывода на печать (если выставлен параметр print.prefer_system_dialog).
- Устранено аварийное завершение при использовании Microsoft SSO на платформе macOS.