Обновление Firefox 132.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 132.0.2, в котором устранено несколько проблем: Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению при определённых манипуляциях в панели Network Monitor в инструментах для web-разработчиков. Например, для краха достаточно было открыть панель отслеживания сетевой активности для сайта X.com.

Устранены ошибки при воспроизведении зашифрованного мультимедийного контента через некоторое стриминговые сервисы, использующие DRM-защиту Widevine L3.

Значение настройки dom.push.maxRecentMessageIDsPerSubscription увеличено с 10 до 100, что позволяет кэшировать больше идентификаторов push-сообщений для увеличения эффективности отсеивания дубликатов и снижения частоты вывода повторных push-уведомлений.

Устранено зависание при попытке вывода на печать некоторых сайтов (например, outlook.office.com) через системный диалог вывода на печать (если выставлен параметр print.prefer_system_dialog).

Устранено аварийное завершение при использовании Microsoft SSO на платформе macOS.



