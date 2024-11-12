Выпуск дистрибутива CachyOS 241110 с поддержкой THP Shrinker и AMD Cache Optimizer

Опубликован выпуск дистрибутива CachyOS 241110, основанного на пакетной базе Arch Linux и развиваемого в рамках непрерывной модели доставки обновлений. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE для установки доступны GNOME, XFCE, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 2.7 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.9) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр. В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs. По умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно задействованы оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В дистрибутиве поставляется web-браузер Cachy-Browser, основанный на Firefox и включающий изменения для усиления безопасности и повышения производительности, а также патчи от проекта Librewolf. Основные изменения: В пакет с ядром бэкпортирован механизм THP Shrinker, намеченный для включение в ядро Linux 6.13 и выполняющий работу по выявлению и разделению малоиспользуемых (с большим числом неизменённых областей) больших страниц памяти (Transparent Hugepage). THP Shrinker пытается найти оптимальный баланс между увеличением производительности и излишним потреблением памяти - применение страниц памяти размером 2MB вместо 4kb снижает размер таблицы страниц памяти и повышает эффективность её кэширования, ценой менее экономного расходования памяти. На системах с постоянным использованием больших страниц памяти, на которых параметр /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled выставлен в значение "always", применение THP Shrinker позволяет снизить потребление памяти без негативного влияния на производительность.

В состав включён драйвер AMD Cache Optimizer, позволяющий использовать технологию AMD 3D V-Cache для повышения производительности отдельных ядер CPU за счёт увеличения размера доступного им L3-кэша (режим Cache) или повышения частоты (режим Frequency).

В драйвер AMD pstate из экспериментальной ветки ядра перенесены патчи, значительно повышающие производительность на ноутбуках Strix Point.

При ручной установке пользователем проприетарного драйвера NVIDIA обеспечено автоматическое отключение прошивки GSP (часто пользователи вручную ставят другой проприетарный драйвер NVIDIA из-за проблем с GSP Firmware).

На ноутбуках с GPU NVIDIA по умолчанию включён сервис nvidia-powerd, обеспечивающий поддержку механизма Dynamic Boost, позволяющего балансировать энергопотребление между CPU и GPU для повышения производительности.

В пакет proton-cachyos перенесены патчи с поддержкой NVIDIA Optical Flow, что позволяет использовать технологию DLSS (Deep Learning Super Sampling) при генерации промежуточных кадров.

Перенесён патч, решающий проблемы с синхронизацией на экранах с разрешением 5120x1440p и частотой обновления 240Hz.

В установки с KDE добавлен пакет kdeplasma-addons.

Возвращено старое поведение при установке менеджера загрузки rEFInd, что сняло ограничения, связанные с использованием файловых систем.

До свежей версии обновлён инсталлятор Calamares.

Предложены новые версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.11.7, драйвер nvidia 565.57.01 и Mesa 24.2.6.

Добавлен вариант ядра linux-cachyos-autofdo с включением экспериментальной оптимизацим AutoFDO (Auto-Feedback-Directed Optimization).



