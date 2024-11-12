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Выпуск дистрибутива CachyOS 241110 с поддержкой THP Shrinker и AMD Cache Optimizer

12.11.2024 17:59

Опубликован выпуск дистрибутива CachyOS 241110, основанного на пакетной базе Arch Linux и развиваемого в рамках непрерывной модели доставки обновлений. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE для установки доступны GNOME, XFCE, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 2.7 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.9) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр.

В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs. По умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно задействованы оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В дистрибутиве поставляется web-браузер Cachy-Browser, основанный на Firefox и включающий изменения для усиления безопасности и повышения производительности, а также патчи от проекта Librewolf.

Основные изменения:

  • В пакет с ядром бэкпортирован механизм THP Shrinker, намеченный для включение в ядро Linux 6.13 и выполняющий работу по выявлению и разделению малоиспользуемых (с большим числом неизменённых областей) больших страниц памяти (Transparent Hugepage). THP Shrinker пытается найти оптимальный баланс между увеличением производительности и излишним потреблением памяти - применение страниц памяти размером 2MB вместо 4kb снижает размер таблицы страниц памяти и повышает эффективность её кэширования, ценой менее экономного расходования памяти. На системах с постоянным использованием больших страниц памяти, на которых параметр /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled выставлен в значение "always", применение THP Shrinker позволяет снизить потребление памяти без негативного влияния на производительность.
  • В состав включён драйвер AMD Cache Optimizer, позволяющий использовать технологию AMD 3D V-Cache для повышения производительности отдельных ядер CPU за счёт увеличения размера доступного им L3-кэша (режим Cache) или повышения частоты (режим Frequency).
  • В драйвер AMD pstate из экспериментальной ветки ядра перенесены патчи, значительно повышающие производительность на ноутбуках Strix Point.
  • При ручной установке пользователем проприетарного драйвера NVIDIA обеспечено автоматическое отключение прошивки GSP (часто пользователи вручную ставят другой проприетарный драйвер NVIDIA из-за проблем с GSP Firmware).
  • На ноутбуках с GPU NVIDIA по умолчанию включён сервис nvidia-powerd, обеспечивающий поддержку механизма Dynamic Boost, позволяющего балансировать энергопотребление между CPU и GPU для повышения производительности.
  • В пакет proton-cachyos перенесены патчи с поддержкой NVIDIA Optical Flow, что позволяет использовать технологию DLSS (Deep Learning Super Sampling) при генерации промежуточных кадров.
  • Перенесён патч, решающий проблемы с синхронизацией на экранах с разрешением 5120x1440p и частотой обновления 240Hz.
  • В установки с KDE добавлен пакет kdeplasma-addons.
  • Возвращено старое поведение при установке менеджера загрузки rEFInd, что сняло ограничения, связанные с использованием файловых систем.
  • До свежей версии обновлён инсталлятор Calamares.
  • Предложены новые версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.11.7, драйвер nvidia 565.57.01 и Mesa 24.2.6.
  • Добавлен вариант ядра linux-cachyos-autofdo с включением экспериментальной оптимизацим AutoFDO (Auto-Feedback-Directed Optimization).



  1. Главная ссылка к новости (https://cachyos.org/blog/2411-...)
  2. OpenNews: Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей
  3. OpenNews: Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux
  4. OpenNews: Обновление дистрибутива Steam OS 3.6.19, используемого на игровой консоли Steam Deck
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 23, развивающего собственное графическое окружение
  6. OpenNews: Выпуск EasyOS 6.0, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62220-cachyos
Ключевые слова: cachyos, linux
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