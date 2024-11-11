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Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.10.0

11.11.2024 21:37

После трёх месяцев разработки доступен выпуск свободного игрового движка Luanti 5.10.0, позволяющего с помощью Lua API создавать игры в стиле Minecraft, используя различные воксельные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Ранее проект развивался под именем Minetest, но был переименован в связи с тем, что старое название могло создавать ложное ощущение, будто это недоделанный клон Minecraft. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код распространяется под лицензией LGPL-2.1, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0.

Основные изменения:

  • Редизайн внутриигрового интерфейса ContentDB. Новое меню позволяет более эффективно использовать пространство и более эстетично отображать большее количество информации.
  • Новые визуальные эффекты, такие как простые отражения в воде и полупрозрачная листва
  • Поддержка формата анимированных моделей gITF.
  • Поддержка формата файлов с переводами Gettext.
  • Для платформы Android реализовано новое меню для управления с сенсорного экрана и добавлена поддержка управления при помощи клавиатуры и мыши.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.minetest.net/vie...)
  2. OpenNews: Игровой движок Minetest переименован в Luanti
  3. OpenNews: Обновление игры Mineclonia 0.97, сделанной на движке Minetest
  4. OpenNews: Выпуск PortableGL 0.98, реализации OpenGL 3 на языке Си
  5. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Minetest 5.9.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62218-luanti
Ключевые слова: luanti, game, minecraft, minetest
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