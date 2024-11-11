Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.10.0

После трёх месяцев разработки доступен выпуск свободного игрового движка Luanti 5.10.0, позволяющего с помощью Lua API создавать игры в стиле Minecraft, используя различные воксельные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Ранее проект развивался под именем Minetest, но был переименован в связи с тем, что старое название могло создавать ложное ощущение, будто это недоделанный клон Minecraft. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код распространяется под лицензией LGPL-2.1, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Основные изменения: Редизайн внутриигрового интерфейса ContentDB. Новое меню позволяет более эффективно использовать пространство и более эстетично отображать большее количество информации.

Новые визуальные эффекты, такие как простые отражения в воде и полупрозрачная листва

Поддержка формата анимированных моделей gITF.

Поддержка формата файлов с переводами Gettext.

Для платформы Android реализовано новое меню для управления с сенсорного экрана и добавлена поддержка управления при помощи клавиатуры и мыши.



