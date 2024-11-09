Проект Gentoo начал формирование системных образов в формате QCOW2

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|3.26, _ (??), 17:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В курсе математики "для самых маленьких"... :)
Но всё что выше - "Сложнаааа!"(С) фотка Джеки Чана :)
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|1.4, Аноним (4), 13:39, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ну наконец-то и гента нашла свою нишу - "для запуска в виртуальной машине" под нормальной операционной системой.
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|2.11, Аноним (11), 15:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. от "нормальной" системы остался только гипервизор, а вся, собственно, полезная нагрузка - в генте. Абсолютно согласен.
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|3.15, Аноним (13), 15:55, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да действительно, вместо этого дерьмоUEFI, лучше бы гипервизор был в ПЗУшке матплат.
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|4.28, Аноним (28), 18:18, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это и есть ультимативное развитие UEFI, которое наконец-то позволит пользователю безопасно пользоваться "своим" компьютером под надзором высококлассных профессиналов, а не стонать на форумах о проблемах со своим луддитским хламом из прошлого
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|3.30, нах. (?), 18:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и в чем ее полезность? Вон ролик посмотри - если ты с правильной стороны от ютуба - точно такое же тебе и в гипервизоре в окошке покажут. А зачем?
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|1.5, yurikoles (ok), 13:50, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Представляю как диалоги запуска VPS говорят пользователям: замена <название-бинарного-дистрибутива> на готовый образ Gentoo принесёт вам +70 ЧСВ.
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|2.27, dd (??), 18:05, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уже второй комментарий от тебя бестолковый. С тобой все нормально?
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|2.14, Аноним (8), 15:49, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У всех нормально работает, а у тебя одного замедленно? Может быть дело в тебе? Не думал установить обход DPI? Нет, надо строить из себя жертву в комментариях и ныть как тебя обидели и унизели.
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|2.16, Аноним (8), 16:00, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Спасибо надо говорить РКН, а не здесь!
Аналогов YouTube нету даже в теории! А это в том числе: международного сообщества, видео и пользователи на разных языках, высоко качество (орентированного на высоко культурных людей) видео и ещё бонусом это отсутствие шоу разной субстанции которые любит плодить Газпром-медиа (орентированного на деградацию людей)...
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|3.20, Фрол (?), 16:09, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А это в том числе: международного сообщества, видео и пользователи на разных языках, высоко качество (орентированного на высоко культурных людей) видео и ещё бонусом это отсутствие шоу разной субстанции
чел ты... высоко культурный
also where's an eyebleach when i need some?
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|3.22, Аноним (22), 16:41, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Спасибо надо говорить РКН, а не здесь!
> Аналогов YouTube нету даже в теории! А это в том числе: международного
> сообщества, видео и пользователи на разных языках, высоко качество (орентированного на
> высоко культурных людей) видео и ещё бонусом это отсутствие шоу разной
> субстанции которые любит плодить Газпром-медиа (орентированного на деградацию людей)...
Абстрагируясь от политоты...
Бро, что ты оправдываешься?!
Это технарю оправдываться надо, что он не знает как размедлить у себя локально ютубы.
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|3.24, DESKTOP3HBS8ID (?), 16:51, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где вы на Ютюбе нашли кого-то высококультурного? Это всего лишь видеохостинг, коих полно. 90% контента на Ютюбе ровно такого же качества, как везде. То есть полный отстой. Нмчем он не отличается от ВК Видео, Рутюба и прочих. Уж прямо образец высокой культуры!
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|3.25, Аноним (25), 16:51, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Спасибо надо говорить РКН, а не здесь!
> Аналогов YouTube нету даже в теории! А это в том числе: международного
> сообщества, видео и пользователи на разных языках, высоко качество (орентированного на
> высоко культурных людей) видео и ещё бонусом это отсутствие шоу разной
> субстанции которые любит плодить Газпром-медиа (орентированного на деградацию людей)...
РКН это всего лишь инструмент, дурная палка в руках прошаренных людей.
Спасибо надо говорить выгодоприобретателю со всего этого и вежливопросителю-заносителю у этой самой РКН! ;)
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|3.33, Аноним (33), 18:33, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Аналогов YouTube нету даже в теории! А это в том числе: международного сообщества, видео и пользователи на разных языках, высоко качество (орентированного на высоко культурных людей) видео
BiliBili
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|2.21, Аноним (22), 16:39, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Спасибо за видео на замедленном ютубе.
Хренов тот гик, который ходя на опеннеты, не способен размедлить ютуб для себя ;)
*Понабирают гумунитариев по авитам*
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|2.29, Aninim (?), 18:20, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, просто очень много людей не из РФ а из бывшых республик СССР и им нормально.
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|1.9, ryoken (ok), 14:55, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Подскажите глубокий физический смысЕл сего... Честно - никак не пойму.
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|2.10, мяв (?), 15:09, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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написано ж - простая оценка состояния дистрибутива.
как по мне, очень даже неплохо такие образы иметь.
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|2.32, нах. (?), 18:31, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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открываешь на полный экран - и вот ты уже нитакой как все.
А раньше надо было сперва часок попердолиться с начальной установкой, а потом денек подождать пока все пересоберется.
И зачем, если результат-то тот же - закрыл окошко и пошел себе прон смотреть дальше?
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|1.34, Аноним (34), 18:33, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос в том, достойна ли Gentoo, чтобы её перепесали на безопастном языке программирования?
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