Проект Gentoo начал формирование системных образов в формате QCOW2

Андреас Хюттель (Andreas K. Huettel) из команды, отвечающей за выпуск релизов Gentoo Linux (Release Engineering team), объявил о начале формирования экспериментальных дисковых образов Gentoo в формате QCOW2, позволяющих получить полностью работающее системное окружение, готовое к загрузке в виртуальных машинах. Образы планируют обновлять каждую неделю, что позволит использовать их для оценки текущего состояния дистрибутива. Ранее проектом распространялись только установочные образы и Live-сборка для загрузки с USB-устройств.

Для загрузки доступны два варианта образов с консольным окружением - полный (1.2 ГБ) и урезанный без multilib (233 МБ). По умолчанию в образах не запускаются сетевые сервисы, такие как sshd, а в качестве пароля root задано пустое значение. В дальнейшем планируется сформировать вариант сборки для облачных окружений с настройкой через "cloud-init". Для запуска в QEMU можно использовать команду: