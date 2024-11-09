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Проект Gentoo начал формирование системных образов в формате QCOW2

09.11.2024 12:59

Андреас Хюттель (Andreas K. Huettel) из команды, отвечающей за выпуск релизов Gentoo Linux (Release Engineering team), объявил о начале формирования экспериментальных дисковых образов Gentoo в формате QCOW2, позволяющих получить полностью работающее системное окружение, готовое к загрузке в виртуальных машинах. Образы планируют обновлять каждую неделю, что позволит использовать их для оценки текущего состояния дистрибутива. Ранее проектом распространялись только установочные образы и Live-сборка для загрузки с USB-устройств.

Для загрузки доступны два варианта образов с консольным окружением - полный (1.2 ГБ) и урезанный без multilib (233 МБ). По умолчанию в образах не запускаются сетевые сервисы, такие как sshd, а в качестве пароля root задано пустое значение. В дальнейшем планируется сформировать вариант сборки для облачных окружений с настройкой через "cloud-init". Для запуска в QEMU можно использовать команду: 


   qemu-system-x86_64 \
       -m 8G -smbios type=0,uefi=on -bios /usr/share/edk2-ovmf/OVMF_CODE.fd \
       -smp 4 -cpu host -accel kvm -vga virtio -drive file=di.qcow2 &




  1. Главная ссылка к новости (https://dilfridge.blogspot.com...)
  2. OpenNews: Gentoo начал формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3
  3. OpenNews: Проект Gentoo запретил принятие изменений, подготовленных при помощи AI-инструментов
  4. OpenNews: Дистрибутив Gentoo объявил о доступности бинарных пакетов
  5. OpenNews: Прекращена разработка Funtoo Linux, развивавшегося создателем Gentoo
  6. OpenNews: Эксперимент по переводу Gentoo на использование варианта Coreutils на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62207-gentoo
Ключевые слова: gentoo
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:13, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.2, yurikoles (ok), 13:35, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >готовые образы от разработчиков
    >Gentoo

    /0

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:04, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Делить на 0 нельзя.
     
     
  • 3.26, _ (??), 17:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В курсе математики "для самых маленьких"... :)
    Но всё что выше - "Сложнаааа!"(С) фотка Джеки Чана :)
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:36, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:39, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну наконец-то и гента нашла свою нишу - "для запуска в виртуальной машине" под нормальной операционной системой.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:12, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. от "нормальной" системы остался только гипервизор, а вся, собственно, полезная нагрузка - в генте. Абсолютно согласен.
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 15:55, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да действительно, вместо этого дерьмоUEFI, лучше бы гипервизор был в ПЗУшке матплат.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 18:18, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это и есть ультимативное развитие UEFI, которое наконец-то позволит пользователю безопасно пользоваться "своим" компьютером под надзором высококлассных профессиналов, а не стонать на форумах о проблемах со своим луддитским хламом из прошлого
     
  • 3.30, нах. (?), 18:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и в чем ее полезность? Вон ролик посмотри - если ты с правильной стороны от ютуба - точно такое же тебе и в гипервизоре в окошке покажут. А зачем?

     

  • 1.5, yurikoles (ok), 13:50, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Представляю как диалоги запуска VPS говорят пользователям: замена <название-бинарного-дистрибутива> на готовый образ Gentoo принесёт вам +70 ЧСВ.
     
     
  • 2.27, dd (??), 18:05, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже второй комментарий от тебя бестолковый. С тобой все нормально?
     

  • 1.7, cat666 (ok), 14:31, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Спасибо за видео на замедленном ютубе.
     
     
  • 2.12, Dmitry (??), 15:36, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +5 +/
     
  • 2.14, Аноним (8), 15:49, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У всех нормально работает, а у тебя одного замедленно? Может быть дело в тебе? Не думал установить обход DPI? Нет, надо строить из себя жертву в комментариях и ныть как тебя обидели и унизели.
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 16:06, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же местные аналоговнетные аналоги?
     
  • 2.16, Аноним (8), 16:00, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Спасибо надо говорить РКН, а не здесь!
    Аналогов YouTube нету даже в теории! А это в том числе: международного сообщества, видео и пользователи на разных языках, высоко качество (орентированного на высоко культурных людей) видео и ещё бонусом это отсутствие шоу разной субстанции которые любит плодить Газпром-медиа  (орентированного на деградацию людей)...
     
     
  • 3.18, Аноним (8), 16:05, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 16:47, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.20, Фрол (?), 16:09, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это в том числе: международного сообщества, видео и пользователи на разных языках, высоко качество (орентированного на высоко культурных людей) видео и ещё бонусом это отсутствие шоу разной субстанции

    чел ты... высоко культурный

    also where's an eyebleach when i need some?

     
  • 3.22, Аноним (22), 16:41, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спасибо надо говорить РКН, а не здесь!
    > Аналогов YouTube нету даже в теории! А это в том числе: международного
    > сообщества, видео и пользователи на разных языках, высоко качество (орентированного на
    > высоко культурных людей) видео и ещё бонусом это отсутствие шоу разной
    > субстанции которые любит плодить Газпром-медиа  (орентированного на деградацию людей)...

    Абстрагируясь от политоты...
    Бро, что ты оправдываешься?!
    Это технарю оправдываться надо, что он не знает как размедлить у себя локально ютубы.


     
  • 3.24, DESKTOP3HBS8ID (?), 16:51, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где вы на Ютюбе нашли кого-то высококультурного? Это всего лишь видеохостинг, коих полно. 90% контента на Ютюбе ровно такого же качества, как везде. То есть полный отстой. Нмчем он не отличается от ВК Видео, Рутюба и прочих. Уж прямо образец высокой культуры!
     
  • 3.25, Аноним (25), 16:51, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спасибо надо говорить РКН, а не здесь!
    > Аналогов YouTube нету даже в теории! А это в том числе: международного
    > сообщества, видео и пользователи на разных языках, высоко качество (орентированного на
    > высоко культурных людей) видео и ещё бонусом это отсутствие шоу разной
    > субстанции которые любит плодить Газпром-медиа  (орентированного на деградацию людей)...

    РКН это всего лишь инструмент, дурная палка в руках прошаренных людей.
    Спасибо надо говорить выгодоприобретателю со всего этого и вежливопросителю-заносителю у этой самой РКН! ;)

     
  • 3.31, Aninim (?), 18:30, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.33, Аноним (33), 18:33, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аналогов YouTube нету даже в теории! А это в том числе: международного сообщества, видео и пользователи на разных языках, высоко качество (орентированного на высоко культурных людей) видео

    BiliBili

     
  • 2.21, Аноним (22), 16:39, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спасибо за видео на замедленном ютубе.

    Хренов тот гик, который ходя на опеннеты, не способен размедлить ютуб для себя ;)

    *Понабирают гумунитариев по авитам*

     
  • 2.29, Aninim (?), 18:20, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, просто очень много людей не из РФ а из бывшых республик СССР и им нормально.
     

  • 1.9, ryoken (ok), 14:55, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Подскажите глубокий физический смысЕл сего... Честно - никак не пойму.
     
     
  • 2.10, мяв (?), 15:09, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    написано ж - простая оценка состояния дистрибутива.
    как по мне, очень даже неплохо такие образы иметь.
     
  • 2.32, нах. (?), 18:31, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открываешь на полный экран - и вот ты уже нитакой как все.

    А раньше надо было сперва часок попердолиться с начальной установкой, а потом денек подождать пока все пересоберется.

    И зачем, если результат-то тот же - закрыл окошко и пошел себе прон смотреть дальше?

     

  • 1.34, Аноним (34), 18:33, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос в том, достойна ли Gentoo, чтобы её перепесали на безопастном языке программирования?
     

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