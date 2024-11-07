The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз Cozystack 0.18, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

07.11.2024 18:51

Опубликован выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.18.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

В новой версии:

  • Публичный API. В Ciozystack реализован собственный Kubernetes API server, который автоматически транслирует все запросы к своим ресурсам в API HelmReleases. Администраторы платформы теперь могут гранулированно предоставлять пользователям доступ к определённым ресурсам (Kuberneteses, VirtualMachines, Postgresses и т.д.). Кроме того, API server можно легко расширять дополнительными компонентами, просто указав их в ConfigMap, без необходимости перекомпиляции. Однако Dashboard пока по-прежнему работает с HelmReleases напрямую, поэтому не рекомендуется отдавать его конечным пользователям.

  • Настроен сбор метрик и логов с tenant-кластеров. В конфигурации Kubernetes для tenant-кластеров появилась опция включения дополнения "monitoring agents". При её включении все метрики и логи будут автоматически перенаправлены в систему мониторинга, развёрнутую в tenant-пространстве пользователя.
  • В редакции distro-full и distro-hosted операторы баз данных переведены в разряд опциональных компонентов.
  • Talos Linux обновлён до версии 1.8.2.
  • Исправлен webhook в Alerta для управления алертами из Telegram
  • Удалены мусорные алерты.
  • Добавлены базовые e2e-тесты для проверки развёртывания каждого из приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/aenix_io/164...)
  2. OpenNews: Выпуск Cozystack 0.17.0, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes
  3. OpenNews: Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes
  4. OpenNews: Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux
  5. OpenNews: Проект etcd-await-election для запуска процессов с учётом выбора лидирующего экземпляра
  6. OpenNews: Опубликован код COSI-драйвера для SeaweedFS
Автор новости: tym83
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62193-cozystack
Ключевые слова: cozystack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 20:33, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Talos Linux обновлён до версии 1.8.2.

    а талос тут причем? это отдельный проект совершенно

     
  • 1.3, Аноним (3), 20:42, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Kuberneteses, VirtualMachines, Postgresses

    We like Kuberneteses, VirtualMachines and Postgresses. But we hasn’t tried Hobbitses before. Is it soft? Is it juicy?

     
  • 1.6, Штыбель (?), 20:54, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему бы заместо Козьего Стека не использовать CBSD?
     
     
  • 2.11, Минона (ok), 21:58, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно достояно стабильно для энтерпрайзе?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:07, 07/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А оно достояно

    Of courseses, it is dostoyaneses!

     

  • 1.10, Минона (ok), 21:45, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации.

    Щас придёт КЗ и скажет что они лошары и это надо было делать на btrfs/bcachefs.

     
  • 1.13, Аноним (12), 22:10, 07/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Kuberneteses, VirtualMachines, Postgresses

    Неправильно. Надо так:

    Kuberneteses, VirtualMachineses und Postgresseses

     
  • 1.14, penetrator (?), 22:17, 07/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру