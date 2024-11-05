Выпуск межсетевого экрана firewalld 2.3.0

Сформирован выпуск динамически управляемого межсетевого экрана firewalld 2.3, реализованного в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Проект уже применяется во многих дистрибутивах Linux, включая RHEL 7+, Fedora 18+ и SUSE/openSUSE 15+. Код firewalld написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2. Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh"). Для изменения конфигурации межсетевого экрана также может использоваться графический интерфейс firewall-config (GTK) и апплет firewall-applet (Qt). Поддержка управления межсетевым экраном через D-BUS API firewalld имеется в таких проектах, как NetworkManager, libvirt, podman, docker и fail2ban. Ключевые изменения: Добавлена настройка StrictForwardPorts, управляющая генерацией правил перенаправления сетевых портов (DNAT).

Добавлен сервис для aseqnet, клиент-серверного приложения для взаимодействия с секвенсором ALSA по сети.

Добавлен сервис для медиаплеера MPD (Music Player Daemon).

Добавлен сервис для протокола Radsec (RFC-6614), позволяющего использовать протокол RADIUS поверх TCP и TLS.

Добавлен сервис для системы SlimeVR, собирающей данные с датчиков для отслеживания движения тела в системах виртуальной реальности.



