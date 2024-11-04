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Опубликована открытая AI-модель hertz-dev для полнодуплексного голосового общения

04.11.2024 13:01

Компания Standard Intelligence объявила о публикации hertz-dev, первой открытой AI-модели для синтеза речи в полнодуплексном режиме, которая может использоваться в качестве основы для создания систем голосового общения в реальном времени или генерации разговорной речи. Модель позволяет генерировать речь, близкую к голосовым данным, на которых она обучена, и обеспечивая взаимодействие в стиле живого человеческого общения без задержек, напоминающих прерывистый телефонный разговор. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

На системе с GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 средняя задержка перед генерацией составляет 120 мс (теоретически до 65 мс), что примерно в два раза быстрее, чем у имеющихся в открытом доступе существующих моделей. Опубликованный вариант построен с использованием архитектуры "трансформер", охватывает 8.5 миллиардов параметров и обучен c использованием 500 миллиардов токенов. Размер учитываемого моделью контекста (число токенов, которые модель может обработать и запомнить при генерации речи) составляет 2048 токенов или примерно 4 минуты речи.

  1. Главная ссылка к новости (https://si.inc/hertz-dev/...)
  2. OpenNews: Опубликована AI-модель ChatTTS для синтеза речи
  3. OpenNews: Новый выпуск системы синтеза речи Silero
  4. OpenNews: Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса
  5. OpenNews: Выпуск синтезатора речи RHVoice 1.8.0
  6. OpenNews: Система машинного обучения Stable Diffusion адаптирована для синтеза музыки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62170-hertz-dev
Ключевые слова: hertz-dev, ai, tts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:16, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что в примере такое мощное оборудование. Кто-то будет покупать RTX 4090 только для того, чтобы с нейросетью общаться голосом? (А ещё нужно оборудование под нейросеть с которой происходит общение).
    Мне кажется, основное целевое оборудование подобных нейросетей это смартфоны
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:21, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь хоть не стыдно покупать RTX 4090 - "Это для... общения с нейросетями! Какие там игори..."
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:51, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какое у него КПД денег? Вот, поэтому и стыдно.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 14:20, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среди не специализированных ускорителей лучшее. Та же 4070 для им уже не подходит от слова ваше совсем.
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:05, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > такое мощное оборудование

    RTX 4090 -- далеко не мощное оборудование, когда речь про нейросети. Для игор -- мощное. Для нейронок -- это игрушечный набор доктора для ребенка дошкольного возраста. Посуди сам: 24 гига видеопамяти. Это совершенно ни о чем. Например, в 24 гига влезут лишь некоторые из общедоступных локально-запускаемых LLM.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:15, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=RjRQ1DYnuJA
     
  • 3.12, Аноним (15), 14:16, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё Биль Гейтс говорил две 4090 хвататит всем.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 15:11, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага,
    а Муртазин говорил что самсунг не откажется от комплектной зарядки.
    ты действительно веришь всему, что пишется в интернете?
     
     
  • 5.19, Аноним (15), 15:14, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Муртазин и айпад называл разъевшейся фоторамкой. Которая никому не нужна. Муртазин это вообще аналитика уровня Первый канал.  
     
  • 5.23, Fbekwbshru (?), 15:49, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Муртазин за свой длинный язык получил по морде от Николая Чураева. С тех пор этому типУ никто не верит.
     
  • 4.38, Аноним (38), 17:27, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > хвататит всем

    Если бы не разучились писать программы, то и спектрума с 64 килобайтами хватило всем. Но мир свернул на тропу увеличения мощностей и уменьшения оптимизации и качества кода. Теперь любой мaкaк зарабатывает больше, чем СИшник в военке.

     
  • 3.17, Аноним (17), 14:54, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ryzen APU до 96 гб оперативы можно выделить под GPU. Хватит?
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 16:58, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хватит?

    Нет конечно.

     
  • 2.21, Жорик (??), 15:26, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она сможет вместо меня в конфе разговаривать?
     
     
  • 3.31, Аноним (32), 16:58, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в конфе

    Скуфыч, тебе уже детей нянчить надо и ипотеку выплачивать, а не в конфах сидеть. Молодость закончилась, смирись.

     
  • 2.36, Сижу на дебиан с крысой (?), 17:03, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это же оупенсорс. Просто нужно подождать пока какой-нибудь гугель сделает форк и загонит всё это дело в облако по подписке. Вот тогда хоть со смартфона, хоть с 4 пня.
     
  • 2.39, погроммист (?), 17:41, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-то будет покупать RTX 4090 только для того, чтобы с нейросетью общаться голосом?

    Ещё как будут! Рабочий час человека выйдет дороже, а рабочих мест всяких продажников-обзвонщиков миллион.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:25, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    скоро (или уже) в ТП всех крупных компаний...
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:34, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну все телефонные мошенники, держитесь.
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 15:16, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мощенники с помощью ИИ звонит жертве, а там тоже ИИ. Причём та же самая.
     

  • 1.5, бух. (?), 13:44, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему корпы так любят апач 2?
     
     
  • 2.37, Сижу на дебиан с крысой (?), 17:06, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что just works.
     

  • 1.6, Аноним (8), 13:49, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очередная попытка запланированного устаревания.
     
  • 1.7, Аноним (11), 13:50, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в стиле живого человеческого общения

    Почему то сразу думаешь, про то, кто будет это использовать...
    Риски описаны:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_Intelligence_Act

     
     
  • 2.27, Даа уж... (?), 16:19, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ссылаться на випикедию уже плохой тон =)
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 16:48, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ссылаться на випикедию уже плохой тон =)

    На википедии хотя бы есть ссылки на первоисточники
    Типа commission.europa.eu/news/ai-act-enters-force-2024-08-01_en

    А от тебя пока невнятные пуки вида "Ссылаться на випикедию уже плохой тон" вообще без каких-то пруфов.

     
  • 3.33, Аноним (33), 17:00, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохой тон говорить кому на что надо ссылаться.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:58, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Человек редко отвечает на вопрос за 65мс, так что допустимо и секунда и две
     
  • 1.22, 12yoexpert (ok), 15:48, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    что-то исходных данных не видно, зачем врут про open-source model?
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 16:54, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что-то исходных данных не видно, зачем врут про open-source model?

    А почему должны быть открыты исходные данные?
    У разных сект разные трактовки - вон OSI не против считать опенсорсом, а более консервативные чуваки - нет.

     

  • 1.25, Ося Бендер (?), 16:11, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.40, Аноним (40), 17:57, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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