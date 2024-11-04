Опубликована открытая AI-модель hertz-dev для полнодуплексного голосового общения

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|1.1, Аноним (1), 13:16, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, что в примере такое мощное оборудование. Кто-то будет покупать RTX 4090 только для того, чтобы с нейросетью общаться голосом? (А ещё нужно оборудование под нейросеть с которой происходит общение).
Мне кажется, основное целевое оборудование подобных нейросетей это смартфоны
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|2.2, Аноним (2), 13:21, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь хоть не стыдно покупать RTX 4090 - "Это для... общения с нейросетями! Какие там игори..."
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|4.15, Аноним (15), 14:20, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Среди не специализированных ускорителей лучшее. Та же 4070 для им уже не подходит от слова ваше совсем.
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|2.10, Аноним (10), 14:05, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> такое мощное оборудование
RTX 4090 -- далеко не мощное оборудование, когда речь про нейросети. Для игор -- мощное. Для нейронок -- это игрушечный набор доктора для ребенка дошкольного возраста. Посуди сам: 24 гига видеопамяти. Это совершенно ни о чем. Например, в 24 гига влезут лишь некоторые из общедоступных локально-запускаемых LLM.
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|4.18, Аноним (18), 15:11, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага,
а Муртазин говорил что самсунг не откажется от комплектной зарядки.
ты действительно веришь всему, что пишется в интернете?
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|5.19, Аноним (15), 15:14, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Муртазин и айпад называл разъевшейся фоторамкой. Которая никому не нужна. Муртазин это вообще аналитика уровня Первый канал.
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|5.23, Fbekwbshru (?), 15:49, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Муртазин за свой длинный язык получил по морде от Николая Чураева. С тех пор этому типУ никто не верит.
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|4.38, Аноним (38), 17:27, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хвататит всем
Если бы не разучились писать программы, то и спектрума с 64 килобайтами хватило всем. Но мир свернул на тропу увеличения мощностей и уменьшения оптимизации и качества кода. Теперь любой мaкaк зарабатывает больше, чем СИшник в военке.
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|3.31, Аноним (32), 16:58, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в конфе
Скуфыч, тебе уже детей нянчить надо и ипотеку выплачивать, а не в конфах сидеть. Молодость закончилась, смирись.
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|2.36, Сижу на дебиан с крысой (?), 17:03, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это же оупенсорс. Просто нужно подождать пока какой-нибудь гугель сделает форк и загонит всё это дело в облако по подписке. Вот тогда хоть со смартфона, хоть с 4 пня.
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|2.39, погроммист (?), 17:41, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-то будет покупать RTX 4090 только для того, чтобы с нейросетью общаться голосом?
Ещё как будут! Рабочий час человека выйдет дороже, а рабочих мест всяких продажников-обзвонщиков миллион.
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|2.20, Аноним (15), 15:16, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мощенники с помощью ИИ звонит жертве, а там тоже ИИ. Причём та же самая.
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|3.29, Аноним (-), 16:48, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ссылаться на випикедию уже плохой тон =)
На википедии хотя бы есть ссылки на первоисточники
Типа commission.europa.eu/news/ai-act-enters-force-2024-08-01_en
А от тебя пока невнятные пуки вида "Ссылаться на випикедию уже плохой тон" вообще без каких-то пруфов.
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|1.9, Аноним (9), 13:58, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Человек редко отвечает на вопрос за 65мс, так что допустимо и секунда и две
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|2.30, Аноним (-), 16:54, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что-то исходных данных не видно, зачем врут про open-source model?
А почему должны быть открыты исходные данные?
У разных сект разные трактовки - вон OSI не против считать опенсорсом, а более консервативные чуваки - нет.
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