Доступен для тестирования предварительный выпуск Xfce 4.20 с поддержкой Wayland

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|1.2, Аноним (2), 08:22, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Раньше у xfce лого мыщьх было понятно, DE была лёгкая и шустрая. Сейчас это толстая крыса размером с грузовик.
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|2.24, n00by (ok), 09:22, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мыщьх всё же заслуженный популяризатор программирования, а не окружающая верх стола среда.
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|1.5, Аноним Анонимович Анонимов (?), 08:27, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> нацеленного на предоставление классической среды рабочего стола
Сомнительно, но окэй
> требующей для своей работы минимальных системных ресурсов.
Рили? Это-то после перехода на гтк3?
Зы: Имхо mate единственная **ДЕ**, которая нынче могёт похвастаться минимальными требованиями к ресурсам.
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|2.7, Аноним (7), 08:30, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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поверь, MATE тоже этим похвастаться не может
могут голые оконные менеджеры или на крайняк LXQt
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|3.19, Аноним (19), 08:53, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>на крайняк LXQt
Сейчас набегут фанаты KDE и скажу, что у них KDE на старте жрёт меньше.
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|4.20, Аноним (20), 08:59, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По нагрузке на ОЗУ может примерно равно, но в LXQt нет жручих плазм с квином, которые грузят проц. Ну и baloo с аконадей нет. LXQt - пример адекватности DE в 2024 году, по сути это копия LXDE, но на актуальном Qt.
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|5.23, Аноним (7), 09:14, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тем не менее, LXDE на жтк2 полегче будет, а разницы по функциональности я в принципе и не вижу
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|6.25, Аноним (20), 09:22, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Верно, но GTK2 рано или поздно выкинут отовсюду (из-за вяленого и DPI), может через 5 лет, вот тогда и понадобится LXQt. Уже сейчас большинство старых LXDE пользователей пользуются LXQt на лубунте, да и не только на ней, потому что в LXQt баги фиксятся, а LXDE уже 4 года не обновляется, хотя баги репортятся, и от разрабов ни ответа, ни привета в багтрекере.
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|7.33, Аноним (33), 09:56, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> LXDE уже 4 года не обновляется
но при этом у нее даже в заброшенном состоянии меньше проблем чем у LXQt
> из-за вяленого
на котором LXQt тоже нормально не работает...
> GTK2 рано или поздно выкинут
как и LXQt и вяленый и вообще любой проект...
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|8.34, Аноним (20), 10:01, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё нормально с LXQt, там настолько всё минимально, что нечему тормозить и глючи... текст свёрнут, показать
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|5.26, Аноним (26), 09:24, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> LXQt - пример адекватности DE в 2024 году
Сильная заява. В этом "DE" практически полностью отсутствует drag&drop, который активно использовался ещё в 95-х виндах.
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|6.28, Аноним (28), 09:37, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> LXQt - пример адекватности DE в 2024 году
> Сильная заява. В этом "DE" практически полностью отсутствует drag&drop, который активно
> использовался ещё в 95-х виндах.
Что что там нет? А вот lxqt еще лучше чем lxde, поскольку на qt, у меня на qt все шустренько, в отличии от gtk, кто бы как не нахваливал.
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|1.9, Аноним (20), 08:34, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Самая переоцененная среда рабочего стола. Последний отличный релиз у них - 4.12. После чего они скатились в переписывания на GTK3, и соответственно перестали быть качественным DE. Тот же LXQt сейчас гораздо легковеснее этой поделки. А кому нужен каноничный GTK2 - до сих пор LXDE в репах везде есть, правда уже почти 4 года без обнов, но пользоваться пока можно.
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|1.12, Швондик (?), 08:39, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в десктоп-окружение можно интегрировать по дефолту Compiz Fusion ? Чтобы спецэффекты работали, как на Маке?
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|1.27, Аноним (27), 09:30, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предоставление классической среды рабочего стола
Там по-прежнему на рабочем столе ярлыки создавать требуется через гинекологические пляски?
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|1.29, Аноним (29), 09:42, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется, если бы все десктопы запускались под вайном, то их бы не требовалось переписывать под каждый новый фридесктоп каждые несколько месяцев, достаточно было бы поправить вайн.
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|2.31, Афроним (?), 09:49, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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TDE может только так. У остальных зависимости наполняются новыми багами чаще чем можно выкатить новую версию.
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|1.30, Anonim (??), 09:44, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>экспериментальная поддержка работы с использованием протокола Wayland
Года через 3-4 будет полноценная. Если проект не забросят к тому времени.
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