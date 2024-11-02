Доступен для тестирования предварительный выпуск Xfce 4.20 с поддержкой Wayland

Опубликован тестовый выпуск десктоп-окружения Xfce 4.20 Pre1, нацеленного на предоставление классической среды рабочего стола, требующей для своей работы минимальных системных ресурсов. Ветка Xfce 4.20 переведена на стадию заморозки, запрещающую добавление новых возможностей в базовые компоненты и смещающую внимание разработчиков на стабилизацию имеющейся кодовой базы. До релиза, который запланирован на 15 декабря, будет сформировано ещё один или два тестовых выпуска.

Ключевым новшеством ветки Xfce 4.20 является экспериментальная поддержка работы с использованием протокола Wayland. Для абстрагирования работы поверх Wayland и X11 задействована новая библиотека libxfce4windowing, предлагающая не зависящий от графической системы слой, в котором реализованы компоненты управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.). Вместо libmutter в сеансе на базе Wayland задействована библиотека wlroots, развиваемая проектом Sway.

Сеанс на базе Wayland в Xfce 4.20 охватывает весь доступный набор возможностей, но отмечен как требующий доработки для полноценного повседневного использования. Возможность работы с Wayland реализована почти во всех компонентах Xfce и приложениях, исключение составляют xfce4-taskmanager, xfce4-screensaver, xfce4-embed-plugin, xfce4-xkb-plugin, xfce4-windowck-plugin и xfce4-volumed-pulse. Поддержку X11 не планируют убирать в обозримом будущем.

Разработчики пользовательского окружения Xfce также объявили конкурс на создание новых обоев для рабочего стола, которые войдут в состав релиза Xfce 4.20. Работы следует присылать в форматах векторной графики и распространять под лицензией CC BY-SA 4.0. Обязательным условием является наличие в работе неизменённого изображения мыши Xfce. Работы принимаются до 15 ноября, после чего на основе голосования участников сообщества будет выбран победитель.



