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Доступен для тестирования предварительный выпуск Xfce 4.20 с поддержкой Wayland

02.11.2024 08:00

Опубликован тестовый выпуск десктоп-окружения Xfce 4.20 Pre1, нацеленного на предоставление классической среды рабочего стола, требующей для своей работы минимальных системных ресурсов. Ветка Xfce 4.20 переведена на стадию заморозки, запрещающую добавление новых возможностей в базовые компоненты и смещающую внимание разработчиков на стабилизацию имеющейся кодовой базы. До релиза, который запланирован на 15 декабря, будет сформировано ещё один или два тестовых выпуска.

Ключевым новшеством ветки Xfce 4.20 является экспериментальная поддержка работы с использованием протокола Wayland. Для абстрагирования работы поверх Wayland и X11 задействована новая библиотека libxfce4windowing, предлагающая не зависящий от графической системы слой, в котором реализованы компоненты управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.). Вместо libmutter в сеансе на базе Wayland задействована библиотека wlroots, развиваемая проектом Sway.

Сеанс на базе Wayland в Xfce 4.20 охватывает весь доступный набор возможностей, но отмечен как требующий доработки для полноценного повседневного использования. Возможность работы с Wayland реализована почти во всех компонентах Xfce и приложениях, исключение составляют xfce4-taskmanager, xfce4-screensaver, xfce4-embed-plugin, xfce4-xkb-plugin, xfce4-windowck-plugin и xfce4-volumed-pulse. Поддержку X11 не планируют убирать в обозримом будущем.

Разработчики пользовательского окружения Xfce также объявили конкурс на создание новых обоев для рабочего стола, которые войдут в состав релиза Xfce 4.20. Работы следует присылать в форматах векторной графики и распространять под лицензией CC BY-SA 4.0. Обязательным условием является наличие в работе неизменённого изображения мыши Xfce. Работы принимаются до 15 ноября, после чего на основе голосования участников сообщества будет выбран победитель.

  1. Главная ссылка к новости (https://alexxcons.github.io/bl...)
  2. OpenNews: Предположительно 14 млн человек пользуются средой рабочего стола Xfce
  3. OpenNews: Проект Xfce обновил планы, связанные с поддержкой Wayland
  4. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.18
  5. OpenNews: Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента
  6. OpenNews: В Xfce осуществлён перевод диалогов на декорирование окон на стороне клиента
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62160-xfce
Ключевые слова: xfce
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:22, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Раньше у xfce лого мыщьх было понятно, DE была лёгкая и шустрая. Сейчас это толстая крыса размером с грузовик.
     
     
  • 2.21, freebzzZZZzzd (ok), 09:04, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >DE была лёгкая и шустрая

    не была никогда ) ну, я с windowmaker/icewm сравниваю.

     
  • 2.24, n00by (ok), 09:22, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мыщьх всё же заслуженный популяризатор программирования, а не окружающая верх стола среда.
     

  • 1.5, Аноним Анонимович Анонимов (?), 08:27, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > нацеленного на предоставление классической среды рабочего стола

    Сомнительно, но окэй

    > требующей для своей работы минимальных системных ресурсов.

    Рили? Это-то после перехода на гтк3?

    Зы: Имхо mate единственная **ДЕ**, которая нынче могёт похвастаться минимальными требованиями к ресурсам.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:30, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    поверь, MATE тоже этим похвастаться не может

    могут голые оконные менеджеры или на крайняк LXQt

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 08:53, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на крайняк LXQt

    Сейчас набегут фанаты KDE и скажу, что у них KDE на старте жрёт меньше.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 08:59, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По нагрузке на ОЗУ может примерно равно, но в LXQt нет жручих плазм с квином, которые грузят проц. Ну и baloo с аконадей нет. LXQt - пример адекватности DE в 2024 году, по сути это копия LXDE, но на актуальном Qt.
     
     
  • 5.23, Аноним (7), 09:14, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тем не менее, LXDE на жтк2 полегче будет, а разницы по функциональности я в принципе и не вижу
     
     
  • 6.25, Аноним (20), 09:22, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно, но GTK2 рано или поздно выкинут отовсюду (из-за вяленого и DPI), может через 5 лет, вот тогда и понадобится LXQt. Уже сейчас большинство старых LXDE пользователей пользуются LXQt на лубунте, да и не только на ней, потому что в LXQt баги фиксятся, а LXDE уже 4 года не обновляется, хотя баги репортятся, и от разрабов ни ответа, ни привета в багтрекере.
     
     
  • 7.33, Аноним (33), 09:56, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  LXDE уже 4 года не обновляется

    но при этом у нее даже в заброшенном состоянии меньше проблем чем у LXQt

    > из-за вяленого

    на котором LXQt тоже нормально не работает...

    > GTK2 рано или поздно выкинут

    как и LXQt и вяленый и вообще любой проект...

     
     
  • 8.34, Аноним (20), 10:01, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё нормально с LXQt, там настолько всё минимально, что нечему тормозить и глючи... текст свёрнут, показать
     
  • 5.26, Аноним (26), 09:24, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > LXQt - пример адекватности DE в 2024 году

    Сильная заява. В этом "DE" практически полностью отсутствует drag&drop, который активно использовался ещё в 95-х виндах.

     
     
  • 6.28, Аноним (28), 09:37, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> LXQt - пример адекватности DE в 2024 году
    > Сильная заява. В этом "DE" практически полностью отсутствует drag&drop, который активно
    > использовался ещё в 95-х виндах.

    Что что там нет? А вот lxqt еще лучше чем lxde, поскольку на qt, у меня на qt все шустренько, в отличии от gtk, кто бы как не нахваливал.

     
  • 3.32, Аноним (32), 09:55, 02/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.6, Аноним (6), 08:29, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - xfce4-xkb-plugin

    не готов

     
  • 1.9, Аноним (20), 08:34, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Самая переоцененная среда рабочего стола. Последний отличный релиз у них - 4.12. После чего они скатились в переписывания на GTK3, и соответственно перестали быть качественным DE. Тот же LXQt сейчас гораздо легковеснее этой поделки. А кому нужен каноничный GTK2 - до сих пор LXDE в репах везде есть, правда уже почти 4 года без обнов, но пользоваться пока можно.
     
  • 1.12, Швондик (?), 08:39, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в десктоп-окружение можно интегрировать по дефолту Compiz Fusion ? Чтобы спецэффекты работали, как на Маке?
     
     
  • 2.16, Аноним (7), 08:43, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, через манипуляцию с сессией
     

  • 1.14, Омномнимус (?), 08:42, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Обязательным условием является наличие в работе неизменённого изображения мыши Xfce.

    То есть баг с логом не пофиксят?! https://ibb.co/hW1WwJ2

     
     
  • 2.18, Ulrih (ok), 08:50, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где тут  bug? Тут же mouse 😉
     

  • 1.22, Nochi (?), 09:07, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте Xfce 5
     
  • 1.27, Аноним (27), 09:30, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предоставление классической среды рабочего стола

    Там по-прежнему на рабочем столе ярлыки создавать требуется через гинекологические пляски?

     
  • 1.29, Аноним (29), 09:42, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется, если бы все десктопы запускались под вайном, то их бы не требовалось переписывать под каждый новый фридесктоп каждые несколько месяцев, достаточно было бы поправить вайн.
     
     
  • 2.31, Афроним (?), 09:49, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TDE может только так. У остальных зависимости наполняются новыми багами чаще чем можно выкатить новую версию.
     

  • 1.30, Anonim (??), 09:44, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >экспериментальная поддержка работы с использованием протокола Wayland

    Года через 3-4 будет полноценная. Если проект не забросят к тому времени.

     

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