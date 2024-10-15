Выпуск Sevimon 0.2, программы видеоконтроля напряжения мышц лица

|
|
|
|2.2, anonymous (??), 16:45, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не каменного. спящего.
Лицо, которое не напрягается - это лицо спящего человека.
|
|1.3, Аноним (4), 16:46, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
По-моему в конкурсе самого бесполезного софта есть новый претендент на лидерство.
|
|
|
|2.11, Аноним (-), 17:01, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> По-моему в конкурсе самого бесполезного софта есть новый претендент на лидерство.
В человеке около 640 мышц, так что вариантов еще много)
Интересно для чего будут использовать этот софт?
Может для "детектора лжи"?
Тогда можно добавить отслеживание напряженности мышц anуса))
|
|
|
|3.14, Аноним (4), 17:10, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В стародавние времена когда в Скайп можно было устанавливать сторонние плагины для коллективных чатов одно из приложений было детектор лжи (по голосу) так работал он хуже чем сабж угадывает лица (наверно), но детектор из него был так себе.
|
|1.5, Аноним (5), 16:49, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>которая может использоваться для контроля нервного перенапряжения, осознанного управления настроением и, при длительном применении, предотвращения появления мимических морщин
Или в контроле над школьниками. Взглянул в окно - ошейник выдал десяток вольт. Ща такое кое-где делают, но пока без десятка вольт.
|
|
|
|2.10, Аноним (-), 17:00, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Или в контроле над школьниками. Взглянул в окно - ошейник выдал десяток вольт. Ща такое кое-где делают, но пока без десятка вольт.
Ну а фигли!
Государство ему дает образование, за мои, между прочим, налоги, а он в окно смотреть вздумал?
Я понимаю, что сейчас дворники в дефиците и тд, но пусть учится хорошо, а там видно будет.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 17:06, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты в Китае что налоги платишь? У нас то на твои деньги только яхту купили и замок.
|
|1.7, Аноним (4), 16:50, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Эй, вы, искатели эмоций,
Скорее сиволу в мир технологий!
Sevimon 0.2 — браузер настроений,
Сквозь объектив, в смятенье, в мечты!
Не просто моделями ловить капризы —
Лицо в кадре, мимика как на ладони,
Забудьте о морщинах, о шрамах жизни!
Управляйте, контролируйте — вот мой призыв.
Свет сигналит, звук предупреждает,
Задержку настрой, не теряй бдительности!
На Windows бей, в macOS не забывай —
Пока CenterFace работает, ты управляй!
Ура! Мир без сети, Docker на блюде,
Nuitka шепчет: «Не бойся, решай!»
Встречай изменения, звук, свет и тень —
Sevimon в деле! Эмоции — наш плен.
|
|1.13, Аноним (12), 17:08, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пошел в начальству с рацухой. Как думаете кому лучше скидку давать тому у кого веселое лицо или грустное? И чтобы избежать накрутики давать каждому десятом или каждому сотому?
|