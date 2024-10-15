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Выпуск Sevimon 0.2, программы видеоконтроля напряжения мышц лица

15.10.2024 16:26

Доступен выпуск программы Sevimon 0.2 для отслеживания изменения эмоций с использованием видеокамеры, которая может использоваться для контроля нервного перенапряжения, осознанного управления настроением и, при длительном применении, предотвращения появления мимических морщин. При первом запуске программа скачивает нейросетевые модели и в дальнейшем работает без доступа к сети. Для определения позиции лица на видео задействована библиотека CenterFace. Код sevimon написан на Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

Основные изменения:

  • Добавлена настройка для вывода звукового предупреждения.
  • Добавлена настройка задержки предупреждения.
  • Появилась возможность выбора основного лица для анализа.
  • Несовместимые изменения в формате файла с настройками.
  • Внесены исправления для работы в macOS.
  • Уменьшен размер образа Docker, а также файлов для Windows.

Для пользователей Windows 10+ подготовлен архив с бинарной сборкой. Поскольку для сборки используется компилятор Nuitka, некоторые антивирусы выдают предупреждение. Для пользователей Linux подготовлен образ Docker с программой, всеми её зависимостями и моделями, который запускается без доступа к сети.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ioctl-user/...)
  2. OpenNews: Обновление Sevimon, программы видеоконтроля напряжения мышц лица
  3. OpenNews: Использование машинного обучения для определения эмоций и контроля над своей мимикой
Автор новости: ioctl
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62051-sevimon
Ключевые слова: sevimon, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bottle (?), 16:44, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, тренажёр каменного лица выпустили.
     
     
  • 2.2, anonymous (??), 16:45, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не каменного. спящего.

    Лицо, которое не напрягается - это лицо спящего человека.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 16:47, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я теперь буду на из всех обыгрывать в покер.
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:54, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обвисшего
     

  • 1.3, Аноним (4), 16:46, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    По-моему в конкурсе самого бесполезного софта есть новый претендент на лидерство.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 17:01, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > По-моему в конкурсе самого бесполезного софта есть новый претендент на лидерство.

    В человеке около 640 мышц, так что вариантов еще много)

    Интересно для чего будут использовать этот софт?
    Может для "детектора лжи"?
    Тогда можно добавить отслеживание напряженности мышц anуса))

     
     
  • 3.14, Аноним (4), 17:10, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стародавние времена когда в Скайп можно было устанавливать сторонние плагины для коллективных чатов одно из приложений было детектор лжи (по голосу) так работал он хуже чем сабж угадывает лица (наверно), но детектор из него был так себе.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:49, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >которая может использоваться для контроля нервного перенапряжения, осознанного управления настроением и, при длительном применении, предотвращения появления мимических морщин

    Или в контроле над школьниками. Взглянул в окно - ошейник выдал десяток вольт. Ща такое кое-где делают, но пока без десятка вольт.

     
     
  • 2.9, Аноним (4), 16:55, 15/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.10, Аноним (-), 17:00, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или в контроле над школьниками. Взглянул в окно - ошейник выдал десяток вольт. Ща такое кое-где делают, но пока без десятка вольт.

    Ну а фигли!
    Государство ему дает образование, за мои, между прочим, налоги, а он в окно смотреть вздумал?
    Я понимаю, что сейчас дворники в дефиците и тд, но пусть учится хорошо, а там видно будет.


     
     
  • 3.12, Аноним (12), 17:06, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты в Китае что налоги платишь? У нас то на твои деньги только яхту купили и замок.  
     

  • 1.7, Аноним (4), 16:50, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эй, вы, искатели эмоций,
    Скорее сиволу в мир технологий!
    Sevimon 0.2 — браузер настроений,
    Сквозь объектив, в смятенье, в мечты!

    Не просто моделями ловить капризы —
    Лицо в кадре, мимика как на ладони,
    Забудьте о морщинах, о шрамах жизни!
    Управляйте, контролируйте — вот мой призыв.

    Свет сигналит, звук предупреждает,
    Задержку настрой, не теряй бдительности!
    На Windows бей, в macOS не забывай —
    Пока CenterFace работает, ты управляй!

    Ура! Мир без сети, Docker на блюде,
    Nuitka шепчет: «Не бойся, решай!»
    Встречай изменения, звук, свет и тень —
    Sevimon в деле! Эмоции — наш плен.

     
  • 1.13, Аноним (12), 17:08, 15/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пошел в начальству с рацухой. Как думаете кому лучше скидку давать тому у кого веселое лицо или грустное? И чтобы избежать накрутики давать каждому десятом или каждому сотому?
     

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