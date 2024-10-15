Выпуск Sevimon 0.2, программы видеоконтроля напряжения мышц лица

Доступен выпуск программы Sevimon 0.2 для отслеживания изменения эмоций с использованием видеокамеры, которая может использоваться для контроля нервного перенапряжения, осознанного управления настроением и, при длительном применении, предотвращения появления мимических морщин. При первом запуске программа скачивает нейросетевые модели и в дальнейшем работает без доступа к сети. Для определения позиции лица на видео задействована библиотека CenterFace. Код sevimon написан на Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

Основные изменения:

Добавлена настройка для вывода звукового предупреждения.

Добавлена настройка задержки предупреждения.

Появилась возможность выбора основного лица для анализа.

Несовместимые изменения в формате файла с настройками.

Внесены исправления для работы в macOS.

Уменьшен размер образа Docker, а также файлов для Windows.

Для пользователей Windows 10+ подготовлен архив с бинарной сборкой. Поскольку для сборки используется компилятор Nuitka, некоторые антивирусы выдают предупреждение. Для пользователей Linux подготовлен образ Docker с программой, всеми её зависимостями и моделями, который запускается без доступа к сети.



