Обновление Firefox 131.0.3

Доступен корректирующий выпуск Firefox 131.0.3, в котором устранена уязвимость и исправлено несколько проблем: Устранена уязвимость (CVE-2024-9936), вызванная неопределённым поведением в реализации кэша DOM-узлов, охватываемых при выделении текста на странице (selection node cache). Уязвимость помечена как опасная и может привести к аварийному завершению при обработке определённого контента.

Решены проблемы, из-за которых перестал работать сервис Bill Pay на сайтах некоторых банков.

Исправлена ошибка, приводившая к некорректному отображению в YouTube пространственных видео, снятых в режимах 360 и 180 (VR180) градусов.

Устранено аварийное завершение при просмотре некоторых сайтов, проявляющееся на системах Windows с установленным антивирусом Avast или AVG.

Исправлена ошибка, не позволявшая переместить из панели кнопку со списком всех вкладок ("List all tabs").



