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Обновление Firefox 131.0.3

14.10.2024 23:01

Доступен корректирующий выпуск Firefox 131.0.3, в котором устранена уязвимость и исправлено несколько проблем:

  • Устранена уязвимость (CVE-2024-9936), вызванная неопределённым поведением в реализации кэша DOM-узлов, охватываемых при выделении текста на странице (selection node cache). Уязвимость помечена как опасная и может привести к аварийному завершению при обработке определённого контента.
  • Решены проблемы, из-за которых перестал работать сервис Bill Pay на сайтах некоторых банков.
  • Исправлена ошибка, приводившая к некорректному отображению в YouTube пространственных видео, снятых в режимах 360 и 180 (VR180) градусов.
  • Устранено аварийное завершение при просмотре некоторых сайтов, проявляющееся на системах Windows с установленным антивирусом Avast или AVG.
  • Исправлена ошибка, не позволявшая переместить из панели кнопку со списком всех вкладок ("List all tabs").


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновления Firefox 131.0.2 и Tor Browser 13.5.7 с устранением критической уязвимости
  3. OpenNews: Релиз Firefox 131
  4. OpenNews: Европейскому регулятору подана жалоба о появлении в Firefox функции отслеживания пользователей
  5. OpenNews: Mozilla продлила поддержку ESR-ветки Firefox 115 до марта 2025 года
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62049-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ХеллоунискийКал (?), 08:32, 15/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Как я понимаю Firefox будет релизится каждую неделю, 01 не было зато сразу 02 и 03 "стабильность" как она есть ))

    Жду 04 до выхода 132

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:45, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По крайней мере, компилируется быстро (без раста было намного быстрее, правда).
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:55, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ~2 часа это быстро?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 10:04, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За возможность гордо сказать, что тебе хватает целерона, надо платить, да.
     
  • 2.3, Аноним (2), 08:46, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У хромиума, кстати, "обновления" каждые 3 минуты.
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:55, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/all/desktop-developer/
     

  • 1.5, Аноним (4), 09:13, 15/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    >снятых в режимах 360

    Проверяем:
    https://www.youtube.com/watch?v=sISJxLSWC1o

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:36, 15/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот правильная ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=IueZy_y5wc8
     
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