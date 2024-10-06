Опубликован программный KVM-переключатель Input Leap 3.0.0

Доступен релиз проекта Input Leap 3.0.0, развивающего программный KVM-переключатель (Keyboard, Video, Mouse), позволяющий использовать одну клавиатуру и мышь для управления несколькими компьютерами по сети, симулируя физическое подключение к системе. Input Leap отделился в 2021 году от проекта Barrier из-за проблем с сопровождением последнего. В свою очередь Barrier, был создан как форк проекта Deskflow, продолжающего активное развитие. Код проектов написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Для использования Input Leap достаточно установить пакет на системы, которыми необходимо управлять, и на компьютер за котором физически находится пользователь. На всех системах запускается одно и то же приложение, но на системе с клавиатурой и мышью оно переводится в режим сервера. Поддерживается управление системами на базе Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Возможно использование совместного буфера обмена.

Input Leap 3.0.0 стал первым значительным выпуском после форка. Ключевым улучшением в новой версии стала реализация возможности работы в окружениях на базе протокола Wayland (возможности трансляции в XWayland пока ограничены). Благодаря развитию поддержки Wayland средства удалённого управления системами на базе Input Leap ранее была встроены в GNOME 45. Из изменений в Input Leap 3.0.0 также можно отметить возможность сборки с использованием Qt 6, поддержку выбора ветки Qt (5.x или 6.x) при сборке и добавление новых конвертеров для X11, позволяющих перемещать через буфер обмена изображения в форматах png, tiff, jpg и webp.



