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Опубликован программный KVM-переключатель Input Leap 3.0.0

06.10.2024 08:14

Доступен релиз проекта Input Leap 3.0.0, развивающего программный KVM-переключатель (Keyboard, Video, Mouse), позволяющий использовать одну клавиатуру и мышь для управления несколькими компьютерами по сети, симулируя физическое подключение к системе. Input Leap отделился в 2021 году от проекта Barrier из-за проблем с сопровождением последнего. В свою очередь Barrier, был создан как форк проекта Deskflow, продолжающего активное развитие. Код проектов написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Для использования Input Leap достаточно установить пакет на системы, которыми необходимо управлять, и на компьютер за котором физически находится пользователь. На всех системах запускается одно и то же приложение, но на системе с клавиатурой и мышью оно переводится в режим сервера. Поддерживается управление системами на базе Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Возможно использование совместного буфера обмена.

Input Leap 3.0.0 стал первым значительным выпуском после форка. Ключевым улучшением в новой версии стала реализация возможности работы в окружениях на базе протокола Wayland (возможности трансляции в XWayland пока ограничены). Благодаря развитию поддержки Wayland средства удалённого управления системами на базе Input Leap ранее была встроены в GNOME 45. Из изменений в Input Leap 3.0.0 также можно отметить возможность сборки с использованием Qt 6, поддержку выбора ветки Qt (5.x или 6.x) при сборке и добавление новых конвертеров для X11, позволяющих перемещать через буфер обмена изображения в форматах png, tiff, jpg и webp.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/input-leap/...)
  2. OpenNews: Pi-KVM - проект открытого KVM-коммутатора на Raspberry Pi
  3. OpenNews: Выпуск Synergy 1.5, системы для совместного использования клавиатуры и мыши на нескольких ПК
  4. OpenNews: Выпуск Xpra 6.0, аналога утилиты screen для GUI. Развитие Wprs, реализации Xpra для Wayland
  5. OpenNews: Выпуск Scrcpy 2.0, приложения для зеркалирования экрана Android-смартфона
  6. OpenNews: Оценка возможности интеграции кейлоггера в KVM-переключатель Belkin OmniView
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61996-input-leap
Ключевые слова: input-leap, kvm
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 06/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Молодцы, что зарелизили
    Долго пользовался Synergy, а потом и Barrier
    Недавно ишью у Synergy обновилось по поддержке Wayland и сразу input-leap проснулись. Ну ок, надо будет поставить, хотя пока что нет особой надобности в нем, прошла за эти годы
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:43, 06/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:01, 06/10/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    И чем это от vnc отличается?
     
     
  • 2.5, glad_valakas (-), 09:22, 06/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) это другое.
    2) vnc не безопастен и не имеет смысла без туннеля в ssh.
    rdp по большому счету тоже, как бы там не пыжились с фермами и гейтвеями.
     

  • 1.4, Карлос Сношайтилис (ok), 09:16, 06/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Currently, there are no stable builds (binary releases) for Input Leap yet.

    Ну, такой себе релиз...

     
  • 1.7, Аноним (7), 09:35, 06/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Навіть і не уявляю кому це може бути потрібно.
     

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