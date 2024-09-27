Обновление VirtualBox 7.1.2

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.2, в котором отмечено 15 исправлений: В интерфейс пользователя добавлена настройка для изменения метода защиты удалённого доступа к экрану. Устранены ошибки, связанные с многооконным интерфейсом и переводами.

Решена проблема с неполным удалением виртуальных машин, созданных в режиме автоматической установки (Unattended Install).

Добавлена возможность включения функции 3D-ускорения для виртуальных машин на базе платформы ARM. Решены проблемы с отрисовкой, включением 3D-ускорения в настройках виртуальных машин и показом чёрного экрана в виртуальных машинах с Windows.

Исправлена проблема с загрузкой состояния VM, сохранённого в выпусках VirtualBox 7.0.x.

В подсистеме NAT решены проблемы с DHCP и низкой производительностью транслятора адресов на хост-системах с Windows.

Исправлены проблемы с некорректной обработкой и удалением состояния NVRAM на системах с BIOS.

Налажен запрос состояния UEFI Secure Boot, если виртуальная машина никогда не запускалась.

В дополнениях для гостевых систем исправлены сообщения об ошибках, связанных с автоматическим обновлением.



