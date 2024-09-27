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Обновление VirtualBox 7.1.2

27.09.2024 21:31

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.2, в котором отмечено 15 исправлений:

  • В интерфейс пользователя добавлена настройка для изменения метода защиты удалённого доступа к экрану. Устранены ошибки, связанные с многооконным интерфейсом и переводами.
  • Решена проблема с неполным удалением виртуальных машин, созданных в режиме автоматической установки (Unattended Install).
  • Добавлена возможность включения функции 3D-ускорения для виртуальных машин на базе платформы ARM. Решены проблемы с отрисовкой, включением 3D-ускорения в настройках виртуальных машин и показом чёрного экрана в виртуальных машинах с Windows.
  • Исправлена проблема с загрузкой состояния VM, сохранённого в выпусках VirtualBox 7.0.x.
  • В подсистеме NAT решены проблемы с DHCP и низкой производительностью транслятора адресов на хост-системах с Windows.
  • Исправлены проблемы с некорректной обработкой и удалением состояния NVRAM на системах с BIOS.
  • Налажен запрос состояния UEFI Secure Boot, если виртуальная машина никогда не запускалась.
  • В дополнениях для гостевых систем исправлены сообщения об ошибках, связанных с автоматическим обновлением.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1
  3. OpenNews: Доступен эмулятор QEMU 9.1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61946-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:53, 27/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы KVM-патчи интегрировали.
     
  • 1.3, BlackRot (ok), 00:03, 28/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    И иконку сменили. Стали больше похоже на VMWare. Это они так зашевелились после того как последний стал бесплатным!?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 01:14, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бесплатное - ещё не открытое. Тем более, не свободное.
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:55, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл шевелится, если они не конкурируют с варей? Промышленных инсталляций вбокса не существует, а варе покласть на домашних пользаков. У них нет общего рынка.
     

  • 1.4, BlackRot (ok), 00:04, 28/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    VirtualBox хорош для новичков на пару раз, следующий этап VMWare.
    Или QEMU :)
     

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