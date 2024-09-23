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Релиз видеоплеера MPV 0.39

23.09.2024 21:53

После пяти месяцев разработки сформирован выпуск открытого видеоплеера MPV 0.39, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения оставшегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl".

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка мультитач в окружениях на базе Wayland.
  • Добавлен скрипт select.lua, предоставляющий интерфейс для выбора файлов из списков воспроизведения, треков, устройств вывода и т.п.
  • Реализована встроенная замена скрипту autoload.lua.
  • В фильтре d3d11va предоставлена возможность масштабирования с использованием возможностей NVIDIA RTX и Intel VSR (Video Super Resolution).
  • Для платформы Windows реализованы кнопки управления воспроизведением.
  • Улучшен выбор треков.
  • В скрипте stats.lua реализована страница с информацией о треке.
  • Значительно улучшена совместимость с dmabuf-wayland.
  • Добавлена опция "--autocreate-playlist" для автоматического создания списка воспроизведения.
  • Добавлена возможность изменения высоты звука (Pitch shifting).
  • Разрешено изменять настройки GPU во время работы.
  • В модуль вывода vo_gpu_next, использующий шейдеры и графические API Vulkan, OpenGL, Metal или Direct3D, добавлена опция "--gamma-factor" для указания значения гамма-коррекции.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.38
  3. OpenNews: В рамках проекта MPlayer2 создан форк медиаплеера MPlayer
  4. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 21.8
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61917-mpv
Ключевые слова: mpv
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, bobs (??), 22:00, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Лучший видеоплеер.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:17, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучший видеоплеер.

    Истину глаголишь, сын мой.

     

  • 1.2, Доктор Альба (?), 22:05, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Классный видеоплеер. И кроссплатформенный. Есть и для Linux, и для Android, и для Windows.
     
     
  • 2.4, 1 (??), 22:16, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VLC?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:23, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У VLC есть серьезные проблемы с деинтерлейсингом. Особенно заметно на рипах старых фильмов в 1080p и выше. Эффект гребёнки видно очень сильно. В mpv-подобных плеерах такого нет.
     
     
  • 4.10, bnm (?), 22:30, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выберите режим discard, отбрасывание строк, в которых нет информации
     
  • 4.12, Ivan_83 (ok), 22:40, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы пробовали его там включать?)
    Если что я не любитель VLC и любитель и даже коммитер MPV, но насколько помню там были настройки деинтейлеса.
     
     
  • 5.15, Минона (ok), 22:48, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они там есть, режим по умолчанию -- auto.
     

  • 1.5, Аноним (-), 22:17, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Есть ещё те кто слушает и смотрит не в браузере на стриминговых платформах? Я уже и забыл что такое локальный плеер, в последний раз юзал стандартный виндовый в Win7 где-то в 2012 году.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:24, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в браузере на стриминговых платформах?

    Если ушей нет, то можно и стриминг слушать

     
     
  • 3.11, Аноним (-), 22:36, 23/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.29, Лолоним (?), 23:19, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А из аппле музик в лосслесс или хай-рес можно? Ничего страшного?
     
  • 3.30, Аноним (30), 23:20, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что кстати происходит когда вы слышите через свои золотые провода частоты из неслышимого диапазона или дополнительные ноты что у вас происходит? Это радость за эти ноты и частоты что они к вам попали в ухо или чувство превосходство что только вы это слышите или подъем адреналина? Какая эмоция заставляет гоняться за этими призрачными иногда выдуманными частотами в музыке? Друг интересуется он золотые провода хочет купить.
     
  • 2.13, Ivan_83 (ok), 22:42, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ютуб смотрю через mpv потому что так удобнее и рекламы нет.
    И всё скаченное с торрентов и отснятое лично тоже через mpv.
    Из вашего юзкейса следует что вы только потребляете контент, а сами ничего не снимаете, даже семейное, ибо выгружать семейное куда то там - не дальновидно.
     
     
  • 3.22, Аноним (30), 23:10, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой рекламы в РФ который год нет рекламы в Ютубе. Если что то и снимают все сейчас на телефоне mpv узкоспециализированная тулза для спец применения.
     
     
  • 4.31, Лолоним (?), 23:21, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этой вашей ** уже и ютуба нет. Хоть с рекламой, хоть без.
     
  • 2.14, Someone (??), 22:45, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуть менее чем все.
     
  • 2.16, qs (ok), 22:48, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, например. Смотреть/слушать в браузере. До такого я ещё не деградировал.
    Никогда в жизни не смотрел кино/сериалы онлайн.
    Музыку включал на всяких помойках или YouTube чтобы понять нужна ли она мне.
    9 из 10 видео на YouTube смотрю локально после скачивания.
    Пока есть выбор, я выбираю такой способ.
     
     
  • 3.18, Аноним (30), 23:04, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чтобы вот что? У тебя самого есть хоть оправдание  зачем ты это делаешь? Это ОКР или деменция?
     
     
  • 4.21, qs (ok), 23:09, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как связаны эти два заболевания со способом смотреть/слушать.
    Но уж точно это не задача для браузера.
    Сейчас смотрю в mpv, слушаю в qmmp или mpg123.
     
     
  • 5.24, Аноним (30), 23:11, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что старообрядство такое? Где же ещё смотреть как не в браузере. Я могу поверить только в случай второй коры дуба, которая не тянет браузер. Но это уж совсем клиника.
     
     
  • 6.28, qs (ok), 23:17, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для меня клиника — смотреть/слушать в браузере.
    Думаю, налицо конфликт поколений/мировоззрений и спорить на эту тему глупо.
    Каждый останется при своём.
     
  • 4.25, Аноним (25), 23:13, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы желания и истерики левых пяток всяких граждан (и не граждан) не влияли на мои плейлисты.

    Это правда кому-то надо объяснять в 2024 году?

     
     
  • 5.27, Аноним (30), 23:16, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот плейлист который у вас с 2007 года? Но ведь и есть плохо?!
     

  • 1.17, Аноним (30), 23:01, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять тулза для пиратов больных накопительством. И если в случае аудио ещё можно оправдать что хороших пиратских стримингов нет. То в случае с видео пиратских сервисов хоть платных хоть бесплатных полно. А людям нужна не сабжевая тулза, а длительное лечение под присмотром специалистов.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:04, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разве плохо быть пиратом больным накопительством?
     
     
  • 3.20, Аноним (30), 23:05, 23/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, НяшМяш (ok), 23:10, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не "пиратство", а "трофеи" и "параллельный импорт" /s
     
     
  • 3.26, Аноним (30), 23:14, 23/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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