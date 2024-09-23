Релиз видеоплеера MPV 0.39

3.18 , Аноним ( 30 ), 23:04, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Чтобы вот что? У тебя самого есть хоть оправдание зачем ты это делаешь? Это ОКР или деменция?

4.21 , qs ( ok ), 23:09, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю как связаны эти два заболевания со способом смотреть/слушать.

Но уж точно это не задача для браузера.

Сейчас смотрю в mpv, слушаю в qmmp или mpg123.

5.24 , Аноним ( 30 ), 23:11, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это что старообрядство такое? Где же ещё смотреть как не в браузере. Я могу поверить только в случай второй коры дуба, которая не тянет браузер. Но это уж совсем клиника.

6.28 , qs ( ok ), 23:17, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для меня клиника — смотреть/слушать в браузере.

Думаю, налицо конфликт поколений/мировоззрений и спорить на эту тему глупо.

Каждый останется при своём.

4.25 , Аноним ( 25 ), 23:13, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы желания и истерики левых пяток всяких граждан (и не граждан) не влияли на мои плейлисты. Это правда кому-то надо объяснять в 2024 году?

5.27 , Аноним ( 30 ), 23:16, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тот плейлист который у вас с 2007 года? Но ведь и есть плохо?!

