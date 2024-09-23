Релиз видеоплеера MPV 0.39

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|1.2, Доктор Альба (?), 22:05, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Классный видеоплеер. И кроссплатформенный. Есть и для Linux, и для Android, и для Windows.
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|3.8, Аноним (8), 22:23, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У VLC есть серьезные проблемы с деинтерлейсингом. Особенно заметно на рипах старых фильмов в 1080p и выше. Эффект гребёнки видно очень сильно. В mpv-подобных плеерах такого нет.
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|4.10, bnm (?), 22:30, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Выберите режим discard, отбрасывание строк, в которых нет информации
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|4.12, Ivan_83 (ok), 22:40, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы пробовали его там включать?)
Если что я не любитель VLC и любитель и даже коммитер MPV, но насколько помню там были настройки деинтейлеса.
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|1.5, Аноним (-), 22:17, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Есть ещё те кто слушает и смотрит не в браузере на стриминговых платформах? Я уже и забыл что такое локальный плеер, в последний раз юзал стандартный виндовый в Win7 где-то в 2012 году.
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|2.9, Аноним (9), 22:24, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в браузере на стриминговых платформах?
Если ушей нет, то можно и стриминг слушать
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|3.30, Аноним (30), 23:20, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что кстати происходит когда вы слышите через свои золотые провода частоты из неслышимого диапазона или дополнительные ноты что у вас происходит? Это радость за эти ноты и частоты что они к вам попали в ухо или чувство превосходство что только вы это слышите или подъем адреналина? Какая эмоция заставляет гоняться за этими призрачными иногда выдуманными частотами в музыке? Друг интересуется он золотые провода хочет купить.
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|2.13, Ivan_83 (ok), 22:42, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ютуб смотрю через mpv потому что так удобнее и рекламы нет.
И всё скаченное с торрентов и отснятое лично тоже через mpv.
Из вашего юзкейса следует что вы только потребляете контент, а сами ничего не снимаете, даже семейное, ибо выгружать семейное куда то там - не дальновидно.
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|3.22, Аноним (30), 23:10, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой рекламы в РФ который год нет рекламы в Ютубе. Если что то и снимают все сейчас на телефоне mpv узкоспециализированная тулза для спец применения.
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|2.16, qs (ok), 22:48, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я, например. Смотреть/слушать в браузере. До такого я ещё не деградировал.
Никогда в жизни не смотрел кино/сериалы онлайн.
Музыку включал на всяких помойках или YouTube чтобы понять нужна ли она мне.
9 из 10 видео на YouTube смотрю локально после скачивания.
Пока есть выбор, я выбираю такой способ.
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|3.18, Аноним (30), 23:04, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чтобы вот что? У тебя самого есть хоть оправдание зачем ты это делаешь? Это ОКР или деменция?
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|4.21, qs (ok), 23:09, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю как связаны эти два заболевания со способом смотреть/слушать.
Но уж точно это не задача для браузера.
Сейчас смотрю в mpv, слушаю в qmmp или mpg123.
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|5.24, Аноним (30), 23:11, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что старообрядство такое? Где же ещё смотреть как не в браузере. Я могу поверить только в случай второй коры дуба, которая не тянет браузер. Но это уж совсем клиника.
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|6.28, qs (ok), 23:17, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для меня клиника — смотреть/слушать в браузере.
Думаю, налицо конфликт поколений/мировоззрений и спорить на эту тему глупо.
Каждый останется при своём.
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|4.25, Аноним (25), 23:13, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы желания и истерики левых пяток всяких граждан (и не граждан) не влияли на мои плейлисты.
Это правда кому-то надо объяснять в 2024 году?
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|1.17, Аноним (30), 23:01, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Опять тулза для пиратов больных накопительством. И если в случае аудио ещё можно оправдать что хороших пиратских стримингов нет. То в случае с видео пиратских сервисов хоть платных хоть бесплатных полно. А людям нужна не сабжевая тулза, а длительное лечение под присмотром специалистов.
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