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Бета-выпуск Ubuntu 24.10

21.09.2024 12:40

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 24.10 "Oracular Oriole", после формирования которого произведена полная заморозка пакетной базы, и разработчики перешли к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз, который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев, запланирован на 10 октября. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая), Ubuntu Unity, Edubuntu и Ubuntu Cinnamon.

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 47, в котором предложен новый стиль диалоговых окон, улучшена работа на системах с низким разрешением экрана, задействовано аппаратное ускорение кодирования видео при записи скринкастов, полностью переработаны диалоги открытия и сохранения файлов. В GNOME Shell и Mutter добавлены ещё не принятые в основной состав GNOME дополнительные патчи, исправляющие проблемы со стабильностью и вносящие оптимизации производительности. В панели обеспечена визуализация обновления программ в snap-пакетах и улучшена обработка PWA-приложений, установленных с использованием snap-пакета с браузером Chromium.
  • На системах с видеокартами NVIDIA по умолчанию задействован сеанс GNOME на базе Wayland. Для продолжения использования ранее предлагавшегося по умолчанию сеанса с X-сервером в менеджере входа в систему следует выбрать режим "Ubuntu on Xorg".
  • Добавлена экспериментальная поддержка вывода запросов полномочий, требующих у пользователя подтверждения доступа из snap-пакетов к файлам в домашнем каталоге. Для включения и отключений данных запросов предложен новый центр управления безопасностью (Security Center). Динамическое предоставление доступа организовано с использованием механизма AppArmor. В будущем дополнительно планируют предоставить отдельные возможности для управления доступом к функциям дискового шифрования и пакетного фильтра.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.11.
  • Системный менеджер обновлён до версии systemd 256. По умолчанию прекращена поддержка загрузки с cgroup v1. Объявлена устаревшей и будет удалена в будущих выпусках поддержка скриптов инициализации System V. Для запуска sshd задействован сервис systemd-ssh-generator, использующий активацию по сокету для локальных сокетов AF_VSOCK и AF_UNIX. По умолчанию задействован юнит tmp.mount, который использует tmpfs для размещения раздела /tmp в оперативной памяти.
  • Обновлены версии GCC 14.2, LLVM 19, glibc 2.40, Go 1.12, Rust 1.80, PHP 8.3.9, .NET 8, OpenSSL 3.3, Ruby 3.3, PostgreSQL 16.4, Вместо СУБД Redis в состав включён форк Valkey 7.2.5.
  • Обновлены пользовательские приложения: Firefox 130, LibreOffice 24.8 и Thunderbird 128, GIMP 2.10.38, OBS Studio 30.2.3.
  • Обновлены подсистемы: Mesa 24.2.2, CUPS 2.4.10, BlueZ 5.77, Netplan 1.1, Cairo 1.18.2, NetworkManager 1.48, Pipewire 1.2.3, Poppler 24.08, xdg-desktop-portal 1.18, Snapd 2.65.3.
  • Обновлены серверные пакеты: nginx 1.26.0, apache httpd 2.4.62, clamav 1.3.1, cloud-init 24.3.1, Containerd 1.7.19, Django 4.2.15, Docker 26.1.3, HAProxy 2.9.9, libvirt 10.6.0, OpenLDAP 2.6.8, OpenVmTools 12.4.5, Xtrabackup 8.0.35-31, QEMU 9.0.2, Samba 4.20.4, Squid 6.10, SSSD 2.9.5, Pacemaker 2.1.8, multipath-tools 0.9, Ceph 19.2.0, Open vSwitch 3.3.0.
  • Предложен новый выпуск инсталлятора Subiquity, в котором реализована поддержка автоматического режима установки Ubuntu Desktop и семи официальных редакций Ubuntu (Kubuntu, Xubintu и т.п.), предоставлена поддержка шифрования для ZFS, добавлен новый экран с информацией об ошибках и реализована экспериментальная поддержка установки с использованием "NVMe over TCP".
  • В инсталляторе для Ubuntu Desktop добавлена поддержка использования локальных файловых путей при импорте сценария автоматической установки.
  • В менеджер профилей энергопотребления (Power Profiles Manager) внесены улучшения и оптимизации для новых CPU и GPU AMD, разрешено использование нескольких драйверов оптимизации и автоматического изменения уровня оптимизации при работе от аккумулятора.
  • В fprintd и libfprint расширен спектр поддерживаемых устройств считывания отпечатков пальцев.
  • В менеджере приложений (App Center) обеспечен показ индикатора прогресса установки пакетов, улучшена обработка операций самообновления (решена проблема с блокированием операции "update all" при запущенных snap-пакетах), реализован вывод информации о запущенных snap-пакетах, добавлена поддержка операции прямого удаления приложений (direct uninstall), добавлена поддержка установки сторонних пакетов в формате deb.
  • Предоставлены экспериментальные сборки, включающие пакеты собранные с использованием в GCC режима оптимизации "-O3" вместо "-O2".
  • В рамках празднования 20-летия с момента первого выпуска Ubuntu (4.10) временно возвращены старая загрузочная звуковая заставка (можно отключить в настройках звука) и коричневый акцентный цвет, а также добавлен юбилейный логотип.
  • По умолчанию в состав включена утилита Sysprof, упрощающая выявления проблем с производительностью в приложениях.
  • В сервере OpenSSH прекращено чтение файла ~/.pam_environment при подключении к системе (из соображений безопасности параметр user_readenv=1 в модуле pam_env.so объявлен устаревшим, для отправки и приёма переменных окружения в ssh и sshd рекомендовано использовать настройки AcceptEnv и SendEnv).
  • Удалён пакет dmraid, который был исключён из ветки Debian unstable. Вместо dmraid для поддержки предоставляемых прошивками программных RAID (BIOS RAID, Firmware RAID, Fake RAID) рекомендовано использовать инструментарий mdadm.
  • Для интеграции с облачными системами аутентификации вместо aad_auth задействован сервис authd, помимо Microsoft Azure Active Directory (Entra ID) поддерживающий многофакторную аутентификацию и OpenID Connect.
  • Значительно улучшена работа snap-пакета с клиентом Steam, в котором благодаря предоставлению дополнительных прав доступа через AppArmor удалось решить основные проблемы совместимости с играми и драйверами NVIDIA, которые не наблюдались при установке Steam из deb-пакета.
  • В Xubuntu обеспечена поставка компонентов из ветки Xfce 4.19, в которой развивается будущий стабильный релиз Xfce 4.20. Например. обновлены панель, рабочий стол, файловый менеджер, конфигуратор и многие апплеты.
  • Редакция Ubuntu Studio перешла на использование KDE Plasma 6.1 и штатного ядра Linux, собираемого для Ubuntu, вместо ядра "lowlatency". Добавлен режим минимальной установки. В состав включена утилита Ubuntu Studio Audio Configuration для настройки PipeWire. Объявлена устаревшей поддержка звуковых серверов PulseAudio и JACK. Обновлены версии OBS Studio 30.2, Ardour 8.6.0, Audacity 3.6.1, digiKam 8.4.0, Kdenlive 24.08.1, Krita 5.2.3.
  • В Kubuntu осуществлён переход на технологии KDE 6. Задействованы выпуски KDE Plasma 6.1.5, KDE Gear 24.08, Qt 6.6, KDE Frameworks 6.5.0. По умолчанию предложен сеанс на базе Wayland, а поддержка X11 переведена в разряд опции.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола GNOME 47
  3. OpenNews: Релиз Ubuntu 24.04.1 LTS
  4. OpenNews: Ubuntu переходит на использование самых свежих версий ядра в предстоящих релизах
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS
  6. OpenNews: Опубликованы ближайшие планы развития Ubuntu Desktop
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61905-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже гном признают устаревшим и перейдут на КДЕ?
     
     
  • 2.6, КО (?), 13:26, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда удалят Kubuntu и сделают Gubuntu
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 13:26, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть уже вот вот.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:17, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Qt6 6.6.12? Нет такой версии.
     
     
  • 2.3, Герострат (?), 13:21, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у тебя нет, а у них есть
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 13:22, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там даже на скрине 6.6.2
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:23, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Go 1.12 какой годовалой давности не помню
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 13:26, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2019
     

  • 1.9, iPony129412 (?), 13:27, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > На системах с видеокартами NVIDIA по умолчанию задействован сеанс GNOME на базе Wayland.

    Иксокапец всё ближе.

     
     
  • 2.14, Анонист (?), 13:59, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксам ещё долго. Пока ненавидия соизволить написать софтину с настройками под вяленого пройдут годы-десятилетия.
     
     
  • 3.17, iPony129412 (?), 14:22, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ненавидия соизволить написать софтину с настройками

    У обладателей AMD и Intel такого нет и не воют 🤷‍♂

     

  • 1.10, Alex (??), 13:47, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавлена экспериментальная поддержка вывода запросов полномочий, требующих у пользователя подтверждения доступа из snap-пакетов к файлам в домашнем каталоге.

    Хочу такое на Flatpak!

     
  • 1.11, Аноним (11), 13:50, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал установить. Запустилось только один раз, затем белый экран с надписью что-то про администратора, и всё. Так плохо раньше не было. Как товарищ Саахов, ничего же не успел сделать.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:55, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это классическая Убунту, ты что-то путаешь.
     

  • 1.13, Анонист (?), 13:58, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перестал юзать бубен после того как они начали навязывать снапы везде и всюду меня не спросясь. Ну не нужны мне 100500 loop устройств, поймите, а.
     
     
  • 2.16, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:19, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно не пользоваться: удаляешь снапы и отключаешь демон. Но тенденция, конечно, отвратительная.
     
  • 2.18, iPony129412 (?), 14:25, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс-вей

    UNIX: Everything is a file.
    Linux: Everything is a filesystem.

    I told that joke in 2004. Ten years later:

    $ mount | wc -l

     

  • 1.15, Nochi (?), 14:05, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Ununtu, самый удобный и продуманный Gnome, есть кнопки в управлении окон и програми,  есть видный док, есть возможность, папки, файлы и программы на на роб столе.
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:34, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Убунту Магазин приложений не может самообновиться, потому что обновление невозможно, если Магазин запущен. И этой проблеме уже несколько лет!
     
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 14:36, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 24.04 не исправили?
    Там же магазин с нуля переписан.
     
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