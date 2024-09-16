The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Исследование Open Source в области машинного обучения и работы с данными в РФ

16.09.2024 15:49

Участники опенсорс-сообщества Университета ИТМО опубликовали результаты исследования, в котором проанализировали особенности и тенденции в развитии и использовании в России общемирового открытого ПО в области машинного обучения и работы с данными. В отчёте приведены мнения экспертов Яндекса, Сбера, Т-Банка, VK, Wildberries, Рокет Контрола, CodeScoring и МФТИ, роанализированы открытые данные из GitHub и смежных сервисов, построены рейтинги, графики и таблицы.

В процессе проведения исследования был реализован парсер данных из GitHub API и сторонних сервисов (таких, как pepy, star-history и др.), на основе которых проанализированы данные о местоположении пользователей, использующих открытые проекты и участвующих в их развитии. Также уделено внимание существующим опенсорс-сообществам, другим исследованиям на схожие темы, перспективам развития опенсорса в эпоху ИИ и многому другому.

Топ-5 используемых в РФ решений:





  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.itmo.ru...)
Автор новости: Николай Никитин
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61870-ai
Ключевые слова: ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:18, 16/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2, Аноним (2), 16:21, 16/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Для юр лиц это будет не опенсоурс
     
     
  • 3, Аноним (1), 16:24, 16/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там написано, что в перспективе человек все равно остается на первом месте. А такой ИИ тем кто умеет считать денюшку очевидно не нужен.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру