Исследование Open Source в области машинного обучения и работы с данными в РФ

Участники опенсорс-сообщества Университета ИТМО опубликовали результаты исследования, в котором проанализировали особенности и тенденции в развитии и использовании в России общемирового открытого ПО в области машинного обучения и работы с данными. В отчёте приведены мнения экспертов Яндекса, Сбера, Т-Банка, VK, Wildberries, Рокет Контрола, CodeScoring и МФТИ, роанализированы открытые данные из GitHub и смежных сервисов, построены рейтинги, графики и таблицы.

В процессе проведения исследования был реализован парсер данных из GitHub API и сторонних сервисов (таких, как pepy, star-history и др.), на основе которых проанализированы данные о местоположении пользователей, использующих открытые проекты и участвующих в их развитии. Также уделено внимание существующим опенсорс-сообществам, другим исследованиям на схожие темы, перспективам развития опенсорса в эпоху ИИ и многому другому.

Топ-5 используемых в РФ решений: