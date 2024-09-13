The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Началось бета-тестирование среды рабочего стола KDE Plasma 6.2

13.09.2024 22:50

Доступна для тестирования бета-версия среды рабочего стола Plasma 6.2. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и тестовые сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 8 октября.

Основные изменения:

  • Для графических планшетов добавлен интерфейс калибровки, предоставлена поддержка тестирования изменяемых настроек, реализована возможность переназначения клавиш на стилусе и появилась поддержка сопоставления поверхности планшета с определённой областью на экране.
  • В композитном менеджере KWin включена поддержка Wayland-расширений управления цветом. Добавлена поддержка возможности "rendering intents", определяющей то, как цвета должны быть преобразованы из одного цветового пространства в другое. Добавлена поддержка метода компенсации чёрной точки (BPC, Black Point Сompensation), применяемого для улучшения отображения чёрного цвета при преобразовании цветовых пространств.
  • Реализован Wayland-протокол alpha-modifier, позволяющий клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции KMS.
  • В окружении на базе Wayland реализована возможность копирования и вставки из системного буфера обмена при активном обзорном режиме (Overview) и других эффектах KWin.
  • Добавлена возможность сборки KWin только с поддержкой сеанса Wayland.
  • Добавлена настройка, позволяющая использовать встроенные в монитор данные цветового профиля.
  • В виджет управления яркостью экрана добавлены ползунки для раздельного изменения яркости на каждом подключённом мониторе. Для синхронизированного изменения яркости на всех мониторах можно использовать горячую клавишу или прокрутку колесом мыши на виджете.
  • Предоставлена возможность переопределения поведения приложений в отношении блокировки перехода в спящий режим или запуска хранителя экрана.
  • Включено отображение индикатора заряда аккумулятора во время зарядки.
  • Добавлена комбинация клавиш Meta+B для переключения профилей энергопотребления.
  • В менеджере приложений (Discover) и связанном с ним индикаторе в системном лотке обеспечено постоянное отображение сведений о наличии обновлений. Добавлена кнопка "Install Updates & Shut Down" для установки накопившихся offline-обновлений и завершения работы (данная функция вначале перезагружает компьютер и выполняет offline-обновление во время загрузки, а затем завершает работу системы, после того как обновления будут установлены). Переработано представление информации о лицензиях и обеспечено явное разделения несвободных и проприетарных программ, вместо именования всех несвободных программ проприетарными. Встроена возможность установки и обновления пакетов для дистрибутива PostmarketOS.
  • При использовании альтернативных профилей энергопотребления, обеспечен показ специальных значков на индикаторе энергопотребления в системном лотке, что позволяет не только видеть состояние заряда аккумулятора, но и выбранный профиль энергопотребления.
  • Вызываемые из панели всплывающие окна теперь по возможности выравниваются по краю панели.
  • Предоставлена возможность назначения отображаемого имени для ярлыков выполнения произвольных команд.
  • При использовании Wayland реализована поддержка механизма "sticky keys", который позволяет людям c нарушением мелкой моторики пальцев рук пользоваться клавиатурными комбинациями, требующими одновременного нажатия нескольких клавиш - в режиме "sticky keys" клавиши-модификаторы (Shift, Ctrl, Alt) можно нажимать заранее, перед нажатием другой клавиши (нажатие модификатора запоминается и применяется к следующей клавише).
  • В виджет, показывающий прогноз погоды, добавлена поддержка отображения ощущаемой температуры, которая учитывает влияние влажности воздуха на субъективное ощущение температуры. Добавлена возможность загрузка прогнозом погоды из сервиса NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).
  • Добавлена поддержка изменения параметров автоматической прокрутки в драйвере Libinput, а также возможность отключения режима плавной прокрутки в приложениях.
  • В виджет управления сетевым соединением добавлена поддержка WebAuth аутентификации на базе SAML (Security Assertion Markup Language). Реализована поддержка метода согласования соединения OWE (Opportunistic Wireless Encryption, RFC 8110) для генерации ключей шифрования в открытых беспроводных сетях (расширение OWE задействовано в стандарте WPA3 для шифрования всех потоков данных между клиентом и точкой доступа в общедоступных публичных беспроводных сетях, не требующих аутентификации).
  • Обеспечено изменение цвета выделения активных элементов (акцентный цвет) для тем оформления Breeze Dark и Breeze Twilight.
  • Размещение сетки элементов в системном лотке оптимизировано с учётом длины строковых названий на выбранном в системе языке.
  • Переделан интерфейс навигации по виджетам (Widget Explorer).
  • Всплывающее окно операций с буфером обмена, показываемое при нажатии Meta+V, унифицировано с интерфейсом виджета буфера обмена.
  • В конфигураторе (System Settings) предложено новое оформление страницы для настройки параметров клавиатуры, переработана страница с настройками Thunderbolt, а также модернизирован интерфейс страниц, продолжающих использовать QtWidgets (данные страницы сделаны более похожими на части, использующие QML).
  • Все компоненты KDE переведены на использования единого диалога выбора приложения для обработки контента ("Open With").
  • В интерфейсе приветствия входа в систему (Welcome Center) предложен более наглядный обзор возможностей KDE Plasma.
  • Реализована звуковая индикация подключения и отключения монитора.
  • В KWin удалена поддержка эффекта морфинга всплывающих окон из-за наличия нерешаемых проблем.
  • По умолчанию разрешено перемещение окон, соответствующих теме оформления Breeze, только за область заголовка, а не любые части окна.
  • В выпадающем меню, показываемом при перемещении мышью файла или изображения из браузера на рабочий стол или в файловый менеджер, теперь показываются только действия, имеющие отношение к перемещённому файлу (загрузка файла или помещение ссылки).
  • В виджете Pager добавлена опция для отключения контуров окна.
  • В виджете "Minimize All" обеспечено сворачивание окон только на текущем виртуальном рабочем столе.
  • В интерфейс добавления аватара пользователя встроен инструмент для обрезки изображения.
  • Добавлено всплывающее уведомление с запросом пожертвований, которое будет выводиться только раз в год (в декабре).
  • В программу Info Center добавлена страница с параметрами и характеристиками памяти.
  • В виджет завершения сеанса и конфигуратор добавлена опция "Show logout screen" для показа экрана выбора доступных операций (завершение работы, выход или перезагрузка).
  • В настройки Bluetooth добавлена отдельная секция с заблокированными устройствами, а на страницу с параметрами устройства добавлено подсказка о том, к чему приводит выставление блокировки.
  • Предоставлена возможность настройки ширины пиктограмм и текста, показываемых при активации менеджера задач.
  • Со 100 до 200 символов в секунду увеличена максимальная частота обработки повторного нажатия клавиши.
  • Предложена начальная реализация тем курсоров в формате SVG, которая задействована в темах Breeze.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.08, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Релиз KDE 6.0
  5. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 4.0, развиваемого проектом KDE
  6. OpenNews: Отчёт проекта KDE за 2023 год
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61858-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:18, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Дурацкая летающая панель её надо всегда отключать.
     
     
  • 2.13, mihael1ex (ok), 00:05, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Согласен! Хоть и в целом Plasma нравится, очень даже.
     

  • 1.2, Аноним (-), 23:23, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вроде проект развивается, но почему дизайн настолько бестолковый? Намешано всё подряд из разных стилей, от скевоморфизма до плиток из Win 8 и закруглений из гнома!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:36, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    И даже так выглядит лучше, чем все, что есть под Линукс + Винда
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 00:20, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем все, что есть под Линукс

    Даже лучше чем расово верная православная крыса? Про венду повеселили, наверное поэтому она стоит на 90% десктопов и остальные 9.99% макось. А линь где-то там среди своих 0.01% 😁

     
     
  • 4.30, Аноним (6), 01:06, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Даже лучше чем расово верная православная крыса?

    Начинаются интернетов времён палеолита, а потом несут бред в массы. Крыса умерла много лет назад.
    Единственный хоть сколько-нибудь адекватный конкурент КДЕ - это Коричка.

     
  • 2.9, Аноним (9), 23:39, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > от скевоморфизма

    Где? Покажи пальцем.

     

  • 1.3, Аноним (1), 23:25, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кстати не понятна вот эта тема с логаут скрином что по умолчанию раньше нажимая ребут из панели тебя выкидывает в окно логаута где 30 секунд отсчёта и все кнопки ребут, выключить спать. Хотя ты вроде ребут хотел теперь сделали нормально.
     
  • 1.4, marten (ok), 23:27, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Включено отображение индикатора заряда аккумулятора во время зарядки.

    Гениально! Не прошло и 10 лет.
    Или больше? Хм...

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:38, 13/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 23:38, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Опять ПТСР после гнома покусал? В KDE отображение _настраивается_. Я вообще вывел этот индикатор на постоянку, хотя у меня вообще десктоп с подключённым по USB бесперебойником.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:43, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > _настраивается_

    Так хочется же, чтобы не надо было ничего настраивать и всё сразу хорошо работало.

     
     
  • 4.12, Аноним (6), 23:48, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пусть лучше настраивается, чем вообще нет и нельзя поставить, как у некоторых
     
  • 4.16, Avririon (ok), 00:18, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гноме за тебя всё решили.
     
     
  • 5.19, Аноним (-), 00:22, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > за тебя всё решили

    Для 90% юзеров это полезно учитывая что они сами не знают чего хотят. Да и гном это стандарт нравится не нравится... терпи, моя... 👏🤣

     
     
  • 6.25, Avririon (ok), 00:35, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандарт для быдла, если только.
     
  • 6.31, Аноним (6), 01:09, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и гном это стандарт

    Ага, такой стандарт, с которого все бегут. Раз в пару месяцев новость на Опёнке, что очередной дристр перешёл с Гнома на что-то ещё по дефу.

     

  • 1.5, Аноним (6), 23:33, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Лучшая среда рабочего стола становится все лучше и лучше. Не то, что богомерзкий Гном, который двигается в противоположном направлении.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 00:24, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда такая неприязнь к гному? (который в действительности и является стандартом в этом вашем линекс) Рискну предположить что дело в вашем железе 20+ летней давности 🤭
     
     
  • 3.33, Аноним (6), 01:14, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у меня железо не на столько древнее. Всего 10 лет. Но и железо с тех времён не сильно продвинулось, закон Мёрфи перестал работать.

    Но ваш посыл очень интересен. Вы сознательно утверждаете, что Гном тормознее КДЕ... Всё-таки глаза открываются у обычного юзверя. Старые былины перестают работать, мол, КДЕ тормозной и жрущий, а вот Гном прям конфетка... Новый аргумент - у тебя просто слабое железо, чтобы пользоваться Гномом!

    Интересно за этим наблюдать :D

     
     
  • 4.36, Аноним (-), 01:26, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а какой-нибудь icewm вообще летает. Графические рюшечки требуют каки-то ресурсов. И вы не правы на счёт того, что железо не сильно подвинулось. В 2018 был гигантский скачок. Тут наглядно на графике: https://www.cpubenchmark.net/year-on-year.html
     
  • 3.34, Оно ним (?), 01:16, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А откуда к нему должна появиться приязнь? Приязнь была, когда это была удобная среда, местами даже с уникальными фичами (например, можно было хоткей на любой пункт в меню приложения повесить без лишних телодвижений). А сейчас-то за что?
     

  • 1.11, nume (ok), 23:48, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно когда в arch упадёт в stable
     
     
  • 2.18, mihael1ex (ok), 00:21, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну на сайте KDE пишут для Plasma 6.2.0 - Release Date - Tue 2024-10-08. Значит как раз через месяц где-то будет будет в Stable на Arch.
     
     
  • 3.28, nume (ok), 00:57, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фенкс
     
  • 2.22, Аноним (-), 00:28, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Интересно когда в arch упадёт в stable

    Ставь KDE Neon Unstable Edition если хочешь занюхать уже сегодня. Хотя там смотреть особо не на что.

     
     
  • 3.29, nume (ok), 00:59, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меню и другие всплывающие панели выравняли в плавающем режиме, и теперь везде одинаковые расстояния относительно панели задач)
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:13, 14/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это они там будут каждую запятую , выкладывать как новую версию?
     
  • 1.15, mihael1ex (ok), 00:17, 14/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В конфигураторе (System Settings) предложено новое оформление страницы для настройки параметров клавиатуры

    Вот при всём уважении к разрабам, и при том что это лучший Desktop Environment для GNU/Linux - только вот ЗАЧЕМ заниматься новым оформлением, вместо того чтоб исправлять баг "Spare Layouts" на Wayland... 🤯
    "Spare Layouts" уникальная фича которую я больше нигде не видел, но под Wayland не работает... 🙄

     
     
  • 2.21, Аноним (-), 00:26, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это лучший Desktop Environment для XDG/Linux

    Малясь подправил. Можете не благодарить. А вообще непонятно зачем вы стока букав настрочили, типа выделиться захотели?

     
     
  • 3.24, mihael1ex (ok), 00:33, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с вашей стороны поправочка хорошая по поводу XDG.
    Вот вы и выделились (без "многабукав" причём 😄).
     

  • 1.23, Аноним (23), 00:31, 14/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не на божественном rust написано. Версию 6 уже можно было бы на раст перевести
     
     
  • 2.26, Lyrix (ok), 00:47, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное потому, что и 'upstream' Qt не на Rust ещё, как только, так и "кеды проржавеют" :)
     
     
  • 3.27, Аноним (23), 00:52, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть множество биндингов Qt в Раст и qml в Раст. Никто не мешает кедостроителям быть на острие прогресса, только собственная лень!
     
     
  • 4.37, Аноним (-), 01:30, 14/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.32, Аноним (32), 01:10, 14/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так проблему и не решают с VRR с вечным подергиванием картинки
     
  • 1.35, NULL (??), 01:23, 14/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуясь случаем спрошу: как в виджете сети скрыть мосты докера да и вообще отображение не нужных интерфейсов? их десятки, и прежде чем подключиться к сторонней вафле мне надо каждый раз этот список прокручивать, в гноме для этого было расширение
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру