Началось бета-тестирование среды рабочего стола KDE Plasma 6.2

Доступна для тестирования бета-версия среды рабочего стола Plasma 6.2. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и тестовые сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 8 октября. Основные изменения: Для графических планшетов добавлен интерфейс калибровки, предоставлена поддержка тестирования изменяемых настроек, реализована возможность переназначения клавиш на стилусе и появилась поддержка сопоставления поверхности планшета с определённой областью на экране.

В композитном менеджере KWin включена поддержка Wayland-расширений управления цветом. Добавлена поддержка возможности "rendering intents", определяющей то, как цвета должны быть преобразованы из одного цветового пространства в другое. Добавлена поддержка метода компенсации чёрной точки (BPC, Black Point Сompensation), применяемого для улучшения отображения чёрного цвета при преобразовании цветовых пространств.

Реализован Wayland-протокол alpha-modifier, позволяющий клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции KMS.

В окружении на базе Wayland реализована возможность копирования и вставки из системного буфера обмена при активном обзорном режиме (Overview) и других эффектах KWin.

Добавлена возможность сборки KWin только с поддержкой сеанса Wayland.

Добавлена настройка, позволяющая использовать встроенные в монитор данные цветового профиля.

В виджет управления яркостью экрана добавлены ползунки для раздельного изменения яркости на каждом подключённом мониторе. Для синхронизированного изменения яркости на всех мониторах можно использовать горячую клавишу или прокрутку колесом мыши на виджете.

Предоставлена возможность переопределения поведения приложений в отношении блокировки перехода в спящий режим или запуска хранителя экрана.

Включено отображение индикатора заряда аккумулятора во время зарядки.

Добавлена комбинация клавиш Meta+B для переключения профилей энергопотребления.

В менеджере приложений (Discover) и связанном с ним индикаторе в системном лотке обеспечено постоянное отображение сведений о наличии обновлений. Добавлена кнопка "Install Updates & Shut Down" для установки накопившихся offline-обновлений и завершения работы (данная функция вначале перезагружает компьютер и выполняет offline-обновление во время загрузки, а затем завершает работу системы, после того как обновления будут установлены). Переработано представление информации о лицензиях и обеспечено явное разделения несвободных и проприетарных программ, вместо именования всех несвободных программ проприетарными. Встроена возможность установки и обновления пакетов для дистрибутива PostmarketOS.

При использовании альтернативных профилей энергопотребления, обеспечен показ специальных значков на индикаторе энергопотребления в системном лотке, что позволяет не только видеть состояние заряда аккумулятора, но и выбранный профиль энергопотребления.

Вызываемые из панели всплывающие окна теперь по возможности выравниваются по краю панели.

Предоставлена возможность назначения отображаемого имени для ярлыков выполнения произвольных команд.

При использовании Wayland реализована поддержка механизма "sticky keys", который позволяет людям c нарушением мелкой моторики пальцев рук пользоваться клавиатурными комбинациями, требующими одновременного нажатия нескольких клавиш - в режиме "sticky keys" клавиши-модификаторы (Shift, Ctrl, Alt) можно нажимать заранее, перед нажатием другой клавиши (нажатие модификатора запоминается и применяется к следующей клавише).

В виджет, показывающий прогноз погоды, добавлена поддержка отображения ощущаемой температуры, которая учитывает влияние влажности воздуха на субъективное ощущение температуры. Добавлена возможность загрузка прогнозом погоды из сервиса NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Добавлена поддержка изменения параметров автоматической прокрутки в драйвере Libinput, а также возможность отключения режима плавной прокрутки в приложениях.

В виджет управления сетевым соединением добавлена поддержка WebAuth аутентификации на базе SAML (Security Assertion Markup Language). Реализована поддержка метода согласования соединения OWE (Opportunistic Wireless Encryption, RFC 8110) для генерации ключей шифрования в открытых беспроводных сетях (расширение OWE задействовано в стандарте WPA3 для шифрования всех потоков данных между клиентом и точкой доступа в общедоступных публичных беспроводных сетях, не требующих аутентификации).

Обеспечено изменение цвета выделения активных элементов (акцентный цвет) для тем оформления Breeze Dark и Breeze Twilight.

Размещение сетки элементов в системном лотке оптимизировано с учётом длины строковых названий на выбранном в системе языке.

Переделан интерфейс навигации по виджетам (Widget Explorer).

Всплывающее окно операций с буфером обмена, показываемое при нажатии Meta+V, унифицировано с интерфейсом виджета буфера обмена.

В конфигураторе (System Settings) предложено новое оформление страницы для настройки параметров клавиатуры, переработана страница с настройками Thunderbolt, а также модернизирован интерфейс страниц, продолжающих использовать QtWidgets (данные страницы сделаны более похожими на части, использующие QML).

Все компоненты KDE переведены на использования единого диалога выбора приложения для обработки контента ("Open With").

В интерфейсе приветствия входа в систему (Welcome Center) предложен более наглядный обзор возможностей KDE Plasma.

Реализована звуковая индикация подключения и отключения монитора.

В KWin удалена поддержка эффекта морфинга всплывающих окон из-за наличия нерешаемых проблем.

По умолчанию разрешено перемещение окон, соответствующих теме оформления Breeze, только за область заголовка, а не любые части окна.

В выпадающем меню, показываемом при перемещении мышью файла или изображения из браузера на рабочий стол или в файловый менеджер, теперь показываются только действия, имеющие отношение к перемещённому файлу (загрузка файла или помещение ссылки).

В виджете Pager добавлена опция для отключения контуров окна.

В виджете "Minimize All" обеспечено сворачивание окон только на текущем виртуальном рабочем столе.

В интерфейс добавления аватара пользователя встроен инструмент для обрезки изображения.

Добавлено всплывающее уведомление с запросом пожертвований, которое будет выводиться только раз в год (в декабре).

В программу Info Center добавлена страница с параметрами и характеристиками памяти.

В виджет завершения сеанса и конфигуратор добавлена опция "Show logout screen" для показа экрана выбора доступных операций (завершение работы, выход или перезагрузка).

В настройки Bluetooth добавлена отдельная секция с заблокированными устройствами, а на страницу с параметрами устройства добавлено подсказка о том, к чему приводит выставление блокировки.

Предоставлена возможность настройки ширины пиктограмм и текста, показываемых при активации менеджера задач.

Со 100 до 200 символов в секунду увеличена максимальная частота обработки повторного нажатия клавиши.

Предложена начальная реализация тем курсоров в формате SVG, которая задействована в темах Breeze.