Началось бета-тестирование среды рабочего стола KDE Plasma 6.2

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|1.2, Аноним (-), 23:23, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вроде проект развивается, но почему дизайн настолько бестолковый? Намешано всё подряд из разных стилей, от скевоморфизма до плиток из Win 8 и закруглений из гнома!
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|2.6, Аноним (6), 23:36, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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И даже так выглядит лучше, чем все, что есть под Линукс + Винда
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|3.17, Аноним (-), 00:20, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чем все, что есть под Линукс
Даже лучше чем расово верная православная крыса? Про венду повеселили, наверное поэтому она стоит на 90% десктопов и остальные 9.99% макось. А линь где-то там среди своих 0.01% 😁
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|4.30, Аноним (6), 01:06, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Даже лучше чем расово верная православная крыса?
Начинаются интернетов времён палеолита, а потом несут бред в массы. Крыса умерла много лет назад.
Единственный хоть сколько-нибудь адекватный конкурент КДЕ - это Коричка.
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|1.3, Аноним (1), 23:25, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кстати не понятна вот эта тема с логаут скрином что по умолчанию раньше нажимая ребут из панели тебя выкидывает в окно логаута где 30 секунд отсчёта и все кнопки ребут, выключить спать. Хотя ты вроде ребут хотел теперь сделали нормально.
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|1.4, marten (ok), 23:27, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Включено отображение индикатора заряда аккумулятора во время зарядки.
Гениально! Не прошло и 10 лет.
Или больше? Хм...
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|2.8, НяшМяш (ok), 23:38, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Опять ПТСР после гнома покусал? В KDE отображение _настраивается_. Я вообще вывел этот индикатор на постоянку, хотя у меня вообще десктоп с подключённым по USB бесперебойником.
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|3.10, Аноним (10), 23:43, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> _настраивается_
Так хочется же, чтобы не надо было ничего настраивать и всё сразу хорошо работало.
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|4.12, Аноним (6), 23:48, 13/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пусть лучше настраивается, чем вообще нет и нельзя поставить, как у некоторых
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|5.19, Аноним (-), 00:22, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> за тебя всё решили
Для 90% юзеров это полезно учитывая что они сами не знают чего хотят. Да и гном это стандарт нравится не нравится... терпи, моя... 👏🤣
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|6.31, Аноним (6), 01:09, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да и гном это стандарт
Ага, такой стандарт, с которого все бегут. Раз в пару месяцев новость на Опёнке, что очередной дристр перешёл с Гнома на что-то ещё по дефу.
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|1.5, Аноним (6), 23:33, 13/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Лучшая среда рабочего стола становится все лучше и лучше. Не то, что богомерзкий Гном, который двигается в противоположном направлении.
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|2.20, Аноним (-), 00:24, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откуда такая неприязнь к гному? (который в действительности и является стандартом в этом вашем линекс) Рискну предположить что дело в вашем железе 20+ летней давности 🤭
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|3.33, Аноним (6), 01:14, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, у меня железо не на столько древнее. Всего 10 лет. Но и железо с тех времён не сильно продвинулось, закон Мёрфи перестал работать.
Но ваш посыл очень интересен. Вы сознательно утверждаете, что Гном тормознее КДЕ... Всё-таки глаза открываются у обычного юзверя. Старые былины перестают работать, мол, КДЕ тормозной и жрущий, а вот Гном прям конфетка... Новый аргумент - у тебя просто слабое железо, чтобы пользоваться Гномом!
Интересно за этим наблюдать :D
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|3.34, Оно ним (?), 01:16, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А откуда к нему должна появиться приязнь? Приязнь была, когда это была удобная среда, местами даже с уникальными фичами (например, можно было хоткей на любой пункт в меню приложения повесить без лишних телодвижений). А сейчас-то за что?
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|2.18, mihael1ex (ok), 00:21, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну на сайте KDE пишут для Plasma 6.2.0 - Release Date - Tue 2024-10-08. Значит как раз через месяц где-то будет будет в Stable на Arch.
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|2.22, Аноним (-), 00:28, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интересно когда в arch упадёт в stable
Ставь KDE Neon Unstable Edition если хочешь занюхать уже сегодня. Хотя там смотреть особо не на что.
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|3.29, nume (ok), 00:59, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меню и другие всплывающие панели выравняли в плавающем режиме, и теперь везде одинаковые расстояния относительно панели задач)
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|1.15, mihael1ex (ok), 00:17, 14/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В конфигураторе (System Settings) предложено новое оформление страницы для настройки параметров клавиатуры
Вот при всём уважении к разрабам, и при том что это лучший Desktop Environment для GNU/Linux - только вот ЗАЧЕМ заниматься новым оформлением, вместо того чтоб исправлять баг "Spare Layouts" на Wayland... 🤯
"Spare Layouts" уникальная фича которую я больше нигде не видел, но под Wayland не работает... 🙄
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|2.21, Аноним (-), 00:26, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это лучший Desktop Environment для XDG/Linux
Малясь подправил. Можете не благодарить. А вообще непонятно зачем вы стока букав настрочили, типа выделиться захотели?
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|3.24, mihael1ex (ok), 00:33, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с вашей стороны поправочка хорошая по поводу XDG.
Вот вы и выделились (без "многабукав" причём 😄).
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|1.23, Аноним (23), 00:31, 14/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему не на божественном rust написано. Версию 6 уже можно было бы на раст перевести
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|2.26, Lyrix (ok), 00:47, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное потому, что и 'upstream' Qt не на Rust ещё, как только, так и "кеды проржавеют" :)
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|3.27, Аноним (23), 00:52, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть множество биндингов Qt в Раст и qml в Раст. Никто не мешает кедостроителям быть на острие прогресса, только собственная лень!
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|1.35, NULL (??), 01:23, 14/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуясь случаем спрошу: как в виджете сети скрыть мосты докера да и вообще отображение не нужных интерфейсов? их десятки, и прежде чем подключиться к сторонней вафле мне надо каждый раз этот список прокручивать, в гноме для этого было расширение
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