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Выпуск Chrome OS 128

10.09.2024 08:56

Представлен релиз операционной системы Chrome OS 128, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 128. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 128 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 128:

  • Реализованы группы привязок (Snap groups), формируемые при закреплении двух окон в режиме разделения экрана и позволяющие в дальнейшем возвращать данные сочетания окон, одновременно изменять размер или перемещать привязанные окна в виде неделимой группы.
  • В приложение для работы с камерой встроена система оптического распознавания текста (OCR), позволяющая извлекать текст из снятых фотографий. Система поддерживает 77 языков, может распознавать горизонтальный и вертикальный текст, копировать распознанный текст в буфер обмена, использовать его при поиске, создавать текстовые PDF и проговаривать через движок синтеза речи. По умолчанию распознавание отключено и требует активации в настройках (Settings > Text detection).
  • Включён по умолчанию режим автоматической нормализации громкости (AGC - Auto Gain Control), без участия пользователя выбирающий оптимальный уровень чувствительности микрофона для достижения наилучшего качества записи. Для возвращения к ручному выставлению уровня микрофона следует изменить настройку "Settings > Device > Audio and deselect Allow apps to automatically adjust mic volume".
  • На странице с настройками приложений при изменении полномочий отдельного приложения обеспечен вывод дополнительного уведомления о необходимости включения доступа к микрофону или камере, в случае блокировки к ним доступа на уровне системы.
  • Обеспечено хранение собираемых метаданных о работе Android-приложений, таких как статистика о производительности и аварийных завершениях, в течение года для оценки динамики их изменения.
  • Упрощён интерфейс для просмотра, добавления и управления точками доступа (APN Access Point Names) при подключении через сеть мобильного оператора связи.
  • Реализовано визуальное разделение закреплённых и обычных уведомлений, чтобы более наглядно различать уведомления об отдельных событиях и уведомления о продолжающихся процессах.
  • На страницу "Settings > Privacy and security > Privacy controls" добавлены отдельные настройки для управления доступом к сведениям о местоположении, например, позволяющие запретить доступ к данным о местоположении для всех приложений и сайтов, но оставить для системных сервисов или полностью отключить для любых применений.
  • Устранено 10 уязвимостей, 5 из которых помечены как опасные (выход за границу буфера в библиотеке отрисовки 2D-графики Skia, движке обработки шрифтов и механизме автозаполнения форм, проблемы в JavaScript-движке V8). Размер вознаграждений, выплаченных выявившим проблемы исследователям, составил 50 тысяч долларов.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 127
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 128
  4. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  5. OpenNews: Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений
  6. OpenNews: Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61837-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:30, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Почему нельзя сделать все дистрибутивы Линукс такими же хорошими как хром ос?
     
     
  • 2.5, Чел. (?), 09:39, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мог бы и по толще ))
     
     
  • 3.10, Rezzet (??), 09:54, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не смотрел на эту ОС подробно, как понимаю смысл ее булинга в том что там все закрыто и ограничено, как в Ведроиде? Обычные программы не работают, компоненты системы недоступны для настройки?
     
     
  • 4.20, Аноним (3), 11:02, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все программы работают только в контейнере и это правильно.
     
     
  • 5.21, Rezzet (??), 11:09, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Защищенный режим процессора это вроде и есть то что должно решать проблему изоляции приложений друг от друга и от ядра ОС. Зачем еще контейнеры поверх этого нужны? Что бы версию ядра и окружения разные подсовывать программам? Или копии?
     
     
  • 6.23, Аноним (3), 11:41, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы избавиться от dependency hell. Линукс как ты наверно знаешь зачем то размазывает программы по всей системе. И либы ищет по названию, а не номеру. Поэтому все зависит от всего и новую прогу никак не поставишь без пердолинга, если системные либы ей не подходят.
     
  • 6.25, Аноним (25), 11:42, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Процессор ничего не знает о приложениях. Защищённый режим лишь для изоляции участков памяти.
     
  • 4.27, Аноним (-), 11:57, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как понимаю смысл ее булинга в том что там все закрыто и ограничено, как в Ведроиде?

    Неа. То что оно "закрыто".. ну так в ГНОМЕ ты тоже фиг чего настроишь.

    Просто она показывает как можно сделать, на базе ядра, качественную десктопную ось.
    Красивую и удобную.

    И всем пользователям всяких гномокедов это как серпом по мудям.
    Показывает ущербность прочего десктопного линукса.

     
  • 2.7, Аноним (25), 09:50, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что гугл делает ChromeOS, чтобы продавать её обыкновенным нормальным людям. А авторы дистрибутивов делают их так, Как Они Видят.
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 10:11, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай тоже будем продавать дистрибутивы людям?
     
     
  • 4.18, Аноним (25), 10:47, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай для начала поисковик сделаем.
     
     
  • 5.19, Аноним (3), 11:01, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно.
     
  • 2.11, Аноним (-), 09:55, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему нельзя сделать все дистрибутивы Линукс такими же хорошими как хром ос?

    Эта хорошая хромота, повернутая на лагучей вебне - таки сливается. Ее рыночная доля падает. Особенно в штатах где она и была популярна.

     
     
  • 3.13, Аноним (3), 10:11, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас все электроновебня. Доля хромос скачнт все время из-за каникул в Америке.
     
  • 3.17, Incorporated (?), 10:42, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    According to Cognitive Market Research, The Global Chromebook market will be USD 30.6 billion in 2023 and grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.30% from 2023 to 2030.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:03, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... Chromebook market will be USD 30.6 billion in 2023 and grow at from 2023 to 2030.

    Это же каким надо быть чудаком, чтобы реальные мировые тренды 2023-2024 года пытаться опровергнуть прогнозами 2022 года какой-то малоизвестной фирмы

     
  • 2.12, Аноним (12), 09:56, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нету денег.
     
  • 2.26, хрю (?), 11:53, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему нельзя сделать все дистрибутивы Линукс такими же хорошими как хром ос?

    Это тупой вай эффект от картинок. Chrome OS - это просто прослойка под браузером и всё.
    Возьми любой linux, накачай электронов для каждого нужного тебе большого сайта, настрой их запуск в контейнере и получишь хромоось. На любом смарте функционала больше.

    Эффект такой же как гном рассматривать в картинках - ух ты красиво! А поставишь, мда ... ну и дно.

     

  • 1.15, Минона (ok), 10:12, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

    Её без аккаунта гугла можно юзать?

     

  • 1.22, Аноним (22), 11:32, 10/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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