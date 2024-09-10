Выпуск Chrome OS 128

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|1.3, Аноним (3), 09:30, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему нельзя сделать все дистрибутивы Линукс такими же хорошими как хром ос?
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|3.10, Rezzet (??), 09:54, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда не смотрел на эту ОС подробно, как понимаю смысл ее булинга в том что там все закрыто и ограничено, как в Ведроиде? Обычные программы не работают, компоненты системы недоступны для настройки?
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|5.21, Rezzet (??), 11:09, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Защищенный режим процессора это вроде и есть то что должно решать проблему изоляции приложений друг от друга и от ядра ОС. Зачем еще контейнеры поверх этого нужны? Что бы версию ядра и окружения разные подсовывать программам? Или копии?
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|6.23, Аноним (3), 11:41, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы избавиться от dependency hell. Линукс как ты наверно знаешь зачем то размазывает программы по всей системе. И либы ищет по названию, а не номеру. Поэтому все зависит от всего и новую прогу никак не поставишь без пердолинга, если системные либы ей не подходят.
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|6.25, Аноним (25), 11:42, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Процессор ничего не знает о приложениях. Защищённый режим лишь для изоляции участков памяти.
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|4.27, Аноним (-), 11:57, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как понимаю смысл ее булинга в том что там все закрыто и ограничено, как в Ведроиде?
Неа. То что оно "закрыто".. ну так в ГНОМЕ ты тоже фиг чего настроишь.
Просто она показывает как можно сделать, на базе ядра, качественную десктопную ось.
Красивую и удобную.
И всем пользователям всяких гномокедов это как серпом по мудям.
Показывает ущербность прочего десктопного линукса.
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|2.7, Аноним (25), 09:50, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что гугл делает ChromeOS, чтобы продавать её обыкновенным нормальным людям. А авторы дистрибутивов делают их так, Как Они Видят.
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|2.11, Аноним (-), 09:55, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему нельзя сделать все дистрибутивы Линукс такими же хорошими как хром ос?
Эта хорошая хромота, повернутая на лагучей вебне - таки сливается. Ее рыночная доля падает. Особенно в штатах где она и была популярна.
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|3.13, Аноним (3), 10:11, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас все электроновебня. Доля хромос скачнт все время из-за каникул в Америке.
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|3.17, Incorporated (?), 10:42, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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According to Cognitive Market Research, The Global Chromebook market will be USD 30.6 billion in 2023 and grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.30% from 2023 to 2030.
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|4.28, Аноним (28), 12:03, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ... Chromebook market will be USD 30.6 billion in 2023 and grow at from 2023 to 2030.
Это же каким надо быть чудаком, чтобы реальные мировые тренды 2023-2024 года пытаться опровергнуть прогнозами 2022 года какой-то малоизвестной фирмы
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|2.26, хрю (?), 11:53, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Почему нельзя сделать все дистрибутивы Линукс такими же хорошими как хром ос?
Это тупой вай эффект от картинок. Chrome OS - это просто прослойка под браузером и всё.
Возьми любой linux, накачай электронов для каждого нужного тебе большого сайта, настрой их запуск в контейнере и получишь хромоось. На любом смарте функционала больше.
Эффект такой же как гном рассматривать в картинках - ух ты красиво! А поставишь, мда ... ну и дно.
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|1.15, Минона (ok), 10:12, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.
Её без аккаунта гугла можно юзать?
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