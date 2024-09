Выпуск Chrome OS 128

2.5 , Чел. ( ? ), 09:39, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Мог бы и по толще ))

3.10 , Rezzet ( ?? ), 09:54, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никогда не смотрел на эту ОС подробно, как понимаю смысл ее булинга в том что там все закрыто и ограничено, как в Ведроиде? Обычные программы не работают, компоненты системы недоступны для настройки?

4.20 , Аноним ( 3 ), 11:02, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все программы работают только в контейнере и это правильно.

5.21 , Rezzet ( ?? ), 11:09, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Защищенный режим процессора это вроде и есть то что должно решать проблему изоляции приложений друг от друга и от ядра ОС. Зачем еще контейнеры поверх этого нужны? Что бы версию ядра и окружения разные подсовывать программам? Или копии?

6.23 , Аноним ( 3 ), 11:41, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы избавиться от dependency hell. Линукс как ты наверно знаешь зачем то размазывает программы по всей системе. И либы ищет по названию, а не номеру. Поэтому все зависит от всего и новую прогу никак не поставишь без пердолинга, если системные либы ей не подходят.

6.25 , Аноним ( 25 ), 11:42, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Процессор ничего не знает о приложениях. Защищённый режим лишь для изоляции участков памяти.

4.27 , Аноним ( - ), 11:57, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > как понимаю смысл ее булинга в том что там все закрыто и ограничено, как в Ведроиде? Неа. То что оно "закрыто".. ну так в ГНОМЕ ты тоже фиг чего настроишь. Просто она показывает как можно сделать, на базе ядра, качественную десктопную ось.

Красивую и удобную. И всем пользователям всяких гномокедов это как серпом по мудям.

Показывает ущербность прочего десктопного линукса.

2.7 , Аноним ( 25 ), 09:50, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что гугл делает ChromeOS, чтобы продавать её обыкновенным нормальным людям. А авторы дистрибутивов делают их так, Как Они Видят.

3.14 , Аноним ( 3 ), 10:11, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давай тоже будем продавать дистрибутивы людям?

4.18 , Аноним ( 25 ), 10:47, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давай для начала поисковик сделаем.

5.19 , Аноним ( 3 ), 11:01, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сложно.

2.11 , Аноним ( - ), 09:55, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Почему нельзя сделать все дистрибутивы Линукс такими же хорошими как хром ос? Эта хорошая хромота, повернутая на лагучей вебне - таки сливается. Ее рыночная доля падает. Особенно в штатах где она и была популярна.

3.13 , Аноним ( 3 ), 10:11, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас все электроновебня. Доля хромос скачнт все время из-за каникул в Америке.

3.17 , Incorporated ( ? ), 10:42, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – According to Cognitive Market Research, The Global Chromebook market will be USD 30.6 billion in 2023 and grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.30% from 2023 to 2030.

4.28 , Аноним ( 28 ), 12:03, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ... Chromebook market will be USD 30.6 billion in 2023 and grow at from 2023 to 2030. Это же каким надо быть чудаком, чтобы реальные мировые тренды 2023-2024 года пытаться опровергнуть прогнозами 2022 года какой-то малоизвестной фирмы

2.12 , Аноним ( 12 ), 09:56, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нету денег.

2.26 , хрю ( ? ), 11:53, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Почему нельзя сделать все дистрибутивы Линукс такими же хорошими как хром ос? Это тупой вай эффект от картинок. Chrome OS - это просто прослойка под браузером и всё.

Возьми любой linux, накачай электронов для каждого нужного тебе большого сайта, настрой их запуск в контейнере и получишь хромоось. На любом смарте функционала больше. Эффект такой же как гном рассматривать в картинках - ух ты красиво! А поставишь, мда ... ну и дно.