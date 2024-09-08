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Выпуск языка программирования Clojure 1.12

08.09.2024 14:10

После двух с половиной лет разработки представлен релиз динамического языка программирования Clojure 1.12, базирующегося на языковых конструкциях Lisp и сочетающего в себе возможности функционального и многопоточного программирования с чертами современных скриптовых языков. Код программ на языке Clojure транслируется в Java байт-код и выполняется на виртуальной машине JVM. Код компилятора Clojure, библиотек и runtime-компонентов распространяется в рамках лицензии Eclipse Public License.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлены функции для динамической загрузки библиотек в интерактивном режиме REPL (Read-Eval-Print Loop) без перезапуска JVM и без потери состояния выполнения.
  • В Clojure CLI добавлена функция invoke-tool для вызова вспомогательных функций в отдельных процессах.
  • В дополнение к clojure.java.shell добавлено новое пространство имён clojure.java.process, упрощающее запуск внешних процессов и организацию обмена данными с ними.
  • Предоставлена возможность обращения к Java-методам как к обычным функциям (компилятор автоматически сгенерирует обёртку).
  • Добавлена поддержка нового синтаксиса вызова методов с указанием имени класса, в котором они определены: Class/method (вызов статического метода), Class/.method (вызов экземпляра метода) и Class/new (вызов конструктора).
  • Предоставлена возможность обращения к массивам, используя синтаксис "ComponentClass/#dimensions", например, для ссылки на класс c двумерным массивом строк можно указать "String/2".
  • Устранена уязвимость (CVE-2024-22871), приводящая к зацикливанию при чтении определённым образом сериализированных объектов.


  1. Главная ссылка к новости (https://clojure.org/news/2024/...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы Java SE 22 и открытой эталонной реализации OpenJDK 22
  3. OpenNews: Треть Java-проектов на базе библиотеки Log4j продолжают использовать уязвимые версии
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61827-clojure
Ключевые слова: clojure, java, jvm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:16, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзабельно или для позеров?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:15, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для неосиляторов java, то есть нинужно.
     
  • 2.11, Аноним (-), 15:42, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >для позеров?

    Нет, это язык элиты. Клоужур относится к языкам типа Лисп. Поэтому это элитарный язык. Хочешь быть элитарным? Пиши на Лиспе.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 17:26, 08/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +6 +/
     
  • 3.41, Аноним (41), 19:54, 08/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:05, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне используется в индустрии ситуативно.
     
     
  • 3.42, Аноним (41), 19:54, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примеры использования?
     
     
  • 4.48, Минона (ok), 22:43, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На гитхабе полно проектов.

    Из коммерческих:
    Datomic
    Health Samurai

    + Разработка языка финансируется каким-то крупным банком.

     
  • 2.38, Аноним (38), 18:52, 08/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.39, Аноним (39), 19:39, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Язык для любителей рантайм ошибок, типа NPE. Учите лучше Ocaml/Haskell/Rust.
     

  • 1.4, Поставил Линукс на древний мак (?), 14:59, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне вот интересно, в каких IDE пишут под эти языки, чтобы с нормальным автодополнением, всплывающими подсказками, inlay hints и вот это вот всё?
     
     
  • 2.5, Rodegast (ok), 15:00, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Emacs
     
  • 2.6, sss (??), 15:03, 08/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, sss (??), 15:04, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vscode
     
  • 2.16, Блокнот (?), 16:57, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нужен ли ide, вот в чем вопрос?
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:57, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Emacs — наиболее естественная и хорошо поддерживаемая среда для работы с Clojure и другими лиспами.

    См. также: https://clojure.org/guides/editors

     
  • 2.29, Аноним (38), 17:57, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из того, что видел в дикой природе — самые популярные, наверное, Емакс, Cursive (на основе IntelliJ) и VSCode.
     
  • 2.40, Аноним (39), 19:40, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мне вот интересно, в каких IDE пишут под эти языки, чтобы с нормальным автодополнением, всплывающими подсказками, inlay hints и вот это вот всё?

    Из-за динамической типизации количество подсказок/автодополнения ограничено.

     

  • 1.8, Аноним (8), 15:07, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Задумка была хорошая, но выше jvm не прыгнешь, что даже graalvm не спасет
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:50, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А зачем прыгать выше jvm? Внутри jvm кайфово и уютно ;)
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:47, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А достаточно ли он умеет безопасно работать с памятью?
     
  • 1.18, Аноним (18), 17:12, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какую задачу призван решить этот язык? В чём его преимущества? Что он умеет такого, чего не могут другие языки?
     
     
  • 2.20, МимоКрокодил (?), 17:29, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    до чего же ленивый анон! погугли про функциональное программирование, про лисе, про кложу.
     
  • 2.24, Аноним (28), 17:49, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он умеет то, что обычно умеют языки семейства Лисп:
    - Метапрограммирование на максималках, легко создавать встроенные предметно-ориентированные языки (это наверное самое мощное средство абстракции в программировании вообще).
    - Интерактивная разработка и REPL: вместо цикла отредактировать-перекомпилировать-запустить менять код работающей программы.
    - Унифицированный синтаксис, поддерживающий структурное редактирование (редактор может непосредственно работать со структурой программы, а не c плоским текстом из строк, который потом отображается в синтаксическое дерево).

    Чтобы понять, насколько все это кайфово, нужно с этим поработать и врубиться, но это опасно, мейнстримные ЯП начнут казаться убогими.

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 17:53, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрите как я умею. И реально нужное не всегда одно и то же.
     
     
  • 4.31, Аноним (28), 18:24, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Реально нужное" в ЯП — это полнота по Тьюрингу (и то не всегда), остальное — полезное.

    Перечисленное выше позволяет улучшить соотношение сущностной логики в коде к бойлерплейту и прочей рутине, а также убрать лишнюю рутину из процесса работы с кодом. Не знаю, насколько это ускоряет разработку (если разрабатывается что-то не совсем банальное, то все равно существенное время уходит на обдумывание, а не на тыканье в клавиши), но для меня это точно делает процесс более приятным и интересным.

     
  • 4.49, Минона (ok), 22:53, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот с этим все реально нужное ты можешь напрогать себе сам, причём так как хочешь ты, а не дядя Вася.
     
  • 3.32, Аноним (9), 18:24, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, сделать какую-то работающую хрень, совершенно не понимая как работает комп, память, ввод-вывод. Зато потом можно хвалиться, что ты программист.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 18:28, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так понимание работы компа - не самоцель. А смысл всех абстракций - как раз скрывать детали, не имеющие отношения к решению задачи
     
     
  • 5.47, Nv (?), 22:24, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Ну так понимание работы компа - не самоцель. А смысл всех абстракций - как раз скрывать детали, не имеющие отношения к решению задачи

    Поверь многие не знают как чё работают , а получившийся результат изучают джэвеэмят , кьюбитят , отделяют в квм машине потом под себя чужое осваивают, распилив не мало плевав на автора.

     
  • 4.36, Аноним (28), 18:45, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну да, сделать какую-то работающую хрень, совершенно не понимая как работает комп,
    > память, ввод-вывод. Зато потом можно хвалиться, что ты программист.

    Давайте писать все на Ассемблере. Я могу, но как-то не хочу без необходимости. Главное, что дает ЯП — это набор готовых абстракций и средства для построения новых. Даже Ассемблер — абстракция над двоичным машинным кодом, но почему-то на этом не остановились.

     
  • 3.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:53, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - Метапрограммирование на максималках

    Ну только отлаживать это тяжело, несмотря на наличие макростепера. И ошибки ужасные.

    > - Интерактивная разработка и REPL: вместо цикла отредактировать-перекомпилировать-запустить менять код работающей программы.

    Это толькож в Common Lisp так и то для этого куча кода написана. А обычный REPL и в питоне есть.

    > - Унифицированный синтаксис, поддерживающий структурное редактирование

    Просто скажи прямо: всме надоело ставить (а главное редактировать скобочки) и написали плагин, который это делает сам. В языке с остуапми или {} гораздо проще двигать блоки кода.

    > Чтобы понять, насколько все это кайфово, нужно с этим поработать и врубиться, но это опасно, мейнстримные ЯП начнут казаться убогими.

    Не начнут. Сокрее наоборот. Часто нужен достаточно простой и прямолинейный язык, а вся сложность заключена в алгоритмах, которые больше про математику. К тому же у таких языков обычно проблемы с библиотеками и вечный интероп с окружающим миром.

     

  • 1.46, Аноним (46), 22:23, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бейсик там новый не вышел случайно? Тоже такого же уровня язык по полезности.
     

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