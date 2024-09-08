Выпуск языка программирования Clojure 1.12

> - Метапрограммирование на максималках

Ну только отлаживать это тяжело, несмотря на наличие макростепера. И ошибки ужасные.

> - Интерактивная разработка и REPL: вместо цикла отредактировать-перекомпилировать-запустить менять код работающей программы.

Это толькож в Common Lisp так и то для этого куча кода написана. А обычный REPL и в питоне есть.

> - Унифицированный синтаксис, поддерживающий структурное редактирование

Просто скажи прямо: всме надоело ставить (а главное редактировать скобочки) и написали плагин, который это делает сам. В языке с остуапми или {} гораздо проще двигать блоки кода.

> Чтобы понять, насколько все это кайфово, нужно с этим поработать и врубиться, но это опасно, мейнстримные ЯП начнут казаться убогими.

Не начнут. Сокрее наоборот. Часто нужен достаточно простой и прямолинейный язык, а вся сложность заключена в алгоритмах, которые больше про математику. К тому же у таких языков обычно проблемы с библиотеками и вечный интероп с окружающим миром.

