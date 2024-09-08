Выпуск языка программирования Clojure 1.12

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|2.11, Аноним (-), 15:42, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>для позеров?
Нет, это язык элиты. Клоужур относится к языкам типа Лисп. Поэтому это элитарный язык. Хочешь быть элитарным? Пиши на Лиспе.
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|4.48, Минона (ok), 22:43, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На гитхабе полно проектов.
Из коммерческих:
Datomic
Health Samurai
+ Разработка языка финансируется каким-то крупным банком.
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|2.39, Аноним (39), 19:39, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Язык для любителей рантайм ошибок, типа NPE. Учите лучше Ocaml/Haskell/Rust.
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|2.29, Аноним (38), 17:57, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из того, что видел в дикой природе — самые популярные, наверное, Емакс, Cursive (на основе IntelliJ) и VSCode.
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|2.40, Аноним (39), 19:40, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Мне вот интересно, в каких IDE пишут под эти языки, чтобы с нормальным автодополнением, всплывающими подсказками, inlay hints и вот это вот всё?
Из-за динамической типизации количество подсказок/автодополнения ограничено.
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|1.8, Аноним (8), 15:07, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Задумка была хорошая, но выше jvm не прыгнешь, что даже graalvm не спасет
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|1.18, Аноним (18), 17:12, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какую задачу призван решить этот язык? В чём его преимущества? Что он умеет такого, чего не могут другие языки?
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|2.20, МимоКрокодил (?), 17:29, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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до чего же ленивый анон! погугли про функциональное программирование, про лисе, про кложу.
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|2.24, Аноним (28), 17:49, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он умеет то, что обычно умеют языки семейства Лисп:
- Метапрограммирование на максималках, легко создавать встроенные предметно-ориентированные языки (это наверное самое мощное средство абстракции в программировании вообще).
- Интерактивная разработка и REPL: вместо цикла отредактировать-перекомпилировать-запустить менять код работающей программы.
- Унифицированный синтаксис, поддерживающий структурное редактирование (редактор может непосредственно работать со структурой программы, а не c плоским текстом из строк, который потом отображается в синтаксическое дерево).
Чтобы понять, насколько все это кайфово, нужно с этим поработать и врубиться, но это опасно, мейнстримные ЯП начнут казаться убогими.
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|4.31, Аноним (28), 18:24, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Реально нужное" в ЯП — это полнота по Тьюрингу (и то не всегда), остальное — полезное.
Перечисленное выше позволяет улучшить соотношение сущностной логики в коде к бойлерплейту и прочей рутине, а также убрать лишнюю рутину из процесса работы с кодом. Не знаю, насколько это ускоряет разработку (если разрабатывается что-то не совсем банальное, то все равно существенное время уходит на обдумывание, а не на тыканье в клавиши), но для меня это точно делает процесс более приятным и интересным.
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|4.49, Минона (ok), 22:53, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот с этим все реально нужное ты можешь напрогать себе сам, причём так как хочешь ты, а не дядя Вася.
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|3.32, Аноним (9), 18:24, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну да, сделать какую-то работающую хрень, совершенно не понимая как работает комп, память, ввод-вывод. Зато потом можно хвалиться, что ты программист.
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|4.33, Аноним (33), 18:28, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так понимание работы компа - не самоцель. А смысл всех абстракций - как раз скрывать детали, не имеющие отношения к решению задачи
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|5.47, Nv (?), 22:24, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Ну так понимание работы компа - не самоцель. А смысл всех абстракций - как раз скрывать детали, не имеющие отношения к решению задачи
Поверь многие не знают как чё работают , а получившийся результат изучают джэвеэмят , кьюбитят , отделяют в квм машине потом под себя чужое осваивают, распилив не мало плевав на автора.
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|4.36, Аноним (28), 18:45, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну да, сделать какую-то работающую хрень, совершенно не понимая как работает комп,
> память, ввод-вывод. Зато потом можно хвалиться, что ты программист.
Давайте писать все на Ассемблере. Я могу, но как-то не хочу без необходимости. Главное, что дает ЯП — это набор готовых абстракций и средства для построения новых. Даже Ассемблер — абстракция над двоичным машинным кодом, но почему-то на этом не остановились.
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|3.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:53, 08/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> - Метапрограммирование на максималках
Ну только отлаживать это тяжело, несмотря на наличие макростепера. И ошибки ужасные.
> - Интерактивная разработка и REPL: вместо цикла отредактировать-перекомпилировать-запустить менять код работающей программы.
Это толькож в Common Lisp так и то для этого куча кода написана. А обычный REPL и в питоне есть.
> - Унифицированный синтаксис, поддерживающий структурное редактирование
Просто скажи прямо: всме надоело ставить (а главное редактировать скобочки) и написали плагин, который это делает сам. В языке с остуапми или {} гораздо проще двигать блоки кода.
> Чтобы понять, насколько все это кайфово, нужно с этим поработать и врубиться, но это опасно, мейнстримные ЯП начнут казаться убогими.
Не начнут. Сокрее наоборот. Часто нужен достаточно простой и прямолинейный язык, а вся сложность заключена в алгоритмах, которые больше про математику. К тому же у таких языков обычно проблемы с библиотеками и вечный интероп с окружающим миром.
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|1.46, Аноним (46), 22:23, 08/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бейсик там новый не вышел случайно? Тоже такого же уровня язык по полезности.
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