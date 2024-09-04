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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.19

04.09.2024 21:52

Состоялся выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.19, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

В новой версии в основном отмечается устранение ошибок и недоработок. Улучшено отображение списка шрифтов в настройках. Налажена работа кнопки отмены в интерфейсе создания закладок. Включена блокировка доступа к IP 0.0.0.0 для предотвращения атак на локальные сервисы. Обновлены библиотеки nss и nspr. Бэкпортированы некоторые исправления из ESR-ветки Firefox 115.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.seamonkey-project....)
  2. OpenNews: Новые версии браузеров SeaMonkey 2.53.18, Qutebrowser 3.1.0 и Tor Browser 13.0.6
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 33.2.0
  4. OpenNews: Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift
  5. OpenNews: Проект Verso развивает web-браузер на базе движка Servo
  6. OpenNews: Уязвимость в web-браузерах, позволяющая атаковать локальные сервисы через IP 0.0.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61812-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:06, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Добавили бы поддержку ews в почту и календарь да выкинули ненужный редактор хтмл и ирц - был бы мастхев.
    А так нутакое
     
     
  • 2.4, Швондик (?), 22:25, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я создаю сайты исключительно только на htnl в блокноте
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 23:33, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > а я создаю сайты исключительно только на htnl в блокноте

    Оно и видно - "html" даже нормально написать не получается. А сайты то в итоге - открываются? Или там от HTML <body> и </body> только?

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:45, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б на том сайте было бы что почитать, то пусть бы и HTML с опечаткой.

    SeaMonkey - это про то, что на сайтах мало ценного в океане неважного.

     
  • 2.16, paulus (ok), 07:42, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Composer для детей, он жутко корежит html с рождения и вряд ли это пофиксили :)
     
     
  • 3.23, Анон1110м (?), 10:25, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой редактор не корёжит?

     
  • 2.17, Анон1110м (?), 07:42, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая что в нём далеко не все HTML–странички нормально работают, то выкидывание чего–либо ничему не поможет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:16, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Без поддержки Windows XP это поделие не имеет смысла.
     
     
  • 2.6, Швондик (?), 22:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Firefox 60.8 даже на ХР никому не нужон, разве только что на Windos 98
     
     
  • 3.25, User (??), 10:48, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, полуманом, который от 27го ФыФы что ли отфоркался кто-то пользуется... ну или говорит, что пользуется ;)
     
  • 2.10, Аноним (-), 23:36, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Без поддержки Windows XP это поделие не имеет смысла.

    А что вообще икспу из современного софта поддерживает? Когда я пробовал ставить софт на древний XP это был какой-то кошмар. Реально заманаешься искать хоть что-то устанавливающееся туда и тем более - работающее. Не, Winamp 2.95 за современный софт - не считается.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 02:07, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что вообще икспу из современного софта поддерживает?

    Какая-то там версия хрома от Васяна как пример. Не помню точное название. Забавно что когда я ее тестил на кор 2 квад она тормозила сильнее чем когда я поставил официальный хромиум на линукс.

     
  • 3.18, Анон1110м (?), 07:46, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MyPal.
     
  • 2.12, Аноним (13), 02:03, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаю, если бы использовали xp для старого софта и старых игр. Однако, какой смысл гонять свежие программы на древней операционке? Быстрее они работать не будут, чем если бы это был какой-нибудь debian с i3wm или icewm.
     
     
  • 3.19, Швондик (?), 08:09, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой вопрос поставлен не корректно, в нём отсутствует логика - звучит как, "зачем гонять на новых миашинах по старой дороге, быстрее они ездить не будут". Смысл, логика запуска новых програм на ХР абсолютно не в том, чтобы они работали быстрее! Как бы вообще не для этого!
     
  • 3.31, Аноним (30), 11:52, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Однако, какой смысл гонять свежие программы на древней операционке?

    Вероятно, попытка повлиять действием на направление развития успешного коммерческого вендора. В меру сил и обстоятельств.

    Из-за чего? Например, пренебрежение людьми и низкое качество.

     
  • 2.14, iPony129412 (?), 04:52, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и вымирающая доля 0.3% луддитов тоже никому не нужна.
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:04, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использование windows xp в 2024 как основной системы - не имеет здавого смысла.
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 11:05, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    здавого/здравого
     

  • 1.3, Доктор Альба (?), 22:16, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоит вообще использовать сии приложения?
     
     
  • 2.7, Анонии (?), 22:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Если готов к некоторым косякам, то стоит. Особенно почтовик там доставляет, он как неиспорченный дизайнерами Thunderbird середины нулевых и это круто
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:01, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем этот перегруженый тхундербирд если есть pop peeper ?
     
     
  • 4.32, Аноним (30), 11:55, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После завоза Oauth2 в Claws Mail - тоже можно продолжать с простым ясным интерфейсом. Не отвлекаясь от игры в формулирование мыслей...
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А для каких задач? Чем тебя твой текущий браузер/почтовик не устраивает?
     
     
  • 3.33, Аноним (30), 11:57, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без спроса, внезапно, часто меняют функциональность до потери пригодности.

    Т.е. выбирал один софт за конкретные функции. Через год всё это исчезает. Неприемлемо.

     
  • 2.11, Аноним (-), 01:43, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однозначно стоит, но только если у тебя слабое старое железо типа 4 пня. Но новом железе, понятное дело, никто не будет озадачиваться чем-то подобным и вылазить за пределы хромобраузера.
     
  • 2.24, faa (?), 10:31, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В современных условиях многие сайты в нем не работают, движок уже прилично устарел.
     

  • 1.15, Ю.Т. (?), 07:25, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Падает при попытке логина в ВК. Думал, вместо палемуна справится.
    Остроумцам: новый файрфокс - это единственный браузер, не имеющий полноценной поддержки MAFF и MHTML.
     
     
  • 2.20, AleksK (ok), 08:16, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный из двух?
     
     
  • 3.21, Ося Бендер (?), 09:22, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из трех. Сафари-же, третий.
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:09, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chrome поддерживает MAFF?
     

  • 1.29, Аноним (-), 11:15, 05/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.34, Аноним (34), 12:10, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нарост есть?
     

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