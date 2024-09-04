Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.19

2.6 , Швондик ( ? ), 22:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Firefox 60.8 даже на ХР никому не нужон, разве только что на Windos 98

3.25 , User ( ?? ), 10:48, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, полуманом, который от 27го ФыФы что ли отфоркался кто-то пользуется... ну или говорит, что пользуется ;)

2.10 , Аноним ( - ), 23:36, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Без поддержки Windows XP это поделие не имеет смысла. А что вообще икспу из современного софта поддерживает? Когда я пробовал ставить софт на древний XP это был какой-то кошмар. Реально заманаешься искать хоть что-то устанавливающееся туда и тем более - работающее. Не, Winamp 2.95 за современный софт - не считается.

3.13 , Аноним ( 13 ), 02:07, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что вообще икспу из современного софта поддерживает? Какая-то там версия хрома от Васяна как пример. Не помню точное название. Забавно что когда я ее тестил на кор 2 квад она тормозила сильнее чем когда я поставил официальный хромиум на линукс.

3.18 , Анон1110м ( ? ), 07:46, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – MyPal.

2.12 , Аноним ( 13 ), 02:03, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понимаю, если бы использовали xp для старого софта и старых игр. Однако, какой смысл гонять свежие программы на древней операционке? Быстрее они работать не будут, чем если бы это был какой-нибудь debian с i3wm или icewm.

3.19 , Швондик ( ? ), 08:09, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Твой вопрос поставлен не корректно, в нём отсутствует логика - звучит как, "зачем гонять на новых миашинах по старой дороге, быстрее они ездить не будут". Смысл, логика запуска новых програм на ХР абсолютно не в том, чтобы они работали быстрее! Как бы вообще не для этого!

3.31 , Аноним ( 30 ), 11:52, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Однако, какой смысл гонять свежие программы на древней операционке? Вероятно, попытка повлиять действием на направление развития успешного коммерческого вендора. В меру сил и обстоятельств. Из-за чего? Например, пренебрежение людьми и низкое качество.

2.14 , iPony129412 ( ? ), 04:52, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так и вымирающая доля 0.3% луддитов тоже никому не нужна.

2.26 , Аноним ( 26 ), 11:04, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использование windows xp в 2024 как основной системы - не имеет здавого смысла.

3.27 , Аноним ( 26 ), 11:05, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – здавого/здравого

