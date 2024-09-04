Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.19

|
|1.1, Аноним (1), 22:06, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Добавили бы поддержку ews в почту и календарь да выкинули ненужный редактор хтмл и ирц - был бы мастхев.
А так нутакое
|
|
|
|
|
|3.9, Аноним (-), 23:33, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> а я создаю сайты исключительно только на htnl в блокноте
Оно и видно - "html" даже нормально написать не получается. А сайты то в итоге - открываются? Или там от HTML <body> и </body> только?
|
|
|
|4.30, Аноним (30), 11:45, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если б на том сайте было бы что почитать, то пусть бы и HTML с опечаткой.
SeaMonkey - это про то, что на сайтах мало ценного в океане неважного.
|
|2.16, paulus (ok), 07:42, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Composer для детей, он жутко корежит html с рождения и вряд ли это пофиксили :)
|
|2.17, Анон1110м (?), 07:42, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Учитывая что в нём далеко не все HTML–странички нормально работают, то выкидывание чего–либо ничему не поможет.
|
|
|
|2.6, Швондик (?), 22:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Firefox 60.8 даже на ХР никому не нужон, разве только что на Windos 98
|
|
|
|3.25, User (??), 10:48, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, полуманом, который от 27го ФыФы что ли отфоркался кто-то пользуется... ну или говорит, что пользуется ;)
|
|2.10, Аноним (-), 23:36, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Без поддержки Windows XP это поделие не имеет смысла.
А что вообще икспу из современного софта поддерживает? Когда я пробовал ставить софт на древний XP это был какой-то кошмар. Реально заманаешься искать хоть что-то устанавливающееся туда и тем более - работающее. Не, Winamp 2.95 за современный софт - не считается.
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 02:07, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А что вообще икспу из современного софта поддерживает?
Какая-то там версия хрома от Васяна как пример. Не помню точное название. Забавно что когда я ее тестил на кор 2 квад она тормозила сильнее чем когда я поставил официальный хромиум на линукс.
|
|2.12, Аноним (13), 02:03, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Понимаю, если бы использовали xp для старого софта и старых игр. Однако, какой смысл гонять свежие программы на древней операционке? Быстрее они работать не будут, чем если бы это был какой-нибудь debian с i3wm или icewm.
|
|
|
|3.19, Швондик (?), 08:09, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Твой вопрос поставлен не корректно, в нём отсутствует логика - звучит как, "зачем гонять на новых миашинах по старой дороге, быстрее они ездить не будут". Смысл, логика запуска новых програм на ХР абсолютно не в том, чтобы они работали быстрее! Как бы вообще не для этого!
|
|3.31, Аноним (30), 11:52, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Однако, какой смысл гонять свежие программы на древней операционке?
Вероятно, попытка повлиять действием на направление развития успешного коммерческого вендора. В меру сил и обстоятельств.
Из-за чего? Например, пренебрежение людьми и низкое качество.
|
|2.26, Аноним (26), 11:04, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Использование windows xp в 2024 как основной системы - не имеет здавого смысла.
|
|
|
|2.7, Анонии (?), 22:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Если готов к некоторым косякам, то стоит. Особенно почтовик там доставляет, он как неиспорченный дизайнерами Thunderbird середины нулевых и это круто
|
|
|
|
|
|4.32, Аноним (30), 11:55, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После завоза Oauth2 в Claws Mail - тоже можно продолжать с простым ясным интерфейсом. Не отвлекаясь от игры в формулирование мыслей...
|
|2.8, Аноним (8), 23:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А для каких задач? Чем тебя твой текущий браузер/почтовик не устраивает?
|
|
|
|3.33, Аноним (30), 11:57, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Без спроса, внезапно, часто меняют функциональность до потери пригодности.
Т.е. выбирал один софт за конкретные функции. Через год всё это исчезает. Неприемлемо.
|
|2.11, Аноним (-), 01:43, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Однозначно стоит, но только если у тебя слабое старое железо типа 4 пня. Но новом железе, понятное дело, никто не будет озадачиваться чем-то подобным и вылазить за пределы хромобраузера.
|
|2.24, faa (?), 10:31, 05/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В современных условиях многие сайты в нем не работают, движок уже прилично устарел.
|
|1.15, Ю.Т. (?), 07:25, 05/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Падает при попытке логина в ВК. Думал, вместо палемуна справится.
Остроумцам: новый файрфокс - это единственный браузер, не имеющий полноценной поддержки MAFF и MHTML.
|