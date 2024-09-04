Выпуск GhostBSD 24.07.1

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|2.21, zshfan (ok), 12:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо мил человек! Я обновления не заметил, а они сейчас как раз пилят с каждым обновлением вертикальные вкладки.
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|1.2, Аноним (2), 09:56, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Отдельно сообществом формируются неофициальные сборки с Xfce
Крысы было бы и достаточно.
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|2.6, Аноним (1), 10:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Крысы было бы и достаточно
главное, что не KDE с их тормозным Akonadi (:
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|3.15, Аноним (15), 10:50, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то подтормаживать может Balu, когда вдруг решает проиндексировать, а не Akonadi. А Akonadi - его присутствие вообще незаметно, пока не потребуется какому-нибудь Kmail. Запретите Balu индексировать. Я ему разрешаю, когда не пользуюсь рабочим столом.
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|4.35, Аноним (-), 19:44, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вообще-то подтормаживать может Balu, когда вдруг решает проиндексировать,
> а не Akonadi. А Akonadi - его присутствие вообще незаметно,
> пока не потребуется какому-нибудь Kmail.
> Запретите Balu индексировать. Я ему разрешаю, когда не пользуюсь рабочим столом.
Добро пожаловать в Windows Vista... догнали Microsoft на десктопе. По уровню доставания юзерей тормозами и ненужным хламом. Осталось еще, чтоли, рекламу показывать?! Хотя погодите, вон там уже есть выпрыгивающие окошки с донатами! Как насчет отсылки нажатий клавиш в Microsoft^W ну или куда там? И AI в Kate отсылающего набраный текст в Microsoft^W какой там у NSA филиал модный в KDE?
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|1.4, Аноним (4), 09:58, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если не трудно, поделитесь впечатлениями кто пользовался ... Как дела со звуком и как работает принтер (Canon особенно) ну web камера тоже ))
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|3.26, Ыгпккд (?), 13:32, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вайфай не работает!
У меня в ноуте вайфай не работал под FreeBSD.
Но там стоял всратый Реалтек. Он и под Виндой и под Линуксом работал нестабильно. Периодически отваливался.
Я его отнес на помойку и купил на Озоне нормальный Intel AC 8265
Теперь все работает из коробки стабильно и замечательно. И под Фряхой тоже.
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|6.38, User (??), 20:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Всратый риалтек не работает, всратый броадком не работает, всратый intel... надо-только-подождать:
>> https://freebsdfoundation.org/project/wifi-update-intel-drivers-and-802-11ac/
> Загрузите OpenWRT в виртуалочке, пробросив туда адаптер :)). Такой вот драйверок вафельки,
> раз сами писать дрова не умеют...
Ну, что-то мне подсказывает, что если начать смотреть у соседей, то окажется что драйвера для intel "умеет писать" не "линукс-сообщество" и на какие-то особенные программисты которые есть там - но нет здесь - а вот intel. Не захочет он под linux пилить - дров окажется примерно столько же, сколько для бздей - broadcom не даст соврать...
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|2.8, Аноним (2), 10:13, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пользуюсь пару месяцев с Xfce. Задача - формирование сборок кроссплатформенного ПО для семейства BSD. Самый дружественный для пользователей дистрибутив, и мало чем отличается от Ubuntu - грубо говоря, pkg вместо apt :) Ну репозитории победнее. Да не особо и нужны всякие прибамбасы. LibreOffice, Krusader, Samba "из коробки" есть. Chrome и Яндекс-браузера нет, но есть Chromium. Nvidia поддерживается, но через загруженный с его сайта скрипт, ставящий драйверы из исходников - не стал делать. Так что кое-что из новости подверг бы сомнению. Принтеры, звук не нужны были. Ставится далеко не на все материнские платы и процессоры: пришлось поискать (есть возможность) и установить на ASUS с процессором i3-2120. На i3 8 поколения не встало. Почти 100% информации на сайтах по программированию для сабжа, как водится - фейки. Пока как-то так.
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|3.16, Аноним (16), 11:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Nvidia поддерживается, но через загруженный с его сайта скрипт, ставящий драйверы из исходников - не стал делать.
Интересно, зачем так. Драйвера портового достаточно должно ж быть. Далее там уже по желанию или энтузиазму можно покрутить sysctl hw.nvidiadrm.modeset, но это не для этого дистра, полагаю. Может, скрипт это и делает?
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|3.17, Аноним (17), 11:15, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На i3 8 поколения не встало.
Generic-осквое ядро?
Пересобирать с соответствующими параметрами под ваш проц не пробовали?
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|1.30, Аноним (30), 15:22, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кстати пацаны правильно делают. В свое время pc-bsd тоже пыталась в аналог аппимг, но чет затупили.
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|1.31, Аноним (31), 16:26, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У них там всё ещё первое Июля? Авторы сабжа такие же заторможенные как и пользователи.
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