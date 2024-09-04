Выпуск GhostBSD 24.07.1

2.6 , Аноним ( 1 ), 10:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > Крысы было бы и достаточно главное, что не KDE с их тормозным Akonadi (:

3.15 , Аноним ( 15 ), 10:50, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то подтормаживать может Balu, когда вдруг решает проиндексировать, а не Akonadi. А Akonadi - его присутствие вообще незаметно, пока не потребуется какому-нибудь Kmail. Запретите Balu индексировать. Я ему разрешаю, когда не пользуюсь рабочим столом.

4.25 , Аноним ( 24 ), 13:30, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.35 , Аноним ( - ), 19:44, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вообще-то подтормаживать может Balu, когда вдруг решает проиндексировать,

> а не Akonadi. А Akonadi - его присутствие вообще незаметно,

> пока не потребуется какому-нибудь Kmail.

> Запретите Balu индексировать. Я ему разрешаю, когда не пользуюсь рабочим столом. Добро пожаловать в Windows Vista... догнали Microsoft на десктопе. По уровню доставания юзерей тормозами и ненужным хламом. Осталось еще, чтоли, рекламу показывать?! Хотя погодите, вон там уже есть выпрыгивающие окошки с донатами! Как насчет отсылки нажатий клавиш в Microsoft^W ну или куда там? И AI в Kate отсылающего набраный текст в Microsoft^W какой там у NSA филиал модный в KDE?

