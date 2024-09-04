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Выпуск GhostBSD 24.07.1

04.09.2024 09:48

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 24.07.1, построенного на базе FreeBSD 14-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. Отдельно сообществом формируются неофициальные сборки с Xfce. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.6 ГБ).

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с веткой FreeBSD 14.1-STABLE.
  • В сетевом конфигураторе NetworkMGR реализовано отображения уровня сигнала.
  • Из базовой поставки удалены git (доступен из репозитория пакетов) и vim (оставлен штатный vi из FreeBSD).
  • Расширена поддержка оборудования, среди прочего добавлена поддержка видеоркаты NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
  • Осуществлён переход на использование pkgbase и сборки iso-образа на его основе.


  1. Главная ссылка к новости (https://ghostbsd.org/news/Ghos...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 24.04.1
  3. OpenNews: Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD
  4. OpenNews: Проект NixBSD развивает вариант NixOS с ядром из FreeBSD
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 141
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61809-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd
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  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вышел же Firefox 130.0 ...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    уже 132 альфа вышел! и да, работает даже на 14.04 убунте
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 10:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 14.04 убунте

    просто топ, без шуток

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:50, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шутник!
     
     
  • 5.20, Аноним (1), 11:54, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шутник!

    Ты меня называла ...

     
     
  • 6.22, Анонсик (?), 12:31, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутник...
     
     
  • 7.23, Аноним (23), 12:45, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только этого мало
     
     
  • 8.24, Аноним (24), 13:29, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другая песня ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.32, Аноним (-), 16:59, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, zshfan (ok), 12:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо мил человек! Я обновления не заметил, а они сейчас как раз пилят с каждым обновлением вертикальные вкладки.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:56, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Отдельно сообществом формируются неофициальные сборки с Xfce

    Крысы было бы и достаточно.

     
     
  • 2.6, Аноним (1), 10:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Крысы было бы и достаточно

    главное, что не KDE с их тормозным Akonadi (:

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:50, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то подтормаживать может Balu, когда вдруг решает проиндексировать, а не Akonadi. А Akonadi - его присутствие вообще незаметно, пока не потребуется какому-нибудь Kmail. Запретите Balu индексировать. Я ему разрешаю, когда не пользуюсь рабочим столом.
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 13:30, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.35, Аноним (-), 19:44, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вообще-то подтормаживать может Balu, когда вдруг решает проиндексировать,
    > а не Akonadi. А Akonadi - его присутствие вообще незаметно,
    > пока не потребуется какому-нибудь Kmail.
    > Запретите Balu индексировать. Я ему разрешаю, когда не пользуюсь рабочим столом.

    Добро пожаловать в Windows Vista... догнали Microsoft на десктопе. По уровню доставания юзерей тормозами и ненужным хламом. Осталось еще, чтоли, рекламу показывать?! Хотя погодите, вон там уже есть выпрыгивающие окошки с донатами! Как насчет отсылки нажатий клавиш в Microsoft^W ну или куда там? И AI в Kate отсылающего набраный текст в Microsoft^W какой там у NSA филиал модный в KDE?

     

  • 1.3, Аноним (24), 09:58, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Енужно.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:16, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    е ужо

    Забывать стали люди.

     
     
  • 3.36, Аноним (-), 19:45, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:58, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если не трудно, поделитесь впечатлениями кто пользовался ... Как дела со звуком и как работает принтер (Canon особенно) ну web камера тоже ))
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 10:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вайфай не работает!
     
     
  • 3.26, Ыгпккд (?), 13:32, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вайфай не работает!

    У меня в ноуте вайфай не работал под FreeBSD.
    Но там стоял всратый Реалтек. Он и под Виндой и под Линуксом работал нестабильно. Периодически отваливался.
    Я его отнес на помойку и купил на Озоне нормальный Intel AC 8265
    Теперь все работает из коробки стабильно и замечательно. И под Фряхой тоже.

     
     
  • 4.27, User (??), 13:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Всратый риалтек не работает, всратый броадком не работает, всратый intel... надо-только-подождать: https://freebsdfoundation.org/project/wifi-update-intel-drivers-and-802-11ac/
     
     
  • 5.28, Ыгпккд (?), 13:49, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
     
  • 6.29, User (??), 14:21, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.34, Аноним (-), 17:31, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.37, Аноним (-), 19:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всратый риалтек не работает, всратый броадком не работает, всратый intel... надо-только-подождать:
    > https://freebsdfoundation.org/project/wifi-update-intel-drivers-and-802-11ac/

    Загрузите OpenWRT в виртуалочке, пробросив туда адаптер :)). Такой вот драйверок вафельки, раз сами писать дрова не умеют...

     
     
  • 6.38, User (??), 20:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Всратый риалтек не работает, всратый броадком не работает, всратый intel... надо-только-подождать:
    >> https://freebsdfoundation.org/project/wifi-update-intel-drivers-and-802-11ac/
    > Загрузите OpenWRT в виртуалочке, пробросив туда адаптер :)). Такой вот драйверок вафельки,
    > раз сами писать дрова не умеют...

    Ну, что-то мне подсказывает, что если начать смотреть у соседей, то окажется что драйвера для intel "умеет писать" не "линукс-сообщество" и на какие-то особенные программисты которые есть там - но нет здесь - а вот intel. Не захочет он под linux пилить - дров окажется примерно столько же, сколько для бздей - broadcom не даст соврать...

     
  • 2.8, Аноним (2), 10:13, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь пару месяцев с Xfce. Задача - формирование сборок кроссплатформенного ПО для семейства BSD. Самый дружественный для пользователей дистрибутив, и мало чем отличается от Ubuntu - грубо говоря, pkg вместо apt :) Ну репозитории победнее. Да не особо и нужны всякие прибамбасы. LibreOffice, Krusader, Samba "из коробки" есть. Chrome и Яндекс-браузера нет, но есть Chromium. Nvidia поддерживается, но через загруженный с его сайта скрипт, ставящий драйверы из исходников - не стал делать. Так что кое-что из новости подверг бы сомнению. Принтеры, звук не нужны были. Ставится далеко не на все материнские платы и процессоры: пришлось поискать (есть возможность) и установить на ASUS с процессором i3-2120. На i3 8 поколения не встало. Почти 100% информации на сайтах по программированию для сабжа, как водится - фейки. Пока как-то так.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:28, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Chrome и Яндекс-браузера нет, но есть Chromium.

    https://github.com/mrclksr/linux-browser-installer
    Поддержку оперы я добавлял, хромой - есть. По яндекс-браузеру - можешь добавить сам.

     
  • 3.14, Ананий (?), 10:33, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Яндекс-браузера нет,

    это скорее плюс

     
  • 3.16, Аноним (16), 11:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Nvidia поддерживается, но через загруженный с его сайта скрипт, ставящий драйверы из исходников - не стал делать.

    Интересно, зачем так. Драйвера портового достаточно должно ж быть. Далее там уже по желанию или энтузиазму можно покрутить sysctl hw.nvidiadrm.modeset, но это не для этого дистра, полагаю. Может, скрипт это и делает?

     
  • 3.17, Аноним (17), 11:15, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >На i3 8 поколения не встало.

    Generic-осквое ядро?
    Пересобирать с соответствующими параметрами под ваш проц не пробовали?

     

  • 1.5, Аноним (24), 09:59, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скрин от какой-то старой майской версии.
     
  • 1.12, Аноним (13), 10:24, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.30, Аноним (30), 15:22, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кстати пацаны правильно делают. В свое время pc-bsd тоже пыталась в аналог аппимг, но чет затупили.
     
  • 1.31, Аноним (31), 16:26, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них там всё ещё первое Июля? Авторы сабжа такие же заторможенные как и пользователи.
     
  • 1.33, Nochi (?), 17:21, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как система, и unix подобные?
     

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