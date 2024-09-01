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55% Python-разработчиков используют Linux

01.09.2024 21:50

Организация Python Software Foundation опубликовала результаты совместного ежегодного опроса, в котором приняли участие более 25 тысяч разработчиков, использующих язык программирования Python. Основные тенденции:

  • 55% Python-разработчиков используют Linux в своём окружении для разработки (в прошлом отчёте 59%), 55% (58%) - Windows , 29% (26%) - MacOS, 2% (3%) - BSD.
  • 6% (в прошлом отчёте 7%) продолжают пользоваться веткой Python 2, которая в настоящее время не поддерживается в большинстве дистрибутивов Linux и была переведена в разряд неподдерживаемых ещё в апреле 2020 года (изначально прекратить поддержку планировалось в 2015 году, но сроки постоянно продлевались). Почти половина тех, кто заявил о продолжении работы с Python 2 указали, что им меньше 21 года, а треть - что они являются студентами.
  • 22% используют редактор кода Visual Studio Code, 20% - Jupyter Notebook, 17% - Vim, 13% - PyCharm Community Edition, 12% - JupyterLab, 11% - NotePad++, 9% - Sublime Text. 23% опрошенных используют только одну интегрированную среду разработки, 38% - две, 21% - три, 19% - больше трёх.
  • 37% в отчётном году участвовали в разработке открытых проектов (77% на уровне разработки кода, 38% - документации, 35% - сопровождения, 33% - тестирования).
  • 32% имеют возраст 21-29 лет, 8% - 18-20, 33% - 30-39, 16% - 40-49, 7% - 50-59, 3% - старше 60.
  • 25% программируют на Python менее года, 16% - 1-2 года, 26% - 3-5 лет, 19% - 6-10 лет, 13% - более 10 лет.
  • 44% отметили использование Python для анализа данных, 44% - web-разработки, 34% - для машинного обучения, 26% - для администрирования, DevOps и написания сценариев автоматизации, 25% - для парсеров и web-ботов, 26% - для обучения.


  1. Главная ссылка к новости (https://pyfound.blogspot.com/2...)
  2. OpenNews: 7% разработчиков продолжают использовать Python 2
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.12
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61799-python
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где категория "использую Python как калькулятор"?
     
     
  • 2.10, beck (??), 22:40, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не разработчики. Я вот использую питон именно так.

    Отличная штука, я вам скажу.

     
  • 2.13, Аноним (13), 23:37, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Открой для себя bc.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:23, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ариифметики с датами и времени нет
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:07, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > 55% Python-разработчиков используют Linux в своём окружении для разработки (в прошлом отчёте 59%), 55% (58%) - Windows , 29% (26%) - MacOS, 2% (3%) - BSD

    Чуров покусал?

     
     
  • 2.4, AKTEON (?), 22:14, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроссплатформенные
     
  • 2.5, Аноним (-), 22:14, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чуров покусал?

    Или таки - дуалбутчики, если >1 используемой ОС выбрать можно было.

     

  • 1.3, Анон1110м (?), 22:08, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >> 25% программируют на Python менее года

    Как–то странно что большинство опрошеных программируют меньше года. Текучка?

    >> 22% используют редактор кода Visual Studio Code, 20% - Jupyter Notebook, 17% - Vim, 13% - PyCharm Community Edition, 12% - JupyterLab, 11% - NotePad++, 9% - Sublime Text. 23% опрошенных используют только одну интегрированную среду разработки, 38% - две, 21% - три, 19% - больше трёх.

    Большинство выбрало УГ на HTML от явасценаристов. Обидно за Sublime. Где Emacs? Где ActiveState Komodo IDE?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:57, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто дольше, не заинтересованы в опросах. Не удивлён отсутствию emacs, удивлён присутствию sublime.  
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:53, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему удивлен? Emacs это в наши дни маргинальщина похлеще чем vim, Sublime же один из лучших легковесных редакторов с адекватным интерфейсом и поддержкой плагинов.
     
     
  • 4.18, Анон1110м (?), 00:22, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много пользователей Linux а раз так, то Emacs вроде как должен быть.
     
     
  • 5.22, Аноним (-), 00:58, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Emacs это отсылка к 1990-м, ну или максимум к середине 2000-х. Никто сегодня в здравом уме не будет использовать приложение, которое само по себе сложнее 10 языков вместе взятых. Если кто-то бы и использовал, то этому программисту должно быть 50+, а мы все прекрасно знаем, что 40 летних программистов не бывает :-)
     
  • 2.16, Аноним (14), 23:57, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Текучка?

    Да. Вкатиться в айти не сложно, сложнее удержаться. Не каждый сможет сидеть и втыкать в монитор весь рабочий день. Я вот в далёком 2012 попробовал, месяц продержался и свалил в торговлю. Как хобби увлекаюсь до сих пор, что-то пишу для себя, но в коммерческую разработку — ни ногой!

     

  • 1.6, пох. (?), 22:24, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > 17% - Vim

    я бы тоже по приколу жмякнул такой ответ, но по факту сидел бы на пичарме с торрента

     
     
  • 2.7, __имя__ (?), 22:26, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >торрента

    зачем, если есть коммьюнити эдишен

     
     
  • 3.8, Изя Израилевич (?), 22:32, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там нет и половины того, что делает это ide настолько ценным.
     
     
  • 4.11, __имя__ (?), 22:51, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например?
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 23:55, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говорят есть спец длполнение для джанго.
     
  • 4.17, Аноним (14), 00:02, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддержка удаленной разработки, контейнеров, вэбни  а-ля html, фласк, джанго, sql, и т.д. Без всего этого это просто текстовый редактор с подсветкой синтаксиса.
     
  • 2.20, Аноним (19), 00:24, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем проблема польщоваться современнным вимом? Тот же вскод только не тормозит
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 01:01, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чем проблема польщоваться современнным вимом?

    Да пользуйся ради Б-га! Только какой смысл натягивать сову на глобус, пытаясь из текстового редактора сделать полноценное IDE с помощью over 9000 плагинов от Васяна? Всё уже придумано до нас, ничего не нужно изобретать по 101 кругу.

     
  • 2.21, Аноним (21), 00:43, 02/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:38, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, в прошлом сезоне как раз 146% было, а в этом не дотянули... Деградация, однако.
     

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