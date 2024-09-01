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|2.10, beck (??), 22:40, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не разработчики. Я вот использую питон именно так.
Отличная штука, я вам скажу.
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|1.2, Аноним (2), 22:07, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> 55% Python-разработчиков используют Linux в своём окружении для разработки (в прошлом отчёте 59%), 55% (58%) - Windows , 29% (26%) - MacOS, 2% (3%) - BSD
Чуров покусал?
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|2.5, Аноним (-), 22:14, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чуров покусал?
Или таки - дуалбутчики, если >1 используемой ОС выбрать можно было.
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|1.3, Анон1110м (?), 22:08, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>> 25% программируют на Python менее года
Как–то странно что большинство опрошеных программируют меньше года. Текучка?
>> 22% используют редактор кода Visual Studio Code, 20% - Jupyter Notebook, 17% - Vim, 13% - PyCharm Community Edition, 12% - JupyterLab, 11% - NotePad++, 9% - Sublime Text. 23% опрошенных используют только одну интегрированную среду разработки, 38% - две, 21% - три, 19% - больше трёх.
Большинство выбрало УГ на HTML от явасценаристов. Обидно за Sublime. Где Emacs? Где ActiveState Komodo IDE?
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|2.12, Аноним (12), 22:57, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те, кто дольше, не заинтересованы в опросах. Не удивлён отсутствию emacs, удивлён присутствию sublime.
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|3.14, Аноним (14), 23:53, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему удивлен? Emacs это в наши дни маргинальщина похлеще чем vim, Sublime же один из лучших легковесных редакторов с адекватным интерфейсом и поддержкой плагинов.
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|5.22, Аноним (-), 00:58, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Emacs это отсылка к 1990-м, ну или максимум к середине 2000-х. Никто сегодня в здравом уме не будет использовать приложение, которое само по себе сложнее 10 языков вместе взятых. Если кто-то бы и использовал, то этому программисту должно быть 50+, а мы все прекрасно знаем, что 40 летних программистов не бывает :-)
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|2.16, Аноним (14), 23:57, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Текучка?
Да. Вкатиться в айти не сложно, сложнее удержаться. Не каждый сможет сидеть и втыкать в монитор весь рабочий день. Я вот в далёком 2012 попробовал, месяц продержался и свалил в торговлю. Как хобби увлекаюсь до сих пор, что-то пишу для себя, но в коммерческую разработку — ни ногой!
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|1.6, пох. (?), 22:24, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> 17% - Vim
я бы тоже по приколу жмякнул такой ответ, но по факту сидел бы на пичарме с торрента
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|4.17, Аноним (14), 00:02, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддержка удаленной разработки, контейнеров, вэбни а-ля html, фласк, джанго, sql, и т.д. Без всего этого это просто текстовый редактор с подсветкой синтаксиса.
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|2.20, Аноним (19), 00:24, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чем проблема польщоваться современнным вимом? Тот же вскод только не тормозит
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|3.23, Аноним (-), 01:01, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чем проблема польщоваться современнным вимом?
Да пользуйся ради Б-га! Только какой смысл натягивать сову на глобус, пытаясь из текстового редактора сделать полноценное IDE с помощью over 9000 плагинов от Васяна? Всё уже придумано до нас, ничего не нужно изобретать по 101 кругу.
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|1.9, Аноним (9), 22:38, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, в прошлом сезоне как раз 146% было, а в этом не дотянули... Деградация, однако.
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