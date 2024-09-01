55% Python-разработчиков используют Linux

2.12 , Аноним ( 12 ), 22:57, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те, кто дольше, не заинтересованы в опросах. Не удивлён отсутствию emacs, удивлён присутствию sublime.

3.14 , Аноним ( 14 ), 23:53, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему удивлен? Emacs это в наши дни маргинальщина похлеще чем vim, Sublime же один из лучших легковесных редакторов с адекватным интерфейсом и поддержкой плагинов.

4.18 , Анон1110м ( ? ), 00:22, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Много пользователей Linux а раз так, то Emacs вроде как должен быть.

5.22 , Аноним ( - ), 00:58, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Emacs это отсылка к 1990-м, ну или максимум к середине 2000-х. Никто сегодня в здравом уме не будет использовать приложение, которое само по себе сложнее 10 языков вместе взятых. Если кто-то бы и использовал, то этому программисту должно быть 50+, а мы все прекрасно знаем, что 40 летних программистов не бывает :-)

2.16 , Аноним ( 14 ), 23:57, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Текучка? Да. Вкатиться в айти не сложно, сложнее удержаться. Не каждый сможет сидеть и втыкать в монитор весь рабочий день. Я вот в далёком 2012 попробовал, месяц продержался и свалил в торговлю. Как хобби увлекаюсь до сих пор, что-то пишу для себя, но в коммерческую разработку — ни ногой!

