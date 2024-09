Опубликованы Linux From Scratch 12.2 и Beyond Linux From Scratch 12.2

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 12.2 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 12.2 (BLFS), доступные в двух вариантах, с системой инициализации SysVinit и systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходный код необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке более 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД, систем виртуализации, расширенного набора приложений для разработчиков, до графических оболочек. В Linux From Scratch 12.2 обновлено 45 пакетов и добавлен один новый пакет lz4, среди обновлений Glibc 2.40, ядро Linux 6.10.5, binutils-2.43.1, gcc-14.2.0, systemd-256.4, SysVinit-3.10 и другие. Одновременно опубликован перевод руководств Linux From Scratch 12.2-SysV и Linux From Scratch 12.2-systemd на русский язык. В связи с периодическими проблемами при скачивании некоторых пакетов, исходники необходимых пакетов разместили в репозитории (wget-list, md5sums прилагаются). В Beyond LFS внесено более 1750 обновлений, включая множество изменений текста для улучшения читаемости, среди основных изменений — обновление KDE5 (Frameworks, Gear, Plasma) до KDE6. GNOME обновлён до версии 46, KDE Plasma до 6.1.4, LXQt до версии 2.0.0. Добавлено несколько новых пакетов — FreeRDP, vinagre заменен на gnome-connections, а также добавлены dolphin и konversation из KDE. Всего было добавлено 32 пакета для поддержки уже имеющихся в книге пакетов. Кроме того, был удалён 21 неподдерживаемый пакет, в числе которых Python2 и GTK2. Объявлено, что в будущих версиях BLFS будет удалён Qt5.