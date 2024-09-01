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Опубликованы Linux From Scratch 12.2 и Beyond Linux From Scratch 12.2

01.09.2024 20:47

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 12.2 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 12.2 (BLFS), доступные в двух вариантах, с системой инициализации SysVinit и systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходный код необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке более 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД, систем виртуализации, расширенного набора приложений для разработчиков, до графических оболочек.

В Linux From Scratch 12.2 обновлено 45 пакетов и добавлен один новый пакет lz4, среди обновлений Glibc 2.40, ядро Linux 6.10.5, binutils-2.43.1, gcc-14.2.0, systemd-256.4, SysVinit-3.10 и другие.

Одновременно опубликован перевод руководств Linux From Scratch 12.2-SysV и Linux From Scratch 12.2-systemd на русский язык. В связи с периодическими проблемами при скачивании некоторых пакетов, исходники необходимых пакетов разместили в репозитории (wget-list, md5sums прилагаются).

В Beyond LFS внесено более 1750 обновлений, включая множество изменений текста для улучшения читаемости, среди основных изменений — обновление KDE5 (Frameworks, Gear, Plasma) до KDE6. GNOME обновлён до версии 46, KDE Plasma до 6.1.4, LXQt до версии 2.0.0. Добавлено несколько новых пакетов — FreeRDP, vinagre заменен на gnome-connections, а также добавлены dolphin и konversation из KDE. Всего было добавлено 32 пакета для поддержки уже имеющихся в книге пакетов. Кроме того, был удалён 21 неподдерживаемый пакет, в числе которых Python2 и GTK2. Объявлено, что в будущих версиях BLFS будет удалён Qt5.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.linuxfromscratch...)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 12.1 и Beyond Linux From Scratch 12.1
  3. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 12.0 и Beyond Linux From Scratch 12.0
  4. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 11.3 и Beyond Linux From Scratch 11.3
  5. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 11.2 и Beyond Linux From Scratch 11.2
  6. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 11.1 и Beyond Linux From Scratch 11.1
Автор новости: Volkodlak
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61795-lfs
Ключевые слова: lfs
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:15, 01/09/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Может кто пояснить область применимости? Если встройка, то напуркуа там кеды с гномом?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:23, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в чём проблема? с гномом проблема в цпу, а не в видеокарте, он на скриптах
     
     
  • 3.3, Аноним (2), 21:24, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну и системд ещё жрёт не в себя
     
  • 3.5, Аноним (5), 21:38, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в фантазиях местных клоунов
    Гном у них жрет, системд у них жрет, все у них падает и только шиндовс святой и бздя святая. Прадва ни линухи, ни бзди они не видели, мамки им не разрешают
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:28, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для встройк иесть Yocto и Buildroot. Никто не будет в здравом уме лепить встройку на ЛФС, когда есть куча автоматики под всё это.
     
  • 2.6, Аноним (5), 21:47, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никакой области нет
    Здесь есть стандартный миф типа «что бы лучше узнать систему»
    Но миф на то и миф, что бы его не принимать всерьез

    Я пробовал LFS в 2003 году, просто потому что нам с коллегой нечего делать было. Сервера у нас ходили под Debian, на десктопе мы сидели на Слаке(как вспомню, так вздрогну) и вот попалась где-то(может и тут) новость об LFS и мы попробовали. Ну развлеклись. Да еще на 2.5ом ядре и Xы из cvs(или в чем там шла разработка их? Давно было дело). Наплясались и на*рахались. Ну наверное какой-то опыт получили, но не факт, что он кому-то из нас потом пригодился :-D
    Игрушка для 20летних ITшников которым нечем заняться

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:16, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема видимо в вас, это звучит как "мы с другом решили почитать Канта после ролика на ютубе, но КГ/АМ - просто зря время потратили"
     
  • 2.7, Volkodlak (ok), 21:51, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы бы хоть полистали книгу для приличия, есть раздел, который всё разъясняет.
    Основная цель проекта по сборке системы из исходников - образовательная
     

  • 1.9, Бабиянд (?), 01:20, 02/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    А мне нужен beyond from beyond.
     
     
  • 2.10, Wed (??), 01:55, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это никого не волнует, понимаешь?
     
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