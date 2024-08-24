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Выпуск Wine 9.16 и Wine staging 9.16

24.08.2024 08:17

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.16. С момента выпуска 9.15 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 281 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена начальная поддержка отдельно управляемого хранилища драйверов Driver Store.
  • В драйвере для окружений на базе Wayland добавлена поддержка пиксельных буферов (pBuffer).
  • В движке MSHTML продолжена реализация поддержки прототипов объектов.
  • Устранены две уязвимости (CVE-2018-12932, CVE-2018-12933) в реализации функции PlayEnhMetaFileRecord из библиотеки gdi32, вызванные переполнением буфера.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Corel Paint Shop Pro X7, Opera Neon, Cetus3D-Software UP Studio 2.4.x, Plantronics Hub 3.16, StaxRip 2.0.6.0, GMG-Vision, Lotus Approach, Harmony Assistant, Splashtop RMM client, StaxRip 2.0.6.0, ClickStamper.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Anarchy Online, Piggi 2, Vietcong.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.16, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 355 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.16 и перенесены свежие изменения из vkd3d. В основной состав Wine перенесены 17 патчей, из которых 14 связаны с odbc32 и по одному с диалогом вывода на печать, setupapi и winex11.drv. Обновлены наборы патчей vkd3d-latest, eventfd_synchronization и ntdll-WRITECOPY.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.15
  3. OpenNews: Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux
  4. OpenNews: Релиз StartWine-Launcher 404, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux
  5. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61752-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:58, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В движке MSHTML продолжена реализация поддержки прототипов объектов.

    А почему просто не взять уже готовый JS-движок? Полно их, в том числе легковесных. Например у Божественного Nginx есть njs.

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:32, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У кого есть время протестируйте в Deadlock:
    https://store.steampowered.com/app/1422450/Deadlock/
    Она ещё в раннем доступе, но инвайты можно быстро найти при желании :)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:52, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она не нативная для линукса?
     
     
  • 3.7, nume (ok), 11:22, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Движок тот же что и у cs2 и dota2
     
  • 2.10, Kerr (ok), 12:11, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.protondb.com/search?q=deadlock
     

  • 1.6, Шарп (ok), 11:16, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >открытой реализации Win32 API

    Лучшего api для игр и единственный стабильный api в линуксе.

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:29, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже можно будет окончательно выкинуть винду на помойку? Не хочу переходить на 11 с его ИИ скринлоггером.
     
     
  • 2.9, Аноним (2), 11:54, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выкинуть можно уже сейчас. Я его выкинул еще во времена XP. Висту и все остальные видел только на скриншотах.
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 12:42, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит у тебя нет цели уходить с венды.
    Если бы задался целью, то быстро бы перешёл на тот же линуксом махая аргументом «что не работает под линуксом, то ненужно — обойдусь».
     

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