Выпуск Wine 9.16 и Wine staging 9.16

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.16. С момента выпуска 9.15 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 281 изменение. Наиболее важные изменения: Добавлена начальная поддержка отдельно управляемого хранилища драйверов Driver Store.

В драйвере для окружений на базе Wayland добавлена поддержка пиксельных буферов (pBuffer).

В движке MSHTML продолжена реализация поддержки прототипов объектов.

Устранены две уязвимости (CVE-2018-12932, CVE-2018-12933) в реализации функции PlayEnhMetaFileRecord из библиотеки gdi32, вызванные переполнением буфера.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Corel Paint Shop Pro X7, Opera Neon, Cetus3D-Software UP Studio 2.4.x, Plantronics Hub 3.16, StaxRip 2.0.6.0, GMG-Vision, Lotus Approach, Harmony Assistant, Splashtop RMM client, StaxRip 2.0.6.0, ClickStamper.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Anarchy Online, Piggi 2, Vietcong. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.16, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 355 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.16 и перенесены свежие изменения из vkd3d. В основной состав Wine перенесены 17 патчей, из которых 14 связаны с odbc32 и по одному с диалогом вывода на печать, setupapi и winex11.drv. Обновлены наборы патчей vkd3d-latest, eventfd_synchronization и ntdll-WRITECOPY.



