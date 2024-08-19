Августовское обновление дистрибутива CachyOS

Представлен августовский выпуск дистрибутива CachyOS, основанного на пакетной базе Arch Linux и развиваемого в рамках непрерывной модели доставки обновлений. Дистрибутива примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE для установки доступны GNOME, XFCE, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 2.6 ГБ.

В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs. По умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно задействованы оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В дистрибутиве поставляется web-браузер Cachy-Browser, основанный на Firefox и включающий изменения для усиления безопасности и повышения производительности, а также патчи от проекта Librewolf.

Отдельно поставляется редакция для носимых устройств (Handheld Edition), предоставляющая интерфейс в стиле GameMode, включая компоненты для любителей компьютерных игр и поддерживающая игровые консоли, такие как Rog Ally, Steam Deck OLED/LCD и Legion GO.

В новой версии: