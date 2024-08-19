Августовское обновление дистрибутива CachyOS

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|1.1, Аноним (-), 08:58, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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База на кде это уважаемо, если бы все дистры его ставили вместо бездарного гнома, уже бы захватили десктоп.
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|2.2, Аноним (2), 09:02, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нафиг это подобие вантуза не надо. Что там в нынешней версии: стабильно память жрет или стабильно падает?
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|3.5, Жироватт (ok), 09:07, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапно, если переключиться с вяленого обратно в иксовый сеанс - то вполне работает, как допиленная 5'ка.
Они в этой редакции шатают вяленый-сессион в основном. А рабочий код не трогают. Дети и гонщики-за-циферками любят страдать и разрабы кед удовлетворяют любые потребности своих пользователей.
Накатываешь из аура старый krdp и старый ksysguard6 (на 6х кутях, вместо убогого поделия на киригами) и почти обязательный плагин для kwin - klassy. И все. Единственное что отвалилось и это печально - qtcurve, но тут дело в самом курве, который умер уже года три как.
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|3.21, неннадо (?), 10:39, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо, Федя, надо. По производительности только CachyOS можеть тягаться с Clear Linux, кто-там сейчас побеждает не в курсе.
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|2.17, Аноним (17), 09:58, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не согласен. Кде стабильно падает при использовании тем, это раз, два, это то, что нафига нужен виндоподобный линукс? Люди уходят от винды, и по итогу ту же винду видят на линуксе.
Так что я вот уверен, что гном намного больше привлекает людей. Плюс убунтовский гном с кастомным доком.
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|2.18, Аноним (18), 10:16, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кде это виндоуз вей, если уж мы любим юниксы - давайте юзать юниксвейные ДЕ, такие как гном.
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|2.7, Аноним (7), 09:21, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4
Собрано для современных процессоров и с современными инструкциями, а не для копролитов из мезозоя.
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|3.9, Аноним (11), 09:27, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользователь! Держи +2% производительности от компилятора!
*Входит цпу-фирмвар апдейт*
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|1.14, Alladin (?), 09:44, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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в чем смысл брать арч и называть как-то по другому?, вообще это больше похоже не на дистр, а на арче сборку
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|2.16, Аноним (15), 09:48, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А 99% дистрибутивов такие и есть, отличия только в том, на основе чего сборка.
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|1.24, Аноним (24), 10:43, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дистрибутива примечателен
Спасиба за качественные тексты-нама, насяньнике!
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