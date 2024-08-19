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Августовское обновление дистрибутива CachyOS

19.08.2024 08:50

Представлен августовский выпуск дистрибутива CachyOS, основанного на пакетной базе Arch Linux и развиваемого в рамках непрерывной модели доставки обновлений. Дистрибутива примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE для установки доступны GNOME, XFCE, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 2.6 ГБ.

В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs. По умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно задействованы оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В дистрибутиве поставляется web-браузер Cachy-Browser, основанный на Firefox и включающий изменения для усиления безопасности и повышения производительности, а также патчи от проекта Librewolf.

Отдельно поставляется редакция для носимых устройств (Handheld Edition), предоставляющая интерфейс в стиле GameMode, включая компоненты для любителей компьютерных игр и поддерживающая игровые консоли, такие как Rog Ally, Steam Deck OLED/LCD и Legion GO.

В новой версии:

  • Реализовано автоматическое использование для поддерживаемого оборудования открытых модулей ядра Linux в проприетарных драйверах NVIDIA (используется бета-выпуск драйверов NVIDIA R560).
  • Предоставлена возможность установки альфа-выпуска среды рабочего стола COSMIC, развиваемой на языке Rust.
  • Улучшено определение конфигураций на системах с несколькими GPU.
  • В утилите kernel-manager добавлена возможность установки флагов для планировщика sched-ext и реализована опция для сохранения настроек для собственных сборок ядра.
  • В утилите cachy-chroot добавлена поддержка LUKS-шифрования и реализована поддержка автомонтирования пользовательских разделов из Live ISO.
  • Добавлен скрипт для упрощения настройки UEFI Secure Boot.
  • В Handheld-редакции добавлена поддержка игровой консоли ASUS ROG Ally X.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.10.5, Mesa 24.2.0, KDE Plasma 6.1.4 и NVIDIA 560.31.02.


  1. Главная ссылка к новости (https://cachyos.org/blog/2408-...)
  2. OpenNews: Первый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива blendOS 4, поддерживающего пакеты из Arch, Fedora, Debian, CentOS и Ubuntu
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2024.07
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Vanilla OS 2, использующего контейнеры и атомарные обновления
  6. OpenNews: Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61727-cachyos
Ключевые слова: cachyos, arch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 08:58, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    База на кде это уважаемо, если бы все дистры его ставили вместо бездарного гнома, уже бы захватили десктоп.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:02, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафиг это подобие вантуза не надо. Что там в нынешней версии: стабильно память жрет или стабильно падает?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:06, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба два. На стимдеке.
     
  • 3.5, Жироватт (ok), 09:07, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, если переключиться с вяленого обратно в иксовый сеанс - то вполне работает, как допиленная 5'ка.

    Они в этой редакции шатают вяленый-сессион в основном. А рабочий код не трогают. Дети и гонщики-за-циферками любят страдать и разрабы кед удовлетворяют любые потребности своих пользователей.

    Накатываешь из аура старый krdp и старый ksysguard6 (на 6х кутях, вместо убогого поделия на киригами) и почти обязательный плагин для kwin - klassy. И все. Единственное что отвалилось и это печально - qtcurve, но тут дело в самом курве, который умер уже года три как.

     
  • 3.21, неннадо (?), 10:39, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо,  Федя, надо. По производительности только CachyOS можеть тягаться с Clear Linux, кто-там сейчас побеждает не в курсе.
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:41, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только версия не та, нужен KDE 3.5.
     
     
  • 3.13, Alladin (?), 09:43, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5 были очень хорошими (особенно в начале)
     
  • 2.12, Alladin (?), 09:43, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кеды в последнее время не торт, не советую
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:58, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не согласен. Кде стабильно падает при использовании тем, это раз, два, это то, что нафига нужен виндоподобный линукс? Люди уходят от винды, и по итогу ту же винду видят на линуксе.
    Так что я вот уверен, что гном намного больше привлекает людей. Плюс убунтовский гном с кастомным доком.
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:16, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кде это виндоуз вей, если уж мы любим юниксы - давайте юзать юниксвейные ДЕ, такие как гном.
     
     
  • 3.20, Роб Пайк (?), 10:37, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение гном имеет к unix way?
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:41, 19/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 09:03, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В чем фишка этого дистра, кроме "основан на арче, есть фирменное ПО"?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:18, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тёмная тема оформления. Не каждый так сможет.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:21, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4

    Собрано для современных процессоров и с современными инструкциями, а не для копролитов из мезозоя.

     
     
  • 3.9, Аноним (11), 09:27, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользователь! Держи +2% производительности от компилятора!
    *Входит цпу-фирмвар апдейт*
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:47, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а смысл-то в чём?
     
     
  • 4.23, неннадо (?), 10:41, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man performance
     
  • 2.8, Аноним (11), 09:24, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нескучные обои же!
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:39, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молниеносный дистрибутив, однако.
     
  • 1.14, Alladin (?), 09:44, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    в чем смысл брать арч и называть как-то по другому?, вообще это больше похоже не на дистр, а на арче сборку
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 09:48, 19/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 99% дистрибутивов такие и есть, отличия только в том, на основе чего сборка.
     

  • 1.19, Соль земли (?), 10:31, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    CacachyOS
     
  • 1.24, Аноним (24), 10:43, 19/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дистрибутива примечателен

    Спасиба за качественные тексты-нама, насяньнике!

     

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