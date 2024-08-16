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Выпуск Chrome OS 127

16.08.2024 09:06

Представлен релиз операционной системы Chrome OS 127, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 127. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 127 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 127:

  • Для Bluetooth-гарнитур реализована поддержка кнопок управления вызовом, позволяющих принять, завершить или отклонить вызов, а также выключить микрофон.
  • В панель управления видеовызовами добавлены индикаторы состояния DLC (Downloadable Content), отражающие применение таких возможностей, как шумоподавление, автоматически генерируемые субтитры, изменение освещения и размытие.
  • В просмотрщик документов и изображений (Gallery) встроена возможность оптического распознавания текста (OCR) на базе модели машинного обучения, позволяющая извлекать текст из отсканированных PDF-документов и озвучивать его для слабовидящих людей через экранный ридер.
  • В программу для управления обновлением прошивок добавлена поддержка обновления прошивок для периферийных устройств, требующих при обновлении действий пользователя, таких как отсоединение и переподключение устройства. Для подобных устройств теперь выводится пошаговая инструкция по действиям, которые необходимо совершить для обновления.
  • В режим читателя (Reading Mode) браузера Chrome, оставляющего только контент и скрывающего элементы навигации на странице, встроена возможность чтения содержимого вслух с использованием синтезатора речи. Предполагается, что возможность дополнительно слышать текст, который читает пользователь, может помочь сосредоточиться людям, имеющим проблемы с чтением или с концентрацией внимания.
  • Для обучающихся с использованием платформы Google Classroom, на основную страницу Chrome OS добавлена кнопка для вызова панели со списком домашних заданий, сроками и статусом их выполнения.
  • В просмотрщик PDF-документов добавлена поддержка удаления и изменения порядка страниц при редактировании PDF-файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 127
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 126
  4. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  5. OpenNews: Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android
  6. OpenNews: Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61715-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Nochi (?), 09:24, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучше бы андроид на пк выпустили гугл, он не давно, выпустили arm проц чип на ПК, Snapdragon X, только останется адаптировать мобильные приложения под большие экраны
     
     
  • 2.2, alexandr_0503 (ok), 09:31, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под ПК имеется сборка android x86, которую в принципе можно попробовать использовать, но вот как- большой вопрос
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:02, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там SELinux выключен. Лучше Fedora пользоваться.
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:31, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига тебе это дырявое решено на пк.
     
     
  • 3.4, alexandr_0503 (ok), 09:32, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если постараться,всему можно найти то или иное применение
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 10:01, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже майки выкинули возможность запуска андроид приложений из своей поставки ос. Это уже много о чём говорит. Мобильные приложения на десктопе не нужны совсем, только для разработки.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 11:07, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не из поставки выкинули, а убрали возможность такую которая была как опция
     
  • 5.18, Анон1110м (?), 11:29, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мобильные программы на десктопе нужны для для замены соответсвующих и несуществующих десктопных программ. Одно время, пока последующие версии не начали слишком уж тормозить на моём Core 2 duo, пользовался программой internet–магазина и одной барахолки потому что ихние сайтики првератились в невыносимое убожество; программульки даже запущенные в эмуляторе были удобнее и тормозили даже меньше чем сайты. Ещё есть очень много казуалов играющее во всякое казуальное Г для Android, но которые по тем или иным причинам хотели бы играть в это на компе. К сожалению, с распростанением умнофонов, количество казуальных игрулек под Windows очень сильно упало.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:52, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >андроид на пк

    Зачем телефонная ОС на десктопе? Чтобы что?

    >только останется адаптировать мобильные приложения под большие экраны

    О да, "только". На это "только" можно посмотреть прямо сейчас, называется desktop mode вообще или Samsung DeX в частности (у китайцев тоже есть какие-то подделки под это). Если коротко, то всё так себе. Приложения, разработанные под экранчик телефона и палцевый интерфейс, выглядят на большом экране как полная ж. Кто и за какие деньги будет их "адаптировать"? Нет, так-то хотелось бы. DeX и nexdock - это интересные концепции и хотелось бы их полностью реализовать, но большинству хватает их экранчика.

     
     
  • 3.11, Аноним (5), 10:53, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для десктопа достаточно браузера как у сабжа.
     

  • 1.6, Аноним (5), 10:01, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего лучше десктопный Линукс выпустить за все время своего существования не смог.
     
     
  • 2.7, мяв (?), 10:24, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "лучше" - это по каким критериям?
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 10:52, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доля рынка.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:17, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по недавним отчетам статкаунтера, доля десктопных линуксов выше хромооси. И тренд аналогичный - линуксов больше, хромооси меньше. Хромоось переходное решение, типа нетбуков, и закончится примерно также. У среднего хромобука начинка и стоимость как у начального ноутбука с виндой, по функциональности и близко не стоит.
     
     
  • 5.16, Аноним (-), 11:25, 16/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:58, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До тебя трудно доходит что весь этот Линукс это разные дистры? А ХромОС это сам по себе независимый точно такой же дистр. И больше любого другого.
     

  • 1.8, мяв (?), 10:31, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    прикольно, особенно, про программу обновления фирмвари. в линукс бы что-то подобное.
    что сейчас есть из графики для fwupd - какой-то ужос.
    причем, сделать-то такое легко довольно, в атрибуты прошивок на lvfs пишут, нужно ли его переподсоеденить и т.д.
    хотя, мне не очень понятно, зачем может понадобиться физ. переподключение, когда можно сделать это на уровне ядра. fwupd так и делает, вроде.
     
  • 1.15, Анон1110м (?), 11:20, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я считал что оно давно умерло.
     
  • 1.17, Ося Бендер (?), 11:29, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, ОдинСи на нем работает или нет?
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 11:59, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нихт
     

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