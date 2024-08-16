Выпуск Chrome OS 127

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|1.1, Nochi (?), 09:24, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Лучше бы андроид на пк выпустили гугл, он не давно, выпустили arm проц чип на ПК, Snapdragon X, только останется адаптировать мобильные приложения под большие экраны
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|2.2, alexandr_0503 (ok), 09:31, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под ПК имеется сборка android x86, которую в принципе можно попробовать использовать, но вот как- большой вопрос
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|4.5, Аноним (5), 10:01, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже майки выкинули возможность запуска андроид приложений из своей поставки ос. Это уже много о чём говорит. Мобильные приложения на десктопе не нужны совсем, только для разработки.
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|5.13, Аноним (13), 11:07, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они не из поставки выкинули, а убрали возможность такую которая была как опция
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|5.18, Анон1110м (?), 11:29, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мобильные программы на десктопе нужны для для замены соответсвующих и несуществующих десктопных программ. Одно время, пока последующие версии не начали слишком уж тормозить на моём Core 2 duo, пользовался программой internet–магазина и одной барахолки потому что ихние сайтики првератились в невыносимое убожество; программульки даже запущенные в эмуляторе были удобнее и тормозили даже меньше чем сайты. Ещё есть очень много казуалов играющее во всякое казуальное Г для Android, но которые по тем или иным причинам хотели бы играть в это на компе. К сожалению, с распростанением умнофонов, количество казуальных игрулек под Windows очень сильно упало.
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|2.9, Аноним (9), 10:52, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>андроид на пк
Зачем телефонная ОС на десктопе? Чтобы что?
>только останется адаптировать мобильные приложения под большие экраны
О да, "только". На это "только" можно посмотреть прямо сейчас, называется desktop mode вообще или Samsung DeX в частности (у китайцев тоже есть какие-то подделки под это). Если коротко, то всё так себе. Приложения, разработанные под экранчик телефона и палцевый интерфейс, выглядят на большом экране как полная ж. Кто и за какие деньги будет их "адаптировать"? Нет, так-то хотелось бы. DeX и nexdock - это интересные концепции и хотелось бы их полностью реализовать, но большинству хватает их экранчика.
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|1.6, Аноним (5), 10:01, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничего лучше десктопный Линукс выпустить за все время своего существования не смог.
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|4.14, Аноним (14), 11:17, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по недавним отчетам статкаунтера, доля десктопных линуксов выше хромооси. И тренд аналогичный - линуксов больше, хромооси меньше. Хромоось переходное решение, типа нетбуков, и закончится примерно также. У среднего хромобука начинка и стоимость как у начального ноутбука с виндой, по функциональности и близко не стоит.
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|5.19, Аноним (19), 11:58, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До тебя трудно доходит что весь этот Линукс это разные дистры? А ХромОС это сам по себе независимый точно такой же дистр. И больше любого другого.
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|1.8, мяв (?), 10:31, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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прикольно, особенно, про программу обновления фирмвари. в линукс бы что-то подобное.
что сейчас есть из графики для fwupd - какой-то ужос.
причем, сделать-то такое легко довольно, в атрибуты прошивок на lvfs пишут, нужно ли его переподсоеденить и т.д.
хотя, мне не очень понятно, зачем может понадобиться физ. переподключение, когда можно сделать это на уровне ядра. fwupd так и делает, вроде.
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