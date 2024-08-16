Выпуск Chrome OS 127

2.2 , alexandr_0503 ( ok ), 09:31, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Под ПК имеется сборка android x86, которую в принципе можно попробовать использовать, но вот как- большой вопрос

3.12 , Аноним ( 12 ), 11:02, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там SELinux выключен. Лучше Fedora пользоваться.

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:31, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нафига тебе это дырявое решено на пк.

3.4 , alexandr_0503 ( ok ), 09:32, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если постараться,всему можно найти то или иное применение

4.5 , Аноним ( 5 ), 10:01, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Даже майки выкинули возможность запуска андроид приложений из своей поставки ос. Это уже много о чём говорит. Мобильные приложения на десктопе не нужны совсем, только для разработки.

5.13 , Аноним ( 13 ), 11:07, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они не из поставки выкинули, а убрали возможность такую которая была как опция

5.18 , Анон1110м ( ? ), 11:29, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мобильные программы на десктопе нужны для для замены соответсвующих и несуществующих десктопных программ. Одно время, пока последующие версии не начали слишком уж тормозить на моём Core 2 duo, пользовался программой internet–магазина и одной барахолки потому что ихние сайтики првератились в невыносимое убожество; программульки даже запущенные в эмуляторе были удобнее и тормозили даже меньше чем сайты. Ещё есть очень много казуалов играющее во всякое казуальное Г для Android, но которые по тем или иным причинам хотели бы играть в это на компе. К сожалению, с распростанением умнофонов, количество казуальных игрулек под Windows очень сильно упало.

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:52, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >андроид на пк Зачем телефонная ОС на десктопе? Чтобы что? >только останется адаптировать мобильные приложения под большие экраны О да, "только". На это "только" можно посмотреть прямо сейчас, называется desktop mode вообще или Samsung DeX в частности (у китайцев тоже есть какие-то подделки под это). Если коротко, то всё так себе. Приложения, разработанные под экранчик телефона и палцевый интерфейс, выглядят на большом экране как полная ж. Кто и за какие деньги будет их "адаптировать"? Нет, так-то хотелось бы. DeX и nexdock - это интересные концепции и хотелось бы их полностью реализовать, но большинству хватает их экранчика.

3.11 , Аноним ( 5 ), 10:53, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Для десктопа достаточно браузера как у сабжа.

