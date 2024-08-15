Агентство NASA опубликовало платформу визуализации данных OpenMCT 4.0

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало релиз открытого инструментария OpenMCT 4.0 (Open Mission Control Technologies), предназначенного для визуализации данных, поступающих в процессе сбора телеметрии с различных датчиков и источников информации. Код написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией Apache 2.0. Cерверная часть функционирует на базе Node.js.

Платформа используется в центрах управления полётами NASA для наглядного анализа параметров миссий, связанных с запуском космических аппаратов, а также для планирования и управления экспериментальными планетоходами. В обычных условиях OpenMCT может применяться для построения систем мониторингом, визуализации бизнес-данных, анализа информации и слежения за работой любых других систем, формирующих данные телеметрии. Предоставляемый платформой Web-интерфейс поддерживает работу как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

OpenMCT позволяет в одном сводном интерфейсе отображать потоки как поступающих в данным момент, так и уже полученных данных (анализ истории), оценивать состояние датчиков, выводить изображения с камер, выполнять навигацию по событиям с использованием шкалы времени, визуализировать любую информацию, использовать разные представления телеметрии (таблицы, графики, диаграммы и т.п.). Оператор может быстро переключаться между разными обработчиками и представлениями данных, менять размер областей, компоновать собственные представления в визуальном редакторе, перемещать элементы в режиме drag&drop. Платформа очень гибкая и при помощи плагинов может адаптироваться для различных применений, форм представления информации, типов и источников данных.