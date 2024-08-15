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Агентство NASA опубликовало платформу визуализации данных OpenMCT 4.0

15.08.2024 12:41

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало релиз открытого инструментария OpenMCT 4.0 (Open Mission Control Technologies), предназначенного для визуализации данных, поступающих в процессе сбора телеметрии с различных датчиков и источников информации. Код написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией Apache 2.0. Cерверная часть функционирует на базе Node.js.

Платформа используется в центрах управления полётами NASA для наглядного анализа параметров миссий, связанных с запуском космических аппаратов, а также для планирования и управления экспериментальными планетоходами. В обычных условиях OpenMCT может применяться для построения систем мониторингом, визуализации бизнес-данных, анализа информации и слежения за работой любых других систем, формирующих данные телеметрии. Предоставляемый платформой Web-интерфейс поддерживает работу как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

OpenMCT позволяет в одном сводном интерфейсе отображать потоки как поступающих в данным момент, так и уже полученных данных (анализ истории), оценивать состояние датчиков, выводить изображения с камер, выполнять навигацию по событиям с использованием шкалы времени, визуализировать любую информацию, использовать разные представления телеметрии (таблицы, графики, диаграммы и т.п.). Оператор может быстро переключаться между разными обработчиками и представлениями данных, менять размер областей, компоновать собственные представления в визуальном редакторе, перемещать элементы в режиме drag&drop. Платформа очень гибкая и при помощи плагинов может адаптироваться для различных применений, форм представления информации, типов и источников данных.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nasa/openmc...)
  2. OpenNews: Cube - открытая система визуализации данных
  3. OpenNews: Релиз библиотеки визуализации plotly.py 5.0
  4. OpenNews: Релиз системы сбора и визуализации метрик Graphite 1.0.0
  5. OpenNews: Cube - открытая система визуализации данных
  6. OpenNews: PhiloGL - фреймворк для визуализации данных и разработки игр с использованием WebGL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61708-openmct
Ключевые слова: openmct
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:54, 15/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    А Роскосмос имеет опенсорсные проекты?
     
     
  • 2, adolfus (ok), 13:00, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже имеет
     

  • 3, Аноним (3), 13:07, 15/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    > оценивать состояние датчиков, выводить изображения с камер, выполнять навигацию по событиям с использованием шкалы времени,

    Не люблю JavaScript. Написали бы такое на python взял бы себе для мониторинга дома на посмотреть.

     
     
  • 5, Аноним (5), 13:15, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык это для браузера сделано. На питоне для десктопа такое наваять не проблема - берется qt/pyqtgraph (или аналогичное), набрасывается интерфейс, асинхронно собираются данные,  графики обновляются. Я каждый год чтото подобное ваяяю, для той или иной установки. На питоне есть и чтото готовое типа лабвью, да и сам лабвью при всей своей отвратности вполне имеет право на жизнь
     

  • 4, amix (ok), 13:15, 15/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    неуловимо напоминает графану
     
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