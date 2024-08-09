Уязвимость в PostgreSQL, позволяющая выполнить SQL-код с правами пользователя, запускающего pg_dump

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|1.1, Аноним (1), 12:44, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Интересно, сколько хомячков запускало постгрешный дамп на продакшене из под суперпользователя, не пользуясь специально создаваемым бекап пользователем?
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|2.2, Аноним (2), 12:53, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Хах, вот же хомячки! Не ожидали наверное, что pg_dump внезапно начнет выполнять код, присланный из БД? Хах, выкусите, хомячки! <сарказм>
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|3.5, Аноним (5), 13:02, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошие годные параноики ждут такого поведения всегда и везде.
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|2.3, 1 (??), 12:55, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А разве не через pg_basebackup идёт бекапирование ?
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|3.26, Аноним (1), 16:01, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно и так и так, "в зависимости от", но где гарантии что и в нём нет какой нбиудь недосмотренной бяки?
😉
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|4.13, vvm13 (ok), 13:50, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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pg_dump же не годится и не предназначен для создания бекапа базы на проде. Только для чего-то такого, что совсем не важное и не жалко. Можно ещё вспомнить про миграцию между версиями или архитектурами, но даже так дело очень редкое.
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|5.21, Аноним (21), 15:20, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты объясняешь это подкроватным админам, вершина карьеры которых - поднять nextcloud для бухов. Они даже не понимают о чем речь)
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|5.22, Аноним (5), 15:20, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кроме миграций и бекапов на проде бывает много других интересных занятий.
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|3.32, User (??), 17:40, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не хомячок, это суслик. Ты его не видишь - а он есть! Неподалеку от сурикатов, которые папку с базой тарят и кротов, которые в снапшот vm веруют...
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|1.12, Аноним (12), 13:49, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я, конечно, все понимаю, но...
Когда я там в последний раз запускал pg_dump? Ах да - никогда.
Запускать pg_dump при работающей базе? Чтобы что?
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|2.16, vvm13 (ok), 13:59, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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pg_dump internally executes SELECT statements.
pg_dump is used to transfer data to newer versions of PostgreSQL.
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|3.17, Аноним (12), 14:36, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>pg_dump is used to transfer data to newer versions of PostgreSQL.
pg_upgrade же есть для этого:
$ /usr/pgsql-16/bin/pg_upgrade -b /usr/pgsql-13/bin/ -B /usr/pgsql-16/bin/ -d /var/lib/pgsql/13/data/ -D /var/lib/pgsql/16/data/ -o ' -c config_file=/var/lib/pgsql/13/data/postgresql.conf' -O ' -c config_file=/var/lib/pgsql/16/data/postgresql.conf'
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|1.28, Аноним (1), 16:14, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раз уж пошла такая пьянка, господа, кто что использует для резервного копирования с Pg:
1. pg_dump
2. pg_basebackup
3. различные виды репликации на бекап-негра.
4. что то упустил, типа ZFS\HAMMER снапшотов...
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|2.33, User (??), 17:44, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут интересней не "что используется для бэкапа", а "что используется для restore'a" не всего кластера целиком, а ну вот - отдельной базы в нем)
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