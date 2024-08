Уязвимость в PostgreSQL, позволяющая выполнить SQL-код с правами пользователя, запускающего pg_dump

2.16 , vvm13 ( ok ), 13:59, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – pg_dump internally executes SELECT statements.

pg_dump is used to transfer data to newer versions of PostgreSQL.

Аноним, 14:36, 09/08/2024: >pg_dump is used to transfer data to newer versions of PostgreSQL. pg_upgrade же есть для этого: $ /usr/pgsql-16/bin/pg_upgrade -b /usr/pgsql-13/bin/ -B /usr/pgsql-16/bin/ -d /var/lib/pgsql/13/data/ -D /var/lib/pgsql/16/data/ -o ' -c config_file=/var/lib/pgsql/13/data/postgresql.conf' -O ' -c config_file=/var/lib/pgsql/16/data/postgresql.conf'