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Уязвимость в PostgreSQL, позволяющая выполнить SQL-код с правами пользователя, запускающего pg_dump

09.08.2024 12:34

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL 16.4, 15.8, 14.13, 13.16, 12.20, в которых исправлено 56 ошибок, выявленных за последние три месяца. Среди прочего в новых версиях устранена уязвимость (CVE-2024-7348), помеченная как опасная (уровень опасности 8.8 из 10). Уязвимость вызвана состоянием гонки в утилите pg_dump, позволяющем атакующему, имеющему возможность создания и удаления постоянных объектов в СУБД, добиться выполнения произвольного SQL-кода с правами пользователя, под которым запускается утилита pg_dump (обычно pg_dump запускается с правами суперпользователя для резервного копирования СУБД).

Для успешной атаки требуется отследить момент запуска утилиты pg_dump, что легко реализуется через манипуляции с открытой транзакцией. Атака сводится к замене последовательности (sequence) на представление или внешнюю таблицу, определяющих запускаемый SQL-код, в момент запуска pg_dump, когда информация о наличии последовательности уже получена, но данные ещё не выведены. Для блокирования уязвимости добавлена настройка "restrict_nonsystem_relation_kind", запрещающая раскрытие не системных представлений и доступ к внешним таблицам в pg_dump.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Оценка изменения производительности СУБД PostgreSQL за последние 15 лет
  3. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 16
  4. OpenNews: Выпуск pg_ivm 1.6, реализации инкрементального обновления представлений для PostgreSQL
  5. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
  6. OpenNews: Для PostgreSQL представлен движок хранения OrioleDB, обходящийся без операции VACUUM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61677-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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  • 1.1, Аноним (1), 12:44, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Интересно, сколько хомячков запускало постгрешный дамп на продакшене из под суперпользователя, не пользуясь специально создаваемым бекап пользователем?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:53, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Хах, вот же хомячки! Не ожидали наверное, что pg_dump внезапно начнет выполнять код, присланный из БД? Хах, выкусите, хомячки! <сарказм>
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:02, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошие годные параноики ждут такого поведения всегда и везде.
     
  • 2.3, 1 (??), 12:55, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А разве не через pg_basebackup идёт бекапирование ?
     
     
  • 3.26, Аноним (1), 16:01, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и так и так, "в зависимости от", но где гарантии что и в нём нет какой нбиудь недосмотренной бяки?
    😉
     
  • 3.27, Аноним (1), 16:08, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:27, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    pg_dump на проде? Ох лол, кто ещё тут хомячок.
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 13:37, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут свидетель не лазать руками на прод.
     
     
  • 4.13, vvm13 (ok), 13:50, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    pg_dump же не годится и не предназначен для создания бекапа базы на проде. Только для чего-то такого, что совсем не важное и не жалко. Можно ещё вспомнить про миграцию между версиями или архитектурами, но даже так дело очень редкое.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 15:20, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты объясняешь это подкроватным админам, вершина карьеры которых - поднять nextcloud для бухов. Они даже не понимают о чем речь)
     
  • 5.22, Аноним (5), 15:20, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кроме миграций и бекапов на проде бывает много других интересных занятий.
     
     
  • 6.24, Аноним (21), 15:29, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я ж говорю не понимают))
     
     
  • 7.30, Аноним (5), 16:31, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.32, User (??), 17:40, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не хомячок, это суслик. Ты его не видишь - а он есть! Неподалеку от сурикатов, которые папку с базой тарят и кротов, которые в снапшот vm веруют...
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:49, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я, конечно, все понимаю, но...
    Когда я там в последний раз запускал pg_dump? Ах да - никогда.
    Запускать pg_dump при работающей базе? Чтобы что?
     
     
  • 2.16, vvm13 (ok), 13:59, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pg_dump internally executes SELECT statements.
    pg_dump is used to transfer data to newer versions of PostgreSQL.
     
     
  • 3.17, Аноним (12), 14:36, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >pg_dump is used to transfer data to newer versions of PostgreSQL.

    pg_upgrade же есть для этого:

    $ /usr/pgsql-16/bin/pg_upgrade -b /usr/pgsql-13/bin/ -B /usr/pgsql-16/bin/ -d /var/lib/pgsql/13/data/ -D /var/lib/pgsql/16/data/ -o ' -c config_file=/var/lib/pgsql/13/data/postgresql.conf'  -O ' -c config_file=/var/lib/pgsql/16/data/postgresql.conf'

     

  • 1.28, Аноним (1), 16:14, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раз уж пошла такая пьянка, господа, кто что использует для резервного копирования с Pg:
    1. pg_dump
    2. pg_basebackup
    3. различные виды репликации на бекап-негра.
    4. что то упустил, типа ZFS\HAMMER снапшотов...
     
     
  • 2.29, Аноним (5), 16:29, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5. Какие ещё бекапы?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 17:30, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6 pg barman
     
  • 2.33, User (??), 17:44, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут интересней не "что используется для бэкапа", а "что используется для restore'a" не всего кластера целиком, а ну вот - отдельной базы в нем)
     

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