Уязвимость GhostWrite, предоставляющая полный доступ к физической памяти на CPU RISC-V XuanTie

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|1.1, Аноним (1), 10:14, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> CPU XuanTie C910 являются одними из наиболее высокопроизводительных чипов RISC-V, имеющихся на рынке, и уже активно используются в серверах для облачных систем и ноутбуках
дайте ссылку на али с серверами и ноутбуками
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|3.37, Аноним (37), 12:24, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, так у него заменяемые процессорные модули, что уже лучше. Подождать какого-либо С910rev2 или C911.
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|1.3, Аноним (3), 10:19, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я же вам говорил, а вы мне не верили. В эти риск5 чипы каждый производитель будет закладывать свои уязвимости. И эту нашли лишь в самом популярном. А что творится в других страшно представить.
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|2.11, Аноним (11), 11:01, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что делать-то? Куда не глянь - аппаратные уязвимости. Может ну его (читай: вычислительную технику) в баню?
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|3.82, а што не так (?), 16:37, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все очень просто. Используешь самое распространенное и тогда любая подобная проблема сразу общая, а не твоя лично.
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|3.86, YetAnotherOnanym (ok), 17:08, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу. Обходиться без компьютеров. Прокачивать способности, закидываться стимуляторами, песчаные черви, голубые глаза, вот это всё
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|3.92, Аноним (92), 17:36, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надо в баню! А то датчики вдруг станут показывать не ту температуру, и мощность печки переключтся на максимум. И все, запарка гарантирована!
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|2.17, n00by (ok), 11:18, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Никто их не закладывает специально. Проектирование с нуля требует определённых навыков, справляются с этим не все, таким образом некомпетентные отсеиваются. Готовое позволяет кому угодно прикрутить сбоку любую фиговину синей изолентой, вот и результат, торжество Даннинга-Крюгера.
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|3.31, Аноним (31), 11:58, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С какого нуля? Твои бредни из мира розовых пони всегда очень доставляют.
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|5.75, Аноним (75), 15:54, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты и математику свою придумал, пока в росе штаны протирал и набивал пузо халявным печеньем? :D
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|6.76, n00by (ok), 15:56, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уверяю тебя, "протиравший" тебе там штаны - это не я. Мне религия не позволяет.
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|3.60, Аноним (60), 13:35, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Петли на ноутбуках тоже случайно слетают на 8 год использования, если гарантия на 7 лет.
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|4.65, Аноним (-), 13:57, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Нет, не случайно Просто инженеру поставили задачу спроектировать петли так, чт... большой текст свёрнут, показать
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|5.100, Аноним (100), 18:13, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе у любого крупного производителя. Но есть нюансы. Во-первых, это будет не любая модель, во-вторых, размер закупок сотни или даже тысячи, в-третьих, цена скорее всего будет соответствующая. А может и не будет, платиновым партнёрам Делл на схожих условиях по обычной отпускал, правда там и партия была 1.2к единиц.
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|3.61, Аноним (60), 13:38, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Впрочем правда в ваших словах есть. Я видел достаточно много людей желающих ошибки, тем не менее я видел также и людей которые делают ошибки такие, что порой задаешься вопросом - насколько это случайно? И компания действительно может быть тут не при чем.
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|4.64, Аноним (63), 13:43, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дуров подробно рассказал как разработчиков вербуют в обход начальства.
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|4.74, n00by (ok), 15:52, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть такая техника защиты ПО: ставится обработчик исключений, ловятся привилегированные инструкции и в обработчике что-то делается, например, расшифровывается исполняемый код (подробнее можно поискать по ключевым: Armadillo nanomites). Очевидно, что будь это намеренная закладка, она была бы обнаружена с вероятностью 1, а вот вероятность публикации не обязательно 1, так что непонятно, зачем это было надо создателю процессора. Было бы надо, сделали бы не так топорно.
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|2.21, Аноним (37), 11:28, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вспомним как Первопни начинались: F00F bug наглухо вешал систему.
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|3.26, Аноним (11), 11:36, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ага, и Intel до сих пор не "отсеялась" рынком и уходить с него в ближайшем будущем не планирует, несмотря на Meltdown и прочие Spectre.
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|4.109, ин номине патре (?), 19:09, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Intel до сих пор не "отсеялась" рынком и уходить с него в ближайшем будущем не планирует
а у него не спросят, ты на цены фантик^W акций ынтеля посмотри
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|2.45, Выньдузь. (?), 12:34, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто для компетентных служб не специальное железо делается, а вот этот вот ширпотреб используется. У хомячка все рано весь интим слит через телеметрию и на цве в вакууме наплевать.
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|3.102, Аноним (100), 18:21, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как будто для компетентных служб не специальное железо делается, а вот этот вот ширпотреб используется.
Конечно же используется «ширпотреб», как и у всех. Чтобы выпускать какой-то слегка другой процессор «для спецслужб» дорого, палевно и никому не нужно. Проще построить отдельную систему в закрытом контуре и никого туда не пускать без допуска. Что они и делают.
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|2.78, Аноним (78), 16:04, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что важно **китайский** производитель. На таких бэкдорах только китайцы попадаются. Американцы же делают бэкдоры в открытую и называют их кто как: кто ME, кто PSP, кто вообще TrustZone (но это уже британцы).
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|3.80, Аноним (-), 16:07, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кто вообще TrustZone (но это уже британцы).
TrustZone сам по себе не бэкдор а секурити фича. А то что замок может быть как на входной двери, так и на двери камеры - это вопрос наличия у вас от него ключа. На дофига ARM можно и свой код там выполнять, тогда это секурити фича. Но на некоторых, типа, вот, PSP - в него юзера не пускают. И тогда это уже замок на двери камеры, от которого не дали ключ.
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|4.95, Аноним (78), 17:57, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>это вопрос наличия у вас от него ключа
Ну и у кого из владельцев смартфонов есть ключ? У тебя - есть? Нет? Ну а сфига ли тогда ты тут демагогию разводишь?
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|2.79, Аноним (-), 16:05, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я же вам говорил, а вы мне не верили. В эти риск5 чипы каждый производитель
> будет закладывать свои уязвимости. И эту нашли лишь в самом популярном.
> А что творится в других страшно представить.
То ли дело x86 со всеми его ME и PSP и прочими ring -1 (SMM). А вон то похоже на тупой баг, при том - новый. В "соседних" ядрах той же фирмы этого же нет.
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|2.23, Rev (ok), 11:30, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага, напомнило как в самой массовой модели от Самсунга, Galaxy 3, была фитча - /dev/mem (вся оперативная память) доступен всем программам для чтения и записи.
Всё ради ускорения работы камеры.
И единственный способ закрыть уязвимость, то есть пофиксить права доступа, лишает вас камеры.
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|3.27, Аноним (11), 11:38, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> /dev/mem (вся оперативная память) доступен всем программам для чтения и записи.
Всё ради ускорения работы камеры.
Наверное, корейцы "вдохновлялись" MS-DOS'ом. =)
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|4.46, Выньдузь. (?), 12:37, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Этот ДОС проектировался во времена библиотек с книгами, а не Википедии с доступом во время туалетных процедур. Бгг.
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|4.71, www2 (??), 15:08, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А нельзя непривилегированного пользователя, от имени которого работает камера, поместить в группу, которая имеет права чтения-записи в /dev/mem?
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|5.103, Аноним (37), 18:22, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поскольку в телефоне такой пользователь один, то результат будет мало отличаться от когда читать и писать можно всем.
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|1.10, Аноним (10), 11:00, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> добавленных производителем процессорных инструкций ... и позволяющих получить прямой доступ к DRAM, в обход механизмов виртуальной памяти
Так вроде получили именно то что хотели))
Нужно больше всяких грязных хаков, чтобы выжать еще чуток производительности (и заработать повышение манагеру)!
Опыт интела их ничему не научил...
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|2.20, n00by (ok), 11:24, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А таблицу страниц без таких инструкций кто будет заполнять? Производитель памяти?
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|3.69, Аноним (69), 14:37, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В RISC V есть три режима привилегий. Очевидно, проблема не в наличии инструкций, а в их доступности в непривилегированном режиме.
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|1.12, Ося Бендер (?), 11:04, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пора возвращаться к процессорам интел 4004. Там нечему уязвляться...
А современных пограммистов заставлять писать оптимальный код...
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|4.104, Аноним (100), 18:25, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А оставшиеся 10% не захотят. Ну и правильно, к чёрту эти технологии. Пахать и за скотиной ходить, как диды дидов, вот то жизнь будет!
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|3.87, YetAnotherOnanym (ok), 17:14, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сто розог и минус месячный оклад за ошибку нормально будет? Или добавить ещё сто и полное возмещение убытков?
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|2.14, Жироватт (ok), 11:13, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если ты готов работать в TUI... Без мультимедиа и прочих красивостей... Без трыдэ-игрушек... Без вектроизованных аппаратно ускоренных вычислений... - да без проблем, 640 Кб и 8080 будет достаточно.
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|4.40, Аноним (37), 12:30, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как в TUI разнообразные шрифты отображать, как их размер, наклон? Выход, конечно, есть - TEX. Но отрендеренный документ, всё равно, нужно смотреть в графическом режиме.
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|5.77, Аноним (77), 16:01, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как в TUI разнообразные шрифты отображать
Тут вопрос в том, нужно ли это среднестатистическому документу. Имхо, не нужно. Красиво, конечно, но практической пользы не много, в большинстве случаев экзотические шрифты используются просто "because we can". Вместо курсива/жирного зарешают цвета (их-то никто не отбирает).
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|6.101, Аноним (37), 18:19, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, сотням миллионов офисного планктона такая идея не понраится.
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|3.42, Аноним (11), 12:31, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Правильно ли я понял, что вы считаете, что для "мультимедиа и прочих красивостей" многочисленные уязвимости - достойная цена?
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|4.49, Жироватт (ok), 12:51, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отрисовка сложных сцен уже рекомендует иметь специализированные расширения для рассчета и композитинга объектов
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|2.33, Аноним (37), 12:04, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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40064 :)
Браузеры, знаете ли, 8 - 16-битным адресом памяти никак не обойдутся.
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|3.62, Аноним (37), 13:39, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничто принципиально не мешает использовать UTF-8 на 8-битной технике. Arduino на AVRке тому пример.
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|1.15, Чмендельбарге (?), 11:14, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ничего удивительного, архитектура CPU, изначально состряпанная для наручных смарт-часов, идёт по всем швам.
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|1.25, AKTEON (?), 11:33, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вспомнилось, что у автоугонщиков сейчас "Вторые счастливые времена" сигнализация у китайских авто на уровне 2006 года
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|1.36, Аноним (36), 12:17, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
В эпоху DOS и Windows 98 95 , когда интернета ещё не было, всё было прекрасно ... большой текст свёрнут, показать
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|2.38, ИмяХ (ok), 12:25, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>запускалась и работала Haiku OS
А сейчас она не запускается и не работает? Неужели все бинарники и исходники безвозвратно утеряны?
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|2.52, Жироватт (ok), 12:56, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В эпоху DOS и Windows 98 (95), когда интернета ещё не было, всё было прекрасно.
Видимо, вы не застали эпоху ни DOS, ни обеих этих винд.
Такого количества костылей, которое прямо необходимо, чтобы просто работать в досе, не требуют даже самые убогие сборки винды и линуксов.
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|2.53, Аноним (37), 13:00, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А на изолированной рабочей станции мне можно было бы работать и без защит всех этих спокойно.
Спокойно, это когда "когда интернета ещё не было" совсем.
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|2.56, Аноним (55), 13:17, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А знаю одно место, гд до сех пор DOS работает... Германские железные дороги.
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|2.67, Аноним (67), 14:11, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В эпоху DOS и Windows 98 (95), когда интернета ещё не было, всё было прекрасно.
В эпоху Win98 приложение режима пользователя могло векторы прерываний перехватывать, обеспечивая себе прямой доступ к железу и прямую работу с диском. Даже биос можно было перешить. Чем и занимался, например, одиозный тайваньский вирус Win95.CIH. И ощутить все прелести такого «прекрасного» подхода к безопасности тогда случилось многим, даже без подключения к этим самым интернетам.
Более-менее внятная защита и разделение появились только с внедрением NT-линейки, да и то, дыры размером со слона там оставались вплоть до висты.
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|2.89, dannyD (?), 17:17, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>В эпоху DOS и Windows 98 (95), когда интернета ещё не было, всё было прекрасно.
ага, плакат А3 300dpi с тридцатью леерами в фотошопе сохраннялся ВОСЕМЬ минут.
дефрагментация два раза за рабочий день, иначе восемь минут превращались в пол часа.
а так - всё хорошо )))
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|2.44, Аноним (37), 12:33, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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32 бита уже почти из всех дистров повыпиливали. Тогда уж на C2D, хотя бы.
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|1.41, Tron is Whistling (?), 12:30, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Учитывая, что рисква - это чистой воды неконтролируемый зоопарк "кто во что горазд", ну, в общем, обнаруженное - фигня. Завтра эти однодневки умрут, и будут новые - уже со своими дырами в своих расширениях. Просто привыкнуть и жить с этим - желающим.
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|2.58, Грибоедов (?), 13:32, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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верно, какой-то нестабильный вылов дыр у этих рисков5, то ли дело у интелов где почти каждый месяц читаешь о новом пробитии дна-дыры, как говориться стабильность залог успеха.
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|2.59, Аноним (37), 13:34, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Комитет по стандартизации успешно работает по расширениям, оставляя всё меньше соблазна производителям чипов для велосипедотворчества.
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|1.66, Чмендельбарге (?), 14:02, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Взломать весь мир, взломать.
Как Батлер, взломать..."
Интересно, что будут делать облачные провайдеры, которые рискнули выставить на продажу виртуалки на этих железках?..
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|1.72, RISCV (-), 15:11, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это же просто китайская реплика с RISC-V
Настоящий RISC-V такому трэшу не подвержен!
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|1.81, анон (?), 16:37, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как показывает спрос на рынке, количество процессоров в дичайшем дефиците, поэтому и такие сломанные продадут легко.
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|1.94, Аноним (-), 17:56, 08/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Срочно скриньте моё сообщение. Архитектура RISC-V похоронит IBM-совместимый PC. Процессоры и системная логика как Intel, так и AMD развивается медленными темпами.
Жду появления Свободного железа!
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|2.99, Аноним (37), 18:10, 08/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ненадо какие-либо архитектуры хоронить и ненадо, чтобы какая-либо архитектура доминировала. Разнообразие архитектур подстегнёт к более широкому распространению открытого ПО.
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