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Выпуск Puppeteer 23, библиотеки для автоматизации управления браузером

07.08.2024 22:24

Представлен выпуск JavaScript-библиотеки Puppeteer 23, предназначенной для автоматизации управления web-браузерами. Библиотека подходит как для автоматического выполнения типовых операций с браузером, так и для проведения тестирования браузеров и симуляции работы пользователей. Код проекта написан на языке TypeScript с использованием Node.js и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Например, Puppeteer позволяет создать сценарий, запускающий браузер, выставляющий нужный размер окна, открывающий определённую страницу, выставляющий фокус на заданном поле для поиска, вводящий в поле данные и отправляющий запрос, после чего переходящий по ссылке на первый результат в списке и сохраняющий полученную страницу. Библиотека также предоставляет возможности для загрузки свежей версии выбранного браузера, симуляции работы на выбранном аппаратном устройстве (например, на смартфоне Pixel 5), обработки форм аутентификации. В процессе работы можно отслеживать, перехватывать, модифицировать или блокировать сетевые запросы и ответы, а также манипулировать HTTP-заголовками и выполнять свои скрипты в контексте открываемых страниц.

Выпуск Puppeteer 23 примечателен обеспечением поддержки браузера Firefox, помимо изначально поддерживаемых браузеров на базе движка Chromium (проект Puppeteer развивает команда Chrome Browser Automation). Для взаимодействия с браузерами поддерживаются протоколы CDP (Chrome DevTools Protocol) и WebDriver BiDi. По умолчанию браузеры запускаются в режиме работы без экрана (headless). Отмечается, что добавление в новой версии поддержки Firefox и WebDriver BiDi, позволяет использовать Puppeteer в качестве универсального средства для автоматизации тестирования работы web-приложений в разных браузерах.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2024...)
  2. OpenNews: Компания Google представила пакет для тестирования web-приложений NativeDriver
  3. OpenNews: WebDriver - пакет для тестирования web-приложений от Google
  4. OpenNews: Консорциум W3C опубликовал черновой вариант спецификации WebDriver API
  5. OpenNews: Реализация программной отрисовки для WebRender
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61670-puppeteer
Ключевые слова: puppeteer, browser, javascript, test
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 22:46, 07/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Жалко phantomjs и slimerjs закрылись.
     
  • 1.4, 12yoexpert (ok), 22:47, 07/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    с помощью этой штуки можно автоматом срать на опеннет?
     
     
  • 2.6, Kuromi (ok), 22:49, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл? Тут политоты нет.
     
     
  • 3.7, 12yoexpert (ok), 23:01, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на гос сайте нет политоты, лол

    чиркашов трёт только то, что поперёк линии партии

     
  • 2.8, Аноним (8), 23:14, 07/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (3), 22:49, 07/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Так эта штука ещё и от самого Гугла. Вот уж не знал.
     

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