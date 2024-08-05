The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск GNU Binutils 2.43

05.08.2024 21:31

Опубликован релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.43, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

  • В GNU assembler добавлена поддержка директивы ".base64" для представления бинарных данных в виде строк в кодировке base64. Реализована возможность использования синтаксиса "\+" в макросах и внутри директив .irp, .irpc и .rept для определения числа запусков макроса.
  • Добавлена поддержка инструкций CFCMOV, NF, CCMP и CTEST, определённых в наборе команд Intel APX.
  • Добавлена поддержка архитектуры 'armv9.5-a', а также расширений LUT и LUTv2 (AArch64 Lookup Table Extension).
  • Добавлена поддержка расширений RISC-V: XSfCease, Zacas, Zcmp, Zfbfmin, Zvfbfmin, Zvfbfwma, Smcsrind, Sscsrind, XCvMem, XCvBi и XCvElw.
  • В компоновщике добавлены опции: "--rosegment" (при использовании опции "-z separate-code" создаёт один сегмент в режиме только для чтения вместо двух), "--section-ordering-file <FILE>" (сопоставление входных и результирующих секций) и "--plugin-save-temps" (сохранение временных файлов от плагинов). Для архитектур AArch64 и LoongArch реализована поддержка формата упаковки перемещений адресов DT_RELR (relocation), позволяющего сократить размер информации об относительных перемещениях в разделяемых объектах и исполняемых файлах.
  • В утилите readelf обеспечен показ деталей о перемещении адресов (DT_RELR). Добавлена опция "-j" ("--display-section") для отображения содержимого секции, заданной по имени или индексу. При выводе содержимого секции ".eh_frame" обеспечен показ секции ".eh_frame_hdr" при её наличии.
  • В утилите gprofng добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V. Переработан код для работы со счётчиками аппаратных событий. Реализованы события, специфичные для процессоров AMD ZEN3, AMD ZEN4 и Intel Ice Lake, а также типовые события для процессоров ARM.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск набора утилит GNU Binutils 2.42
  3. OpenNews: Выпуск GNU inetutils 2.5 с устранением уязвимости в suid-приложениях
  4. OpenNews: Выпуск набора утилит GNU Coreutils 9.5 и его варианта на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск набора утилит GNU findutils 4.10.0 с возобновлением поддержки Си-библиотеки Musl
  6. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.40
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61659-binutils
Ключевые слова: binutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:13, 05/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Пока что лучший софт который придумало человечество.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру