Опубликован Super Grub2 Disk 2.06s4, дистрибутив для решения проблем с загрузкой ОС

Спустя пять лет после публикации прошлого выпуска представлен релиз специализированного загрузочного образа Super Grub2 Disk 2.06s4, предназначенного для организации загрузки любых систем в ситуациях, когда пользователь столкнулся с повреждением загрузчика, невозможностью загрузить систему или с перезаписью основного загрузчика в системах с несколькими ОС. Для управления и поиска доступных для загрузки систем предлагается консольный интерфейс на основе меню. Поддерживаются разделы с LVM и RAID, шифрованные разделы (LUKS1, LUKS2 и geli), загрузка с EFI, ieee1275 и CoreBoot. Предоставляются режимы восстановления различных дистрибутивов Linux, FreeBSD, FreeDOS, macOS, GNU/Hurd, ReactOS и различных версий Windows (начиная с Windows 98). Размер загрузочного образа для записи на USB Flash составляет 97 МБ.

В новой версии осуществлён переход на выпуск загрузчика GNU GRUB 2.06. Добавлена поддержка формата шифрования дисков LUKS2, файловой системы BTRFS, загрузки Linux с раздела /boot и работы с дисковыми разделами с использованием меток. Реализована поддержка загрузки операционной системы ReactOS и сборок Debian и Arch на базе ядра GNU/Hurd. Предоставлена возможность загрузки Debian и Ubuntu в режиме UEFI Secure Boot.



