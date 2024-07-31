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Опубликован Super Grub2 Disk 2.06s4, дистрибутив для решения проблем с загрузкой ОС

31.07.2024 09:07

Спустя пять лет после публикации прошлого выпуска представлен релиз специализированного загрузочного образа Super Grub2 Disk 2.06s4, предназначенного для организации загрузки любых систем в ситуациях, когда пользователь столкнулся с повреждением загрузчика, невозможностью загрузить систему или с перезаписью основного загрузчика в системах с несколькими ОС. Для управления и поиска доступных для загрузки систем предлагается консольный интерфейс на основе меню. Поддерживаются разделы с LVM и RAID, шифрованные разделы (LUKS1, LUKS2 и geli), загрузка с EFI, ieee1275 и CoreBoot. Предоставляются режимы восстановления различных дистрибутивов Linux, FreeBSD, FreeDOS, macOS, GNU/Hurd, ReactOS и различных версий Windows (начиная с Windows 98). Размер загрузочного образа для записи на USB Flash составляет 97 МБ.

В новой версии осуществлён переход на выпуск загрузчика GNU GRUB 2.06. Добавлена поддержка формата шифрования дисков LUKS2, файловой системы BTRFS, загрузки Linux с раздела /boot и работы с дисковыми разделами с использованием меток. Реализована поддержка загрузки операционной системы ReactOS и сборок Debian и Arch на базе ядра GNU/Hurd. Предоставлена возможность загрузки Debian и Ubuntu в режиме UEFI Secure Boot.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.supergrubdisk.org/...)
  2. OpenNews: Образ для запуска любых ОС и efi-файлов с Flash без отключения UEFI Secure Boot
  3. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.3
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 11.0
  6. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы Rescuezilla 2.5 и SystemRescue 11.01
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61634-grub
Ключевые слова: grub, boot
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:15, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Слава Б-гу у редакции хватило стыда не написать «после пяти лет разработки».

    Еще один день , еще один дистрибутив.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:28, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна задача — один дистрибутив.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:27, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать в контейнерезацию!
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 11:32, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контейнер -- это запакованное приложение. Дистрибутив -- это архив обоев, распространяемый почему-то в формате *.iso вместе с каким-то линуксом.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 11:39, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нельзя сделать минимальный дистрибутив и докидывать в него контейнер по надобности? Я даже знаю ответ чтобы было больше мучений.  
     
  • 2.9, Аноним (18), 10:01, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5 лет фултайм разработки.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:19, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована поддержка загрузки операционной системы ReactOS

    теперь можно быть спокойным за свою виртуалку)

     
  • 1.3, Iusearchbtw (-), 09:27, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего лучше arch-chroot человечество еще не придумало.
     
     
  • 2.11, Аноним (4), 10:11, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это ничего лучше пива с сушеной рыбой не изобрели.
     
  • 2.16, Аноним (15), 11:29, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем chroot Рача отличается от прото chroot?
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:48, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так есть же уже версия 2.12
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:15, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заметил - если для описания программы требуется видео, программа не требуется.
     
     
  • 2.14, Аноним (4), 11:24, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заметил, что ты в целом не требуешься.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 11:40, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересный факт, ты нужен ещё меньше.
     
     
  • 4.20, Аноним (4), 11:47, 31/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, ryoken (ok), 10:32, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>загрузка с EFI, ieee1275 и CoreBoot.

    ЛПП. С ieee1275 у них нет и не было образов. Штука нужная на ПоверМаках, но чего нет, того нет.

     

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