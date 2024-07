Доступен выпуск мобильной платформы /e/OS 2.2, нацеленной на сохранение конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект предоставляет прошивки для многих популярных моделей смартфонов, а также под брендами Murena One, Murena 2, Murena Fairphone 4/5, Murena Teracube 2e и Murena Pixel 5 предлагает редакции смартфонов OnePlus, Fairphone, Teracube и Pixel с предустановленной прошивкой /e/OS. Платформой поддерживается 250 смартфонов. Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android (используются наработки LineageOS), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google, что позволяет с одной стороны сохранить совместимость с Android-приложениями и упростить поддержку оборудования, а с другой стороны блокировать передачу телеметрии на серверы Google и обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Блокируется и неявная отправка информации, например, обращение к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени. Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов и предлагает вместо сервисов Google независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка UnifiedNlp, способная работать через OpenWlanMap, Mozilla Location Service, openBmap, OpenCellID, lacells.db и другие альтернативные сервисы. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов. Для синхронизации точного времени вместо Google NTP используется NTP Pool Project, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) - DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах. Интерфейс пользователя существенно переработан и включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды). Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий. По умолчанию в состав входят такие приложения, как почтовый клиент (K9-mail), web-браузер (Cromite, ответвление от Chromium), программа для работы с камерой (OpenCamera), программа для отправки мгновенных сообщений (qksms), система для ведения заметок (nextcloud-notes), PDF-просмотрщик (MJ PDF), планировщик (opentasks), программа для работы с картами (Magic Earth), галерея фотографий (gallery3d), файловый менеджер (DocumentsUI). Основные изменения в /e/OS 2.2: Добавлены средства для родительского контроля, позволяющие ограничить доступ детей к определённым видам контента, настройкам и приложений. Уровень ограничений варьируется в зависимости от выбранной возрастной группы. Для ограничения доступа к сайтам для взрослых применяется DNS-сервис, предоставляемый компанией Cloudflare. Разрешается только запуск и установка приложений, возрастной рейтинг которых в каталогах Google Play и F-Droid соответствует выбранному возрасту ребёнка. Запрещено выполнение некоторых системных операций, среди которых сброс к заводским настройкам, удаление приложений и очистка кэшей.

В пакете Advanced Privacy, передающем приложениям фиктивные данные о местоположении и IP-адресе, а также блокирующем встроенные в приложения системы отслеживания активности пользователя, обеспечена блокировка более 800 систем отслеживания пользователей.

В менеджере приложений App Lounge реализована пометка приложений, имеющих в каталоге F-Droid рейтинг потенциально небезопасных (NSFW - Non Safe For Work).

В календаре-планировщике предоставлена возможность выделения событий цветом, выбранным пользователем.

В прошивке для смартфонов Fairphone 4 добавлена опция для использования штатного для данных устройств приложения для работы с камерой.

В предлагаемом платформой /e/OS приложении для работы с камерой реализована поддержка режима 48MP/50MPx на устройствах Fairphone 4 и Fairphone 5.

В менеджер установки обновлений добавлена опция для просмотра всех доступных обновлений, а не только следующего обновления.

Перенесены исправления из ветки LineageOS 20, основанной на Android 13. Пакет microG с компонентами для замены сервисов Google обновлён до версии 0.3.2.240913.