Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.46

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После трёх месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.46. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. Код Git распространяется под лицензией GPLv2+.
По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 746 изменений, подготовленных при участии 96 разработчиков, из которых 31 впервые участвуют в разработке. Основные новшества: