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Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.46

30.07.2024 10:11

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.46. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. Код Git распространяется под лицензией GPLv2+.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 746 изменений, подготовленных при участии 96 разработчиков, из которых 31 впервые участвуют в разработке. Основные новшества:

  • Добавлена экспериментальная поддержка нового вида битовых карт - "pseudo-merge reachability bitmap", в которых в отличие от структуры "reachability bitmap" данные о наборах объектов, имеющих отношение к коммитам, хранятся не в привязке к каждому отдельному коммиту, а в привязке сразу к нескольким коммитам. Подобная организация позволяет использовать одну битовую карту при определении объектов для коммитов в разных ветках, что в больших репозиториях даёт возможность обойтись без создания большого числа отдельных битовых карт и заметно ускорить обход объектов для определения того, какие объекты необходимо отправить клиенту при выполнении таких операций, как "git fetch", "git rev-list" и "git clone". Для включения нового вида битовых карт и определения логики их выбора и использования предложена серия настроек "bitmapPseudoMerge": 
    
   git config bitmapPseudoMerge.all.pattern 'refs/(heads|tags)/'
   git config bitmapPseudoMerge.all.threshold now
   git config bitmapPseudoMerge.all.stableThreshold never
   git repack -adb
  • Реализован новый интерфейс командной строки для команды "git config", в котором вместо разрозненных опций для просмотра, переименования и удаления настроек и секций, таких как "--get", "--get-all", "--unset" и "--remove-section", предложен набор отдельных субкоманд. Например, для вывода всех настроек репозитория теперь можно использовать команду "git config list", а для просмотра содержимого определённого параметра - команду "git config get <имя параметра>". Для дополнительной фильтрации результатов при помощи опции "--regexp" можно задать фильтр на основе регулярного выражения.
  • В протокол "credential helper", применяемый для передачи учётных данных при обращения к репозиторям c ограниченным доступом, добавлена поддержка новых полей "authtype" и "credential", позволяющих создавать обработчики для систем HTTP-аутентификации, не ограничивающихся проверкой логина и пароля, например, при применении Bearer Token в OAuth 2.0. До этого для работы с подобными системами аутентификации приходилось указывать конфиденциальные данные в открытом виде в параметре http.extraHeader. Кроме того, в протокол добавлена возможность сохранения состояния каждого обработчика учётных данных для поддержки многоэтапных методов аутентификации, используемых в таких протоколах, как NTLM и Kerberos.
  • Продолжено развитие экспериментального бэкенда "reftable" для эффективного хранения в репозитории ссылок на ветки и теги. Данный бэкенд использует блочное хранилище, применяемое проектом JGit и оптимизированное для хранения очень большого числа ссылок (традиционные форматы хранения ссылок приводят в репозиториях с большим числом ссылок к ощутимым накладным расходам из-за размещения очень большого числа файлов в одном каталоге в случае хранения ссылок в каталоге $GIT_DIR/refs или необходимости перезаписи одного большого файла при каждом обновлении в случае хранения ссылок в файле $GIT_DIR/packed_refs). В новой версии добавлена команда "git refs migrate --ref-format=reftable" для перевода существующих репозиториев на бэкенд "reftable" (ранее бэкенд включался только при инициализации репозитория).
  • В команду git добавлена опция "--no-advice", отключающая все сообщения с рекомендациями и подсказками, что может оказаться полезным для предотвращения забивания лога лишней информацией при автоматизированном вызове git.
  • Начался процесс перевода некоторых проверок из тестового набора на использование unit-тестов, что упростит тестирование низкоуровневых компонентов и повысит эффективность процесса тестирования на платформе Windows, на которой возникают большие накладные расходы при запуске большого числа процессов во время выполнения тестов, реализованных в виде shell-скриптов.
  • В код для разбора настроек цветов добавлена возможность использования представления "#RGB" в дополнение к "#RRGGBB".


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2024/7/2...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.45
  3. OpenNews: Проект gittuf развивает систему криптографической защиты репозиториев Git
  4. OpenNews: Пять уязвимостей в Git, среди которых одна критическая и две опасные
  5. OpenNews: Выпуск git-совместимой системы управления версиями Got 0.100
  6. OpenNews: Доступ к данным из удалённых и приватных репозиториев на GitHub, имеющих форки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61627-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Wed (??), 10:36, 30/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это уже напоминает комбайн, а не просто систему для управления исходными текстами...


     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:38, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В противном случае появился бы альтернативный комбайн. Который вытеснил бы сабж.
     

  • 1.3, Аноним (2), 10:39, 30/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что единственная нормальная система контроля версий.
     
     
  • 2.5, Guest (??), 11:08, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие аноним проверял?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:12, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mercurial тоже нормальная, даже в чем-то интереснее. Но на неё забили и перестали развивать.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:15, 30/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.10, Аноним (2), 11:32, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже меркуриала трудно придумать. Только если биткипер.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:08, 30/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если я туда картинку загружу, это будет система управления исходными картинками?
     
     
  • 2.9, Golangdev (?), 11:18, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не попробуешь - не узнаешь.
     
  • 2.11, Аноним (2), 11:32, 30/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты думаешь что твоя картинка это не текст я спешу тебя огорчить.
     

  • 1.13, Ivan_83 (ok), 11:50, 30/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Постоянно всякие штуки появляются и они выключены по умолчанию.
    А есть какое то место где собраны все эти волшебные комманды, чтобы запустил и все ништяки включились?
     
  • 1.14, Данные в так называемом поле Name (?), 11:53, 30/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо что в этот раз в основном внутрянку шатают.
     

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