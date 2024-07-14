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Обновление ОС Qubes 4.2.2, использующей виртуализацию для изоляции приложений

14.07.2024 21:49

Доступен выпуск операционной системы Qubes 4.2.2, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для работы рекомендуется система с 16 Гб ОЗУ (минимум - 6 Гб) и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы). Размер установочного образа - 6 ГБ (x86_64).

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач. Каждый класс приложений (например, работа, развлечения, банковские операции), а также системные сервисы (сетевая подсистема, межсетевой экран, работа с хранилищем, USB-стек и т.п.), работают в отдельных виртуальных машинах, запускаемых с использованием гипервизора Xen. При этом указанные приложения доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений, для организации взаимодействия приложений используется специальный сервис.

В качестве основы для формирования виртуальных окружений может применяться пакетная база Fedora и Debian, также сообществом поддерживаются шаблоны для Ubuntu, Gentoo и Arch Linux. Возможна организация доступа к приложениям в виртуальной машине с Windows, а также создание виртуальных машин на базе Whonix для обеспечения анонимного доступа через Tor. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce. Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине. Содержание виртуальных окружений определяется набором шаблонов.

В новом выпуске отмечено обновление версий программ, формирующих базовое системное окружение (dom0). Подготовлен шаблон для формирования виртуальных окружений на базе Fedora 40.

В ветке 4.2 для защиты от атак, связанных с манипуляцией с unicode-символами и некорректными кодами символов в именах файлах, были введены ограничения, связанные с использованием расширенных символов в именах файлов. Данное изменение привело к проблемам с копированием и перемещением файлов, содержащих не латинские буквы в имени. В версии 4.2.2 по умолчанию восстановлено старое поведение при обработке имён файлов, а для настройки в сервис qubes.Filecopy добавлен параметр "allow-all-names".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Обновление ОС Qubes 4.2.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  3. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.2.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  4. OpenNews: Выпуск Whonix 17.2, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  5. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  6. OpenNews: Началось тестирование ОС Subgraph, использующей контейнерную изоляцию приложений на десктопе
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61545-qubes
Ключевые слова: qubes
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 22:37, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Виртуализация для таких целей не подходит. Контейнеров (ака линукс-неймспейсов) достаточно. Если контейнеры не обеспечивают должный уровень безопасности, его автоматически (!) не обеспечивают и виртуалки. Например, холодный кошелек для криптобирж полагается держать на отдельном компе без доступа в интернет. Этот комп должен стоять в помещении с металлическими стенами и дверями, а снаружи должны торчать братки в солнцезащитных очках и с автоматами. Вот это реальная изоляция.
     
     
  • 2.6, Витюшка (?), 23:10, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти же братки у тебя этот криптокошелек и позаимствуют при первом удобном случае. С помощью терморектального криптоанализа)
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:20, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На каждого братка найдется швабра и план по поимке.  
     
     
  • 4.15, Минона (ok), 01:14, 15/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Минона (ok), 01:18, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это с каких пор неймспейсы имеют одинаковый с ВМ уровень изоляции?
     
     
  • 3.22, Казацький ватажок (?), 01:59, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сaм то пoнял что нaпиcaл или aбы шo ляпнyть?
     
  • 2.23, Казацький ватажок (?), 02:01, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, холодный кошелек для криптобирж полагается держать на отдельном компе без доступа в интернет.

    Людей которым это действительно нужно не так много. Большинство хранит на своих счетах на самих биржах. Никому твоя условная штука баксов в месяц нафиг не нужна.

     
     
  • 3.24, Казацький ватажок (?), 02:03, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    П.с. знаю чела, который для этой цели купил древний мак мини на power g4.
     

  • 1.5, beck (??), 22:58, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если мне одна и та же программа нужна для работы, развлечения и банковских операций, то эта программа три раза копируется?
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 23:19, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На три разных компьютера. Так безопасно.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:44, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На трёх разных планетах.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:22, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.11, Аноним (-), 00:06, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда завезут гпу-ускорение для машин? Сама концепция хороша, на практике же работать с медиа невозможно, годится только для нетребовательных офисных задач и пентеста (в qemu/kvm/libvirt удобнее).
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:18, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эту ОС рекламируют в торрент-сети, на заглавной странице рекомендация Сноудена. Вроде бы и ссылка на исходный код из 190 репозиториев дана: https://github.com/QubesOS
    Неужели эта операционная система действительно настолько хороша что может обеспечить безопасность от зоркого глаза западного товарища майора?
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 00:24, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И мне вот интересно, а kolibri может обеспечивать безопасность? Наверняка инструментов для пентестинга там нет, но вот просто пользоваться без зондов наверняка же возможно? Или цифровой отпечаток всё-равно идентифицирует пользователя?
     
  • 2.17, Фиктивное_ит_в_наеебландии (?), 01:21, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошёл нахрен со своими сноудами
     
  • 2.18, Минона (ok), 01:30, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От западного товарища майора тебя защитит сертификация ФСТЭК и ФСБ, иначе никак. 😎
     
     
  • 3.21, Казацький ватажок (?), 01:57, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем защищаться от западного майора, если ты не на западе? 🙄 Ещё задолго до 2022 года самыми безопасными VPN считались в тех странах, с которыми у PФ максимально испорченные отношения. Типа той же Укpaины.
     
     
  • 4.26, Генерал Кутепов (?), 03:10, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > самыми безопасными VPN

    зачем тебе самый безопасный впн? песдузу читать?
    или ты закладчик?

     
  • 2.25, Казацький ватажок (?), 02:07, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://github.com/QubesOS

    Судя по aвaтаркaм во вкладке People, у данного проекта таки зашкаливает количество кoшкoдeвочeк, свидeтeлей прогрессивности пeдepaстии, нeгpов и прочих "ценностей" дeмпартии CШA.

     

  • 1.20, Казацький ватажок (?), 01:55, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > система с 16 Гб ОЗУ (минимум - 6 Гб) и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU

    Ясно, на бaйкaле не пойдёт. Не имеющем aнaлoгов.

     

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