Обновление ОС Qubes 4.2.2, использующей виртуализацию для изоляции приложений

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|1.3, Аноним (3), 22:37, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Виртуализация для таких целей не подходит. Контейнеров (ака линукс-неймспейсов) достаточно. Если контейнеры не обеспечивают должный уровень безопасности, его автоматически (!) не обеспечивают и виртуалки. Например, холодный кошелек для криптобирж полагается держать на отдельном компе без доступа в интернет. Этот комп должен стоять в помещении с металлическими стенами и дверями, а снаружи должны торчать братки в солнцезащитных очках и с автоматами. Вот это реальная изоляция.
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|2.6, Витюшка (?), 23:10, 14/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти же братки у тебя этот криптокошелек и позаимствуют при первом удобном случае. С помощью терморектального криптоанализа)
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|2.16, Минона (ok), 01:18, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это с каких пор неймспейсы имеют одинаковый с ВМ уровень изоляции?
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|2.23, Казацький ватажок (?), 02:01, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Например, холодный кошелек для криптобирж полагается держать на отдельном компе без доступа в интернет.
Людей которым это действительно нужно не так много. Большинство хранит на своих счетах на самих биржах. Никому твоя условная штука баксов в месяц нафиг не нужна.
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|1.5, beck (??), 22:58, 14/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если мне одна и та же программа нужна для работы, развлечения и банковских операций, то эта программа три раза копируется?
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|1.11, Аноним (-), 00:06, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда завезут гпу-ускорение для машин? Сама концепция хороша, на практике же работать с медиа невозможно, годится только для нетребовательных офисных задач и пентеста (в qemu/kvm/libvirt удобнее).
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|1.13, Аноним (13), 00:18, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эту ОС рекламируют в торрент-сети, на заглавной странице рекомендация Сноудена. Вроде бы и ссылка на исходный код из 190 репозиториев дана: https://github.com/QubesOS
Неужели эта операционная система действительно настолько хороша что может обеспечить безопасность от зоркого глаза западного товарища майора?
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|2.14, Аноним (13), 00:24, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И мне вот интересно, а kolibri может обеспечивать безопасность? Наверняка инструментов для пентестинга там нет, но вот просто пользоваться без зондов наверняка же возможно? Или цифровой отпечаток всё-равно идентифицирует пользователя?
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|2.18, Минона (ok), 01:30, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От западного товарища майора тебя защитит сертификация ФСТЭК и ФСБ, иначе никак. 😎
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|3.21, Казацький ватажок (?), 01:57, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем защищаться от западного майора, если ты не на западе? 🙄 Ещё задолго до 2022 года самыми безопасными VPN считались в тех странах, с которыми у PФ максимально испорченные отношения. Типа той же Укpaины.
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|1.20, Казацький ватажок (?), 01:55, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> система с 16 Гб ОЗУ (минимум - 6 Гб) и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU
Ясно, на бaйкaле не пойдёт. Не имеющем aнaлoгов.
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