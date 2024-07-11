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Выпуск межсетевого экрана firewalld 2.2.0

11.07.2024 22:33

Сформирован выпуск динамически управляемого межсетевого экрана firewalld 2.2, реализованного в форме обвязки над пакетными фильтрами nftables и iptables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Проект уже применяется во многих дистрибутивах Linux, включая RHEL 7+, Fedora 18+ и SUSE/openSUSE 15+. Код firewalld написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh"). Для изменения конфигурации межсетевого экрана также может использоваться графический интерфейс firewall-config (GTK) и апплет firewall-applet (Qt). Поддержка управления межсетевым экраном через D-BUS API firewalld имеется в таких проектах, как NetworkManager, libvirt, podman, docker и fail2ban.

Ключевые изменения:

  • Добавлены сервисы для поддержки протоколов STUN и STUNS.
  • Добавлен сервис для трафика Steam в локальной сети.
  • Добавлен сервис для протокола MNDP (MikroTik Neighbor Discovery Protocol).
  • Добавлен сервис для файлового сервера XRootD.
  • Добавлен сервис для протокола WS-Discovery (Web Services Dynamic Discovery).
  • Добавлены сервисы для сетевой активности утилит измерения пропускной способности iperf2 и iperf3.
  • Разрешено использование в nftables таблиц с флагами "owner" и "persist".
  • Добавлена поддержка режимов работы rpfilter (Reverse Path Filter): strict-forward, loose-forward и loose.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/firewalld/f...)
  2. OpenNews: Доступны межсетевые экраны OpenSnitch 1.6.0 и firewalld 2.0
  3. OpenNews: Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0
  4. OpenNews: Опубликован межсетевой экран приложений Portmaster 1.0
  5. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.8
  6. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61530-firewalld
Ключевые слова: firewalld
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:42, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люблю этот файрвол. Простой как сапог, как полено. Именно таким и должен быть файрвол для здоровых людей, ведущих активный образ жизни (не за канпуктерами то бишь).
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:51, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всё хорошо, только первое что делается в новых инсталляциях:
    systemctl disable firewalld
     
     
  • 3.3, noc101 (ok), 22:53, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем? О_о
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 22:56, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что используется nftables/iptables, зачем же ещё. Это как с селинуксом.
     
     
  • 5.8, Dima (??), 23:33, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SELinux отлично настраивается
     

  • 1.5, Максим (??), 22:58, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Питон. 🤦‍♂️
     

  • 1.6, BlackRot (ok), 22:59, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сервисы удобная штука
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:33, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он что есть, что нет, как и UFW.
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:43, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если в установке по умолчанию в Убунте посмотреть список портов, на которых кто-то слушает, то там будут всякие DHCP, mdns, domain, ipp и может быть еще что-то. Эти вещи как-то приписаны в фаервол? Или каждый порт надо будет добавлять руками?
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:53, 11/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через D-Bus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений

    Бла-бла-бла. Типа, какая крутая штукенция, но при этом тут же указаны dbus и код на питоне. Да лучше без фонового процесса, без d-bus и питона, но с разрывом соединений. Лучше заново коннект установить, чтоб этот треш в системе иметь

     
     
  • 2.12, Аноним (1), 23:58, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лучше без фонового процесса

    IPC организовывается фоновыми процессами.

    > без d-bus

    D-Bus -- важнейший компонент десктопного (и не только) линукса. Смирись. Да и реализовывать свой собственный нескучный IPC уже не круто.

    > и питона

    Питон в данном случае не мешает.

     

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