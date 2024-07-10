Обновление Shotstars 0.2, инструмента для отслеживания убывающих звёзд на GitHub

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|1.1, 1 (??), 09:22, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Второй раз "попался" :-(
Думал про астрономию проект. Как-нибудь заголовки не в стиле жёлтой прессы составляйте.
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|2.13, 2 (?), 10:59, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже попался. Думал, про бывших, отъехавших на ПМЖ.
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|1.4, Аноним (4), 09:56, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В новой версии будет реализована спам рассылка тем пользователя, которые сняли звезду, чтобы снова поставили звезду. Почта будет получаться из парсинга их всех репозиатариев. В бесплатной версии будет разрешена отправка 1 емайла в минуту, не более 10 емайлов на репозиторий.
Версия ПРО будет стоить 199 руб в месяц....
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|2.8, Аноним (8), 10:17, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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главное ещё не забыть внести программу в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных™, а то ну пока несерьёзно как-то
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|1.6, Аноним (6), 10:08, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я когда на гитхабе своё выкладывал, то слишком сильно отвлекался на звёзды, они вызывают какую-то манию у людей типа меня. Сейчас, хоть и по другой причине, но на гитхаб не логинюсь больше - и норм, проще стало жить.
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|1.11, Аноним (11), 10:53, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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палю лайфхак, как набрать звезд: просто рекламируете свой проект в хакерньюс, но от лица мимокрокодила, типа "смотрите, какой проект нашел, как я раньше без него жил?" Статистика набора звезд любого проекта выглядит именно так: вначале болтается на уровне нуля, потом резко 1к звезд, а потом болтается на уровне 1к до следующей рекламы в хакерньюс. На гитхабе звезды это типа лайков, так что люди их ставят не глядя если проект "в принципе прикольный, потом гляну как-нибудь" (спойлер: не глянут).
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|2.14, iPony129412 (?), 10:59, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а только в хакерньюс?
а то обо мне на двух ресурсах писали, но звёзд нет - но мне и не надо.
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|1.15, Аноним (15), 11:07, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Так звезда это же что-то типа закладки. С мобильного приложения даже по категориям можно раскидывать. Интересен проект, отмечаешь его, чтобы не потерять. Никогда не ставил звёзды чтобы потешить чьё то самомнение.
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|2.16, 2 (?), 11:14, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Никогда не ставил звёзды чтобы потешить чьё то самомнение.
Это нормально для контингента - взять, а вместо хотя бы "спасибо" еще и обделать.
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|3.17, Аноним (2), 11:36, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> взять, а вместо хотя бы "спасибо" еще и обделать.
Про обделать сам додумал или свой опыт описал?
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|1.19, Аноним (18), 11:49, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется, что этот проект вообще не заслуживает новости. Гордыня (и тщеславие) - грех, а нормальным людям пофиг на звёзды и прочие понты, включая нашивки-ачивки на гитхабе, настолько, насколько они смогли это из себя выдавить.
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|3.24, нах. (?), 13:13, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не гони, вам в ольгино никто никогда долларами и не платил
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