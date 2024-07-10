Обновление Shotstars 0.2, инструмента для отслеживания убывающих звёзд на GitHub

Обновлен инструмент Shotstars 0.2, решающий проблему с отслеживанием исчезновения "звёзд" у проектов на GitHub. Штатные возможности GitHub не предоставляют пользователям информацию по убывающим "звёздам" в проекте и позволяют получить сведения только по их прибавлению. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3+ Изменения: Установить пакет Shotstars теперь можно и с помощью pip: pip install shotstars. Также подготовлены готовые сборки не требующие наличие Python в OS.

Работа скрипта ускорена в несколько раз за счёт распараллеливания задач.

В html-отчет добавлена расширенная метрика: накопление «New_Gone_Stars/Dates» за все время сканирований.

Изменён внешний вид CLI-таблиц. Обновлена функция прогресса. К расчетному времени снятия блокировки Github/API добавлено и оставшееся время ожидания в минутах. Переработан внешний вид html-отчета.

Расширенны проверки/оповещения на ошибки, например, если пользователь указал несуществующий или удаленный репозиторий для парсинга или пытался просканировать проект с более чем 6К+ звездами и т.д.

Добавлена новая функциональность в html-отчет: отображение аккумулированных данных по всем периодам сканирований с разбивкой по датам; суммарный расчет "new/gone stars/date" в заголовке; а также ведется подсчет дубликатов "username", которые неоднократно ставили или снимали звезды в отслеживаемом репозитории.

Добавлена новая метрика: реальная дата создания проекта (иногда дату создания проекта можно подделать с помощью коммитов, обманывая пользователей, Shotstars — не обмануть). В html-отчет также добавлены: рейтинг; реальная дата создания проекта и описание проекта (если присутствует).

Добавлен случайно выбираемый «User-Agent» для http запросов.

В случае использования старой версии Python 3.7 на OS Android/Termux или из-за ограничений новых версий OS Android быстрые процессы сменяются на безопасные потоки не вызывая ошибки.



