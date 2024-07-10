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Обновление Shotstars 0.2, инструмента для отслеживания убывающих звёзд на GitHub

10.07.2024 07:37

Обновлен инструмент Shotstars 0.2, решающий проблему с отслеживанием исчезновения "звёзд" у проектов на GitHub. Штатные возможности GitHub не предоставляют пользователям информацию по убывающим "звёздам" в проекте и позволяют получить сведения только по их прибавлению. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3+

Изменения:

  • Установить пакет Shotstars теперь можно и с помощью pip: pip install shotstars. Также подготовлены готовые сборки не требующие наличие Python в OS.
  • Работа скрипта ускорена в несколько раз за счёт распараллеливания задач.
  • В html-отчет добавлена расширенная метрика: накопление «New_Gone_Stars/Dates» за все время сканирований.
  • Изменён внешний вид CLI-таблиц. Обновлена функция прогресса. К расчетному времени снятия блокировки Github/API добавлено и оставшееся время ожидания в минутах. Переработан внешний вид html-отчета.
  • Расширенны проверки/оповещения на ошибки, например, если пользователь указал несуществующий или удаленный репозиторий для парсинга или пытался просканировать проект с более чем 6К+ звездами и т.д.
  • Добавлена новая функциональность в html-отчет: отображение аккумулированных данных по всем периодам сканирований с разбивкой по датам; суммарный расчет "new/gone stars/date" в заголовке; а также ведется подсчет дубликатов "username", которые неоднократно ставили или снимали звезды в отслеживаемом репозитории.
  • Добавлена новая метрика: реальная дата создания проекта (иногда дату создания проекта можно подделать с помощью коммитов, обманывая пользователей, Shotstars — не обмануть). В html-отчет также добавлены: рейтинг; реальная дата создания проекта и описание проекта (если присутствует).
  • Добавлен случайно выбираемый «User-Agent» для http запросов.
  • В случае использования старой версии Python 3.7 на OS Android/Termux или из-за ограничений новых версий OS Android быстрые процессы сменяются на безопасные потоки не вызывая ошибки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/snooppr/sho...)
  2. OpenNews: Опубликован инструмент для отслеживания убывающих звёзд на GitHub
  3. OpenNews: Уязвимость в GitHub Enterprise Server, дающая права администратора без аутентификации
  4. OpenNews: GitHub намерен запретить размещение сомнительных проектов для создания дипфейков
  5. OpenNews: GitHub обновил GPG-ключи из-за уязвимости, приводящей к утечке переменных окружения
  6. OpenNews: GitHub заблокировал игровой движок OpenXRay (блокировка отменена)
Автор новости: snoopppr
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61514-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 1 (??), 09:22, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Второй раз "попался" :-(

    Думал про астрономию проект. Как-нибудь заголовки не в стиле жёлтой прессы составляйте.

     
     
  • 2.13, 2 (?), 10:59, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже попался. Думал, про бывших, отъехавших на ПМЖ.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 10/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:47, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там звёзды не убывают, а падают. В бездну.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:56, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В новой версии будет реализована спам рассылка тем пользователя, которые сняли звезду, чтобы снова поставили звезду. Почта будет получаться из парсинга их всех репозиатариев. В бесплатной версии будет разрешена отправка 1 емайла в минуту, не более 10 емайлов на репозиторий.
    Версия ПРО будет стоить 199 руб в месяц....
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:17, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    главное ещё не забыть внести программу в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных™, а то ну пока несерьёзно как-то
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:59, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если звёзды убывают, значит это кому-нибудь надо.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:08, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я когда на гитхабе своё выкладывал, то слишком сильно отвлекался на звёзды, они вызывают какую-то манию у людей типа меня. Сейчас, хоть и по другой причине, но на гитхаб не логинюсь больше - и норм, проще стало жить.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:15, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На отечественный GitFlic перешел?
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 10:20, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На notabug и codeberg.
     

  • 1.10, eugener (ok), 10:23, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы отслеживание отписавшихся в инстаграме сделали.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:53, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    палю лайфхак, как набрать звезд: просто рекламируете свой проект в хакерньюс, но от лица мимокрокодила, типа "смотрите, какой проект нашел, как я раньше без него жил?" Статистика набора звезд любого проекта выглядит именно так: вначале болтается на уровне нуля, потом резко 1к звезд, а потом болтается на уровне 1к до следующей рекламы в хакерньюс. На гитхабе звезды это типа лайков, так что люди их ставят не глядя если проект "в принципе прикольный, потом гляну как-нибудь" (спойлер: не глянут).
     
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 10:59, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а только в хакерньюс?
    а то обо мне на двух ресурсах писали, но звёзд нет - но мне и не надо.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:00, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На других ресурсах аудитория не та, это правда.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:59, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    сейчас бы ради звёзд работать
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:07, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так звезда это же что-то типа закладки. С мобильного приложения даже по категориям можно раскидывать. Интересен проект, отмечаешь его, чтобы не потерять. Никогда не ставил звёзды чтобы потешить чьё то самомнение.
     
     
  • 2.16, 2 (?), 11:14, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Никогда не ставил звёзды чтобы потешить чьё то самомнение.

    Это нормально для контингента - взять, а вместо хотя бы "спасибо" еще и обделать.

     
     
  • 3.17, Аноним (2), 11:36, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > взять, а вместо хотя бы "спасибо" еще и обделать.

    Про обделать сам додумал или свой опыт описал?

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:46, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой менталитет.
     

  • 1.19, Аноним (18), 11:49, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется, что этот проект вообще не заслуживает новости. Гордыня (и тщеславие) - грех, а нормальным людям пофиг на звёзды и прочие понты, включая нашивки-ачивки на гитхабе, настолько, насколько они смогли это из себя выдавить.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:11, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не гони, лайк дороже деревянных.
     
     
  • 3.24, нах. (?), 13:13, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не гони, вам в ольгино никто никогда долларами и не платил

     
  • 2.25, Аноним (25), 13:18, 10/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.22, Аноним (22), 12:49, 10/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.23, Аноним (22), 12:51, 10/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.26, Аноним (25), 13:20, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для отслеживания убывающих звёзд эстрады есть софт?
     

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