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Выпуск VPN Lanemu 0.11.7

08.07.2024 10:40

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.11.7 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux и FreeBSD.

Изменения в версии 0.11.7:

  • Исполняемый файл приложения теперь требует установки OpenJDK вместо Oracle Java SE 8. Для запуска через старый .exe следует использовать Lanemu-legacy.exe.
  • Исправлена ошибка: Статус UPnP в пользовательском интерфейсе не всегда обновлялся.
  • При закрытии приложения теперь автоматически закрывается TCP-порт посредством UPnP.
  • В форму создания приглашения добавлена поддержка виджета календаря (для даты истечения срока действия приглашения).
  • Добавлена поддержка установки нескольких http(s)-адресов BitTorrent-трекеров в поле при создании сети.
  • Внесены незначительные улучшения в код для поддержки BitTorrent-трекера/DHT.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/Monsterovic...)
  2. OpenNews: Уязвимости в OpenVPN и SoftEther VPN
  3. OpenNews: Анализ безопасности 100 бесплатных VPN-приложений для платформы Android
  4. OpenNews: Атака TunnelVision, позволяющая перенаправить VPN-трафик через манипуляции с DHCP
  5. OpenNews: Определение сеансов OpenVPN в транзитном трафике
  6. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.6.9 с изменением лицензии
Автор новости: Skullnet
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61504-lanemu
Ключевые слова: lanemu, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Hamachi

    Воспоминание разблокировано: играть с пацанами контру через хамачи.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:05, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Внезапное озарение что это был просто впн, а не магия.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:48, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да в контру 1.6 и сейчас играют серверов хватает.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:14, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если объединить пару-тройку офисов?
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 11:04, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А это же типа как Tor ноды?
    И потом если что попробуй докажи, что это не ты?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 11:08, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если ты ещё локально запустишь веб сервер это будет почти как .onion ресурс.
     
  • 2.5, nox. (?), 11:17, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похоже так. Запускаешь. Через тебя проводится противозаконная транзакция. К тебе приходят с вопросами.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:29, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Похоже так. Запускаешь. Через тебя проводится противозаконная транзакция. К тебе приходят
    > с вопросами.

    Не, сразу радиолюбители шампанского, евпочя ;)

     
  • 3.16, Аноним (15), 13:15, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хамачи не так работает
     
  • 2.6, keydon (ok), 11:19, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и без тор ноды и с отключенным компьютером доказать что это не ты будет крайне проблематично.
     
     
  • 3.18, Аноним (15), 13:18, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    доказать что?
     
  • 3.22, нах. (?), 13:56, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же понимаешь, что товарищмайору нужно как-то выбирать э... собутыльников?

     
  • 2.17, Аноним (15), 13:16, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мидл нода не к чему не обзывает
    и никаких абуз не несет
    читаем маны
     

  • 1.7, Ося Бендер (?), 11:29, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не хватает "отдельных компонент написанных на пэхапэ, питоне и перле"... То-ли кровавый интерпрайз, то-ли курсовая работа.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:26, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас у корпорастов и хипстеров другие языки в моде.
     

  • 1.11, Аноним (12), 12:26, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux и FreeBSD."

    Звучит как юзерфрендли на хомяковском, но по факту кроме готового exe для винды никакой формой готового пакета для хомячков на Linux Mint, даже appimage нет, пердохайтесь с сорсами, почаны! xD

     
     
  • 2.13, Аноним (1), 12:37, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчики разрабатывают софт. Дистрибъюцией должны заниматься дистрибъюторы. Под вантуз есть экзе исключительно потому, что кроме разрабов его собрать больше некому: у вантуза нет культуры отделения разрабов от дистрибъюторов. В дальнейшем автору придется самостоятельно пилить автообновление, потому что в вантузе нет центрального механизма для этого.
     
     
  • 3.21, Аноним (3), 13:40, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто никому ничего должен запомни это.
     
  • 2.23, Skullnet (ok), 14:58, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но по факту кроме готового exe для винды никакой формой готового пакета для хомячков на Linux Mint, даже appimage нет, пердохайтесь с сорсами, почаны! xD

    А зачем тебе пакет, когда просто делаешь java -jar <программа> и оно работает?

     

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