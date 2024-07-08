Выпуск VPN Lanemu 0.11.7

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|1.1, Аноним (1), 11:02, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Hamachi
Воспоминание разблокировано: играть с пацанами контру через хамачи.
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|2.4, Аноним (3), 11:08, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты ещё локально запустишь веб сервер это будет почти как .onion ресурс.
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|2.5, nox. (?), 11:17, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже так. Запускаешь. Через тебя проводится противозаконная транзакция. К тебе приходят с вопросами.
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|3.12, Аноним (12), 12:29, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Похоже так. Запускаешь. Через тебя проводится противозаконная транзакция. К тебе приходят
> с вопросами.
Не, сразу радиолюбители шампанского, евпочя ;)
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|2.6, keydon (ok), 11:19, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и без тор ноды и с отключенным компьютером доказать что это не ты будет крайне проблематично.
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|3.22, нах. (?), 13:56, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты же понимаешь, что товарищмайору нужно как-то выбирать э... собутыльников?
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|2.17, Аноним (15), 13:16, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мидл нода не к чему не обзывает
и никаких абуз не несет
читаем маны
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|1.7, Ося Бендер (?), 11:29, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не хватает "отдельных компонент написанных на пэхапэ, питоне и перле"... То-ли кровавый интерпрайз, то-ли курсовая работа.
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|1.11, Аноним (12), 12:26, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux и FreeBSD."
Звучит как юзерфрендли на хомяковском, но по факту кроме готового exe для винды никакой формой готового пакета для хомячков на Linux Mint, даже appimage нет, пердохайтесь с сорсами, почаны! xD
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|2.13, Аноним (1), 12:37, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчики разрабатывают софт. Дистрибъюцией должны заниматься дистрибъюторы. Под вантуз есть экзе исключительно потому, что кроме разрабов его собрать больше некому: у вантуза нет культуры отделения разрабов от дистрибъюторов. В дальнейшем автору придется самостоятельно пилить автообновление, потому что в вантузе нет центрального механизма для этого.
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|2.23, Skullnet (ok), 14:58, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но по факту кроме готового exe для винды никакой формой готового пакета для хомячков на Linux Mint, даже appimage нет, пердохайтесь с сорсами, почаны! xD
А зачем тебе пакет, когда просто делаешь java -jar <программа> и оно работает?
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