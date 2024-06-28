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Выпуск видеоредактора Shotcut 24.06

28.06.2024 09:27

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 24.06, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлен кодировщик видео в формате AV1, основанный на библиотеке SVT-AV1, позволяющий добиться более высокой скорости кодирования на системах без поддержки аппаратного ускорения для формата AV1, благодаря задействованию доступных в CPU Intel средств аппаратного распараллеливания вычислений.
  • Добавлена поддержка изображений в формате AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1.
  • Добавлен фильтр Drop Shadow для создания теней с использованием альфа-канала (фильтр применяется к содержимому с прозрачным фоном, например, к слою с текстом, накладываемому поверх контента).
  • Добавлен видеофильтр "Яркость" ("Vibrance"), который отличается от фильтра "Насыщенность" ("Saturation") акцентированием на корректировку не всех, а текущих параметров насыщенности, например, чтобы не искажать оттенки кожи.
  • Добавлен звуковой фильтр "Средняя матрица" (Mid-Side Matrix) для преобразования пространственной записи звука с Mid-Side-микрофонов (два микрофона, один на направлен на источник звука, а второй размещён в стороне) в обычный стереозвук.
  • Добавлена поддержка промежуточной записи в файлы DJI LRF (MP4).
  • Улучшена обработка видео с переменной частотой кадров.
  • В сборках обновлены версии Qt 6.7, dav1d 1.4.2, FFmpeg 7.0, OpenCV 4.9.0 и VMAF 3.0.0.
  • Добавлены тестовые сборки для платформы Windows, собранные для архитектуры ARM64.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 24.04
  4. OpenNews: Опубликован видеоредактор Flowblade 2.14
  5. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61453-shotcut
Ключевые слова: shotcut
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:31, 28/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    А где исскуственный интелект, неужели придётся следующую версию ждать?
     
     
  • 2.2, нитгитлистер (?), 09:34, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    топаз видео аи в помощь))
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:25, 28/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:42, 28/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Выглядит серьёзно. Есть те кто пробовал?
     
     
  • 2.5, J (??), 10:57, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственный видеоредактор, которым я смог пользоваться на линуксе, рекомендую.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:06, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не особо замысловатый, но он работать будет. Экспириенс был гораздо лучше, чем openshot и kdenlive.
     

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