Выпуск видеоредактора Shotcut 24.06

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 24.06, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: Добавлен кодировщик видео в формате AV1, основанный на библиотеке SVT-AV1, позволяющий добиться более высокой скорости кодирования на системах без поддержки аппаратного ускорения для формата AV1, благодаря задействованию доступных в CPU Intel средств аппаратного распараллеливания вычислений.

Добавлена поддержка изображений в формате AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1.

Добавлен фильтр Drop Shadow для создания теней с использованием альфа-канала (фильтр применяется к содержимому с прозрачным фоном, например, к слою с текстом, накладываемому поверх контента).

Добавлен видеофильтр "Яркость" ("Vibrance"), который отличается от фильтра "Насыщенность" ("Saturation") акцентированием на корректировку не всех, а текущих параметров насыщенности, например, чтобы не искажать оттенки кожи.

Добавлен звуковой фильтр "Средняя матрица" (Mid-Side Matrix) для преобразования пространственной записи звука с Mid-Side-микрофонов (два микрофона, один на направлен на источник звука, а второй размещён в стороне) в обычный стереозвук.

Добавлена поддержка промежуточной записи в файлы DJI LRF (MP4).

Улучшена обработка видео с переменной частотой кадров.

В сборках обновлены версии Qt 6.7, dav1d 1.4.2, FFmpeg 7.0, OpenCV 4.9.0 и VMAF 3.0.0.

Добавлены тестовые сборки для платформы Windows, собранные для архитектуры ARM64.



