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Выпуск Linguist Translate 6.0.0, браузерного дополнения для перевода

27.06.2024 22:56

Опубликована новая значительная версия Linguist Translate, браузерного дополнения для полнофункционального перевода с одного языка не другой. Дополнение ориентировано на приватность и, кроме возможностей для перевода, включает словарь с закладками. Поддерживается как организация перевода на локальной системе при помощи движков Bergamot, LibreTranslator, TartuNLP и LingvaTranslator, так и подключение внешних сервисов, таких как Google Translate, Yandex Translate, Bing Translate, DeepL и ChatGPT. Возможно добавление собственных модулей перевода. Код распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в браузерах на основе движка Chromium, Firefox Firefox для Android.

В новой версии дополнение переведено на третью версию манифеста Chrome (Manifest V3) в сборке для браузеров на базе движка Chromium, но осталось на версии Manifest V2 для Firefox, из-за нереализованного в Firefox API "offscreen" и "sandbox" API для третьей версии манифеста. В связи с переходом на Manifest V3 в Chrome, дополнение перестало работать для пользователей на Windows 7 с версией Chrome 109 и ниже, так как в этих версиях не реализован API "offscreen". Переход на версию Manifest V3 осуществлён из-за давления Chrome, который планирует начать отключение дополнений с Manifest V2 в июле 2024 года.

Из-за особенностей магазина дополнений к Chrome, в котором невозможно указать поддерживаемые версии браузеров для каждой версии дополнения, пользователи Chrome версии 109 и ниже больше не могут пользоваться старой версией дополнения после автоматического обновления на новую версию. Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, могут установить версию 5.0.17 в режиме разработчика.

Другие изменения в новой версии:

  • Собственные модули перевода теперь выполняются в изолированном контексте, без доступа к Extension API, что улучшает безопасность и позволяет использовать модули перевода, не заслуживающие полного доверия, так как теперь пользовательский код имеет доступ только к пустому документу в песочнице и может делать запросы на любые домены через прокси с помощью API postMessage.
  • Добавлена опция для отключения записи истории переводов.
  • Исправлены незначительные ошибки.

Так же, сегодня состоялся релиз Linguist Translate на ProductHunt, агрегаторе проектов с прозрачным рейтингом.

  1. Главная ссылка к новости (https://linguister.io/blog/rel...)
  2. OpenNews: Релиз Linguist 5.0, браузерного дополнения для перевода страниц
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась поддержка машинного перевода на русский и украинский языки
  4. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста
  5. OpenNews: Планы в отношении поддержки в Firefox второй и третьей версий манифеста Chrome
  6. OpenNews: Google анонсировал скорое прекращение поддержки второй версии манифеста в Chrome
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61451-linguister
Ключевые слова: linguister
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, noc101 (ok), 23:34, 27/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Пользуйтесь нормальными браузером от Яндекса, с прекрасным переводом всего, текст, картинки, видео.
    Не надо ставить дополнений с кривым переводчиком.
     
     
  • 2, Аноним (2), 00:04, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за совет товарищ майор
     
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