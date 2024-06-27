Выпуск Linguist Translate 6.0.0, браузерного дополнения для перевода

Опубликована новая значительная версия Linguist Translate, браузерного дополнения для полнофункционального перевода с одного языка не другой. Дополнение ориентировано на приватность и, кроме возможностей для перевода, включает словарь с закладками. Поддерживается как организация перевода на локальной системе при помощи движков Bergamot, LibreTranslator, TartuNLP и LingvaTranslator, так и подключение внешних сервисов, таких как Google Translate, Yandex Translate, Bing Translate, DeepL и ChatGPT. Возможно добавление собственных модулей перевода. Код распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в браузерах на основе движка Chromium, Firefox Firefox для Android. В новой версии дополнение переведено на третью версию манифеста Chrome (Manifest V3) в сборке для браузеров на базе движка Chromium, но осталось на версии Manifest V2 для Firefox, из-за нереализованного в Firefox API "offscreen" и "sandbox" API для третьей версии манифеста. В связи с переходом на Manifest V3 в Chrome, дополнение перестало работать для пользователей на Windows 7 с версией Chrome 109 и ниже, так как в этих версиях не реализован API "offscreen". Переход на версию Manifest V3 осуществлён из-за давления Chrome, который планирует начать отключение дополнений с Manifest V2 в июле 2024 года. Из-за особенностей магазина дополнений к Chrome, в котором невозможно указать поддерживаемые версии браузеров для каждой версии дополнения, пользователи Chrome версии 109 и ниже больше не могут пользоваться старой версией дополнения после автоматического обновления на новую версию. Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, могут установить версию 5.0.17 в режиме разработчика. Другие изменения в новой версии: Собственные модули перевода теперь выполняются в изолированном контексте, без доступа к Extension API, что улучшает безопасность и позволяет использовать модули перевода, не заслуживающие полного доверия, так как теперь пользовательский код имеет доступ только к пустому документу в песочнице и может делать запросы на любые домены через прокси с помощью API postMessage.

Добавлена опция для отключения записи истории переводов.

Исправлены незначительные ошибки. Так же, сегодня состоялся релиз Linguist Translate на ProductHunt, агрегаторе проектов с прозрачным рейтингом.



