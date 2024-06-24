Выпуск SKUDONET 7.1, дистрибутива для создания балансировщиков трафика

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:05, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – видимо кому то нужна вебморда

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:21, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – и кто будет обновлять ваш контейнер?

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:24, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Тот же, кто будет дистриб обновлять. Не, реально ради вебморды городить дистриб это куку досвидос.

3.16 , Аноним ( 4 ), 12:04, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати откуда вообще такая искажённая логика типа если дистр то всё обновляю всеми силами, а типа контейнер то не буду обновлять. Это ведь какая то радикальная ошибка у многих в головах. Откуда она взялась? Это надо искоренять.

2.13 , penetrator ( ? ), 11:48, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – контейнер? для высоконагруженного сервера? а весь траффик через докер? ))) дистрибутив можети и перебор, а вот контейнеры точно на помойку, это все облачная мишура 3.14 , Аноним ( 4 ), 11:54, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ещё один не может понять что контейнер это не виртуалка. Контейнер не тяжелее чрута.

4.19 , вымя ( ? ), 12:16, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да-да, и костыли вроде --network host им тоже, конечно, не нужны.

5.22 , Аноним ( 22 ), 12:42, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С чего бы это костыли? Валидный способ настройки сети, иногда необходимый.

4.26 , Аноним ( 26 ), 13:10, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, и io на диск в контейнере - это тоже не проблема.

3.15 , Аноним ( 4 ), 11:56, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это я уже не говорю если у тебя такой большой трафик то тогда какой тебе Линукс? Тебе нужен аппаратный балансировщик на который ты никогда не заработаешь.

4.23 , Аноним ( 22 ), 12:49, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это такой способ админчиков снять с себя ответственность, не занимаясь проектированием. Я его десятки лет назад выкусил. Чтобы потом сказать "а я же говорил, что надо было покупать железа и софта на миллиард, чтобы наш онлайн магазин не упал, я предупреждал". Решается наличием в команде грамотного архитектора, который таким вот кадрам раздает по куполу.

3.21 , Аноним ( 22 ), 12:42, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы прослушали новости из 2005 года, stay tuned.

