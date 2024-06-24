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Выпуск SKUDONET 7.1, дистрибутива для создания балансировщиков трафика

24.06.2024 10:35

Представлен выпуск проекта SKUDONET 7.1, развивающего специализированный дистрибутив на базе Debian GNU/Linux, оптимизированный для развёртывания балансировщиков трафика и обратных прокси, а также для создания инфраструктуры для организации доставки приложений. Поддерживается как создание балансировщиков для HTTP/HTTPS, так и реализация сервисов для распределения по узлам произвольного TCP и UDP трафика. Управление и мониторинг за системой осуществляется через web-интерфейс. Размер загрузочного iso-образа 844 МБ. Помимо готовой сборки предоставляется репозиторий пакетов, который можно использовать для формирования окружения SKUDONET на базе уже установленных систем с Debian.

Выпуск построен на базе Debian 12 и поставляется с ядром Linux 6.1.90. Из изменений по сравнению с прошлой веткой отмечается расширение поддержки оборудования и задействование появившихся в ядре 6.1 новых возможностей, связанных с сетевым стеком, виртуализацией, управлением памятью, безопасностью и управлением энергопотреблением (в прошлой ветке SKUDONET Community Edition использовалось ядро 4.19). Добавлена поддержка определения IP-адресов в балансировщике через DHCP. Предоставлена возможность указания доменных имён вместо IP-адресов при настройке бэкендов в балансировщике.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.skudonet.com/blog/...)
  2. OpenNews: В ядре Linux появится возможность использования eBPF для создания планировщиков задач
  3. OpenNews: Выпуск HTTP/TCP-балансировщика HAProxy 3.0
  4. OpenNews: Доступен OpenZiti 1.0, инструментарий для встраивания оверлейных сетей в приложения
  5. OpenNews: Первый выпуск фреймворка для создания сетевых сервисов Pingora
  6. OpenNews: Google открыл технологию передачи данных Falcon
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61431-skudonet
Ключевые слова: skudonet
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 10:55, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Опять эти дистры. В нормальном мире для того чтобы повторить сабж должно хватить одного контейнера.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:05, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видимо кому то нужна вебморда
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:21, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и кто будет обновлять ваш контейнер?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:24, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тот же, кто будет дистриб обновлять. Не, реально ради вебморды городить дистриб это куку досвидос.
     
  • 3.16, Аноним (4), 12:04, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати откуда вообще такая искажённая логика типа если дистр то всё обновляю всеми силами, а типа контейнер то не буду обновлять. Это ведь какая то радикальная ошибка у многих в головах. Откуда она взялась? Это надо искоренять.
     
  • 2.13, penetrator (?), 11:48, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    контейнер? для высоконагруженного сервера? а весь траффик через докер? )))

    дистрибутив можети и перебор, а вот контейнеры точно на помойку, это все облачная мишура

     
     
  • 3.14, Аноним (4), 11:54, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ещё один не может понять что контейнер это не виртуалка. Контейнер не тяжелее чрута.
     
     
  • 4.19, вымя (?), 12:16, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, и костыли вроде --network host им тоже, конечно, не нужны.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 12:42, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это костыли? Валидный способ настройки сети, иногда необходимый.
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:10, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и io на диск в контейнере - это тоже не проблема.
     
  • 3.15, Аноним (4), 11:56, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я уже не говорю если у тебя такой большой трафик то тогда какой тебе Линукс? Тебе нужен аппаратный балансировщик на который ты никогда не заработаешь.
     
     
  • 4.23, Аноним (22), 12:49, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это такой способ админчиков снять с себя ответственность, не занимаясь проектированием. Я его десятки лет назад выкусил. Чтобы потом сказать "а я же говорил, что надо было покупать железа и софта на миллиард, чтобы наш онлайн магазин не упал, я предупреждал". Решается наличием в команде грамотного архитектора, который таким вот кадрам раздает по куполу.
     
  • 3.21, Аноним (22), 12:42, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы прослушали новости из 2005 года, stay tuned.
     

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