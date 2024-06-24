Выпуск SKUDONET 7.1, дистрибутива для создания балансировщиков трафика

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|1.4, Аноним (4), 10:55, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Опять эти дистры. В нормальном мире для того чтобы повторить сабж должно хватить одного контейнера.
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|3.11, Аноним (11), 11:24, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тот же, кто будет дистриб обновлять. Не, реально ради вебморды городить дистриб это куку досвидос.
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|3.16, Аноним (4), 12:04, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати откуда вообще такая искажённая логика типа если дистр то всё обновляю всеми силами, а типа контейнер то не буду обновлять. Это ведь какая то радикальная ошибка у многих в головах. Откуда она взялась? Это надо искоренять.
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|2.13, penetrator (?), 11:48, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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контейнер? для высоконагруженного сервера? а весь траффик через докер? )))
дистрибутив можети и перебор, а вот контейнеры точно на помойку, это все облачная мишура
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|3.14, Аноним (4), 11:54, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ещё один не может понять что контейнер это не виртуалка. Контейнер не тяжелее чрута.
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|4.19, вымя (?), 12:16, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да-да, и костыли вроде --network host им тоже, конечно, не нужны.
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|5.22, Аноним (22), 12:42, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего бы это костыли? Валидный способ настройки сети, иногда необходимый.
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|3.15, Аноним (4), 11:56, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это я уже не говорю если у тебя такой большой трафик то тогда какой тебе Линукс? Тебе нужен аппаратный балансировщик на который ты никогда не заработаешь.
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|4.23, Аноним (22), 12:49, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это такой способ админчиков снять с себя ответственность, не занимаясь проектированием. Я его десятки лет назад выкусил. Чтобы потом сказать "а я же говорил, что надо было покупать железа и софта на миллиард, чтобы наш онлайн магазин не упал, я предупреждал". Решается наличием в команде грамотного архитектора, который таким вот кадрам раздает по куполу.
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