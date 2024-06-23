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Компания RedHat опубликовала результаты тестирования производительности IPsec

23.06.2024 09:50

Компания Red Hat опубликовала результаты оценки производительности шифрованных каналов связи, организованных с использованием протокола IPsec, на современном оборудовании, а также сравнила пропускную способность IPsec на базе алгоритмов аутентифицированного шифрования AES-GCM и AES-SHA1.

Тестирование проводилось в дистрибутиве RHEL 9.4 на сервере с двумя процессорами Intel Xeon Scalable четвёртого поколения (28 ядер и 56 логических ядер в каждом CPU), подключённом к сети через 100-гигабитный сетевой адаптер Intel E810. Аппаратное ускорение IPsec с выносом операций на сторону сетевой карты или Intel QAT было отключено для получения представления о производительности программного стека. Настройки системы были выставлены в соответствии с профилем "throughput-performance", был отключён межсетевой экран firewalld, а также выполнена привязка процесса iperf3, генерирующего трафик, и обработчика прерываний сетевой карты к первому ядру CPU (чтобы избежать снижения производительности из-за миграции обработчиков прерываний на узлы NUMA, не связанных с сетевой картой).

В однопоточном тесте IPsec для IPv4 и IPv6 при использовании одного ядра CPU для процесса iperf3 была зафиксирована производительность в 6 Gbit/s для AES-GCM и 3.75 Gbit/s для AES-SHA1, т.е. AES-SHA1 оказался медленнее AES-GCM примерно на 40%. При тестировании нескольких параллельных потоков (каждый экземпляр iperf3 прикреплялся к отдельному ядру CPU) пиковая пропускная способность при использовании AES-GCM достигала 50 Gbit/s для IPv4 и IPv6, что демонстрирует возможность полной утилизации доступной пропускной способности на типовом сервере с двумя 25-гигабитными или одним 40-гигабитным каналом связи без применения аппаратного ускорения (или половину пропускной способности 100-гигабитного линка, использовавшегося при тестировании).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Уязвимость в strongSwan IPsec, приводящая к удалённому выполнению кода
  3. OpenNews: Выпуск OpenIKED 7.3, переносимой реализации протокола IKEv2 для IPsec
  4. OpenNews: Уязвимость в strongSwan IPsec, допускающая удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: Выпуск strongSwan 5.4.0, открытой реализации IPsec
  6. OpenNews: Новая атака SLOTH, затрагивающая протоколы TLS 1.2, SSH и IKE/IPsec с MD5 и SHA-1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61426-ipsec
Ключевые слова: ipsec, benchmark
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    IPsec разве не забанили в РФ на уровне протокола? К чему эта новость? Давно уже только shadowsocks и vless спасает.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:28, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Редхат это ведь российся компания...
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 12:01, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    L2TP IPSec работает, Wireguard работает.
     
     
  • 3.18, анон (?), 12:55, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как минимум Wireguard некоторые мобильные операторы таки блочат
     
     
  • 4.27, Олег (??), 14:19, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В некоторых местах даже ssh тоннели блочат....
     
     
  • 5.31, Аноним (-), 14:44, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.30, noc101 (ok), 14:43, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блочат не сам Wireguard, а UDP протокол.
     
     
  • 5.33, Аноним (-), 14:45, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блочат не сам Wireguard, а UDP протокол.

    А месенжеры у этих придурков как работают? Или они всерьез предлагают звонки по TCP делать?!

     
     
  • 6.35, noc101 (ok), 14:47, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Блочат не сам Wireguard, а UDP протокол.
    > А месенжеры у этих придурков как работают? Или они всерьез предлагают звонки
    > по TCP делать?!

    Месенджеры работают по TCP
    Звонки по RTP
    Насколько я знаю.

     
  • 2.11, timur.davletshin (ok), 12:23, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты ещё расскажи, что ECH (Encrypted Client Hello, бывший ESNI) забанен. Работает и ECH, и IPsec.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:29, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого работает?
     
     
  • 4.15, timur.davletshin (ok), 12:42, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У кого работает?

    Даже у государственного Ростелекома работает.

    https://defo.ie/ech-check.php - можешь проверить.

     
     
  • 5.20, Аноним (14), 13:03, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, а можно теперь так, чтобы на самом деле работало? Ну вот https://www.cloudflare.com/ssl/encrypted-sni/ например должно показывать что всё ок. А то толку если создаётся видимость работы, а на практике трафик (и серты) всё равно подменяются левыми васянами?
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 13:54, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://www.cloudflare.com/ssl/encrypted-sni

    УМВР, 4 галки. Провайдер Ростелеком.

     
     
  • 7.28, Аноним (14), 14:24, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > УМВР, 4 галки. Провайдер Ростелеком.

    Видимо, РТ может себе позволить как монополист, остальных заставляют осуществлять незаконную противоправную деятельность. Хотя многие и без всякого принуждения встраивали малварь в страницы и торговали данными.

     
     
  • 8.32, noc101 (ok), 14:44, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит читать помойки Никто не запрещал использовать И уж тем более не считает... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.36, Аноним (14), 15:02, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты лучше поинтересуйся, какие санкции применяются к провайдерам в случае чего ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.34, Аноним (-), 14:46, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.19, Аноним (1), 12:56, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе еще в прошлый раз сказали, что сильно зависит от провайдера. Кто-то бежит впереди паровоза. Прямо сейчас общепринятый паровоз -- банить известные тунеллирующие протоколы, неизвестные пока не трогают. Если твой пров отстал от паровоза, это временно и решается всего одной заявой в прокуратуру.
     
     
  • 4.29, Олололо (-), 14:37, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня два провайдера (Maxnet и TTK) и у обоих ни wireguard ни IPSec не работают, не рабтает так же L2TP.
    Я написал вопрос Maxnet зачем зачем они блокируют, ответ был - мы ничего не блокируем, этим  занимается такой-то институт ... (сказали название какого-то государственного института), к нам уже приходит канал с блокировкой.
    Я так понял, что этот институт, чтобы ничего не изобретать просто забанил всё.
     
  • 2.13, Гость (??), 12:28, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Забанить IPsec = забанить VoWiFi, на такое не пойдут!
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:51, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:32, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто мешает гонять его с ГОСТовой криптой?
    И задекларировать точку туннелирования для пущей важности.
     

  • 1.4, АнонимАнони.. (?), 11:31, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странные тесты у них :) 100 гигабитная карта E810-2CQDA2 с одной стороны и две по 25 с другой и ВНЕЗАПНО пропускная способность упёрлась в 50 гигабит

    P.S. Бил ли бандинг и в каком режиме не понятно ...  

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:08, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как нужно было?
     
     
  • 3.12, Sw00p aka Jerom (?), 12:24, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.ietf.org/rfc/rfc2544.txt
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:37, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вывод в том, что если у вас две карты по 25 или одна 40, то вы сможете их утилизировать на 100% программно, а не упрётесь в какие-то другие ограничения
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:16, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    6 Gbit/s * 28 ядер = 168 Gbit/s долбодятлы: уперлись в карту 2x25
    PS а до перехода в IBM серьезная компания была
     
  • 1.10, Аноним (9), 12:17, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Черт: там же 2 процессора, те 336 Гбит/c
     
  • 1.23, Аноним (-), 13:42, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

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