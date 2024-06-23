Компания RedHat опубликовала результаты тестирования производительности IPsec

|
|1.1, Аноним (1), 11:23, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
|
IPsec разве не забанили в РФ на уровне протокола? К чему эта новость? Давно уже только shadowsocks и vless спасает.
|
|
|
|
|
|3.18, анон (?), 12:55, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Как минимум Wireguard некоторые мобильные операторы таки блочат
|
|
|
|
|
|5.33, Аноним (-), 14:45, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Блочат не сам Wireguard, а UDP протокол.
А месенжеры у этих придурков как работают? Или они всерьез предлагают звонки по TCP делать?!
|
|
|
|6.35, noc101 (ok), 14:47, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Блочат не сам Wireguard, а UDP протокол.
> А месенжеры у этих придурков как работают? Или они всерьез предлагают звонки
> по TCP делать?!
Месенджеры работают по TCP
Звонки по RTP
Насколько я знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.28, Аноним (14), 14:24, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> УМВР, 4 галки. Провайдер Ростелеком.
Видимо, РТ может себе позволить как монополист, остальных заставляют осуществлять незаконную противоправную деятельность. Хотя многие и без всякого принуждения встраивали малварь в страницы и торговали данными.
|
|
|
|8.32, noc101 (ok), 14:44, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хватит читать помойки Никто не запрещал использовать И уж тем более не считает... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.36, Аноним (14), 15:02, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты лучше поинтересуйся, какие санкции применяются к провайдерам в случае чего ... текст свёрнут, показать
|
|3.19, Аноним (1), 12:56, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тебе еще в прошлый раз сказали, что сильно зависит от провайдера. Кто-то бежит впереди паровоза. Прямо сейчас общепринятый паровоз -- банить известные тунеллирующие протоколы, неизвестные пока не трогают. Если твой пров отстал от паровоза, это временно и решается всего одной заявой в прокуратуру.
|
|
|
|4.29, Олололо (-), 14:37, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня два провайдера (Maxnet и TTK) и у обоих ни wireguard ни IPSec не работают, не рабтает так же L2TP.
Я написал вопрос Maxnet зачем зачем они блокируют, ответ был - мы ничего не блокируем, этим занимается такой-то институт ... (сказали название какого-то государственного института), к нам уже приходит канал с блокировкой.
Я так понял, что этот институт, чтобы ничего не изобретать просто забанил всё.
|
|2.21, Аноним (21), 13:32, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кто мешает гонять его с ГОСТовой криптой?
И задекларировать точку туннелирования для пущей важности.
|
|1.4, АнонимАнони.. (?), 11:31, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Странные тесты у них :) 100 гигабитная карта E810-2CQDA2 с одной стороны и две по 25 с другой и ВНЕЗАПНО пропускная способность упёрлась в 50 гигабит
P.S. Бил ли бандинг и в каком режиме не понятно ...
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 13:37, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вывод в том, что если у вас две карты по 25 или одна 40, то вы сможете их утилизировать на 100% программно, а не упрётесь в какие-то другие ограничения
|
|1.9, Аноним (9), 12:16, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
6 Gbit/s * 28 ядер = 168 Gbit/s долбодятлы: уперлись в карту 2x25
PS а до перехода в IBM серьезная компания была
|