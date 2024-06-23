Обновление текстового редактора GNU Emacs 29.4 с устранением уязвимости

2.10 , Аноним ( - ), 11:07, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в узких кругах

> альтернативно одарённых Ты сам ответил на свой вопрос.

Пользуясь емаксом они ощущают себя ылиткой. Плюс это какой-то признак "свой-чужой".

Точно так же как вимеры. Мне тут один хвастался что он всего за два года выучил вим как профи))

Но на предположение, что это время нужно было потратить на что-то более полезное, реакция была неадекватная.

3.15 , Анонимс ( ? ), 11:18, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А есть ли вим, без дурацких режимов и емаксы без кофейников. Ну как-то же в консольке можно работать, за 50 лет хоть что-то адекватное должно же было быть придумано?

Просто тоскливо становиться, от необходимости всё это барахло проверять самостоятельно.

4.26 , Bottle ( ? ), 11:46, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть KDevelop.

5.27 , Анонимс ( ? ), 11:54, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это самая крутая IDE!

Ломает кайф, когда препроцессорные директивы так себе обрабатывает, от этого ломается каждый запуск автодополнение и еще что-то.

До clion далеко, в этом плане, но KDev пользуюсь постоянно.

Любопытно, если бы в codelite не был так убого устроен импорт проекта из CMake, может и там было бы удобно?

2.11 , Аноним ( 11 ), 11:15, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – в наши дни емакс и вим используются исключительно для понтов, потому что мониторы уже давно не текстовые, а клавиатуры уже давно получили модификаторы Ctrl, Shift, Alt. Я тут заметил, что если ты работаешь в команде, то пользователи этих экскрементов обязательно заявят о себе как бы невзначай оброненными фразами типа "а вот у меня в виме..." Самое смешное, что вим/эмакс с плагинами тормознее нормальных IDE, но при это предоставляют куда более худший функционал.

3.17 , Аноним ( 13 ), 11:24, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – проецируешь дяденька. вот ты же сам пришел в новость про имакс и теперь ноешь, какой он не нужный, и какие его пользователи "одаренные". они осилили, а ты нет - завидуем, голубчик?

4.18 , Аноним ( 11 ), 11:33, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интерфейс должен быть незаметен. Если его приходится "осваивать"/"осиливать", то его ЦА -- исключительно ССЗБ. И вообще, это не я пришел в новость про эмакс. Это эмакс пришел в мой опеннет и аки пустая бочка, громко гремит тут своей псевдоилитарностью.

5.21 , Ox ( ? ), 11:43, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нигде тут не видел завялений вида: "Вышла версия 29.129 GNU Emacs -- редактора для илитариев", но вот иллитид, убеждающий всех в обратном в каждом треде об имакс обязательно найдётся.

6.25 , Аноним ( 1 ), 11:46, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это так же как легко опеределить коллекционную вещь. Если например на коробке вещи написано что она коллекционная, то это на сто процентов значит что она не коллекционная. Так же и с илиткой. На настоящей илитке не написано что она илитка.

2.22 , Аноним ( 1 ), 11:43, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из коробки уже давно есть emacs-doom. Единственная к нему претензия от меня почему там по дефолту управление как в виме?

