Обновление текстового редактора GNU Emacs 29.4 с устранением уязвимости

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|2.3, выф (?), 09:55, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"нормальный текстовый редактор"
"уязвимость во входящем в состав Emacs почтовом/RSS/NNTP-клиенте Gnus"
Будем честны хоть раз, текстовый редактор имеет уязвимость, потому что уязвимость в почтовом клиенте........ алло )))
Напомниает китайский идиотизм для детей - теперь по скидке, со встроенными фонариком и зажигалкой! Да кстати, жига подтекает, а фонарик искрит, будте осторожны.
Если закрыть глаза на то что это по сути тот же системД, только среди текстовиков, то да, emacs только и есть в консольке. Ну и textadept конечно же.
Бред романтизма из палеолита не берём в расчёт, типа 50 кнопок для одного примитивного функционала в vim.
Но почтовик и новости в KDevelop/VS/Sublime/Codelite это уж слишком )
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|3.20, Ox (?), 11:38, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будем честны, gnus в первую очередь news-reader, а уже почтовый клиент.
Рахим из Хекслет в каком-то из подкастов на мой взгляд совершенно верно охарактерировал emacs -- это фреймвор для работы с текстом, а редактор имеющийся на борту -- это что-то вроде демонстрации возможностей. :)
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|2.5, user90 (?), 10:31, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это давно куда больше чем какой-то жалкий "текстовый редактор" ;)
Помню в нем в какие-то игрушки даже играл.
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|1.4, Ю.Т. (?), 10:27, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запрограммировать автообработку текста в емаксе для меня оказалось легче, чем в опеноффисе. Хотя лиспа я практически не знаю.
Делал недавно немаленький макет (+рисунки, формулы) в емаксе с оргмодом, так сил потратил в разы меньше, чем на макет подобной сложности, но в опеноффисе.
А вот то, как изкоробочный емакс "лежит в руке", конечно, сильно отличается от всего прочего, что мы встречаем уже лет 30+. Но ведь и настраивается. Также весь этот театр древности с заучиванием аккордов. Опять-таки, настраивается.
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|2.8, фыв (??), 10:49, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подскажи пожалуйста делитанту.
В GUI версии можно как в офисе работать с картинками, формулами, разными шрифтами, а может и latex, markdown, делить всё на страницы с отступами и без лазанья в конфиги и скрипты?? Ну т.е. по человечески мышкой прям, так просто?
Или это всё тот же пердолинг с конфигами, не дай бог лиспом и еще чем? Lua переживу кстати.
Потому как, отбросил емакс в прошлом, из-за его нереальной тормознутости, при открытии больших с++ проектов. Хотел в вим, но там управление текстовым редактором - это апофеоз абсурда. Хочу вновь попробовать емакс. Да и в консоли часто редачу что-то.
Как оно сегодня, уже можно отключить кофеварку с потовиком и делать наконец документы и презенташки, одной кнопкой выводя в PDF и иные форматы?
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|3.9, фыв (??), 10:51, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без понятия, но если он еще и excel умеет заменять с формулами всякими, только без лиспа с (((()))))()())))))))(, то это еще интересней :))())
Только без фанатизма больного, я просто не понимаю зачем мне столько скобочек, в глазах начинает рябить от лиспа, еще с универа.
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|3.12, Аноним (12), 11:15, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работать с картинками и разными шрифтами в емаксе немного мазохизм. Латех и маркдаун - пожалуйста. Нет, мышкой особо нельзя перетаскивать ничего как в офисах. Если тебе всё это надо, то лучше в либреофисе делать.
Править конфиги во время работы тоже зачем? Кроме как переключить пару настроек? Кастомные скрипты нууу если что-то совсем нишевое. Погугли и поищи в репозитории Melpa, может уже готовые пакеты есть.
Экспорт языков разметки одной кнопкой в пдф, одт, хтмл, еще во что-то видел. Презентации не помню.
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|4.16, Анонимс (?), 11:21, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо. Любопытно было, научилось ли оно хоть чему-то за полвека, или так же и осталось палками и .., но зато с почтовиком
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|3.13, Аноним (13), 11:17, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Или это всё тот же пердолинг с конфигами, не дай бог лиспом и еще чем?
ты сейчас про имакс говоришь?
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|1.7, zog (??), 10:41, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал Emacs несколько раз, но так и не смог им проникнуться. Все эти комбинации клавиш совершенно неинтуитивыные и зачастую просто нелогичные. Из коробки Emacs вообще малопригоден для работы, что делает необходимым его настраивать и дополнять тоннами конфигов и плагинов. Причём часть плагинов доступна лишь в альтернативных, а не стандартных репозиториях. В связи со всем этим мне совершенно непонятно как этот редактор всё ещё популярен в узких кругах альтернативно одарённых.
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|2.10, Аноним (-), 11:07, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в узких кругах
> альтернативно одарённых
Ты сам ответил на свой вопрос.
Пользуясь емаксом они ощущают себя ылиткой. Плюс это какой-то признак "свой-чужой".
Точно так же как вимеры. Мне тут один хвастался что он всего за два года выучил вим как профи))
Но на предположение, что это время нужно было потратить на что-то более полезное, реакция была неадекватная.
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|3.15, Анонимс (?), 11:18, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть ли вим, без дурацких режимов и емаксы без кофейников. Ну как-то же в консольке можно работать, за 50 лет хоть что-то адекватное должно же было быть придумано?
Просто тоскливо становиться, от необходимости всё это барахло проверять самостоятельно.
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|5.27, Анонимс (?), 11:54, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это самая крутая IDE!
Ломает кайф, когда препроцессорные директивы так себе обрабатывает, от этого ломается каждый запуск автодополнение и еще что-то.
До clion далеко, в этом плане, но KDev пользуюсь постоянно.
Любопытно, если бы в codelite не был так убого устроен импорт проекта из CMake, может и там было бы удобно?
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|2.11, Аноним (11), 11:15, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в наши дни емакс и вим используются исключительно для понтов, потому что мониторы уже давно не текстовые, а клавиатуры уже давно получили модификаторы Ctrl, Shift, Alt. Я тут заметил, что если ты работаешь в команде, то пользователи этих экскрементов обязательно заявят о себе как бы невзначай оброненными фразами типа "а вот у меня в виме..." Самое смешное, что вим/эмакс с плагинами тормознее нормальных IDE, но при это предоставляют куда более худший функционал.
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|3.17, Аноним (13), 11:24, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проецируешь дяденька. вот ты же сам пришел в новость про имакс и теперь ноешь, какой он не нужный, и какие его пользователи "одаренные". они осилили, а ты нет - завидуем, голубчик?
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|4.18, Аноним (11), 11:33, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интерфейс должен быть незаметен. Если его приходится "осваивать"/"осиливать", то его ЦА -- исключительно ССЗБ. И вообще, это не я пришел в новость про эмакс. Это эмакс пришел в мой опеннет и аки пустая бочка, громко гремит тут своей псевдоилитарностью.
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|5.21, Ox (?), 11:43, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нигде тут не видел завялений вида: "Вышла версия 29.129 GNU Emacs -- редактора для илитариев", но вот иллитид, убеждающий всех в обратном в каждом треде об имакс обязательно найдётся.
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|6.25, Аноним (1), 11:46, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это так же как легко опеределить коллекционную вещь. Если например на коробке вещи написано что она коллекционная, то это на сто процентов значит что она не коллекционная. Так же и с илиткой. На настоящей илитке не написано что она илитка.
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|2.22, Аноним (1), 11:43, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из коробки уже давно есть emacs-doom. Единственная к нему претензия от меня почему там по дефолту управление как в виме?
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