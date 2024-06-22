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Выпуск программы для обработки фотографий Darktable 4.8.0

22.06.2024 11:36

Опубликован релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 4.8. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage, в дальнейшем будут опубликованы OBS, flatpak, snap), Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Добавлен цветовой эквалайзер, который можно использовать вместо модуля "цветовые зоны" для управления оттенком, яркостью и насыщенностью цветов.
  • Предложено два новых модуля для композиционного построения изображений:
    • "Увеличение холста" (Enlarge Canvas) для добавления дополнительных областей слева, справа, сверху или снизу изображения. Добавленная область может быть заполнена частями существующего изображения или окрашена определённым цветом для упрощения применения масок.
    • "Перекрытие" (Overlay) для добавления нового содержимого поверх текущего. Накладываемое содержимое может быть перемещено мышью из ленты снимков (filmstrip), отмасшабировано, повёрнуто или сдвинуто. В качестве примера применения модуля отмечается создание более масштабного изображения фейерверка путём наложения нескольких изображений.
  • В режим обработки (darkroom) добавлен переключатель для использования в Pixel Pipe (конвейер, передающий данные между модулями во время обработки) данных всего изображения, а не отдельной области, что позволяет протестировать результат обработки как при экспорте в режиме качественной интерполяции (без искажений из-за внутреннего масштабирования).
  • В режиме карты (map view) переписан код кластеринга, что позволило значительно ускорить обработку больших коллекций (маппинг теперь можно использовать над более чем миллионом выделенных изображений с геотегами).
  • В режиме карты реализована возможность прокрутки при помощи клавиш управления курсором (для увеличения шага прокрутки можно использовать нажатие клавиши Ctrl).
  • При выводе тегов задействован естественный порядок сортировки без учёта регистра символов.
  • Из настроек удалён неограниченный режим работы, который признан небезопасным (для включения теперь требуется ручная правка файла конфигурации).
  • Добавлена возможность добавить описание к цветовым меткам через меню, появляющееся при нажатии правой кнопки мыши на пиктограмме цветовой метки.
  • Из-за посредственного качества из настроек модуля калибровки цветов удалены опции AI.
  • На платформе GNU/Linux обеспечена возможность импорта изображений из разделов, доступных через GVfs (GNOME Virtual file system).
  • В модуль вывода информации об изображении добавлена поддержка дополнительных полей EXIF: баланс белого, программа экспозиции, вспышка и режим измерения.
  • В модуль обработки пересвеченных участков добавлена поддержка смешивания масок.
  • Добавлена возможность отключения режима автосохранения для отельных изображений (например, для избавления от притормаживаний на системах с медленными жёсткими дисками).
  • Добавлена поддержка файлов DNG, которым для выставления корректного баланса белого необходимы теги CameraCalibration.
  • Повышена эффективность работы панели быстрого доступа: добавлена возможность сбрасывать настройки или применять профили преднастроек без открытия всего модуля; по умолчанию предложено больше элементов управления.
  • Для вспышки, баланса белого, программы экспозиции, режима измерения и группировки изображений реализована поддержка дополнительных типов коллекций и фильтров.
  • Добавлена поддержка гистограммы на базе цветового профиля CMYK.
  • Добавлена поддержка камер:
    • Canon EOS R100, R50, R6 Mark II, R8 и Ra.
    • Fujifilm FinePix S9600fd и X100VI.
    • GoPro FUSION
    • Leica SL3
    • OM System OM-1 Mark II
    • Panasonic DC-TZ95D, DMC-FX150, DMC-FZ28.
    • Phase One P25+, P45+.
    • Ricoh GR III HDF, GR IIIx HDF.
    • Sony ILCE-9M3, UMC-R10C.
  • Добавлены профили баланса белого для камер: Canon EOS R6 Mark II, Fujifilm X-H2, OM System OM-1 Mark II и OM System OM-5.
  • Добавлены шумовые профили для камер: Canon EOS R6 Mark II, Fujifilm GFX 50R, OM System OM-1 Mark II, OM System OM-5, Phase One IQ180, Sony ILCE-9M3 и Sony ZV-1.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.darktable.org/2024...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для обработки фотографий Darktable 4.6
  3. OpenNews: Google опубликовал библиотеку Magritte для скрытия лиц на видео и фотографиях
  4. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
  5. OpenNews: Выпуск программы для обработки фотографий RawTherapee 5.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61420-darktable
Ключевые слова: darktable, image, photo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:07, 22/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.6, Куколд (-), 12:27, 22/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.7, _kp (ok), 12:30, 22/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Linux Darktable не использовал, ибо планшетов с Linux нет, а с Windows есть, и работал в основном с Windows вариантом.
    Но побаловаться запускал. Под Wayland работат очень хорошо, в отличии от Rawtherapie.
     
  • 1.8, Аноним (2), 12:41, 22/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на практике, чем меньше люди комментируют опенсорс, тем более успешными они являются в жизни
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:56, 22/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это соотносится с тем, что проприетарью в основном пользуются вечно ноющие неудачники?
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:56, 22/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (10), 12:57, 22/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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