Выпуск программы для обработки фотографий Darktable 4.8.0

Опубликован релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 4.8. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage, в дальнейшем будут опубликованы OBS, flatpak, snap), Windows и macOS. Основные изменения: Добавлен цветовой эквалайзер, который можно использовать вместо модуля "цветовые зоны" для управления оттенком, яркостью и насыщенностью цветов.

Предложено два новых модуля для композиционного построения изображений: "Увеличение холста" (Enlarge Canvas) для добавления дополнительных областей слева, справа, сверху или снизу изображения. Добавленная область может быть заполнена частями существующего изображения или окрашена определённым цветом для упрощения применения масок. "Перекрытие" (Overlay) для добавления нового содержимого поверх текущего. Накладываемое содержимое может быть перемещено мышью из ленты снимков (filmstrip), отмасшабировано, повёрнуто или сдвинуто. В качестве примера применения модуля отмечается создание более масштабного изображения фейерверка путём наложения нескольких изображений.

В режим обработки (darkroom) добавлен переключатель для использования в Pixel Pipe (конвейер, передающий данные между модулями во время обработки) данных всего изображения, а не отдельной области, что позволяет протестировать результат обработки как при экспорте в режиме качественной интерполяции (без искажений из-за внутреннего масштабирования).

В режиме карты (map view) переписан код кластеринга, что позволило значительно ускорить обработку больших коллекций (маппинг теперь можно использовать над более чем миллионом выделенных изображений с геотегами).

В режиме карты реализована возможность прокрутки при помощи клавиш управления курсором (для увеличения шага прокрутки можно использовать нажатие клавиши Ctrl).

При выводе тегов задействован естественный порядок сортировки без учёта регистра символов.

Из настроек удалён неограниченный режим работы, который признан небезопасным (для включения теперь требуется ручная правка файла конфигурации).

Добавлена возможность добавить описание к цветовым меткам через меню, появляющееся при нажатии правой кнопки мыши на пиктограмме цветовой метки.

Из-за посредственного качества из настроек модуля калибровки цветов удалены опции AI.

На платформе GNU/Linux обеспечена возможность импорта изображений из разделов, доступных через GVfs (GNOME Virtual file system).

В модуль вывода информации об изображении добавлена поддержка дополнительных полей EXIF: баланс белого, программа экспозиции, вспышка и режим измерения.

В модуль обработки пересвеченных участков добавлена поддержка смешивания масок.

Добавлена возможность отключения режима автосохранения для отельных изображений (например, для избавления от притормаживаний на системах с медленными жёсткими дисками).

Добавлена поддержка файлов DNG, которым для выставления корректного баланса белого необходимы теги CameraCalibration.

Повышена эффективность работы панели быстрого доступа: добавлена возможность сбрасывать настройки или применять профили преднастроек без открытия всего модуля; по умолчанию предложено больше элементов управления.

Для вспышки, баланса белого, программы экспозиции, режима измерения и группировки изображений реализована поддержка дополнительных типов коллекций и фильтров.

Добавлена поддержка гистограммы на базе цветового профиля CMYK.

Добавлена поддержка камер: Canon EOS R100, R50, R6 Mark II, R8 и Ra. Fujifilm FinePix S9600fd и X100VI. GoPro FUSION Leica SL3 OM System OM-1 Mark II Panasonic DC-TZ95D, DMC-FX150, DMC-FZ28. Phase One P25+, P45+. Ricoh GR III HDF, GR IIIx HDF. Sony ILCE-9M3, UMC-R10C.

Добавлены профили баланса белого для камер: Canon EOS R6 Mark II, Fujifilm X-H2, OM System OM-1 Mark II и OM System OM-5.

Добавлены шумовые профили для камер: Canon EOS R6 Mark II, Fujifilm GFX 50R, OM System OM-1 Mark II, OM System OM-5, Phase One IQ180, Sony ILCE-9M3 и Sony ZV-1.



