Выпуск программы для обработки фотографий Darktable 4.8.0

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Опубликован релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 4.8. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage, в дальнейшем будут опубликованы OBS, flatpak, snap), Windows и macOS.
Основные изменения:
- Добавлен цветовой эквалайзер, который можно использовать вместо модуля "цветовые зоны" для управления оттенком, яркостью и насыщенностью цветов.
- Предложено два новых модуля для композиционного построения изображений:
- "Увеличение холста" (Enlarge Canvas) для добавления дополнительных областей слева, справа, сверху или снизу изображения. Добавленная область может быть заполнена частями существующего изображения или окрашена определённым цветом для упрощения применения масок.
- "Перекрытие" (Overlay) для добавления нового содержимого поверх текущего. Накладываемое содержимое может быть перемещено мышью из ленты снимков (filmstrip), отмасшабировано, повёрнуто или сдвинуто. В качестве примера применения модуля отмечается создание более масштабного изображения фейерверка путём наложения нескольких изображений.
- В режим обработки (darkroom) добавлен переключатель для использования в Pixel Pipe (конвейер, передающий данные между модулями во время обработки) данных всего изображения, а не отдельной области, что позволяет протестировать результат обработки как при экспорте в режиме качественной интерполяции (без искажений из-за внутреннего масштабирования).
- В режиме карты (map view) переписан код кластеринга, что позволило значительно ускорить обработку больших коллекций (маппинг теперь можно использовать над более чем миллионом выделенных изображений с геотегами).
- В режиме карты реализована возможность прокрутки при помощи клавиш управления курсором (для увеличения шага прокрутки можно использовать нажатие клавиши Ctrl).
- При выводе тегов задействован естественный порядок сортировки без учёта регистра символов.
- Из настроек удалён неограниченный режим работы, который признан небезопасным (для включения теперь требуется ручная правка файла конфигурации).
- Добавлена возможность добавить описание к цветовым меткам через меню, появляющееся при нажатии правой кнопки мыши на пиктограмме цветовой метки.
- Из-за посредственного качества из настроек модуля калибровки цветов удалены опции AI.
- На платформе GNU/Linux обеспечена возможность импорта изображений из разделов, доступных через GVfs (GNOME Virtual file system).
- В модуль вывода информации об изображении добавлена поддержка дополнительных полей EXIF: баланс белого, программа экспозиции, вспышка и режим измерения.
- В модуль обработки пересвеченных участков добавлена поддержка смешивания масок.
- Добавлена возможность отключения режима автосохранения для отельных изображений (например, для избавления от притормаживаний на системах с медленными жёсткими дисками).
- Добавлена поддержка файлов DNG, которым для выставления корректного баланса белого необходимы теги CameraCalibration.
- Повышена эффективность работы панели быстрого доступа: добавлена возможность сбрасывать настройки или применять профили преднастроек без открытия всего модуля; по умолчанию предложено больше элементов управления.
- Для вспышки, баланса белого, программы экспозиции, режима измерения и группировки изображений реализована поддержка дополнительных типов коллекций и фильтров.
- Добавлена поддержка гистограммы на базе цветового профиля CMYK.
- Добавлена поддержка камер:
- Canon EOS R100, R50, R6 Mark II, R8 и Ra.
- Fujifilm FinePix S9600fd и X100VI.
- GoPro FUSION
- Leica SL3
- OM System OM-1 Mark II
- Panasonic DC-TZ95D, DMC-FX150, DMC-FZ28.
- Phase One P25+, P45+.
- Ricoh GR III HDF, GR IIIx HDF.
- Sony ILCE-9M3, UMC-R10C.
- Добавлены профили баланса белого для камер:
Canon EOS R6 Mark II, Fujifilm X-H2, OM System OM-1 Mark II и
OM System OM-5.
- Добавлены шумовые профили для камер: Canon EOS R6 Mark II, Fujifilm GFX 50R, OM System OM-1 Mark II, OM System OM-5,
Phase One IQ180, Sony ILCE-9M3 и Sony ZV-1.