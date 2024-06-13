Выпуск Rust 1.79. Создан консорциум для разработки высоконадёжных систем на Rust

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|2.6, Аноним (-), 23:37, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если Rust и так безопасный?
Раст защищает от целого класса ошибок с памятью и гонок данных. Но и другие типы ошибок, напр. логические.
Полная верификация это долго и очень дорого - можно почитать сколько стоила верификация seL4, поэтому пытаются найти баланс.
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|3.11, 12yoexpert (ok), 23:51, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) синтаксис
2) борьба с компилятором вместо работы
3) аргессивная реклама и фанатики
Я как плюсовик несколько раз пытался тыкать раст, поддавался на хайп, но это скам, а не язык
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|4.13, Аноним (13), 23:59, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я не топлю ни за раст ни за С++ ни за любой другой язык. Но слышать такое от С++ разраба это вообще дичь. Борьба с компилятором? Это когда ошибки в С++ хер прочтешь это ли не борьба с компилятором? Или когда в С++ куча неявного поведения в стандартной библиотеке? Самое глупое например что я видел это std::endl который казалось бы должен просто добавлять конце строки в поток. Но он ко всему этому еще и флашит буффер. Почему он делает то о чем его название не говорит? Почему я должен об этом догадаться? Или почему в мапе если нет значения при использовании с квадратными скобками он создаст значение? Это ж так очевидно, опять делают то что не просят
Все просто! Чтобы эффективно программировать на С++ ты ОБЯЗАН учить абсолютно все к чему притрагиваешься не важно на сколько очевидным оно тебе кажется. Это ж так удобно
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|5.15, Аноним (1), 00:01, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С rust то же самое, но вдобавок ужасный синтаксис и строгий компилятор, мешающий прототипированию.
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|6.16, Аноним (13), 00:04, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С rust то же самое, но вдобавок ужасный синтаксис и строгий компилятор,
> мешающий прототипированию.
В расте хватает говна согласен и не мало, особенно с избыточностью тех же unwrap(мелочь а бесит) и так далее. Но там чуть больше логики я в этом вижу(могу быть не прав, это субъективно для меня). Плюс все удобства в виде встроенного инструментария тестирования а также пакетного менеджера и нормального билда а не анального траха с CMake и других таких вещей. Мне по работе необходимо много работать с С++ кодом и это дичь зачастую. Только если у тебя ОЧЕНЬ много опыта в С++ ты сможешь писать достаточно красивый, логичный и эффективный код.
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|4.14, Аноним (1), 23:59, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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4. Экосистема, завязанная на централизованный обмен пакетами.
Помню был случай, когда разраб для экономии времени сборки запихал в crate блоб.
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|1.5, iiiypuk (ok), 23:36, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Создан консорциум для разработки высоконадёжных систем на Rust
Каждый второй проект на Rust
> unsafe
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|2.8, Карлос Сношайтилис (ok), 23:40, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каждый любой проект на любом языке использует системные вызовы, которые написаны на языке unsafe by design. И?
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|2.9, Аноним (-), 23:42, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Каждый второй проект на Rust
Не каждый. Тут совсем недавно была статистика www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61251, что только 20% крейтов содержат unsafe.
А которые содержат, чаще всего используют для вызова дыряшечных функций через FFI, что по определению не может быть безопасно. И самый жирый по использованию unsafe - crate-пакет windows, являющийся обвязкой над API платформы Windows.
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|1.7, Аноним (7), 23:38, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оказался недостаточно безопасным для решений требующих повышенной надёжности?)
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|1.12, TydymBydym (ok), 23:52, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> применяет концепцию неизменяемости [...] переменных
Вот за что мы его и любим! Просто не надо менять переменные и всё будет в поряде!
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