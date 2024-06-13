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Выпуск Rust 1.79. Создан консорциум для разработки высоконадёжных систем на Rust

13.06.2024 23:11

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.79, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка inline-констант, которые можно указывать прямо в коде при помощи блоков "const { ... }", обрабатываемых в контексте констант и позволяющих обойтись без отдельного определения констант. Указанный в блоке "const { ... }" код вычисляется на этапе компиляции и используется как константа, без выполнения во время работы программы. В отличие от определения констант через выражение "const ITEM: ... = ..." в блоках "const { ... }" можно не указывать тип, так как в них поддерживается автоматический вывод типов. Например, код с отдельным определением константы 
    
   const EMPTY: Option<Vec<u8>> = None;
   let foo = [EMPTY; 100];
    можно заменить на использование по месту: 
    
   let foo = [const { None }; 100];
  • Стабилизирован синтаксис "T: Trait<Assoc: Bounds...>" для задания ограничений в позиции ассоциативного типа, позволяющий сократить определение выражений с вложенными ограничениями типа, которые ранее требовали указания вложенного impl Trait или нескольких условий "where".
  • Обеспечено автоматическое продление времени жизни временных значений, которые используются в конструкциях "match" и "if". 
    
   let a = if true {
       ..;
       &temp() // время жизни будет продлено
   } else {
       ..;
       &temp() // время жизни будет продлено
   };
  • Стабилизирована возможность импорта функции main из других модулей и crate-пакетов.
  • При сборке стандартной библиотеки в компиляторе задействован флаг "-Cforce-frame-pointers=yes", добавляющий данные для реконструкции стека во время профилирования программ.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:
  • Стабилизирована часть возможностей, которые можно использовать при компиляции в промежуточное представление Webassembly (WASM).
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ aarch64-apple-visionos, aarch64-apple-visionos-sim и riscv32ima-unknown-none-elf. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
  • Реализован второй уровень поддержки целевых платформ aarch64-pc-windows-gnullvm, i686-pc-windows-gnullvm и x86_64-pc-windows-gnullvm. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки.

Кроме того, организация Rust Foundation, которая курирует связанную с языком Rust экосистему, объявила о создании консорциума "Safety-Critical Rust Consortium", нацеленного на использовании языка Rust в решениях, требующих повышенной надёжности (Safety-Critical Software), сбой в которых может угрожать жизни людей, нанести вред окружающей среде или привести к серьёзным повреждениям оборудования. К консорциуму присоединились компании ARM, AdaCore, Ferrous Systems, OxidOS, Synopsys, HighTec EDV-Systeme GmbH, TrustInSoft, Veecle и Woven by Toyota. Среди задач, которые будет решать консорциум упоминается написание руководств и разработка библиотек, линтеров и статических анализаторов, а также применение методов формальной верификации надёжности и разработка подмножеств языка для высоконадёжных систем.

Из проектов, связанных с высоконадёжными системами, можно отметить Verus - инструментарий для проверки корректности кода, написанного на языке Rust. Проверка осуществляется путём определения спецификации, описывающей допустимое поведение кода. Во время выполнения исполняемого кода Verus проверяет соответствие спецификации для подтверждения корректности работы.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: В каждом пятом пакете на языке Rust используется ключевое слово unsafe
  3. OpenNews: Для ядра Linux предложен драйвер EXT2, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск Rust 1.78. Язык Borgo, сочетающий сильные стороны Go и Rust
  5. OpenNews: Red Hat представил Nova, драйвер для GPU NVIDIA, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: В Rustls обеспечена совместимость с OpenSSL и nginx
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61362-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:31, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зачем нужен консорциум, если Rust и так безопасный?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 23:37, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > если Rust и так безопасный?

    Раст защищает от целого класса ошибок с памятью и гонок данных. Но и другие типы ошибок, напр. логические.
    Полная верификация это долго и очень дорого - можно почитать сколько стоила верификация seL4, поэтому пытаются найти баланс.

     
     
  • 3.11, 12yoexpert (ok), 23:51, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) синтаксис
    2) борьба с компилятором вместо работы
    3) аргессивная реклама и фанатики

    Я как плюсовик несколько раз пытался тыкать раст, поддавался на хайп, но это скам, а не язык

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 23:59, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я не топлю ни за раст ни за С++ ни за любой другой язык. Но слышать такое от С++ разраба это вообще дичь. Борьба с компилятором? Это когда ошибки в С++ хер прочтешь это ли не борьба с компилятором? Или когда в С++ куча неявного поведения в стандартной библиотеке? Самое глупое например что я видел это  std::endl который казалось бы должен просто добавлять конце строки в поток. Но он ко всему этому еще и флашит буффер. Почему он делает то о чем его название не говорит? Почему я должен об этом догадаться?  Или почему в мапе если нет значения при использовании с квадратными скобками он создаст значение? Это ж так очевидно, опять делают то что не просят

    Все просто! Чтобы эффективно программировать на С++ ты ОБЯЗАН учить абсолютно все к чему притрагиваешься не важно на сколько очевидным оно тебе кажется. Это ж так удобно

     
     
  • 5.15, Аноним (1), 00:01, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С rust то же самое, но вдобавок ужасный синтаксис и строгий компилятор, мешающий прототипированию.
     
     
  • 6.16, Аноним (13), 00:04, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С rust то же самое, но вдобавок ужасный синтаксис и строгий компилятор,
    > мешающий прототипированию.

    В расте хватает говна согласен и не мало, особенно с избыточностью тех же unwrap(мелочь а бесит) и так далее. Но там чуть больше логики я в этом вижу(могу быть не прав, это субъективно для меня). Плюс все удобства в виде встроенного инструментария тестирования а также пакетного менеджера и нормального билда а не анального траха с CMake  и других таких вещей. Мне по работе необходимо много работать с С++ кодом и это дичь зачастую. Только если у тебя ОЧЕНЬ много опыта в С++ ты сможешь писать достаточно красивый, логичный и эффективный код.

     
  • 4.14, Аноним (1), 23:59, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4. Экосистема, завязанная на централизованный обмен пакетами.
    Помню был случай, когда разраб для экономии времени сборки запихал в crate блоб.
     
  • 4.19, Аноним (19), 00:11, 14/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:35, 13/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.4, Аноним (2), 23:36, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скорей бы линукс уже на раст переписали! Нужно больше безопасности!
     
  • 1.5, iiiypuk (ok), 23:36, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Создан консорциум для разработки высоконадёжных систем на Rust

    Каждый второй проект на Rust

    > unsafe

     
     
  • 2.8, Карлос Сношайтилис (ok), 23:40, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждый любой проект на любом языке использует системные вызовы, которые написаны на языке unsafe by design. И?
     
  • 2.9, Аноним (-), 23:42, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Каждый второй проект на Rust

    Не каждый. Тут совсем недавно была статистика www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61251, что только 20% крейтов содержат unsafe.

    А которые содержат, чаще всего используют для вызова дыряшечных функций через FFI, что по определению не может быть безопасно. И самый жирый по использованию unsafe - crate-пакет windows, являющийся обвязкой над API платформы Windows.

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:38, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оказался недостаточно безопасным для решений требующих повышенной надёжности?)
     

  • 1.12, TydymBydym (ok), 23:52, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > применяет концепцию неизменяемости [...] переменных

    Вот за что мы его и любим! Просто не надо менять переменные и всё будет в поряде!

     
  • 1.17, Доктор Альба (?), 00:08, 14/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давайте перепишем всё на Rust, например, GNOME.
     
     
  • 2.22, iiiypuk (ok), 00:17, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome на Vala переписывать начали...
     

  • 1.18, Аноним (18), 00:10, 14/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    давай!! ДАВАААЙ УРААА ДАВААЙ ДАААВААЙ
     
  • 1.20, penetrator (?), 00:14, 14/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поскольку статью про мозиллу залочили, предлагаю писать под этим коментом
     

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