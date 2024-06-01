Лаборатория Касперского опубликовала бесплатный сканер вредоносного ПО для Linux

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|1.1, Аноним (1), 15:22, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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"В процессе работы осуществляется отправка телеметрии, включающей данные о выявленном вредоносном ПО, на серверы KSN (Kaspersky Security Network)"
спасибо, не нужно
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|2.76, BrainFucker (ok), 17:56, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> спасибо, не нужно
Можно обязать хостеров и держателей сайтов в рунете в обязательном порядке регулярно сканировать свои системы одним из сертифицированных антивирусных ПО, без этого не выдавать разрешение на деятельность.
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|3.81, Аноним (81), 18:04, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за полицайские наклонности. Обязать, заставить. Если неугодно, то обязательно запретить.
А приложение толковое. Аналогичное под виндой спасало. Устанавливать не нужно - запустил, просканировал, закрыл и его нет
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|2.90, Афанасий (-), 18:14, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще, стоило бы напомнить, что конторка касперского плотно сотрудничает с ФCБ, а их продукция - это один сплошной бэкдор. Даже на винде умные люди никогда по доброй воле и будучи в твердой памяти не поставят себе их шпиoнскoе ПО. А уж на линуксе этой дpяни и подавно не место. Не знаю, на что ребятки надеются, но тут им ловить нечего.
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|3.96, noc101 (ok), 18:24, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обожаю этих фантазеров ахахаха
Хотя говоря такое, сразу понятно что за братушка это
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|3.97, товарищ майор (?), 18:25, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я что-то одного не пойму - вам есть что скрывать от нас?! Так ведь все равно же найдем.
Вот, например, поставим на учет всех кто отказывается устанавливать нужный и полезный софт, защищающий страну от вредоносной деятельности (не буду уточнять - чьей и какой именно).
Не так уж вас, национал-предателей, и много, как вам кажется.
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|2.50, Аноним (50), 16:57, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Неиронично собираюсь поставить на свой Альт Линукс. Вопросы?
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|3.92, cheburnator9000 (ok), 18:16, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Неиронично собираюсь поставить на свой Альт Линукс. Вопросы?
Как тебе угодно. Для более наглядного эксперимента: создавай офисные документы на запрещенные и больные в этой страны темы, в документы копируй из интернета факты с заблокированных источников, там фейки всякие, все такое. Каждый день понемногу. Сделаем замер по времени через сколько дней тебе выпилят дверь.
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|4.98, noc101 (ok), 18:27, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я перефразирую.
Нарушай законы, воруй, убивай и посмотри как тебя быстро закроют.
Люди с больной головой рассказывают, что за нарушение законов плохо когда наказывают. Гениальный чел.
Когда на другой конце планеты за комментарии сажают, то сразу "ну это же демократия" )))
З.Ы. Фантазии у таких фантазеров сильные, спорить с такими бесполезно. Они уверены в своей правоте, потому что в их маня мирке все тут плохие, а там хорошие.
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|1.3, Аноним (3), 15:22, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Бесплатная платформа доставки троянов? Спасибо, мы четверть века без "антивирусов" на линуксах жили, проживём и дальше.
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|1.6, Аноним (6), 15:35, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>приложение KVRT для сканирования Linux-систем на наличие угроз и вредоносных приложений, таких как вирусы, бэкдоры, трояны, рекламные и шпионские приложения, а также приложения, которых могут способствовать осуществлению атак на систему
Что произойдет когда приложение обнаружит само себя?
>возможность запуска без прав root
Рута только не хватало ему выдать...
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|2.13, нах. (?), 15:46, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что произойдет когда приложение обнаружит само себя?
все норм, оно в белом списке.
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|1.7, Аноним (7), 15:37, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Вот же пирадосы, завтра эту херню заставят кучу сотрудников на удалёнке себе ставить на выданные ноуты, на которых стоит линукс.
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|2.33, Аноним (33), 16:09, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И как компания проверит что ты поставил? Безопасники в среднем глупее умелого пользователя linux. А те кто умнее – их заставят следовать одобренным методичкам, в которых содержится неимоверная тупость. Вот уж где театр безопасности. Обойти их недоограничения не составит труда.
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|2.40, Sw00p aka Jerom (?), 16:18, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> завтра эту херню заставят кучу сотрудников на удалёнке себе ставить на выданные ноуты, на которых стоит линукс
программа ведь одноразовая, не обновляется, и работает по кнопочки Сканировать, а не в реалтайме (как докторвебовский "курить" :)).
пс: вот пи**сы, не успел открыть ссылку https://www.kaspersky.ru/downloads/free-virus-removal-tool
так они сразу мне ее и суют на скачку, а кнопка Скачать там на кой тогда?
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|1.8, Аноним (8), 15:37, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чего вы взелись? Бесплатная возможность чистить сетевые ресурсы, в том числе и виндузятные, с использлванием актуальной базы. Не хотите отсылки телеметрии - заблочте сайт каспера пока работает сканер. Боитесь умтановки чегото лишнего - запускайте от имени пользователя.
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|3.15, Аноним (8), 15:46, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он не требует установки, да и вашему лохалхосту он точно без надобности... Те, кто гемороятся с сетями предприятей оценят наличие дополнительной софтины, которая явно превосходит клам
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|4.55, Аноним (55), 17:24, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> явно превосходит клам
Чем именно? В циферках, если не затруднит.
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|3.72, kusb (?), 17:53, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его можно в контейнере запустить или под другим пользователем, чтобы не натворил бед, в принципе должно быть нормально.
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|2.14, Аноним (17), 15:46, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ты смешной. Каждую неделю выходят новости про уязвимости по подъему привелегий. А список доменом куда они шлют данные ты уж точно никогда не сможешь составить. Ты похоже тот самый немамонт
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|3.19, Аноним (8), 15:51, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Интересует ваш рецепт бытия мамонтом... вы же явно все уязвимости по подъёму привелегий купируете. И все пакеты в обновлении системы лично дебажите, чтобы проверить на придмет отсутствия тех механизмов, о которых читаете каждую неделю...
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|4.23, Аноним (17), 15:55, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха типа, если дверной замок можно взломать давайте теперь, принесем домой троянского коня сами.
Простой рецепт для всех немамонтов не приносите домой троянских коней.
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|5.27, Аноним (8), 15:59, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Не типа.
Как учебнвй год закончил? Кстати, с твоим праздником тебя!
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|6.47, Аноним (46), 16:51, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для перехода на личность тебе понадобилось два сообщения. видать, у каспера дела плохи, что не могут нанять чуть более умного бота
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|1.9, Аноним (9), 15:41, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Сканер оформлен в виде универсального самодостаточного приложения, поддерживающего работу в 64-разрядных окружениях на базе дистрибутивов...
Почему 99% остальных программ так не может? То снапы, то флатпаки.
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|2.18, Аноним (17), 15:51, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любое приложение на го так может например. Особенно если его отвязать от глибс. Только фанатики начинают кричать про то что на их четвертом мне заканчивается оперативно.
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|2.34, Аноним (33), 16:11, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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99% остальных так же может. Можно собрать со статической линковкой. Но в целях экономии места собирают динамической, разные программы в итоге используют общие версии библиотек.
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|3.65, n00by (ok), 17:48, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу две сказки. Про свободу LGPL линковаться с чем угодно и про экономию места.
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|2.60, Аноним (52), 17:29, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может. Многие приложения предоставляют релизный tarball, который можно распаковать в произвольное место и пускать оттуда. Да и в целом линукс не запрещает запускать любые произвольные исполняемые файлы, главное чтобы зависимости нашлись.
Только вот совместимость штука относительная. Судя по списку дистрибутивов, данное чудо "в виде универсального самодостаточного приложения" работает только на Debian и его производных. То есть самодостаточность несколько преувеличена. Хотя на других дистрибутивах со стандартным glibc скорее всего тоже запустится. А вот на всяких Alpine Linux скорее всего уже нет.
Можно конечно включить в поставку абсолютно все нужные системные библиотеки, но приложение может стать очень жирным. Это по сути то что делает AppImage например.
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|2.77, kusb (?), 17:57, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не совсем согласен, если есть угроза насилия связанная с законом, то им труднее что-то сделать. Но да, в том числе из-за госконтрактов каких-нибудь, поэтому такие действия это маркер того, что они легко продадут твои интересы из-за заинтересованности в том, чтобы быть хорошим перед заказчиками.
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|1.24, Аноним (24), 15:56, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для сканирования Linux-систем на наличие угроз и вредоносных приложений, таких как [...] шпионские приложения
> В процессе работы осуществляется отправка телеметрии
Какая ирония...
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|1.30, Ю.Т. (?), 16:00, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В процессе работы осуществляется отправка
Начав только читать новость, еще не видел этой фразы, но угадывал, что она там есть. )))))
Но если выдернуть кабель, и оно работает и не накапливает телеметрию, то почему бы и нет. Это же не каждые пять минут.
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|2.44, Аноним (44), 16:30, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да отключить свой сервер от интернета это очень безопасно. Только откуда там тогда вирусы возьмутся с дискеты?
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|1.31, Афанасий (?), 16:04, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почитал комментарии: пришел к выводу, что у некоторых людей солома вместо мозга.
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|4.43, Аноним (44), 16:29, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа ты сам читать не научился и нас заставляешь? Капец ты кончик.
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|1.57, Bottle (?), 17:27, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сходства между антивирусами и вирусами:
1. Исследуют всю файловую систему компьютера.
2. Нарушают приватность пользователя.
3. Приносят выгоду создателям.
4. Негативно сказываются на производительности компьютера.
5. Код обфусцирован и выполняет неведомо что. По-настоящему определить действия подобных программ может только опытный ревёрс-инженер.
Советую данную памятку сохранить себе.
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|2.63, Аноним (63), 17:43, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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6. Бэкдорит и руткитит комп по максимуму чтоб другим не досталось.
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|3.74, n00by (ok), 17:54, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну есть же для всеми любимой ОС антируткит какой, что бы проверить? Наверняка ж кто-то написал? Вон сколько вокруг экспертов.
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|1.62, Аноним (63), 17:41, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В процессе работы осуществляется отправка телеметрии, включающей данные
> о выявленном вредоносном ПО, на серверы KSN (Kaspersky Security Network).
Вы можете скачать и установить руткит ворующий персональные данные совершенно бесплатно. Ботнетчики из соседней новости одобряют и предлагают загрузить их аддон.
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|1.64, Алкоголизм (?), 17:47, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это скорее для запуска с live-cd вроде systemrescuecd, для очистки виндовых машин в режиме "холодной загрузки". Хотя у них вроде и так был свой кастомный live-образ с этим же самым kvrt на базе gentoo, причём там обновления поддерживались. Ну, почему бы и нет. Эхх, эникейная юность.
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|1.70, Аноним (70), 17:51, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и что? Гос конторы и так заставляли ПОКУПАТЬ касперского на линух. У них же там какие-нибудь "защещенные" каналы, которые на древнем Alt8, зато с сертификатом ФСБ. А я уже 100500 раз говорил. Сертификат ФСБ дыры в древнем коде не заткнет. Зато там еще касперский стоял. Как будто кто то будет скачивать вирусню на комп, который используется только для открытия браузера. Но распил бюджета жеж. Как же без него.
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|2.83, Аноним (66), 18:07, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С точки зрения всей экономики — расход ноль, потому что это внутренняя экономика. Вот когда деньги будут уходить за рубеж, вот тогда стоимость будет реальная, так как это уже обязательства долга одной страны перед другой. И лучше оказаться в плюсе, когда должны вам, а не когда вы должны. И плюс этот нужно использовать достойно.
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|3.95, Аноним (70), 18:20, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не все так просто. Бюджет - это налоги. А налоги платим мы с вами. Они должны идти на полезные дела, а не просто кому-то в карман. Простой пример. Министерство ставит во всех школах по всей Московской области вторые комплекты камер, башляя Ростелекому нифигические бабки. Зато техническим специалистам ППЭ они платят только за чистое время экзамена. Апробации и подготовки к экзаменам они получают условно бесплатно. А эти люди вообще то таскают десятки компов, принтеров и сканеров туда-сюда с марта месяца. Ибо кто то в министерстве решил, что небольших тренировок мало. Надо 6 апробаций в форме настоящего экзамена проводить. А потом дядя Мишустин по телевизору удивляется, что это вдруг учителей информатики не хватает.
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|1.71, Аноним (66), 17:53, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Максим, вы отреагируете на нападки украинских комментаторов или уже майдан у себя решили делать? Кастрюли приготовили?
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|1.73, Golangdev (?), 17:54, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стрелять-колотить тут вой поднялся.
А я считаю, это шаг в правильном направлении в целом, хотя не поддерживаю отправку телеметрии.
Будует здорово, если Каспер и Ко доведут это до вида полного интерактива, сделают апишку, чтобы можно было это поставить в докер, и посылать ему на проверку файлы (поэтому говорю про апи).
Первый раз, когда мне нравится, что делает эта компания да и производители антивирусов.
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|2.80, n00by (ok), 17:59, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно "телеметрия" представляет собой подозрительные образцы, в облаке их анализируют и заносят в базу. Это делается, что бы людей разгрузить, то есть до человеков как правило не доходит.
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|3.87, Рожки Ганю (?), 18:13, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т-Е-Л-Е-М-Е-Т-Р-И-Я_! Ключ-слово. Далее всё. Планка упала. Красная тряпка прошлась по горящей слюнявой пингвиньей морде. Триггер он. Горячий старт.
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|3.88, Аноним (66), 18:14, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как насчёт алгоритмов таких антивирусов как Crowdstrike, Malwarebytes?
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|1.75, Аноним (66), 17:55, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А оффлайн оно работает? К сожалению нет возможности зайти на сайт лаборатории чтобы скачать. У нас блокируют. Но скачать пол беды.
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|2.89, Аноним (81), 18:14, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает, антивирусные базы вшиты. Но нужно каждый раз перед проверкой скачивать свежую версию с сайта касперского
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|1.85, Рожки Ганю (?), 18:09, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Действительно, зачем? Ведь есть clamav, который без проприетарных баз позволяет в 98% случаев жить спокойно при наличии любых вирусов. А за Свободу, как известно, нужно платить. А тут халявный Каспер какой-то.. Пфф!
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|2.93, Аноним (66), 18:18, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я конечно не пробовал, но статей как обойти clamav достаточно и появляются новые, впрочем как и любой другой антивирус.
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