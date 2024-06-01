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Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.10, последний в серии 8.x

01.06.2024 14:35

Представлен релиз дистрибутива Rocky Linux 8.10, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat досрочно прекратила поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64. Дополнительно формируются сборки для облачных окружений Oracle Cloud Platform (OCP), GenericCloud, Amazon AWS (EC2), Google Cloud Platform и Microsoft Azure, а также образы для контейнеров и виртуальных машин в форматах RootFS/OCI и Vagrant (Libvirt, VirtualBox, VMWare).

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.10 и включает все предложенные в данном выпуске улучшения. Например, предложены новые версии GCC Toolset 13, LLVM Toolset 17.0.6, Rust Toolset 1.75.0, Go Toolset 1.21.0, Python 3.12, Ruby 3.3, PHP 8.2, Git 2.43.0, nginx 1.24, samba 4.19.4, PostgreSQL 16, MariaDB 10.11 и Podman 4.9. Указано, что выпуск Rocky Linux 8.10 станет последним обособленным релизом в ветке 8.x и версия 8.11 сформирована не будет (обновления пакетов с устранением уязвимостей и критичных ошибок продолжат ещё пять лет формироваться без отдельных релизов дистрибутива).

Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку дополнительных репозиториев: plus c пакетом open-vm-tools, nfv c пакетами для виртуализации компонентов сетей, развиваемыми SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization), RT с пакетами для работы в режиме реального времени, PowerTools, ResilientStorage и HighAvailability. В образах для AWS обеспечена возможность загрузки в подсетях только с IPv6.

Дополнительно можно напомнить о скором истечении времени жизни ветки CentOS 7. После 30 июня 2024 года обновления с устранением уязвимостей для CentOS 7 выпускаться не будут. Пользователям CentOS 7 рекомендуется до конца июня выполнить обновление своих систем до CentOS Stream 8, AlmaLinux 8, Rocky Linux 8, Oracle Linux 8 или EuroLinux 8.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.4, развиваемого основателем CentOS
  3. OpenNews: Обновление дистрибутивов AlmaLinux 8.9 и Rocky Linux 8.9
  4. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
  5. OpenNews: Доступны дистрибутивы AlmaLinux 8.10 и EuroLinux 8.10
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61290-rocky
Ключевые слова: rocky, rhel
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nume (ok), 14:39, 01/06/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    О, новый выпоск от человека что когда-то продал свою репутацию
     
     
  • 2.3, бух. (?), 14:47, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Репутация не пахнет, как говаривали древние. Да и твоего уважения миллионеру долларовому вряди надо.
     

  • 1.2, еропка (?), 14:46, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Задержался что-то.
    Уже все клоностроители отписались
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:00, 01/06/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    > Red Hat досрочно прекратила поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально

    А что, энтерпрайз получается это молча проглотил без каких-либо последствий (в том числе репутационных) для редхата?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:12, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Доля даже выросла, значит обновились:
    https://opennet.ru/61167-top500
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:29, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    И чем это лучше CentОS?
     
  • 1.7, Аноним (7), 15:33, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот, теперь все. Роки линукс. Расчет закончен. До следующего обновления шляпы.
     
     
  • 2.8, аннаним (?), 15:47, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шапка каженный день шлет "The following Red Hat Bug Fix Advisory has been published which may affect"  с апдейтами.

    Так что клоноводам работа есть. Или они не в курсе?

     
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