Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.10, последний в серии 8.x

1.1 , nume ( ok ), 14:39, 01/06/2024 О, новый выпоск от человека что когда-то продал свою репутацию

2.3 , бух. ( ? ), 14:47, 01/06/2024 Репутация не пахнет, как говаривали древние. Да и твоего уважения миллионеру долларовому вряди надо.



1.2 , еропка ( ? ), 14:46, 01/06/2024 Задержался что-то.

Уже все клоностроители отписались

Уже все клоностроители отписались

1.4 , Аноним ( 4 ), 15:00, 01/06/2024 > Red Hat досрочно прекратила поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально А что, энтерпрайз получается это молча проглотил без каких-либо последствий (в том числе репутационных) для редхата?

2.5 , Аноним ( 5 ), 15:12, 01/06/2024 Доля даже выросла, значит обновились:

1.6 , Аноним ( 6 ), 15:29, 01/06/2024 И чем это лучше CentОS?

1.7 , Аноним ( 7 ), 15:33, 01/06/2024 Вот, теперь все. Роки линукс. Расчет закончен. До следующего обновления шляпы.

2.8 , аннаним ( ? ), 15:47, 01/06/2024 Шапка каженный день шлет "The following Red Hat Bug Fix Advisory has been published which may affect" с апдейтами. Так что клоноводам работа есть. Или они не в курсе?