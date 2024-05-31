Значительный выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU69

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|3.12, Аноним (3), 10:17, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Есть только один UNIX.
> И это AT&T Unix! ;)
А Солярис пророк его
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|3.21, Anonim (??), 10:36, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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<<Носить название «UNIX» имеют право только прошедшие сертификацию операционные системы, но многие операционные системы фактически соответствуют тем или иным версиям стандарта SUS; их принято называть «unix-подобными».>>
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|4.32, Аноним (3), 11:25, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но AT&T не нравится этот терми, т.к. содержит название их торговой марки, советую лучше использовать термин freenix.
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|5.41, Golangdev (?), 11:35, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кого интересует мнение компании, которая перестала существовать как самостоятельная сущность ?)
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|7.55, Аноним (52), 12:13, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и правильно сделали. На момент раздела 1983 г. они состояли из, что-то около того, 1.3 млн. сотрудников. Что, мягко говоря, монополия.
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|5.56, Аноним (52), 12:20, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ныне есть другая торговая марка - Linux (TM). The Linux trademark is owned by Linus Torvalds in the U.S., Germany, the E.U., and Japan for "Computer operating system software to facilitate computer use and operation".
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|2.59, Аноним (59), 12:32, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Maтoм вспомнил Sinix, оно же Reliant Unix на Siemens Nixdorf RM200, на котором в 96 году со всем этим столкнулся впервые. Потом была солярка, потом ненужное, потом фряха 5 на хитрой железке, потом опять ненужное.
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|1.4, Аноним (3), 09:55, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Среда рабочего стола обновлена до GNOME 45. Внесены косметические изменения в интерфейс, например, индикатор "Обзор" ("Activities") на рабочем столе заменён на индикатор виртуальных рабочих столов.
Вообще я конечно считаю огромный фейлом то что они прогнулись под Гном. Стоит только сделать клон сабжа с более адекватной средой и успех гарантирован.
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|2.6, Аноним (5), 09:59, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Среда рабочего стола обновлена до GNOME 45. Внесены косметические изменения в интерфейс, например, индикатор "Обзор" ("Activities") на рабочем столе заменён на индикатор виртуальных рабочих столов.
> Вообще я конечно считаю огромный фейлом то что они прогнулись под Гном.
> Стоит только сделать клон сабжа с более адекватной средой и успех
> гарантирован.
Успех где и у кого? А главное кто будет этим заниматься? Даже среди линуксовых продакшон-дитсров GNOME стоит дефолтом везде и никаких официальных альтернатив в интерпразных дистрах линукса нет!
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|3.10, Аноним (10), 10:15, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну у кед ща появляются шансы. Их реально полируют до состояния "перестает падать". Но пока-что баги уровня черный екран после слипа на нвидии все-еще там
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|4.71, Аноним (71), 13:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Привет из 2024, у них уже давно GNOME, а буква U у SUSE уже давно заглавная.
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|2.7, Аноним (7), 10:04, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше сделай клон сабжа с адекватным ядром, чтобы можно было хотя бы на ноут поставить... Хотя...
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|3.8, Аноним (8), 10:08, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И будет ещё один никому ненужный недебиан, со всеми вылезающими глюками.
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|4.13, Аноним (3), 10:18, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И будет ещё один никому ненужный недебиан, со всеми вылезающими глюками.
Дебиан единственный адекватный дистрибутив.
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|5.60, Аноним (52), 12:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был в интервале времени от 2003 (когда Шапка скурвилась и понеслась по кочкам) до 2014 (Дебиан потерял свою независимость и лицо).
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|6.69, Аноним (3), 13:08, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я рассуждаю исключительно из практической плоскости. Санкциями никого не ограничивает как Редхат, можно поставить и на одноядерный ноутбук из нулевых и на десктоп и на сервер.
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|7.76, Аноним (71), 13:40, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебиановский фонд это американское юрлицо, к ним относится всё то же самое, что и к Редхату. Просто у Редхата о санкционном режиме написано на видном месте.
А скачать и поставить ты можешь хоть Федору, хоть Дебиан, с любого зеркала, никакой разницы нет.
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|5.81, dannyD (?), 13:46, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Дебиан единственный адекватный дистрибутив.
как владелец древненького AMD GPU,
НЕСОГЛАСЕН!
не то что бы "совсем никода НЕ работает", но откаропки ножно пару дней с бубном, и то...
если знаешь что делаешь, т.е. по гентовской доке.
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|3.9, Аноним (3), 10:14, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну в ядро мейнтейнить у меня ещё квалификации не хватает. Но цель сделать ноутбук с ОС под ядром Солярки, это цель.
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|5.38, Аноним (3), 11:32, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да зачем, если по сути есть OpenSOlaris под названием illumos и дистрибутивы его вроде Openindiana.
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|5.39, Аноним (3), 11:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их по сути всего три:
OpenSolaris он же illumos Openindiana
BSD - FreeBSD
Linux.
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|5.44, Golangdev (?), 11:40, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, зачем продолжать насиловать труп ?
Оракл просто как-то это поддерживает на плаву, но инноваций здесь уже нет и не будет.
- Есть ли здесь docker / podmad / k8s ?)
- Нет и не будет.
Знаю что понабегут люди с альтернативым мнением, начнут вонять что k8s - плохо, но кто они ? Просто те, кто проспал очередную итерацию прогресса, и вместо того чтобы встроиться в новую реальность с кубером (не верите мне - посмотрите вакансии) - они будут ныть на опеннетах.
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|6.51, pavlinux (ok), 12:05, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> - Есть ли здесь docker / podmad / k8s ?)
Oracle Solaris Containers https://www.oracle.com/solaris/technologies/solaris-containers.html
Причëм там интеграция в ZFS на уровне ядра, по виртуализации и софту в Solaris,
ваши нище6родские опенсоурс поделки нервно курят.
> - Нет и не будет.
В Энтерпрайзе работают по другому. Есть задача - ищут исполнителей.
Платят бабло за саппорт. Саппорт приезжает все ремонтирует.
Там нет такого "Хочу докер на солярке потому что модно, молодëжно. Не можете, ну и лoxи!"
В двух словах, Solaris, AIX, ... - это операционки уровня завода, c сотрудниками от 10000 человек,
для стартапа/вебсайта/салона красоты оно не нужно )
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|7.66, Golangdev (?), 12:51, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Энтерпрайзе работают по другому.
Что подтверждает мои слова выше про "проспали". K8S уже давно ынтырпрайз, ага.
А вот эти "заводы с 10000 человек" просто остались на предыдущем витке эволюции.
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|7.70, Golangdev (?), 13:27, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Oracle Solaris Containers
Мой коронный - сколько специалистов найдёте на эти недоконтейнеры vs сколько специалистов на докер ?
Эти артефакты из прошлого "Solaris, AIX, ..." пора отправить на свалку истории =) А специалистов с них - переучить.
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|8.74, Аноним (74), 13:38, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, смешно ты про ту толпу обезьянок, присосавшихся к уютному докерхабчику Шпец... текст свёрнут, показать
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|9.82, Аноним (3), 13:50, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Об уровне экспертизы этих людей можно судить только потому что ни в доном ВУЗе н... текст свёрнут, показать
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|6.63, Аноним (52), 12:41, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те, кто не осилил LXC, орут, что им позарез нужны докеры-шмокеры. Ага, голангисты в частности.
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|6.78, Аноним (74), 13:42, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Просто те, кто проспал очередную итерацию прогресса
Где ты там прогресс узрел? Это примерно тот же прогресс, который был в развалившейся Римской империи в 5-ом веке н.э. И только голожопые германцы видели прогресс, потому-что ничего кроме дремучих лесов Рейна и не видели вообще.
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|2.25, Anonim (??), 10:43, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эт ̶н̶е̶ ̶р̶а̶д̶и̶ ̶п̶ь̶я̶н̶с̶т̶в̶а̶ ̶а̶ ̶д̶а̶б̶ы̶ ̶н̶е̶ ̶о̶т̶в̶ы̶к̶н̶у̶т̶ь̶ чтоб видели - корпорация бдит о вас.
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|1.18, Аноним (3), 10:33, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно а есть люди ностальгирующие по среде рабочего стола
IRIX Interactive Desktop с рабочих станций Silicon Graphics
Или по среде рабочего стола
Common Desktop Environment (CDE) с рабочих станций Solaris и т.д.?
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|4.47, pavlinux (ok), 11:45, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Силиконы, в те времена, отличались графическим железом и софтом, всë!
Ни в IRIX, ни в MIPS нифуя волшебного не было
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|2.35, Аноним (3), 11:30, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё я заметил схожесть IRIX Interactive Desktop, CDE и AMIGA/AROS. У всех кнопка закрытия окна слева в одиночестве, а две другие кнопки справа и максимально не похожи на Windows.
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|2.50, Big Robert TheTables (?), 12:05, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В первый, да и чего греха таить, в последний раз увидел в 2005м году возможность настраивать десктопы больше физического разрешения дисплея. Т.е. на дисплее была только часть десктопа, реально окошко. Было забавно. Солярис х86.
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|2.36, Аноним (3), 11:31, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На домашних компах можно успешно юзать? Или не заведется?
Ну поставь в виртуалке, потом расскажешь.
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|1.30, Аноним (30), 11:04, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> индикатор "Обзор" ("Activities") на рабочем столе заменён на индикатор виртуальных рабочих столов
Развитие Gnome за 15 лет, итоги.
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|1.61, Аноним (61), 12:34, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Значительный выпуск
> серия значительных изменений и улучшений
Что ж там такого значительного, если даже номер версии повысить не посчитали нужным?
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|2.80, Аноним (3), 13:45, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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SUN продуктом которой был сертифицированный UNIX под названием Solaris поняла что проигрывает этому вашему Linux.
SUN решает открыть исходники Solaris под названием OpenSolaris в надежде что сообщество кинется развивать ОС за них. Не взлетело.
Oracle покупает SUN вместе с Solaris, в следствии чего прикрывает лавочку OpenSolaris. Новые версии Solaris больше не открываются.
OpenSolaris переименовывается в illumos и развивается самостоятельно силами нескольких выходцев из SUN
illumos это не готовый дистрибутив, это набор исзодников.
Openindiana это дистрибутив illumos.
Ты бы мог узнать это всё самостятельно прочитав статью на Википедии.
Чат illumos https://t.me/illumosDistroes
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