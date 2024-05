Значительный выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU69

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:57, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Есть только один UNIX. И это AT&T Unix! ;)

3.12 , Аноним ( 3 ), 10:17, 31/05/2024 >> Есть только один UNIX.

> И это AT&T Unix! ;) А Солярис пророк его

4.26 , Аноним ( 26 ), 10:43, 31/05/2024 И сын его BSD. Аминь.

3.52 , Аноним ( 52 ), 12:09, 31/05/2024 Тогда - был.

2.14 , Аноним ( 14 ), 10:18, 31/05/2024 Ну почему один, несколько.

https://en.wikipedia.org/wiki/Single_UNIX_Specification#Currently_registered_U

3.21 , Anonim ( ?? ), 10:36, 31/05/2024 <<Носить название «UNIX» имеют право только прошедшие сертификацию операционные системы, но многие операционные системы фактически соответствуют тем или иным версиям стандарта SUS; их принято называть «unix-подобными».>>

4.32 , Аноним ( 3 ), 11:25, 31/05/2024 Но AT&T не нравится этот терми, т.к. содержит название их торговой марки, советую лучше использовать термин freenix.

5.41 , Golangdev ( ? ), 11:35, 31/05/2024 Кого интересует мнение компании, которая перестала существовать как самостоятельная сущность ?)

6.42 , Аноним ( 3 ), 11:39, 31/05/2024 Главное что лояры существуют.

6.43 , Аноним ( 43 ), 11:39, 31/05/2024 А ничего что её антимонопольщики развалили?

7.55 , Аноним ( 52 ), 12:13, 31/05/2024 Ну и правильно сделали. На момент раздела 1983 г. они состояли из, что-то около того, 1.3 млн. сотрудников. Что, мягко говоря, монополия.

8.72 , Аноним ( 26 ), 13:37, 31/05/2024 Эти 1 3млн 8212 строители, инженеры и банальные тётки-телефонистки Развалили... 5.56 , Аноним ( 52 ), 12:20, 31/05/2024 Ныне есть другая торговая марка - Linux (TM). The Linux trademark is owned by Linus Torvalds in the U.S., Germany, the E.U., and Japan for "Computer operating system software to facilitate computer use and operation".

6.58 , Аноним ( 3 ), 12:30, 31/05/2024 Ну значит могу зарегистрировать эту торговую марку здесь?

2.59 , Аноним ( 59 ), 12:32, 31/05/2024 Maтoм вспомнил Sinix, оно же Reliant Unix на Siemens Nixdorf RM200, на котором в 96 году со всем этим столкнулся впервые. Потом была солярка, потом ненужное, потом фряха 5 на хитрой железке, потом опять ненужное.