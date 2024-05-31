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Значительный выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU69

31.05.2024 09:45

Компания Oracle опубликовала выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU 69 (Support Repository Update), в котором предложена серия значительных изменений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием модели непрерывной публикации новых версий.

В новом выпуске:

  • Среда рабочего стола обновлена до GNOME 45. Внесены косметические изменения в интерфейс, например, индикатор "Обзор" ("Activities") на рабочем столе заменён на индикатор виртуальных рабочих столов.
  • Реализация протокола mDNS (Multicast DNS/Zeroconf) заменена на пакет Avahi 0.8. Ранее использовался специфичный для Solaris порт ПО Apple Bonjour.
  • Системное окружение для языка Python помечено как самостоятельно управляемое (PEP 668), что не позволяет использовать pip и подобные утилиты для установки дополнительных Python-библиотек в каталоги, в которых размещаются Python-библиотеки, входящие в состав Solaris. Для установки дополнительных Python-пакетов в окружении, отделённом от системного, рекомендуется использовать утилиту pipx.
  • Добавлена поддержка системных вызовов preadv() и pwritev() для чтения и записи данных с использованием нескольких буферов.
  • Добавлена возможность определения настроек сервера SSH с разбивкой на отдельных файлы /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
  • В файловую систему ZFS добавлено свойство "retention.period.deletegrace", через которое можно выставить задержку перед фактическим удалением файлов, срок хранения которых истёк.
  • В zonecfg в ресурсах "rootzpool" и "zpool" добавлена поддержка указания URI на базе ZVOL (/dev/zvol/{dsk,rdsk}/pool).
  • В URI на базе ZVOL реализована возможность указания опционального слоя lofi, позволяющего размещать неглобальные изолированные зоны поверх разделов ZVOL.
  • Добавлена поддержка обновления информации о привязках (maps) в серивисе autofs, отвечающем за автоматическое монтирование ФС, что позволяет обходиться без необходимости ручного перезапуска сервиса после добавления новых ресурсов.
  • В клиент и сервер NFSv4 добавлена поддержка расширенных системных атрибутов CREATETIME, ARCHIVE, SYSTEM, HIDDEN и RETENTIONTIME.
  • В ipadm добавлено свойство "prefer-srcaddr" для управления приоритетом выбора IPv6-адреса, используемого для исходящих запросов (выбор между временным (RFC 6724 или публичным (RFC 3484) адресом IPv6).
  • В утилиту ps добавлена опция "-I" для вывода времени в формате ISO 8601.
  • В утилиту zoneadm добавлена команда "log" для просмотра содержимого логов, связанных с определённой изолированной зоной.
  • В утилите smtp-notify реализована возможность указания отправителя, указываемого в почтовом заголовке "From:" (например, svccfg setnotify problem-diagnosed "mailto:user@domain?from=user@domain&reply-to=user@domain").
  • В утилиту ldapservercfg добавлена возможность настройки использования в OpenLDAP (slapd) TLS-сертификата, используемого в системе по умолчанию (svc:/system/identity:cert).
  • В утилиту modinfo добавлена поддержка разделения штатных модулей ядра, поставляемых в Solaris, и отдельно установленных модулей. Для показа только несистемных модулей добавлена опция "-x".
  • В mdb добавлены дополнительные пути для поиска crash-дампов ядра.
  • В sxadm добавлена защита от уязвимости Downfall, затрагивающей процессоры Intel.
  • Добавлено предупреждение о миграции в будущих обновлениях Solaris на OpenSSL 3.0, Python 3.11 и PCRE2 с прекращением поддержки OpenSSL 1.0.2, Python 3.7 и PCRE1.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2024.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив Helios на базе Illumos. Поддержка Solaris 11.4 продлена до 2037 года
  4. OpenNews: Доступны OmniOS CE r151048 и OpenIndiana 2023.10, продолжающие развитие OpenSolaris
  5. OpenNews: Компания Oracle опубликовала утилиту для перевода приложений с Solaris 10 на Solaris 11.4
  6. OpenNews: Oracle представил Solaris 11.4 CBE, редакцию для бесплатного использования
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61280-solaris
Ключевые слова: solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, pavlinux (ok), 09:52, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда к нам подвезут подобие Solaris Kernel Zones?
     
     
  • 2.85, бух. (?), 14:48, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в чём отличие от kvm?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:53, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Есть только один UNIX.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:57, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Есть только один UNIX.

    И это AT&T Unix! ;)

     
     
  • 3.12, Аноним (3), 10:17, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Есть только один UNIX.
    > И это AT&T Unix! ;)

    А Солярис пророк его

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 10:43, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И сын его BSD. Аминь.
     
  • 3.52, Аноним (52), 12:09, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда - был.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:18, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну почему один, несколько.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Single_UNIX_Specification#Currently_registered_U
     
     
  • 3.21, Anonim (??), 10:36, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    <<Носить название «UNIX» имеют право только прошедшие сертификацию операционные системы, но многие операционные системы фактически соответствуют тем или иным версиям стандарта SUS; их принято называть «unix-подобными».>>
     
     
  • 4.32, Аноним (3), 11:25, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но AT&T не нравится этот терми, т.к. содержит название их торговой марки, советую лучше использовать термин freenix.
     
     
  • 5.41, Golangdev (?), 11:35, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого интересует мнение компании, которая перестала существовать как самостоятельная сущность ?)
     
     
  • 6.42, Аноним (3), 11:39, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное что лояры существуют.
     
  • 6.43, Аноним (43), 11:39, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего что её антимонопольщики развалили?
     
     
  • 7.55, Аноним (52), 12:13, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и правильно сделали. На момент раздела 1983 г. они состояли из, что-то около того, 1.3 млн. сотрудников. Что, мягко говоря, монополия.
     
     
  • 8.72, Аноним (26), 13:37, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти 1 3млн 8212 строители, инженеры и банальные тётки-телефонистки Развалили... текст свёрнут, показать
     
  • 5.56, Аноним (52), 12:20, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ныне есть другая торговая марка - Linux (TM). The Linux trademark is owned by Linus Torvalds in the U.S., Germany, the E.U., and Japan for "Computer operating system software to facilitate computer use and operation".
     
     
  • 6.58, Аноним (3), 12:30, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну значит могу зарегистрировать эту торговую марку здесь?
     
  • 2.59, Аноним (59), 12:32, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Maтoм вспомнил Sinix, оно же Reliant Unix на Siemens Nixdorf RM200, на котором в 96 году со всем этим столкнулся впервые. Потом была солярка, потом ненужное, потом фряха 5 на хитрой железке, потом опять ненужное.
     

  • 1.4, Аноним (3), 09:55, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Среда рабочего стола обновлена до GNOME 45. Внесены косметические изменения в интерфейс, например, индикатор "Обзор" ("Activities") на рабочем столе заменён на индикатор виртуальных рабочих столов.

    Вообще я конечно считаю огромный фейлом то что они прогнулись под Гном. Стоит только сделать клон сабжа с более адекватной средой и успех гарантирован.

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:59, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Среда рабочего стола обновлена до GNOME 45. Внесены косметические изменения в интерфейс, например, индикатор "Обзор" ("Activities") на рабочем столе заменён на индикатор виртуальных рабочих столов.
    > Вообще я конечно считаю огромный фейлом то что они прогнулись под Гном.
    > Стоит только сделать клон сабжа с более адекватной средой и успех
    > гарантирован.

    Успех где и у кого? А главное кто будет этим заниматься? Даже среди линуксовых продакшон-дитсров GNOME стоит дефолтом везде и никаких официальных альтернатив в интерпразных дистрах линукса нет!

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:15, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну у кед ща появляются шансы. Их реально полируют до состояния "перестает падать". Но пока-что баги уровня черный екран после слипа на нвидии все-еще там
     
  • 3.11, Аноним (3), 10:16, 31/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.57, Аноним (52), 12:29, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У SuSE же KDE.
     
     
  • 4.71, Аноним (71), 13:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет из 2024, у них уже давно GNOME, а буква U у SUSE уже давно заглавная.
     
     
  • 5.84, Аноним (84), 14:28, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сайте написано, что оба окружения достаточно развиты.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:04, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше сделай клон сабжа с адекватным ядром, чтобы можно было хотя бы на ноут поставить... Хотя...
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:08, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И будет ещё один никому ненужный недебиан, со всеми вылезающими глюками.
     
     
  • 4.13, Аноним (3), 10:18, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И будет ещё один никому ненужный недебиан, со всеми вылезающими глюками.

    Дебиан единственный адекватный дистрибутив.

     
     
  • 5.60, Аноним (52), 12:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был в интервале времени от 2003 (когда Шапка скурвилась и понеслась по кочкам) до 2014 (Дебиан потерял свою независимость и лицо).
     
     
  • 6.69, Аноним (3), 13:08, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я рассуждаю исключительно из практической плоскости. Санкциями никого не ограничивает как Редхат, можно поставить и на одноядерный ноутбук из нулевых и на десктоп и на сервер.
     
     
  • 7.76, Аноним (71), 13:40, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиановский фонд это американское юрлицо, к ним относится всё то же самое, что и к Редхату. Просто у Редхата о санкционном режиме написано на видном месте.

    А скачать и поставить ты можешь хоть Федору, хоть Дебиан, с любого зеркала, никакой разницы нет.

     
  • 5.81, dannyD (?), 13:46, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Дебиан единственный адекватный дистрибутив.

    как владелец древненького AMD GPU,

    НЕСОГЛАСЕН!

    не то что бы "совсем никода НЕ работает", но откаропки ножно пару дней с бубном, и то...

    если знаешь что делаешь, т.е. по гентовской доке.

     
  • 3.9, Аноним (3), 10:14, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в ядро мейнтейнить у меня ещё квалификации не хватает. Но цель сделать ноутбук с ОС под ядром Солярки, это цель.
     
     
  • 4.29, pavlinux (ok), 11:02, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Установи Солярис, понапихай туда Опенсоурса https://blogs.oracle.com/solaris/post/building-open-source-software-on-oracle-

    Проходили фазу этого oнaнизмa, SCO UNIX на x86, NetBSD на Sparc,  AIX на Mac 5, .... наxep,  Linux/x64 - прекрасен!  

     
     
  • 5.38, Аноним (3), 11:32, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да зачем, если по сути есть OpenSOlaris под названием illumos и дистрибутивы его вроде Openindiana.
     
  • 5.39, Аноним (3), 11:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их по сути всего три:
    OpenSolaris он же illumos Openindiana
    BSD - FreeBSD
    Linux.
     
  • 5.44, Golangdev (?), 11:40, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, зачем продолжать насиловать труп ?

    Оракл просто как-то это поддерживает на плаву, но инноваций здесь уже нет и не будет.

    - Есть ли здесь docker / podmad / k8s ?)
    - Нет и не будет.

    Знаю что понабегут люди с альтернативым мнением, начнут вонять что k8s - плохо, но кто они ? Просто  те, кто проспал очередную итерацию прогресса, и вместо того чтобы встроиться в новую реальность с кубером (не верите мне - посмотрите вакансии) - они будут ныть на опеннетах.

     
     
  • 6.51, pavlinux (ok), 12:05, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > - Есть ли здесь docker / podmad / k8s ?)

    Oracle Solaris Containers https://www.oracle.com/solaris/technologies/solaris-containers.html
    Причëм там интеграция в ZFS на уровне ядра, по виртуализации и софту в Solaris,
    ваши нище6родские опенсоурс поделки нервно курят.  

    > - Нет и не будет.

    В Энтерпрайзе работают по другому.  Есть задача - ищут исполнителей.
    Платят бабло за саппорт. Саппорт приезжает все ремонтирует.

    Там нет такого "Хочу докер на солярке потому что модно, молодëжно. Не можете, ну и лoxи!"

    В двух словах, Solaris, AIX, ... - это операционки уровня завода, c сотрудниками от 10000 человек,
    для стартапа/вебсайта/салона красоты оно не нужно )    

     
     
  • 7.66, Golangdev (?), 12:51, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Энтерпрайзе работают по другому.

    Что подтверждает мои слова выше про "проспали". K8S уже давно ынтырпрайз, ага.

    А вот эти "заводы с 10000 человек" просто остались на предыдущем витке эволюции.

     
  • 7.70, Golangdev (?), 13:27, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Oracle Solaris Containers

    Мой коронный - сколько специалистов найдёте на эти недоконтейнеры vs сколько специалистов на докер ?

    Эти артефакты из прошлого "Solaris, AIX, ..." пора отправить на свалку истории =) А специалистов с них - переучить.

     
     
  • 8.74, Аноним (74), 13:38, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, смешно ты про ту толпу обезьянок, присосавшихся к уютному докерхабчику Шпец... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.82, Аноним (3), 13:50, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Об уровне экспертизы этих людей можно судить только потому что ни в доном ВУЗе н... текст свёрнут, показать
     
  • 6.63, Аноним (52), 12:41, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто не осилил LXC, орут, что им позарез нужны докеры-шмокеры. Ага, голангисты в частности.
     
  • 6.78, Аноним (74), 13:42, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Просто  те, кто проспал очередную итерацию прогресса

    Где ты там прогресс узрел? Это примерно тот же прогресс, который был в развалившейся Римской империи в 5-ом веке н.э. И только голожопые германцы видели прогресс, потому-что ничего кроме дремучих лесов Рейна и не видели вообще.

     

  • 1.15, Аноним (3), 10:19, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, есть люди которые прочитав новость пошли обновляться?
     
     
  • 2.25, Anonim (??), 10:43, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эт ̶н̶е̶ ̶р̶а̶д̶и̶ ̶п̶ь̶я̶н̶с̶т̶в̶а̶ ̶а̶ ̶д̶а̶б̶ы̶ ̶н̶е̶ ̶о̶т̶в̶ы̶к̶н̶у̶т̶ь̶ чтоб видели - корпорация бдит о вас.
     
     
  • 3.37, Аноним (3), 11:31, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну видимо контракты обязывают.
     

  • 1.18, Аноним (3), 10:33, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно а есть люди ностальгирующие по среде рабочего стола
    IRIX Interactive Desktop с рабочих станций Silicon Graphics
    Или по среде рабочего стола
    Common Desktop Environment (CDE) с рабочих станций Solaris и т.д.?
     
     
  • 2.24, Аноним (14), 10:41, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, CDE до сих пор кто-то пилит.
     
     
  • 3.33, Аноним (3), 11:27, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вроде есть ремейк  NsCDE но почему то до сих пор нет редакции с убунтой
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59307
     
  • 2.27, Аноним (26), 10:45, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IRIX была прекрасна.
     
  • 2.28, pavlinux (ok), 10:48, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самый прекрасный - был ящик Silicon Graphics O2
     
     
  • 3.31, Аноним (14), 11:18, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одновременно на тостер и пылесос похож.
     
  • 3.34, Аноним (3), 11:28, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится есть ремейк  MaXX  но опять же использует закрытые библиотеки и нет редакции убунты
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53289
     
     
  • 4.47, pavlinux (ok), 11:45, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Силиконы, в те времена, отличались графическим железом и софтом, всë!
    Ни в IRIX, ни в MIPS  нифуя волшебного не было  
     
     
  • 5.64, Аноним (59), 12:45, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и не только силиконы в MIPS игрались, Сименс тоже.
     
  • 2.35, Аноним (3), 11:30, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё я заметил схожесть IRIX Interactive Desktop, CDE и AMIGA/AROS. У всех кнопка закрытия окна слева в одиночестве, а две другие кнопки справа и максимально не похожи на Windows.
     
     
  • 3.75, Аноним (26), 13:39, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы при манипуляциях с окном случайно его не закрыть.
     
     
  • 4.87, Аноним (3), 14:55, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тоже об этом подумал.
     
  • 3.86, Аноним (14), 14:51, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Motif_(software)
     
     
  • 4.88, Аноним (3), 14:55, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в крусе, но на Амиге не мотиф.
     
  • 2.50, Big Robert TheTables (?), 12:05, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В первый, да и чего греха таить, в последний раз увидел в 2005м году возможность настраивать десктопы больше физического разрешения дисплея. Т.е. на дисплее была только часть десктопа, реально окошко. Было забавно.  Солярис х86.
     
     
  • 3.53, Аноним (14), 12:12, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винде такое видел ещё в 90-каком-то году.
     

  • 1.23, Аноним (23), 10:39, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На домашних компах можно успешно юзать? Или не заведется?
     
     
  • 2.36, Аноним (3), 11:31, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На домашних компах можно успешно юзать? Или не заведется?

    Ну поставь в виртуалке, потом расскажешь.

     
  • 2.40, pavlinux (ok), 11:35, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=ZFBjCft2Vu4
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:04, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > индикатор "Обзор" ("Activities") на рабочем столе заменён на индикатор виртуальных рабочих столов

    Развитие Gnome за 15 лет, итоги.

     
     
  • 2.54, Аноним (54), 12:13, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так напиши
     
     
  • 3.65, Аноним (52), 12:46, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Всё равно, же выпилят.
     

  • 1.61, Аноним (61), 12:34, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Значительный выпуск
    > серия значительных изменений и улучшений

    Что ж там такого значительного, если даже номер версии повысить не посчитали нужным?

     
     
  • 2.79, Аноним (79), 13:44, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME обновили и фич добавили. Сравните с прошлыми релизами https://blogs.oracle.com/solaris/post/announcing-oracle-solaris-114-sru68 https://blogs.oracle.com/solaris/post/announcing-oracle-solaris-114-sru67
     

  • 1.68, Alex (??), 13:07, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SRU69? Больше похоже на чей-то ник)
     
  • 1.73, death metal (?), 13:37, 31/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/OpenIndiana

    Подскажите, в чём разница между сабжем и ОС по ссылке?

     
     
  • 2.80, Аноним (3), 13:45, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    SUN продуктом которой был сертифицированный UNIX под названием Solaris поняла что проигрывает этому вашему Linux.
    SUN решает открыть исходники Solaris под названием OpenSolaris в надежде что сообщество кинется развивать ОС за них. Не взлетело.
    Oracle покупает SUN вместе с Solaris, в следствии чего прикрывает лавочку OpenSolaris. Новые версии  Solaris больше не открываются.
    OpenSolaris переименовывается в illumos и развивается самостоятельно силами нескольких выходцев из SUN
    illumos это не готовый дистрибутив, это набор исзодников.
    Openindiana это дистрибутив illumos.
    Ты бы мог узнать это всё самостятельно прочитав статью на Википедии.
    Чат illumos https://t.me/illumosDistroes
     

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