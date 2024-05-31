Значительный выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU69

3.8 , Аноним ( 8 ), 10:08, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И будет ещё один никому ненужный недебиан, со всеми вылезающими глюками.

4.13 , Аноним ( 3 ), 10:18, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И будет ещё один никому ненужный недебиан, со всеми вылезающими глюками. Дебиан единственный адекватный дистрибутив.

5.60 , Аноним ( 52 ), 12:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Был в интервале времени от 2003 (когда Шапка скурвилась и понеслась по кочкам) до 2014 (Дебиан потерял свою независимость и лицо).

6.69 , Аноним ( 3 ), 13:08, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я рассуждаю исключительно из практической плоскости. Санкциями никого не ограничивает как Редхат, можно поставить и на одноядерный ноутбук из нулевых и на десктоп и на сервер.

7.76 , Аноним ( 71 ), 13:40, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дебиановский фонд это американское юрлицо, к ним относится всё то же самое, что и к Редхату. Просто у Редхата о санкционном режиме написано на видном месте. А скачать и поставить ты можешь хоть Федору, хоть Дебиан, с любого зеркала, никакой разницы нет.

5.81 , dannyD ( ? ), 13:46, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Дебиан единственный адекватный дистрибутив. как владелец древненького AMD GPU, НЕСОГЛАСЕН! не то что бы "совсем никода НЕ работает", но откаропки ножно пару дней с бубном, и то... если знаешь что делаешь, т.е. по гентовской доке.

3.9 , Аноним ( 3 ), 10:14, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну в ядро мейнтейнить у меня ещё квалификации не хватает. Но цель сделать ноутбук с ОС под ядром Солярки, это цель.

4.29 , pavlinux ( ok ), 11:02, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Установи Солярис, понапихай туда Опенсоурса https://blogs.oracle.com/solaris/post/building-open-source-software-on-oracle- Проходили фазу этого oнaнизмa, SCO UNIX на x86, NetBSD на Sparc, AIX на Mac 5, .... наxep, Linux/x64 - прекрасен!

5.38 , Аноним ( 3 ), 11:32, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да зачем, если по сути есть OpenSOlaris под названием illumos и дистрибутивы его вроде Openindiana.

5.39 , Аноним ( 3 ), 11:33, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их по сути всего три:

OpenSolaris он же illumos Openindiana

BSD - FreeBSD

Linux.

5.44 , Golangdev ( ? ), 11:40, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен, зачем продолжать насиловать труп ? Оракл просто как-то это поддерживает на плаву, но инноваций здесь уже нет и не будет. - Есть ли здесь docker / podmad / k8s ?)

- Нет и не будет. Знаю что понабегут люди с альтернативым мнением, начнут вонять что k8s - плохо, но кто они ? Просто те, кто проспал очередную итерацию прогресса, и вместо того чтобы встроиться в новую реальность с кубером (не верите мне - посмотрите вакансии) - они будут ныть на опеннетах.

6.51 , pavlinux ( ok ), 12:05, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > - Есть ли здесь docker / podmad / k8s ?) Oracle Solaris Containers https://www.oracle.com/solaris/technologies/solaris-containers.html

Причëм там интеграция в ZFS на уровне ядра, по виртуализации и софту в Solaris,

ваши нище6родские опенсоурс поделки нервно курят. > - Нет и не будет. В Энтерпрайзе работают по другому. Есть задача - ищут исполнителей.

Платят бабло за саппорт. Саппорт приезжает все ремонтирует. Там нет такого "Хочу докер на солярке потому что модно, молодëжно. Не можете, ну и лoxи!" В двух словах, Solaris, AIX, ... - это операционки уровня завода, c сотрудниками от 10000 человек,

для стартапа/вебсайта/салона красоты оно не нужно )

7.66 , Golangdev ( ? ), 12:51, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В Энтерпрайзе работают по другому. Что подтверждает мои слова выше про "проспали". K8S уже давно ынтырпрайз, ага. А вот эти "заводы с 10000 человек" просто остались на предыдущем витке эволюции.

7.70 , Golangdev ( ? ), 13:27, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Oracle Solaris Containers Мой коронный - сколько специалистов найдёте на эти недоконтейнеры vs сколько специалистов на докер ? Эти артефакты из прошлого "Solaris, AIX, ..." пора отправить на свалку истории =) А специалистов с них - переучить.

8.74 , Аноним ( 74 ), 13:38, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ха, смешно ты про ту толпу обезьянок, присосавшихся к уютному докерхабчику Шпец... 9.82 , Аноним ( 3 ), 13:50, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Об уровне экспертизы этих людей можно судить только потому что ни в доном ВУЗе н... 6.63 , Аноним ( 52 ), 12:41, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те, кто не осилил LXC, орут, что им позарез нужны докеры-шмокеры. Ага, голангисты в частности.

6.78 , Аноним ( 74 ), 13:42, 31/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Просто те, кто проспал очередную итерацию прогресса Где ты там прогресс узрел? Это примерно тот же прогресс, который был в развалившейся Римской империи в 5-ом веке н.э. И только голожопые германцы видели прогресс, потому-что ничего кроме дремучих лесов Рейна и не видели вообще.

